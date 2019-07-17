Геннадий Труханов: "Оппозиционный блок" в Раде - это единственная возможность общин быть услышанными

Фото: Геннадий Труханов (из открытых источников)

Мэр Одессы Геннадий Труханов, номер 4 в списке "Оппозиционного блока" в интервью РБК-Украина рассказал о миссии политсилы, законодательных инициативах, одесском опыте и перспективных проектах.

Почему успешные мэры присоединились к "Оппоблоку", а не к "Оппоплатформе"?

Ответ прост: мэры украинских городов, лидеры местного самоуправления объединились, чтобы голоса наших громад были услышаны. Вне зависимости от того, что мы из разных регионов и представляем разные партии, у нас есть нечто гораздо большее, что нас объединяет - мы избраны гражданами, мы нужны им для решения их проблем.

На протяжении почти трех десятков лет независимости Украины местное самоуправление находится в вынужденной зависимости от киевских интересов. В Киеве одна группа сменяет другую, меняются президенты, меняются правящие партии, коалиции. Но не меняется только одно – местное самоуправление остается на задворках.

Прохождение в парламент – это единственная возможность сделать так, чтобы голос украинских громад был услышан!

Причиной объединения именно с "Оппозиционным блоком" стало то, что в нас видят равноценных политических партнеров, а наши стремления совпадают - защита интересов украинцев, справедливые законы, повышение качества жизни людей. Одесса много лет живет по принципу "доверяй делам". И я рад, что сегодня этот принцип лег в основу политического объединения мэров украинских городов "Оппозиционный блок".

В чем видите миссию своей политсилы?

Развитие Украины начинается с развития громад: повышение качества жизни людей, жителей громад, одесситов.

Мэры городов каждый день работают с реальными гражданами, со своими избирателями. Соответственно, мы лучше всех знаем, чем живут наши люди. Мы лучше всех знаем их проблемы.

Сегодня, когда наша страна вступила в новый политический, социально-экономический и духовно-культурный виток своего развития, я верю, что наше объединение в составе "Оппозиционного блока" будет иметь результат, и мы наконец-то перестанем стоять с протянутой рукой перед центральной властью.

Чем, по вашему мнению, "Оппоблок" выделяется на фоне других партий?

Костяк нашей политсилы составляют профессионалы и лидеры местного самоуправления, которые знают, чего хотят украинцы, знают проблемы регионов, а главное - знают, как их решить. Сегодня среди кандидатов дефицит профессионалов и людей дела. При этом на таких кандидатов присутствует высокий общественный запрос – люди хотят улучшения жизни.

Мы - не оторвавшаяся от реальной жизни элита. Мы знаем, сколько стоит проезд в общественном транспорте, и в каком он состоянии. Мы ездим по тем же дорогам, что и наши горожане, ходим с ними по одним тротуарам. Мы знаем, в каком состоянии находятся теплосети, школы, детские сады, больницы.

Мы не только знаем, но и успешно управляем городскими активами, отвечая на запросы и создавая нормальные условия жизни для наших горожан, ежедневно работаем над повышением качества предоставляемых услуг. Но, к сожалению, решение не всех проблем находится в руках городской власти. Я не скрываю того, что лично меня интересует вопрос создания так называемого "одесского лобби" в парламенте.

Кроме того, я считаю, что выработанные на местах успешные модели управления должны лечь в основу новой модели управления многокультурным разнообразием нашей страны.

Три наиболее важные закона, которые необходимо принять.

Во-первых, это упрощение процедуры создания свободных экономических зон. Сегодня в Украине фактически существует такая процедура, но практически ее пройти - нереально. Свободные экономические зоны дадут приток инвестиций, развитие промышленности, а значит, новые рабочие места и увеличившиеся поступления в местные бюджеты. Как следствие, развитие городов, а значит регионов и страны в целом.

Второй – децентрализация энергетического рынка, передача ТЭЦ громадам, а также зеленый флаг альтернативным источникам энергии. Кстати, одним из таких альтернативных источников, может стать строительство мусоросжигающих заводов, которые будут поставлять громадам тепловую и электрическую энергию. А в условиях свободных экономических зон намного проще найти инвесторов для строительства таких заводов в Украине.

