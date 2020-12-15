Госбюджет-2021: что Рада и Кабмин заложили в госказну на следующий год

Денис Шмыгаль в Раде (Фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

Депутаты приняли госбюджет на 2021 год, обойдясь без ночного голосования. Какой будет госказна в следующем году и о чем спорили Рада и Кабмин – в материале РБК-Украина.

Верховная рада во вторник вечером приняла государственный бюджет на 2021 год. "Слуге народа" не хватило одного голоса, чтобы утвердить закон 226 "за" без сторонней помощи. Но монобольшинству с лихвой помогли группы "Довира" и "За майбутне", а также фракция "Батькивщина" и 11 внефракционных – в общей сложности 289 голосов.

Кабинет министров Дениса Шмыгаля критиковали за этот бюджет сразу после внесения проекта в Раду. Причем одним из критиков был министр здравоохранения Максим Степанов, отказавшийся поддержать документ еще при его рассмотрении в стенах правительства.

Степанов во вторник снова просил увеличить финансирование медицины, в том числе и на повышение зарплат медикам. На этом же настаивали и оппозиционные фракции, требуя от Кабмина дать больше денег на борьбу с пандемией. Финальные цифры в бюджете по части медицины не изменились, но министр финансов Сергей Марченко пообещал урегулировать этот вопрос по итогу первого квартала.

Как пояснил РБК-Украина первый замглавы бюджетного комитета Иван Крулько ("Батькивщина"), в рамках бюджета будет создан спецфонд на нужды медицины. "Этот фонд предусмотрен для трех основных направлений. Первый – это бесплатная вакцинация населения от COVID-19. Второе – это преодоление последствий коронавируса c конкретным перечнем. Третий – это повышений зарплат для медиков", – рассказал Крулько.

Одним из источников наполнения нового спецфонда станут неиспользованные средства из "ковидного" фонда на этот год. Сейчас там осталось 8,5 млрд гривен, которые еще не распределили, уточнил Крулько.

Министр финансов Сергей Марченко (Фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

Еще один потенциальный источник наполнения нового фонда – это средства, которые "Нафтогаз" якобы не доплатил в госбюджет. "Это нарушения, которые установила Государственная аудиторская служба. По их данным, эта сумма составляет 75 млрд гривен. Мы будем добиваться того, чтобы правительство зачислило эти средства в бюджет. И таким образом наполнил спецфонд для вакцинации и преодоления последствий коронавируса", – сказал Крулько.

Впрочем, пока конкретные суммы от НАКа в законе о госбюджете не прописаны. Но такая возможность, о которой говорит Крулько, действительно закреплена в документе.

Жизнь не по средствам

Среди других претензий к бюджету – слишком раздутый дефицит и завышенные доходы. Дефицит после консультаций с МВФ сократили почти на 24 млрд гривен – до 246 млрд гривен, но не за счет сокращения расходов, а за счет повышения плана по доходам свыше чем на 21 млрд гривен – до 1,092 трлн гривен.

Многие все еще скептически оценивают шансы Минфина профинансировать дефицит, то есть одолжить столько, сколько он планирует. И хотя в итоге план по займам несколько уменьшили, он все же на 57,2 млрд гривен больше, чем план 2020 года, который по итогу 11 месяцев не выполняется на 30%.

Секретарь бюджетного комитета Владимир Цабаль (фракция "Голос") считает, что нет гарантий, что бюджет не придется через несколько месяцев голосовать повторно из-за нереалистичности заложенных в него показателей.

"В марте, когда мы голосовали за бюджет, там были одни цифры. Сейчас мы видим, что многие расходы и дефицит не выполняются. На 94 млрд гривен за 11 месяцев не выполняются расходы, в том числе 15 млрд по обороне и 24 млрд по медицине", – отметил Цабаль.

Что изменилось после первого чтения? В ходе доработки проекта к финальному голосованию Минфин отказался от идеи депутатов увеличить план по отчислениям прибыли Нацбанка на 12 млрд гривен, оставив этот показатель на уровне 33 млрд гривен.

