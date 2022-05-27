Григорий Козловский: Своей свободы Украина никому не подарит

Григорий Козловский — президент футбольного клуба "РУХ", бизнесмен, меценат, экс-депутат Львовского областного совета, совладелец Львовской табачной фабрики.
Григорий Козловский — президент футбольного клуба "РУХ", бизнесмен, меценат, экс-депутат Львовского областного совета, совладелец Львовской табачной фабрики.
За три года до начала войны Григорий Козловский начал строительство Академии футбола "РУХ" вокруг винниковского озера. Осенью 2021 года уже были сформированы учебно-тренировочные группы, которые начали тренировки и обучение в академии. Недавно команда академии U-19 одержала победу в чемпионате Украины среди юношеских команд.
Специальный корреспондент РБК-Украина посетил базу академии и расспросил Григория Козловского о футболе, политике, бизнесе и волонтерстве во время войны, а также о том, какой будет Украина после победы над Россией.
— Поздравляю с победой команды U-19 в чемпионате Украины среди юношеских команд и с государственной наградой за помощь Вооруженным силам Украины от Министерства обороны.
— Спасибо!
— Эти события как бы отражают жизнь большинства украинцев сейчас, когда надо делать свое дело и в то же время идет война. Что в вашей жизни изменилось после 24 февраля? Что вы почувствовали тогда?
— Злость, которая с начала войны не утихает, и боль — вот два самых ярких чувства, которые были у меня в душе. На самом деле первых дня три был шок, трудно было собраться, я реально к 12 часам просто лежал в постели и смотрел в потолок. Я бы не назвал это депрессией — скорее, это был шок. Шок от того, как жить дальше, как защищать страну, как все должно быть. Потом собрались с мыслями и начали двигаться дальше.
Война войной, а победу никто не отменял. Врага нужно гнать с нашей земли. Нужно брать себя в руки и делать все для того, чтобы наша страна победила.
— Львов с началом войны стал одним из главных гуманитарных центров и волонтерских хабов Украины: много беженцев, логистика военной и гуманитарной помощи. Это большая нагрузка на город. По вашему мнению, город, власть, городской и областные советы справляются с этой миссией?
— Как показала война еще с 2014 года, у нас очень развито общество, которое любит Украина, особенно на Западе. И ничто так не объединяет украинское общество, как общий враг. Волонтерское движение, которое имело место в начале войны, потом было немного в менее активной фазе, но все равно постоянно было. Городу и области было бы самым трудно справиться…
Сегодня у нас около 200 тысяч беженцев. А что делалось на вокзале: в день 30-35 тысяч беженцев, я сам видел. Поверьте, когда ребенку дают кусочек пиццы и мать говорит: "Ты все не ешь, оставь себе на вечер", слушаешь со слезами. Дети были завернуты в шторы, в простыни — люди из дома убегали, кто как мог. Это большая беда.
Но эта самоорганизация украинцев, которые присоединились к этому процессу, очень помогла это пережить и по-настоящему помогла людям, которые сюда приехали. У нас непосредственно в академии жило до тысячи человек с питанием.
24-го началась война, я звоню поставщику, спрашиваю: "У вас мясо есть?" — "Есть". — "Сколько?" — "9 тонн". — "Берем". То есть не спрашивали что именно, сразу — берем! "У вас гречка есть?" — "5 тонн". — "Берем". Так покупали продукты. Мы в день готовили только на вокзал около тысячи обедов своими силами. Сейчас дошли до цифры 4 700, но сейчас легче, потому что и фонды начали помогать. Первые два месяца это полностью была инициатива наша. Плюс, у меня около тысячи человек жило в академии. Это очень крутая история взаимопомощи.
— Волонтерство и взаимопомощь людей — действительно круто. А власть как-то способствует решению проблем переселенцев в городе?
— Относительно Максима Козицкого, который является сейчас главой области и полностью курирует определенные направления помощи, то могу сказать, что вижу полное содействие и помощь — и это движение является двусторонним. Нужно где-то уехать, что-то привезти, что-то отвезти, или распределить — звоним: "А вам есть куда дать?" — "Да, давай сюда". Вот такая чисто рабочая история.
Я и по мэру Садовому не имею сейчас больших замечаний, хотя он в меньшей степени причастен к этим всем историям. Но могу сказать, что по своему характеру Андрей Иванович является искренним и правильным, потому что он у нас мэр непростой, скажем так, но во время войны он стал более человечным. Война на него положительно влияет, если честно (смеется).
В целом, в городе и области нет проблем с властью. Сейчас Львов как один организм волонтерит, нет никаких проблем. Мы действительно боремся, нам нечего делить: у нас одна цель — одержать победу в этой войне.
— Какая сейчас ситуация с футбольным клубом, с академией "Рух"? Есть у футболистов такие же возможности тренировки, то же обеспечение, что и до войны?
— 23 февраля у нас проходил турнир, где было 20 команд, а 24-го началась война — и в академии осталось 260 детей. Буквально в первую неделю мы вывезли их за границу, частично в Румынию, частично в Польшу, частично в Словению и в Словакию. Мы свою академию изолировали и дали возможность детям тренироваться. Были проблемы с выездом тренеров, потому что не у всех было разрешение. То есть выехали те, кому за 60 лет и кого был не украинский паспорт. Но было критически мало тренеров, поэтому с этим была проблема. Конечно, у нас тренировочный процесс был не то чтобы приостановлен, он был неполноценный.
— Дети из каких клубов были в акамедии после нападения России?
— Из разных городов: это и Мелитополь, и Мариуполь, и Одесса, и Харьков, и "Динамо" (Киев). Там всюду были обстрелы, война. Мы почти месяц здесь содержали детей, они тренировались. Дети не почувствовали, что война началась, они получили уникальную возможность потренироваться на лучшей базе в Европе.
У нас тренировочный процесс не останавливается, жаль, что нет всех наших детей в Украине. Надеюсь, что как-то ситуация стабилизируется и мы сможем вернуть нашу академию к полноценной жизни.
U-19, U-18, U-17 — все тренируются, живут полноценной жизнью, по две тренировки в день, со старшими процесс также рабочий. А с младшими не до конца понятно, что происходит за границей. Вы знаете, я привык все видеть сам, всем управлять, везде быть. А когда ты чего-то не видишь, то, кажется, что что-то не так.