Также необходимо остановить строительный беспредел. Мне часто приходится выезжать на встречи с жителями микрорайонов, которые устраивают митинги против нового строительства, мотивируя это плотной застройкой, грозящим транспортным коллапсом, нехваткой мест в детских садах и школах. И они абсолютно правы. Я живу в Одессе и также, как и они, против бесконтрольной застройки города многоэтажными домами.

Но в сегодняшнем парламенте самое сильное лобби – именно строительного рынка. Разрешения на строительство высотных домов выдаются в Киеве, а Одесса (уверен, и другие города) - пожинает плоды.

Сегодня из-за отсутствия полномочий мы также не можем повлиять на самовольное строительство, которое ведется на зданиях-памятниках архитектуры. А это уже чревато утратой того одесского шарма, ради которого туристы преодолевают сотни, тысячи километров.

Кроме того, статистика говорит, что население Украины стремительно сокращается. С миграционными процессами можно бороться с помощью развития экономики страны, увеличения заработных плат, созданием условий на предприятиях.

Поэтому сегодня крайне важно пересмотреть наше отношение к нашему будущему - нашим детям. Мы должны создать полноценные условия для их гармоничного развития. Выдернуть их из подступающего со всех сторон мира негатива и вредных привычек, увлечь спортом и здоровым образом жизни. Иначе в будущем нам не для кого будет строить дороги, школы и детские сады.

Какие ваши достижения на посту мэра, что удалось сделать, чем можно гордиться?

Я горжусь тем, что мне удалось завоевать доверие одесситов. А доверие, как вы понимаете, достигается конкретными делами. Стамбульский и Греческий парки, обновление электротранспорта, энергоэффективное уличное освещение, реставрация памятников архитектуры, новые объекты социальной инфраструктуры… Одесса преображается!

Наш опыт создания Центра интегрированных услуг на ул. Косовской признан одним из самых успешных в Украине, сегодня уровень удовлетворенности одесситов услугами составляет 95%.

За это время детям было возвращено 15 детских садов, мы сократили очередь с 12 тысяч до трех. Построена новая школа, сегодня строится еще одна. Развивается спортивная инфраструктура. Тому темпу, в котором мы работаем над созданием новых спортивных объектов, могут позавидовать не только украинские города, но и европейские.

За пять лет - 56 новых современных пришкольных стадионов, лучший в Украине стационарный скейт-парк, благоустроенная Трасса здоровья, новые спортивные площадки в парках и скверах и многое другое.

Еще один беспрецедентный для Украины опыт - достройка недостроев. Нам удалось достроить и ввести в эксплуатацию 12 недостроев, тысячи одесситов заселились в свои долгожданные квартиры. Сегодня ведутся работы еще по нескольким объектам.

Что мешало работе?

Вы знаете, за пять лет, у меня не было практически ни одного спокойного дня в работе. Сначала, в 2014 году, это был период накала в обществе, вызванный событиями в Украине. Чтобы снизить градус социального напряжения, я регулярно встречался с активно настроенными горожанами, часами общался с ними, разъяснял. Так происходило до тех пор, пока не были сняты все острые вопросы, и необходимость таких частых встреч отпала сама собой.

На смену пришли одесские бизнесмены, которым я мешал проворачивать махинации, зарабатывая на одесситах. Была куплена кучка активистов. Вся Одесса уже знает их в лицо, они присутствуют практически на каждом объекте благоустройства, устраивая провокации и периодически парализуя работу на тех или иных объектах.

Например. Мы строим Трассу здоровья – эпицентр спортивной жизни города. Там появляются "активисты" и рассказывают, что им, условно, говоря, жалко птичек, которые живут в кустах.

Реставрируем Потемкинскую лестницу – впервые за полвека. Им опять что-то мерещится. И такой информационный шум сопровождает практически каждое наше начинание.

В их действиях нет никакого конструктива, диалог - не приносит результата, потому что им поставлена заказчиком конкретная задача устраивать "кипиш ради кипиша". И они отрабатывают свою зарплату.

