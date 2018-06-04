Почему газовые сети стали заложниками политических спекуляций

За спиной ГПУ

В апреле Генеральная прокуратура подала иски против пяти облгазов. Ведомство через суд намеревается добиться платы за пользование государственными сетями от газораспределительных компаний. Пока прошли подготовительные заседания, в ходе которых слово "арендная плата" исчезло из исков прокуратуры.

За данными исками прослеживаются интересы государственной монополии НАК "Нафтогаз Украины". При помощи исков в компании рассчитывают установить полную монополию на газовом рынке.

На данный момент компанией НАК "Нафтогаз Украины" монополизированы практически все сегменты газового рынка: внутренняя добыча газа, импорт газа и контроль над магистральными газопроводами и подземными хранилищами.

"Нафтогаз Украины" контролирует 76% ресурса внутреннего газа через свою дочернюю компанию "Укргаздобыча". В прошлом году "дочка" добыла 15,25 млрд. куб. м газа. На все остальные добывающие компании пришлось немногим менее 5,5 млрд. куб м газа. Аналогично, НАК "Нафтогаз Украины" импортирует более 62% газа в Украину. Из 14 млрд. куб. м. ввезенных в этом году 8,7 млрд. были импортированы госмонополией.

В европейском законодательстве существует "третий энергопакет". Согласно ему, деятельность по продаже газ должна быть отделена от его транспортировки. Эта европейская директива принята для того, чтобы продавец газа не имел возможности ограничивать работу других продавцов, владея трубопроводом. Знаменитый анбандлинг "Нафтогаза Украины" - отделение "Укртрансгаза" от материнской компании должно было произойти еще в 2017 году, затем перенесли из-за Стокгольма на 2018 год.

Но Андрей Коболев предложил отсрочить отделение "Укртрансгаза" и подземных хранилищ еще на два года. Теперь, ссылаясь на действие контракта на транзит. С полным контролем над ресурсом рынка, магистральными газопроводами и подземными хранилищами одна компания получает неограниченные возможности по манипулированию им.

Единственным сегментом критической инфраструктуры, на которую не распространяется влияние НАК "Нафтогаз Украины" являются газораспределительные сети. В них – контроль доступа на рынок бытовых потребителей и тепловой генерации с объемом потребления около 16 – 17 млрд. куб. м. А так же значительной части промышленных потребителей, которые не получают газ из магистральных газопроводов.

Сейчас газораспределительные сети не подвержены чьему-либо влиянию. Трейдеры свободно торгуют газом с предприятиями. Рынок же бытовых потребителей пока не интересен продавцам газа. В Украине выдано около 400 лицензий на торговлю газом. Однако ни одна компания из 400 так и не взяла на себя обязательства ПСО-поставщика. Никто из них не в состоянии покупать газ рынке по 8 000 – 9 000 грн./тыс. куб. м, а продавать населению по 6 000 грн./тыс. куб. м. Это могут делать лишь компании, имеющие доступ к украинскому газу.

У НАК "Нафтогаз Украины" есть интерес – сдавать в аренду газораспределительные сети. Государственная компания может пользоваться ими бесплатно, а частная – нет. Поэтому внутри "Нафтогаза Украины" еще в 2016 году было создан "Центр метрологии и газовых сетей". Основная задача подразделения – получать деньги с потребителей за аренду газораспределительных сетей. Этот филиал рассчитывает, что каждый год потребители газа будут выплачивать НАК "Нафтогаз Украины" около 700 млн грн из собственного кармана.

Иски к пяти газораспределительным компаниям – это попытка перетянуть государственные сети под свое дочернее предприятие. Генеральная прокуратура просто выполняет роль инструмента при помощи которого в НАК "Нефтегаз Украины" хотят зацементировать свою монополию на рынке газа во всех сегментах. Эти пять исков, скорее всего только пробный шар. Вероятно, что такие иски будут поданы и против других операторов газораспределительных сетей.

Сети, которые стареют

Состояние самих газораспределительных сетей все это время остается за скобками. Пока, госкомпании делят воображаемые 700 млн грн в сами сети вкладывается намного меньше этих средств. Но потребность сетей, которые являются госсобственностью государства, в инвестициях огромна.

