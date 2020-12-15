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Госбюджет-2021: что Рада и Кабмин заложили в госказну на следующий год

Киев, Вторник 15 декабря 2020 20:35
Госбюджет-2021: что Рада и Кабмин заложили в госказну на следующий год
Денис Шмыгаль в Раде (Фото: Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Ростислав Шаправский, Ульяна Безпалько

Депутаты приняли госбюджет на 2021 год, обойдясь без ночного голосования. Какой будет госказна в следующем году и о чем спорили Рада и Кабмин – в материале РБК-Украина.

Верховная рада во вторник вечером приняла государственный бюджет на 2021 год. "Слуге народа" не хватило одного голоса, чтобы утвердить закон 226 "за" без сторонней помощи. Но монобольшинству с лихвой помогли группы "Довира" и "За майбутне", а также фракция "Батькивщина" и 11 внефракционных – в общей сложности 289 голосов.

Кабинет министров Дениса Шмыгаля критиковали за этот бюджет сразу после внесения проекта в Раду. Причем одним из критиков был министр здравоохранения Максим Степанов, отказавшийся поддержать документ еще при его рассмотрении в стенах правительства.

Степанов во вторник снова просил увеличить финансирование медицины, в том числе и на повышение зарплат медикам. На этом же настаивали и оппозиционные фракции, требуя от Кабмина дать больше денег на борьбу с пандемией. Финальные цифры в бюджете по части медицины не изменились, но министр финансов Сергей Марченко пообещал урегулировать этот вопрос по итогу первого квартала.

Как пояснил РБК-Украина первый замглавы бюджетного комитета Иван Крулько ("Батькивщина"), в рамках бюджета будет создан спецфонд на нужды медицины. "Этот фонд предусмотрен для трех основных направлений. Первый – это бесплатная вакцинация населения от COVID-19. Второе – это преодоление последствий коронавируса c конкретным перечнем. Третий – это повышений зарплат для медиков", – рассказал Крулько.

Одним из источников наполнения нового спецфонда станут неиспользованные средства из "ковидного" фонда на этот год. Сейчас там осталось 8,5 млрд гривен, которые еще не распределили, уточнил Крулько.

Госбюджет-2021: что Рада и Кабмин заложили в госказну на следующий год

Министр финансов Сергей Марченко (Фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

Еще один потенциальный источник наполнения нового фонда – это средства, которые "Нафтогаз" якобы не доплатил в госбюджет. "Это нарушения, которые установила Государственная аудиторская служба. По их данным, эта сумма составляет 75 млрд гривен. Мы будем добиваться того, чтобы правительство зачислило эти средства в бюджет. И таким образом наполнил спецфонд для вакцинации и преодоления последствий коронавируса", – сказал Крулько.

Впрочем, пока конкретные суммы от НАКа в законе о госбюджете не прописаны. Но такая возможность, о которой говорит Крулько, действительно закреплена в документе.

Жизнь не по средствам

Среди других претензий к бюджету – слишком раздутый дефицит и завышенные доходы. Дефицит после консультаций с МВФ сократили почти на 24 млрд гривен – до 246 млрд гривен, но не за счет сокращения расходов, а за счет повышения плана по доходам свыше чем на 21 млрд гривен – до 1,092 трлн гривен.

Многие все еще скептически оценивают шансы Минфина профинансировать дефицит, то есть одолжить столько, сколько он планирует. И хотя в итоге план по займам несколько уменьшили, он все же на 57,2 млрд гривен больше, чем план 2020 года, который по итогу 11 месяцев не выполняется на 30%.

Секретарь бюджетного комитета Владимир Цабаль (фракция "Голос") считает, что нет гарантий, что бюджет не придется через несколько месяцев голосовать повторно из-за нереалистичности заложенных в него показателей.

"В марте, когда мы голосовали за бюджет, там были одни цифры. Сейчас мы видим, что многие расходы и дефицит не выполняются. На 94 млрд гривен за 11 месяцев не выполняются расходы, в том числе 15 млрд по обороне и 24 млрд по медицине", – отметил Цабаль.

Что изменилось после первого чтения? В ходе доработки проекта к финальному голосованию Минфин отказался от идеи депутатов увеличить план по отчислениям прибыли Нацбанка на 12 млрд гривен, оставив этот показатель на уровне 33 млрд гривен.