А позже началось финансовое вливание в моих политических оппонентов, которые сегодня, кстати, метят в Верховную раду и в мэры Одессы, чтобы опять-таки отстаивать интересы своих заказчиков. Более того, тот судебный процесс против меня, который сегодня наконец-то завершился, - это тоже результат заказа.

Все обвинения - это чистые фантазии. Все решения городской власти приняты исключительно в рамках действующего законодательства и тех полномочий, которые отведены нам законом. Оправдательное решение суда было очевидным. Но этот процесс забрал у меня огромное количество времени, которое я мог бы потратить на решение городских проблем, многих социальных вопросов, на встречи с людьми.

Не боитесь ли вы того, что Рада превратится в "Верховную Эстраду", где будет избыток блогеров и шоуменов, но в дефиците будут профессионалы?

Это основная проблема нашего времени – отсутствие профессионализма. Причем не только в политике. Сегодня страна находится в таких условиях, что мы не можем терять время на обучение государственным процессам. Украине нужны специалисты, за плечами которых уже есть багаж необходимых знаний и управленческих навыков, которые позволят вывести государство из экономического и политического кризиса. Вы ж не доверите ремонт в вашей квартире стоматологу? Так почему вы доверяете страну тем, кто в этом ничего не понимает?

Поэтому меня сегодня удивляют рейтинги некоторых партий. Люди готовы идти голосовать не за конкретные дела, а просто за название, даже не зная, кто состоит в этой партии.

По сути, Оппозиционный блок – это уникальная в текущей избирательной кампании история. На фоне партий, состоящих из представителей шоу-бизнеса, Оппозиционный блок – это объединение людей дела - мэров, промышленников, опытных управленцев.

Я все же надеюсь, что здравый смысл восторжествует. И кандидатов будут оценивать по результатам их работы, а не публичным выступлениям на сцене. Поэтому иду на выборы в составе команды профессионалов под лозунгом Доверяй делам!

Какие проекты хотите реализовать и как это отразится на жизни горожан?

Политика развития регионов не должна быть универсальной, она должна учитывать особенности каждой области. Речь пока что даже не идет о развитии, мы говорим о выходе из кризиса. Сегодня перед Одесской областью стоят вызовы, которые невозможно решить самостоятельно, а их последствия отразятся не только на горожанах, а на всей стране.

Мы все говорим о том, что Одесса – это морские ворота Украины. А кто-нибудь задумывался о том, что в этом море сейчас происходит?! Кто у нас всерьез занимался экологией Черного моря? И если, не дай Бог, что-то произойдет, расплачиваться за последствия будет не только Одесса! Ведь речь идет об огромной акватории.

Куяльник – важнейший бальнеологический курорт. На развитие данной рекреационной зоны из бюджета страны не вкладывалось ни копейки денег. Сегодня перед нами стоят вызовы, которые уже невозможно игнорировать. Иначе мы утратим курорт.

Вопрос прорыва Хаджибейской дамбы. Если это произойдет, будет затоплена вся Пересыпь – это тысячи жителей, сотни домов, десятки важных предприятий, поездное сообщение. Это будет катастрофа всеукраинского масштаба.

Проблема стоит уже много лет, я ею занимаюсь с 2014 года. Мы своими силами предприняли меры, которые приостановили процессы, но не сняли проблему. Неужели нам мало примеров во всем мире, чем грозит прорыв дамбы? Необходимо срочное решение на государственном уровне!

Кроме того, нам необходимо завершить строительство нового взлетно-посадочного комплекса в одесском аэропорту и терминала, что опять-таки, повлияет на развитие всего региона.

Задача, с которой мы идем в парламент - создать безопасные и комфортные условия жизни и отдыха, которые будут приемлемы для украинского туриста, и привлекательны для иностранных гостей.

Символично, что Оппозиционный блок получил №1 в бюллетене для голосования. Быть первыми не только почетно, но и ответственно. И мы не боимся брать на себя ответственность за улучшение ситуации на местах и в стране в целом.