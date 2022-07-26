Григорий Козловский: Мечтаю о матче победы добра над злом

Григорий Козловский — почетный президент футбольного клуба "РУХ", бизнесмен, меценат, совладелец Львовской табачной фабрики.

За три года до начала войны Григорий Козловский начал строительство Академии футбола "РУХ" вокруг винниковского озера под Львовом. Сегодня это один из самых современных центров развития футбола в стране, а также центр волонтерского движения и помощи детям, которые пострадали от российской агрессии.

Перед началом сезона Украинской Премьер-Лиги (УПЛ) специальный корреспондент РБК-Украина посетил базу Академии и расспросил Григория Козловского про футбол, социальную сферу, бизнес и волонтерство. А также взял блиц-интервью у Дмитрия Поворознюка с проекта "Трендец", который является организатором летнего лагеря для детей на базе Академии.

"УПЛ станет еще одной страницей истории волевого народа"

— Несмотря на войну, 23 августа начинается сезон Украинской Премьер-Лиги. Каковы ваши ожидания от сезона? Говорят, что многие клубы потеряли игроков, поэтому шансы занять самые высокие места появились теперь у многих.

— Потеряли на самом деле не только клубы, которые находились в верхней части, а, в принципе, все. Кто-то больше, кто-то меньше – но понесли потери все.

Какие ожидания? – В первую очередь, ожидание праздника, победы. Потому что начало чемпионата – это еще один шаг к нашей победе. Показать, что даже в такие тяжелые времена украинцы являются сильной, волевой нацией, которая очень любит футбол. Поэтому, я думаю, этого ожидают не только футболисты и президенты клубов, но и все болельщики.

На днях смотрел матч "Ворсклы" и большое удовольствие получил от футбола, потому что это наша украинская команда. Имел гордость за команду, за результат, за качество футбола.

Футбол является доминирующей составляющей для украинцев. Я всегда это говорил, что у нас в крови любовь к футболу. Украина в этом смысле европейская Бразилия.

В футбол всегда играли в более тяжелые времена. Помните, киевское "Динамо" играло в 1943 году, хорваты играли четыре года во время войны. Я думаю, это будет еще одной страницей волевого народа, вписанной в мировую спортивную историю.

— Война накладывает свои особенности. Известно ли вам, какие дополнительные меры безопасности будут обеспечены во время проведения этого сезона?

— Как и все футбольное сообщество, я тоже в ожидании новых правил, которые должны быть обеспечены во время матчей. Они еще неизвестны, пока еще идут разговоры в пределах слухов и здравого смысла, но точно, что именно будет введено, – неизвестно.

Но, в принципе, я знаю, что каждый клуб готовится. Все готовят дополнительные меры безопасности, чтобы футболисты имели возможность играть в футбол в безопасных условиях.

Я думаю, стоит дождаться распоряжения Кабмина или какого-то отдельного распоряжения Украинской ассоциации футбола (УАФ).

Но мы точно готовы играть в футбол. Готовы играть в критических условиях, даже под ракетными обстрелами. В футбол мы точно будем играть, точно не сдадимся, точно будем достойно держать спортивный фронт.

— На трибунах болельщиков не будет.

— Болельщиков точно не будет – это 100%. Разве, дай Бог, мы до начала чемпионата победим. Все футболисты хотят играть с болельщиками, а болельщики – смотреть футбол на стадионе. Но нужно немножко подождать до нашей полной победы.

Григорий Козловский считает, что начало чемпионата УПЛ – это еще один шаг к нашей победе (фото: РБК-Украина)

— Есть ли какая-то особая финансовая нагрузка на клубы из-за проведения сезона во время войны?

— Вы знаете, у всех по-разному. Например, если мы будем играть во Львове, то на львовские команды эта нагрузка будет меньше. Мы все-таки дома, нам, наверное, будет легче и морально и финансово играть в футбол.

А клубы из Харькова, Одессы и других городов, которые под постоянными обстрелами – им будет намного тяжелее и дороже. Но будем помогать друг другу, идти друг другу на встречу.

Мы все – одна футбольная команда и должны в тяжелые времена показать, что мы одна семья. Это чрезвычайно важно сейчас.

— То есть вы не исключаете, что база "Руха" будет предложена другим клубам?

— Не только не исключаю, а я уже предложил многим клубам базу на очень льготных условиях. Если кто-то будет в очень критических условиях, мы охотно пойдем на встречу.

Так сложилось, что наши условия сегодня немного лучше, поэтому мы готовы этими условиями поделиться с другими клубами.