Из-за решения перенести с 1 июля на 1 декабря повышение минимальной зарплаты до 6500 гривен удастся сэкономить на расходах по зарплатам в бюджетной сфере. Этот шаг также позволит, как ожидают в Минфине, собрать больше налога на прибыль (на 0,8 млрд гривен). При этом более чем на 2 млрд гривен в общей сложности сократятся плановые поступления по налогу на доходы физлиц и НДС.

Чтобы сэкономить, также решили сократить дотации Пенсионному фонду на 8,5 млрд гривен. Это связано с пересмотром прогноза по поступлениям Единого соцвзноса. И хотя бюджетный комитет с этим согласился, все же указал, что решение Кабмина недостаточно аргументировано, поскольку финансовое состояние Пенсионного фонда ухудшается, а зависимость от займов у Госказначейства растет. И потому есть риск, что дотации ПФ придется пересматривать уже в следующем году, тем самым увеличивая дефицит казны.

Битва за акциз

При доработке бюджета возникли споры из-за акциза на топливо. Последние несколько лет 13,44% акциза оставляли в местных бюджетах. Со следующего года, как ожидалось, Минфин должен был забрать весь ресурс в центральную казну. Но этому ожидаемо воспротивились на местах, учитывая, что цена вопроса для них – 8,8 млрд гривен.

Что предлагали в Кабмине? Забирая акциз, взамен оставляли компенсацию для городов. Речь о субвенции местным бюджетам на дороги. Каждый муниципалитет, претендующий на эти деньги, должен был бы представить справку о протяженности своих дорог. Тем самым якобы хотели соблюсти принцип равномерного распределения субвенции – чем больше дорог, тем больше денег и, следовательно, наоборот.

Но, как пояснил РБК-Украина источник в среде местного самоуправления, для большинства населенных пунктов едва ли это выполнимое условие, по крайней мере, в ближайшие месяцы. "На инвентаризацию дорог нужно время, до полугода. А в это время деньги будут на Едином казначейском счете, обеспечивая Минфин ликвидностью. Даже при лояльном главе ОГА получить деньги быстро будет сложно", – пояснил собеседник.

Рада 289 голосами приняла госбюджет на 2021 год (Фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

Несмотря на критику городов, такой вариант поддержал бюджетный комитет. Однако при рассмотрении этого вопроса вмешались депутаты, поставив на подтверждение правки к проекту изменений в Бюджетный кодекс. Одна из них предусматривала автоматическое зачисление акциза в местные бюджеты бессрочно, другая – как минимум на год.

Обе правки набрали больше минимальных 226 голосов "за". Кроме того, что они между собой не согласовывались, так еще и рушили структуру бюджета. Из-за чего комитет был вынужден уйти на незапланированное заседание, а Рада – на несколько часов перерыва. Минфин в итоге уступил – после перерыва было принято решение не идти на конфронтацию с местным самоуправлением, оставив акциз на местах.

"Соцэконом" раздора

У городов есть и другие причины для недовольства новым бюджетом. Кабмин и Рада решили урезать финансирование Госфонда регионального развития, "пожертвовав" больше половины из его бюджета на субвенцию социально-экономического развития – так называемый "соцэконом".

Эту субвенцию, как правило, используют как некий бонус для мажоритарщиков за голосование по бюджету. По информации РБК-Украина, мажоритарщики из групп, поддержавших бюджет, должны получить на свои округа минимум по 50 млн гривен. Если, конечно, эти деньги в итоге будут доступны.

Перед первым чтением на "соцэконом" расписали свыше 7,3 млрд гривен, а ко второму сократили до 6 млрд гривен. Причем больше половины – свыше 3,3 млрд гривен – должна обеспечить плата за лицензии на проведение азартных игр и лотерей. Из-за чего есть риск, что в случае отказа бизнеса покупать лицензии, многие мажоритарщики окажутся без обещанных "бюджетных бонусов".

Кто получит оставшийся "соцэконом", решит спецкомиссия Минфина, половину состава которой должны составить члены бюджетного комитета. Но решение о выделении средств будет принимать Кабмин на основании утвержденных этой комиссией проектов. А значит нельзя исключать, что распределение средств будет происходить неравномерно по регионам, а скорее по принципу политической целесообразности.