Из-за решения перенести с 1 июля на 1 декабря повышение минимальной зарплаты до 6500 гривен удастся сэкономить на расходах по зарплатам в бюджетной сфере. Этот шаг также позволит, как ожидают в Минфине, собрать больше налога на прибыль (на 0,8 млрд гривен). При этом более чем на 2 млрд гривен в общей сложности сократятся плановые поступления по налогу на доходы физлиц и НДС.

Чтобы сэкономить, также решили сократить дотации Пенсионному фонду на 8,5 млрд гривен. Это связано с пересмотром прогноза по поступлениям Единого соцвзноса. И хотя бюджетный комитет с этим согласился, все же указал, что решение Кабмина недостаточно аргументировано, поскольку финансовое состояние Пенсионного фонда ухудшается, а зависимость от займов у Госказначейства растет. И потому есть риск, что дотации ПФ придется пересматривать уже в следующем году, тем самым увеличивая дефицит казны.

Битва за акциз

При доработке бюджета возникли споры из-за акциза на топливо. Последние несколько лет 13,44% акциза оставляли в местных бюджетах. Со следующего года, как ожидалось, Минфин должен был забрать весь ресурс в центральную казну. Но этому ожидаемо воспротивились на местах, учитывая, что цена вопроса для них – 8,8 млрд гривен.

Что предлагали в Кабмине? Забирая акциз, взамен оставляли компенсацию для городов. Речь о субвенции местным бюджетам на дороги. Каждый муниципалитет, претендующий на эти деньги, должен был бы представить справку о протяженности своих дорог. Тем самым якобы хотели соблюсти принцип равномерного распределения субвенции – чем больше дорог, тем больше денег и, следовательно, наоборот.

Но, как пояснил РБК-Украина источник в среде местного самоуправления, для большинства населенных пунктов едва ли это выполнимое условие, по крайней мере, в ближайшие месяцы. "На инвентаризацию дорог нужно время, до полугода. А в это время деньги будут на Едином казначейском счете, обеспечивая Минфин ликвидностью. Даже при лояльном главе ОГА получить деньги быстро будет сложно", – пояснил собеседник.

Госбюджет-2021: что Рада и Кабмин заложили в госказну на следующий год

Рада 289 голосами приняла госбюджет на 2021 год (Фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

Несмотря на критику городов, такой вариант поддержал бюджетный комитет. Однако при рассмотрении этого вопроса вмешались депутаты, поставив на подтверждение правки к проекту изменений в Бюджетный кодекс. Одна из них предусматривала автоматическое зачисление акциза в местные бюджеты бессрочно, другая – как минимум на год.

Обе правки набрали больше минимальных 226 голосов "за". Кроме того, что они между собой не согласовывались, так еще и рушили структуру бюджета. Из-за чего комитет был вынужден уйти на незапланированное заседание, а Рада – на несколько часов перерыва. Минфин в итоге уступил – после перерыва было принято решение не идти на конфронтацию с местным самоуправлением, оставив акциз на местах.

"Соцэконом" раздора

У городов есть и другие причины для недовольства новым бюджетом. Кабмин и Рада решили урезать финансирование Госфонда регионального развития, "пожертвовав" больше половины из его бюджета на субвенцию социально-экономического развития – так называемый "соцэконом".

Эту субвенцию, как правило, используют как некий бонус для мажоритарщиков за голосование по бюджету. По информации РБК-Украина, мажоритарщики из групп, поддержавших бюджет, должны получить на свои округа минимум по 50 млн гривен. Если, конечно, эти деньги в итоге будут доступны.

Перед первым чтением на "соцэконом" расписали свыше 7,3 млрд гривен, а ко второму сократили до 6 млрд гривен. Причем больше половины – свыше 3,3 млрд гривен – должна обеспечить плата за лицензии на проведение азартных игр и лотерей. Из-за чего есть риск, что в случае отказа бизнеса покупать лицензии, многие мажоритарщики окажутся без обещанных "бюджетных бонусов".

Кто получит оставшийся "соцэконом", решит спецкомиссия Минфина, половину состава которой должны составить члены бюджетного комитета. Но решение о выделении средств будет принимать Кабмин на основании утвержденных этой комиссией проектов. А значит нельзя исключать, что распределение средств будет происходить неравномерно по регионам, а скорее по принципу политической целесообразности.

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