Объекты ГРС Всего в эксплуатации С исчерпаным сроком эксплуатации Количество % Газопроводы, км по состоянию на 2017 г. 185923 15545 8,3 Перспектива, 2026 г. 29711 15,9 Газорегуляторныепункты, ед по состоянию на 2017 г. 11540 9970 86 Перспектива, 2026 р. 11273 98 Шкафные регуляторные пункты, ед по состоянию на 2017 г. 33957 16500 48 Перспектива, 2026 р. 30516 90 Станции катодной защиты, ед по состоянию на 2017 г. 19562 15201 78 Перспектива, 2026 р. 18647 96

По данным операторов ГРС соотношение полностью изношенных сетей и модернизированных за последние пять лет составило 1:6,5. То есть на каждый километр реконструированных газопроводов приходится 6,5 километров – возрастом более 40 лет. Полностью самортизированных сетей не должно быть в принципе. На их месте уже должна быть новая труба.

Технически неудовлетворительные объекты газораспределительных сетей: малонадежные, аварийные По состоянию на 2017 г Прогноз на 2026 г Объекты ГРС Количество % Количество % Газопроводы, км 4097,4 2,2 11763,45 6,3 ГРП/ШРП, од 5763 12,6 16508 36 СКЗ 2748 14 10477 53

"Протяженность реконструированных газопроводов за период 2013 – 2017 годов составляет 32 км при потребности 86 км. Исходя из такой динамики, инвестиции в сети должны быть в четыре-пять раз большими, - говорит Владимир Билаш, технический директор "Винницагаз". - Так как с каждым годом срок эксплуатации сетей увеличивается, возрастает протяженность сетей, которые требуют ремонта или реконструкции".

Так по данным группы компаний РГК с 2013 по 2017 годы было самортизировано около 6 800 км, а модернизировано и реконструировано – около 1 500 км. То есть каждый год, в Украине более тысячи километров газопроводов перешагивают возраст в 40 лет. Всего по итогам 2017 года в Украине насчитывалось 18 500 км газопроводов с нулевыми амортизационными отчислениями.

Объекты газораспределительных сетей с нулевыми амортизационными отчислениями По состоянию на 2017 г Об'єкти ГРМ Количество % Газопроводы, км 18497,54664 9,9 ГРП/ШРП, од 8488 18,6 СКЗ 10116 51,8

"За последние шесть лет государство выделило нам в тарифе 200 млн грн. На них мы провели замену 400 км газопроводов, хотя за этот период нужно было заменить 1000 км, - считает Павел Сербан, технический директор ПАО "Львовгаз". - То есть это финансирование далеко неадекватно необходимому объему работ и сейчас у нас намного меньше средств, чем необходимо газораспределительным сетям".

Старый газопровод – это дорогая проблема на шее потребителя. Он требует более частого обслуживания, ремонтов. Даже содержание таких газопроводов обходится дороже. За "экономию" 370 тысяч гривен для замены одного километра газопроводов, потребитель платит за их содержание и ремонт каждый год.

"Изношенные сети требуют больших затрат, - говорит Виталий Нестеренко главный инженер "Запорожгаза". - Например, сети, которым уже более 40 лет, необходимо обследовать каждый год. Таких в Запорожской области насчитывается более 3 тыс. км. Подземные сети старше 25 лет нужно проверять приборным методом каждые 3 года".

Модернизация и замена отработавших свое газораспределительных сетей может рассматриваться как огромный источник экономии тарифных средств. Но чтобы получить качество и характеристики услуг "как в Европе", нужны инвестиции.

"Если говорить в цифрах, то эксплуатируя более 10 тыс. км газопроводов, ПАО "Ровногаз" по плану развития должно инвестировать в модернизацию газовых сетей и сооружений более 80 млн. грн. в год, - объясняет Александр Ганжа, технический директор ПАО "Ровногаз". - При нынешней тарифной политике мы едва ли получаем четверть этих средств. Поэтому за последние пять лет нам удалось заменить только 25 км газопроводов и 120 газораспределительных пунктов, которые были уже аварийными.

Хотя соотношение изношенных и обновленных сетей иногда является пугающим, это не значит, что инвестиции необходимо умножить на этот коэффициент. Возьмем для примера "Днепропетровскгаз", здесь соотношение новых и "списанных" сетей составляет 1:20. За последние пять лет полностью самортизировано 1930 км газопроводов, а модернизировано 50 км. При этом согласно расчетам компании ежегодные инвестиции должны были бы составлять 41 млн грн.\ в год вместо нынешних 13,5 млн грн. То есть менее чем в три раза. Другой пример - "Хмельницкгаз". Здесь на 475 км изношенных сетей приходится 60 км новых. Но объем инвестиций в сети необходимо увеличить с 80 до 100 млн грн.