Кроме того, у нас четыре поля: "стадион Маркевича" и три поля на базе. Мы сами обратились с предложением в УАФ, чтобы внести эти поля как резервные на случай крупных форс-мажоров. УАФ охотно поддержал нашу идею.

Фактически, на наших полях можно играть все туры с промежутком в 2-3 дня. Понимая, что сейчас может быть много непредвиденных ситуаций, мы сами обратились в ассоциацию с таким предложением.

— Львовская область — одна из четырех, которые будут принимать матчи. Как вы думаете, готова ли инфраструктура к такой нагрузке?

— Думаю, да. Львовская область всегда была с очень развитой инфраструктурой, всегда очень футбольной. У нас есть чемпионат области, есть Федерацию футбола Львовской области, все работает в этом направлении очень круто. Все с нетерпением ожидают начала УПЛ. Поэтому уверен, что Львовская область точно с этой задачей справится.

"В Польше мы нашли кровного союзника"

— Еще вопрос по расширению чемпионата. Обсуждали ли вы с руководством УПЛ возможность расширения и создания отдельной лиги с Польшей?

— Это моя мечта. И я ее озвучил еще года три назад. Тогда, когда я ее озвучивал, все смотрели на меня скептически, с большим недоразумением, мягко сказать, как на человека, который говорит что-то непонятное. Тогда это было смешно, сейчас это уже не смешно, это уже реально.

У меня были переговоры с некоторыми руководителями клубов, они тоже с пониманием относятся к этой идее. Мало того, у нас была встреча в Польше с президентом федерации, где также обсуждали такую возможность. В принципе, у них понимание есть, как это сделать. Конечно, это трудно, но я думаю, что польский и украинский народ во время войны показали, что мы являемся настоящими братьями.

Монголы из московского болота рассказывали, что они нам братья. Но мы понимаем, что это не так, ведь с каких пор монголы нам стали братьями? А вот с польским народом, несмотря на непростую историю, мы показали, что братья.

Вы знаете, иногда бывает и в семье, когда между двумя братьями есть недоразумение. В принципе, это не совсем нормально, но это не смертельно. И эти недоразумения позади, потому что сейчас мы с поляками показываем, что готовы быть вместе. Поляки всему миру показали, что готовы сражаться, и были одними из первых, кто встал на защиту Украины. Это многого стоит, и, поверьте, украинцы никогда этого не забудут. Они точно будут это помнить.

Собственно, я радуюсь тому, что дожил до тех времен, когда мы можем сказать, что мы с поляками один народ. Война показала, кто настоящие братья, а кто настоящие враги. Мы это всегда знали, но сейчас это знает весь мир. Мы нашли не просто союзника, а кровного союзника. Поверьте, на сотни лет наши будущие поколения это будут помнить.

Григорий Козловский: Война показала, кто настоящие братья, а кто настоящие враги (фото: РБК-Украина)

"Война вытащила украинское ДНК из всех украинцев"

— Вы эти пять месяцев в стране, в бизнесе, в движении…

— В прямом и в переносном смысле…

— Как эти месяцы изменили Украину и украинцев?

— Я думаю, что война сделала Украину более украинской, львовской, галицкой, то есть те ценности, которые были присущи больше галичанам поняли все. Это – преданность культуре, языку. Мы за это всегда боролись, всегда на украинском языке разговаривали.

Другая Украина как-то скептически к этим вещам относилась, но война вытянула украинское ДНК из всех украинцев: и из русскоязычных, и из людей, которые, возможно, никогда на это внимания не обращали.

Посмотрите, сколько людей принципиально перешли на украинский язык, учат родной язык, ценят его. То есть мы поняли, что Украина там, где украинский язык. Потому что в любое время с неадекватным соседом возможна история, когда он приходит и защищает "русскоязычных". Но он боится защищать их в Америке, потому что понимает, что по шапке там получит за три дня. Поэтому ищет миролюбивые страны, которые не готовились к войне, которые жили в мире и согласии.

Это позволило украинцам задуматься: кто мы, что мы, какой наш генокод. Он сработал именно сейчас, и теперь многие люди из Центральной, Восточной Украины горячо борются за нашу независимость, за наши украинские ценности.

— По-вашему, сколько может продолжаться эта война?

— Хочется, чтобы она закончилась завтра, но для того, чтобы она закончилась, каждый должен делать свою работы. Каждый, как тот муравей, должен приносить свой вклад в нашу победу.

