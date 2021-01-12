Газовый вопрос: зачем власть хочет закрыть рынок газа вопреки международным обязательствам

Министерство энергетики и угольной промышленности Украины (фото: РБК-Украина)

Начавшиеся в регионах Украины протесты против повышения цен на газ вынудили власть срочно и реагировать. По указанию президента правительство в срочном порядке уже представило два проекта борьбы с высокими тарифами, ключевым из которых является предложение Минэнерго, суть которого сводится к восстановлению госрегулирования цен на природный газ для населения.

Формально пока речь идет только о министерском проекте, но сообщение о нем уже появилось на президентском сайте, что является сигналом скоординированной политики власти в этом вопросе.

"Уязвимый потребитель"

Оперативно реагируя на запрос с Банковой, Министерство энергетики не стало задумываться — там просто предложили ограничить цену газа для населения и рассчитывать ее по формуле "хаб минус", то есть продавать украинцам все тот же украинский газ по европейским ценам, но без учета стоимости его "доставки" к границе Украины.

При этом в проекте постановления акцент делается на необходимости помощи "уязвимым потребителям", которыми, согласно классификации министерства, являются граждане следующих категорий:

крайне зависимые "от негативных результатов на рынке природного газа вследствие значительных колебаний цен на природный газ";

сложно воспринимающие информацию о рынке природного газа, связанную со "сложным маркетингом поставщиков природного газа";

не имеющие доступа к интернету "с целью получения информации, необходимой для принятия решений";

имеющие низкий уровень платежеспособности;

ограниченные в возможности осуществить "осознанный и компетентный выбор существенных условий сделки из-за значительных особенностей функционирования рынка природного газа".

Если попытаться составить социальный портрет такого потребителя, то власть (осознанно или нет) назвала украинцев малообразованными и несознательными людьми, неспособными разобраться в тонкостях рынка газа и найти лучшую цену. Но при этом предложение Минэнерго касается всего населения страны.

Что спрятано за проектом

За заботой об "уязвимых потребителях" фактически скрывается возобновление действия механизма поставок природного газа по специальным обязательствам (ПСО), который был отменен по требованию западных партнеров Украины с 1 августа 2020 года.

Отмена ПСО была ключевым условием продолжения кредитования Украины со стороны МВФ. Тогда, руководствуясь выгодами только одного субъекта рынка – НАК "Нафтогаз Украины", – правительство особо не вдавалось в проблематику рынка, просто отменив существовавшие ранее специальные обязательства по поставкам газа населению по регулируемой цене.

В то же время большинство экспертов и участников рынка предупреждали о наличии большого количества пробелов в регулировании рынка и будущем скачке цен при открытии рынка перед отопительным сезоном.

Однако все эти предупреждения были успешно проигнорированы, и фактически сразу же после открытия рынка газа цены на ресурс прогнозируемо взмыли вверх, поскольку были привязаны к "импортному паритету".

Лишенные доступа к более дешевому ресурсу – газу отечественной добычи – поставщики газа начали повышать свои цены, поскольку стоимость ресурса в Европе с началом холодов росла. К началу января с момента старта отопительного сезона цена европейского газа выросла на 48%, и это отразилось на украинских "ценниках".

Население ответило: сначала массово перестало платить за потребленный ресурс, а после очередного повышения тарифов на коммунальные услуги принялось перекрывать дороги.

Города Украины охватили акции протеста против роста тарифов

(фото: val.ua)

Сейчас исполняющий обязанности руководителя Минэнерго играет на страхе власти перед "тарифным майданом" и, по сути, проталкивает совершенно антирыночное и популистское решение возобновить действие ПСО, убив зарождающийся в стране рынок газа. Но умалчивая, что новая цена зачастую будет дороже той, которая сейчас есть на рынке газа, где работает около 50 компаний, которые предлагают газ населению, и среди них НАК с ценой 7300 грн. Потребитель может выбрать любого. Поэтому в схеме Минтопэнерго небезосновательно может просматриваться скрытый интерес.

Между тем, идея вернуть ПСО в самый разгар отопительного сезона как нельзя лучше характеризует стиль работы нынешнего правительства – отсутствие не то что долгосрочной стратегии, но и элементарного планирования на несколько месяцев вперед приводит к желанию отменить принятые всего пять месяцев назад нововведения.

Что будет после возвращения ПСО

Возврат к фиксированной цене на газ для населения отбросит Украину на полтора года назад, усугубит проблему задолженностей между участниками рынка, но при этом не решит проблему миллиардных убытков государственной компании НАК "Нафтогаз Украины".

Кроме того, возобновление ПСО окончательно подорвет надежду на продолжение сотрудничества Украины с МВФ. Ведь отмена регулирования цены газа для бытовых потребителей была одним из ключевых условий Меморандума между Украиной с МВФ, подписанного 2 июня 2020 года (пункт 27а).

Помимо прочего, идея возможного решения Кабмина с активной поддержкой Банковой противоречит закону о рынке природного газа (№329-VIII) и Европейской директиве 2009/73/ЕС "О либерализации рынка природного газа". Наивно полагать, что европейские партнеры просто так закроют глаза на отказ Украины от соблюдения достигнутых договоренностей.

Очевидно, что при установлении единой цены на газ на весь год, ни о каком рынке газа речь идти не может и даже если в Европе повторится прошлогодний обвал цен на газ, украинцы будут продолжать платить фиксированную сумму, определенную на основе стоимости газа в ноябре 2020 года на немецком хабе NCG.

Секрет "уязвимых потребителей"

Сейчас потребители платят "Нафтогазу" за газ украинской добычи по цене добытого в Европе плюс стоимость доставки из-за рубежа, хотя транспортируют голубое топливо лишь между областями Украины. А Минэнерго предлагает просто убрать оплату "доставки" газа из ЕС вместо того, чтобы принудить "Нафтогаз" честно продавать украинский ресурс на бирже и обеспечить население страны дешевым газом, а рынок Украины сделать конкурентным и способствовать его развитию.

Особо циничным в связи с этим выглядит пункт проекта постановления Минэнерго о "возобновлении ПСО", который позволяет потребителю отказаться от статуса "уязвимого" и не покупать газ по фиксированной цене при наличии на рынке более выгодного предложения. Такое предложение может появиться исключительно в случае лишения "Нафтогаза" его монопольного положения на рынке. То есть – пока никогда.

Поэтому решение вернуть ПСО, может, и поможет власти кратковременно подзаработать немного избирательных баллов, но вместе с тем усугубит кризис в сфере газоснабжения, приведет к уходу с рынка газа новых участников и испортит и без этого не безоблачные отношения Украины с МВФ и Евросоюзом.