В целом, по оценкам специалистов двадцати газораспределительных компаний суммы инвестиций в государственные сети следовало бы увеличить в 4 раза. Но это не означает автоматического увеличения тарифа на распределение в несколько раз. В данный момент инвестиционная составляющая в тарифе облгазов занимает около 10%. И ее увеличение даже в четыре раза повлечет рост тарифа на распределение газа на 15 – 20 копеек на кубометре газа. Пока же, как утверждает Владимир Билаш, сейчас поступления тарифных средств та инвестиций, которые утверждает НКРЭКУ, покрывают только затраты на неотложные ремонты и поддержание газовых сетей в рабочем состоянии.

Мероприятия Подано на утверждение Утверждено в тарифе 2016 года (включая установку счетчиков) Подано на утверждение Утверждено в тарифе 2017 года (включая установку счетчиков) Евростандарт Дефицит средств (Текущий тариф к Евростандарту) Размер инвестиционных программ, млрд.грн 3,2 1,1 3,8 0,7 5,7 5,0

Выход в другом месте

В таких реалиях постановка вопроса о плате за сети является абсурдной. Во-первых, каждый потребитель газа уже поучаствовал в оплате постройки сетей по всей Украине. Во-вторых, годовая сумма платы за сети, озвученная НАК "Нафтогаз Украины" в 2016 году составляет более 700 млн грн. Это более, чем в два раза больше, чем все амортизационные отчисления – то есть средства на сети в год. В газораспределительных компаниях считают такой подход к эксплуатации государственной собственности непоследовательным.

"Значительная часть газопроводов, которые эксплуатируются, требуют капитального ремонта, - отмечает Александр Ганжа. - Поэтому прежде чем говорить об арендной плате за использование сетей, государство должно подумать о безопасности людей и дать возможность газораспределительным компаниям достойно исполнять свои обязанности по беспрерывному и безопасному газоснабжению".

По их мнению, подход в котором потребителю придется платить за сети, которые построены на его же средства, при хроническом недофинансировании инфраструктуры газоснабжения является ошибочным.

"Государству необходимо принять для себя решение, куда направлять средства от платы за сети. Просто направлять их в бюджет, в котором они затеряются или же вкладывать в государственные газовые сети, чтобы потребитель имел бесперебойное газоснабжение", - говорит Павел Сербан.

Разрешить данную ситуацию могло бы комплексное решение. Например, в НАК "Нафтогаз Украины" выступают за введение стимулирующего тарифа для облгазов с обязательством проводить закупки только на Prozorro. По мнению представителей госкомпании, стимулирующее тарифообразование дает все возможности для учета интересов как владельцев сетей, операторов так и потребителей.

"RAB-тариф с экономическим обесцениванием активов мог бы учитывать уровень платежеспособности потребителей газа, - считает Юрий Витренко, коммерческий директор НАК "Нафтогаз Украины" То есть, если платежеспособный спрос не может в полной мере покрыть затраты на капитал, то регуляторную базу активов необходимо обесценивать до уровня, при котором стоимость капитала может быть покрыта. Но для расчета тарифа необходимо учитывать как необходимый доход на инвестированный капитал (плата за сети), так и платежеспособный спрос".

Как считают в НАК "Нафтогаз Украины" облгазы должны заключить договора на платное использование сетей, рассчитывать и по возможности платить за сети, а так же заявить НКРЭКУ о своем желании перейти на стимулирующий тариф. Но платить за сети все равно придется потребителю.

В данный момент сама методология RAB-тарифов слишком дискредитирована после продолжающегося скандала вокруг угольной формулы "Роттердам+". И введение ее для распределения газа представляется маловероятным. И новому составу НКРЭКУ придется искать сложное и промежуточное решение.

Что же касается перспективы расторжения через суд действующей договорной базы между облгазами и Минэнергугля, то это лишь значит, что потребителю придется заплатить около миллиарда гривен за содержание очередных чиновников НАК "Нафтогаз Украины" и не получить ровно никакого улучшения качества услуг. Сейчас же мы видим, как госмонополия пытается захватить последнюю и очень важную отрасль для того чтобы оформить безраздельный контроль над рынком газа. После чего можно будет переходить к повышению цен на уровне импортного паритета, который будет не ниже 12 грн за кубометр.