Сколько продлится война? – Я не аналитик, не военный. Но моя субъективная точка зрения, что нам еще года два придется воевать с таким неадекватным агрессором, как Россия.

Придется научиться жить в войне, как Израиль, потому что с таким соседом у нас нет других вариантов. Мы должны быть сильными, должны всегда быть готовы отстаивать свои земли, всегда быть начеку.

Поэтому, к сожалению, нам повезло, с одной стороны, с таким соседом, как Польша – братским соседом. А с другой стороны, не повезло с монголами, которые еще с XIII-XIV ст. нападали на наши земли и, к сожалению, такими же варварами и остались. Как показала практика, у них ничего не поменялось. Они как ходили в туалет в лес, так и ходят. Для них до сих пор унитаз – предмет роскоши. Говорят, они из них и воду пьют, и кушать варят… (смеется)

—​​​​​​​ Сейчас много негативных прогнозов относительно экономики Украины. Насколько будет трудно? Что должно сделать государство, чтобы поддерживать бизнес, социальную сферу?

— Уже сейчас тяжело, но будет еще труднее. Вы понимаете, сейчас не нужно сидеть и думать, что сделает государство для бизнеса. Сейчас каждый из нас, бизнесменов, должен ставить вопрос: а что ты сделал для государства, что ты сделал для страны, что ты сделал для людей?

Государству тяжело. Украина сейчас "заружилась", как поется в песне, и "похилилась." И наша задача – поддержать страну, и мы должны отдать все, что можем и не можем, для того, чтобы помочь государству. А после войны мы точно отстроим прекрасную страну свободных людей. Украинцы – очень трудолюбивый народ.

Григорий Козловский: Во время войны у каждого свой фронт (фото: РБК-Украина)

— На примере воспитанников академии "Руха", как по вашему мнению, война повлияла на детей? Что будет с будущим поколением?

— Дети очень чуткие и ранимые. Если они и не высказывают своих мыслей относительно войны, все равно очень переживают и стрессуют. Я даже по своим детям вижу, как они реагируют на сирены, с какими ощущениями бегут в подвал во время тревоги. За этим очень больно наблюдать.

К сожалению, в будущем нас ждет целое поколение детей, которых будут называть детьми войны. Хуже этого только то, сколько детей уже погибло. Я смотрел на последние кадры из Хмельницкого, сердце кровью обливается, когда смотришь на это. Нет ничего хуже, когда гибнут дети.

"Многие футболисты готовы хоть сейчас идти в армию"

— Как война, общая ситуация в стране влияет на физическое и моральное состояние футболистов?

— Я разговаривал со своими футболистами, они уже настолько измучились ждать, что хотят действовать. У меня много футболистов готовых хоть сейчас идти в армию.

Однажды мы сидели с футболистами, разговаривали, я им говорю: "Если так случится, что нам придется всем уйти в армию, я пойду, будем делать свой батальон "Рух". Знаете, что мне ребята сказали? – "Петрович, мы все с вами, мы все хотим воевать, все будем защищать нашу страну".

Я думаю, каждый украинец, который любит эту страну – а таких сейчас много – готовы защищать ее. И поверьте, если наступит такое время – все пойдут воевать.

На Галичине каждый готов идти воевать. Моя бабушка была бандеровкой, с 15 лет жила в лесу, воевала. Это у нас в крови. Все – и женщины, и пожилые люди – будут брать оружие в руки и воевать. Здесь будут стрелять кусты, будет гореть земля, будем биться до конца.

Украинцы точно не будит жить в каком-то ярме, чтобы нам буряты, монголы или еще какие-то монголоподобные люди рассказывали, как мы должны жить. Здесь так точно никогда не будет.

По словам Григория Козловского, многие футболисты готовы хоть сейчас идти в армию (фото: РБК-Украина)

"Мы вместе с армией, вместе с народом"

—​​​​​​​ Видимо, такой воинственный настрой заряжает и перед футбольными турнирами?

— Боевой дух присутствует, как никогда. Все тренируются, руки не опускают. Мы готовимся, потому что у каждого свой фронт.

Но ребята не только тренируются. На днях всем футбольным сообществом собирали в военный госпиталь помощь, купили два аппарата за 4 млн гривен. К акции присоединилось очень много футбольных людей: Мирон Богданович Маркевич, Александр Шевченко, Виктор Вацко, и много-много других.

Очень хочу, когда закончится война, собрать врачей, которые спасали жизни наших солдат, самих солдат, которые выздоровели и вернулись к полноценной жизни и провести Матч победы. Матч победы над смертью, матч победы над московскими монголами. Это будет матч победы добра над злом.

— В какой помощи сейчас есть наибольшая потребность? Какие еще благотворительные акции планируете проводить?

— Мы сейчас больше работаем с нашим полигоном, есть много вещей, которые необходимы: начиная от лопаток, заканчивая кариматами и другими вещами. Многое нужно. Но, думаю, неуместно говорить об этом, чтобы враг не знал, чего нам недостает. Пусть знают, что мы работаем и не останавливаемся. Мы знаем, какие проблемы у солдат, и мы вместе с армией, вместе с украинским народом.

"Даже во время войны нужно заниматься детьми"

— Сейчас на базе академии организован детский футбольный лагерь Trendets Camp. Как возникла идея, насколько сложно было организовать набор в нынешних условиях?

— Инициатором проекта был Дмитрий Поворознюк. Мы планировали этот проект еще в прошлом году, и не взирая на войну, решили все-таки его реализовали.

Пригласили более 800 детей в академию, здесь они имеют возможность отвлечься от войны, иметь красивое и яркое детство, не смотря на ситуацию в стране.

Около 160 детей – это дети наших солдат, которые воюют. Много очень деток из тех семей, где родители сейчас на передовой, защищают нас, наш покой и наш мир.

—​​​​​​​ Это дети, которые не только футболом занимаются?

— Это просто дети, которые любят футбол, не только те, кто профессионально им занимается. В лагере у нас и футбол, и много разных видов спорта. Дети поют, танцуют, рисуют, креативят, сдают разные тесты.

Мы хотели дать детям месяц другой жизни. Конечно, хочется, чтобы детей было больше. Но больше нам сейчас просто не позволяют возможности. Но желание есть, и мысли есть, и я думаю, что мы в этом плане будем работать.

Григорий Козловский организовал совместно с Дмитрием Поворознюком детский футбольный лагерь Trendets Camp (фото: РБК-Украина)

— Набор в футбольную академию планируется?

— Набор в футбольную академию идет полным ходом. Мы набираем деток 2011-2012 года. Уже вышли на финишную прямую, у нас уже отобрано 45 деток, они еще должны пройти последний четвертый тур. Из каждой возрастной группы будем оставлять 25-30 деток.

Я общался с тренерами, говорю: "Как наши детки? "Говорят: "Еще сильнее, чем предыдущие". Не было бы войны, я бы во всех группах оставил по 45, но сейчас, к сожалению, не могу.

В прошлом году у нас было в Академии 35 детей 2010 года. Детки прогрессируют, ездят на турниры, сейчас живут заграницей. Побеждают там всех. Группа деток 2004-2005 годов на днях играла с английским "Вест Хэмом" в финале. В полуфинале победили чемпионов Польши, причем наши дети на год младше.

То есть, академия работает, оборотов не сбавляем. Уверен, что после победы нам будут нужны сильные футболисты, которые будут представлять Украину на международной арене.

Нам нужны сильные футболисты, порядочные люди, которыми украинцы будут гордиться. Я очень рад, что футбольная академия "Рух" воспитывает будущих звездочек, которые станут гордостью этой страны. Наивысшая благодать человека – дать возможность другим людям реализовать свои мечты. Считайте это моей жизненной миссией.

К беседе присоединяется руководитель проекта Trendets Camp и основатель популярного YouTube-канала "Трендец" Дмитрий Поворознюк.

— Расскажите о лагере и вашем проекте, как возникла идея?

— Сейчас фокус у детей на войне, многие из них переживают, многие в бомбоубежищах. И разумеется, никто не знает, когда эта война закончится. Дети теряют свое детство. Чтобы такого не было, мы решили открыть Trendets Camp вместе с "РУХом", где мы сможем собрать детей из разных уголков Украины.

Есть дети из Мариуполя, Одессы, Днепра, Харькова и т.д. Очень много детей с Востока. Футбол дает им возможность отвлечься от войны. Они вместе тренируются, организуют концерты, поют, танцуют, проходят ментальную реабилитацию.

Никто не имеет права отнимать радость у детей, поэтому мы должны сделать все для того, чтобы они получали счастье от жизни.

Наш спортивно-социальный проект показал, что даже во время войны нужно заниматься детьми. Когда ты ходишь по дворам и смотришь, как они стоят и не знают, чем заняться, или сидят в телефонах или квартирах, то будущее мы с таким поколением не построим. А через спорт дети воспитывают в себе много полезных качеств: дисциплину, ответственность, командный дух и, конечно же, любовь к Украине.