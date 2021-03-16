Финансовая реанимация: как ФГИ и новый менеджмент возвращают "Электротяжмаш" к жизни

Продукция "Электротяжмаша" успешно эксплуатируется как в Украине, так и за рубежом (фото: spetm.com.ua)

Под управлением Фонда госимущества находится множество предприятий. К сожалению, большую часть из них передают для приватизации далеко не в лучшем состоянии. Показательный пример – завод "Электротяжмаш", занимающийся разработкой и производством генераторов для электростанций, больших электрических машин для различных отраслей промышленности, а также оборудования для железнодорожного и городского транспорта.

На мировой арене у предприятия достаточно конкурентов. Около 45% турбо- и гидрогенераторов, уникальных электрических машин производят General Electric, Alstom, Siemens и Mitsubishi Heavy Industries. В Украине и СНГ выделяются "Силовые машины", "Турбоатом", "Электромашина" и ряд других предприятий.

Тем не менее продукция "Электротяжмаша" успешно эксплуатируется как в Украине, так и за рубежом. А у предприятия есть весомые преимущества.

Завод обеспечивает не только изготовление, но и монтаж с дальнейшим сервисным обслуживанием оборудования. И главное – ЭТМ постоянно ведет новые разработки, поставляя на рынок инновационные решения. У предприятия огромные технические возможности и большая экспертиза в отрасли.

Государство владеет 100% "Электротяжмаша", стоимость активов оценивалась в 1,8 млрд гривен в 2018 году. Но даже предприятие такого уровня старому менеджменту, подконтрольному отдельным бизнес-группам, удалось практически довести до банкротства. Подробнее – в материале РБК-Украина.

В каком состоянии предприятие получил ФГИ

Промышленный гигант оказался под управлением ФГИ в конце 2019 года. На счетах предприятия было всего 4 миллионов гривен, хотя до этого средний остаток средств не снижался ниже 70 млн грн. Только на зарплату уже в следующем месяце требовалось 36 млн, которых на счетах "Электротяжмаша" попросту не было. В октябре-ноябре 2019 года, прямо перед передачей ЭТМ в управление ФГИ, из него были выведены все оборотные средства.

Но на самом деле у предприятия не просто не было денег – к тому моменту уже были накоплены миллиардные долги. Около 640 млн грн перед поставщиками сырья и материалов, дефолтные кредиты в "Сбербанке" и "Укрэксимбанке" – на 470 млн грн. Стоило новому менеджменту вступить в должность, как по иску “Сбербанка” сразу были заблокированы счета предприятия, а все средства были списаны в счет погашения просроченного кредита.

Последние несколько лет предприятие работало неполную рабочую неделю, сотрудники получали урезанную зарплату. Модернизация и обновление основных средств практически не проводились. Последние годы сокращалось число персонала и товарооборот. Это яркие свидетельства неудовлетворительной работы менеджмента в 2017-2019 годах.

Все вышеперечисленное привело к закономерному итогу – против бывшего руководства предприятия открыты судебные дела, расследованием занимается НАБУ.

Приватизировать "Электротяжмаш" в таком состоянии означало бы продать его за бесценок. Возможно, этого и добивались те, кто годами вгонял предприятие в долги и оставил практически истощенным к моменту передачи Фонду. И разумеется, в таких условиях первоочередная задача – сделать предприятие рентабельным и конкурентоспособным в долгосрочной перспективе.

Инвестор должен быть уверен, что через год, через 5, и через 10 лет "Электротяжмаш" сможет поставлять продукцию для украинских и зарубежных клиентов и получать прибыль. Тогда государство сможет в полной мере реализовать потенциал приватизации ЭТМ, обеспечив внушительные поступления в бюджет как по итогам аукциона, так и на годы вперед в виде налогов от работы завода.

Как выбраться из ямы

Первый ключевой вопрос – можно ли вновь сделать "Электротяжмаш" прибыльным? Безусловно, да.

Контракты внутри страны могут обеспечить порядка 2,5 млрд грн ежегодно. В ближайшие несколько лет ЭТМ будет обеспечен контрактами на модернизацию украинских гидроэлектростанций совместно с АО "Турбоатом" по программе, финансируемой ЕБРР. В начале марта руководство ЭТМ и "Турбоатома" уже встречались, чтобы обсудить дальнейшее сотрудничество в этом направлении – производстве трех новых гидротурбин и генераторов Днестровской ГАЭС.

Одними из потенциальных клиентов являются "Центрэнерго" и НАЭК "Энергоатом". Предприятия тепловой и атомной генерации требует обновления оборудования, и ЭТМ может реализовывать такие проекты. Большие возможности и на рынке электротягового оборудования. "Электротяжмаш" впервые за 5 лет проходит сертификацию АТ "Укрзализныця", чтобы участвовать в обновлении и модернизации подвижных составов.

Необходимо также наращивать экспорт. Долгое время основным для ЭТМ был рынок России, прямые поставки на который теперь закрыты из-за действия санкций. Сегодня с помощью Министерства иностранных дел и украинской экономической дипломатии ЭТМ ведет переговоры о модернизации АЭС и ТЭС Индии, Таджикистана и Казахстана. В Европе большой потенциал у рынков Польши, Литвы и Болгарии. На встрече с "Турбоатомом" в частности обсуждалась модернизация литовской ГАЭС "Круонис", казахской ТЕС Аксу. Совокупные возможности для экспорта – порядка 6 млрд грн в ближайшие 3-4 года.

Второй вопрос – как этот потенциал реализовать? Ответ на него более комплексный. Программа оздоровления, которую проводит новый менеджмент в сотрудничестве Фонда госимущества включает стабилизацию финансового состояния, модернизацию производства и повышение конкурентоспособности, что позволит расширить присутствие на мировых рынках.

На пути к оздоровлению

Еще в прошлом году на ЭТМ полностью реформировали систему закупок, что позволило сделать процесс прозрачным и конкурентным, закрыв возможности для коррупции и злоупотреблений. Как результат – цены на закупку сырья и материалов были снижены на 6-30%, при этом цены на готовую продукцию на экспорт удалось поднять в среднем на 24%.

Как сообщили в ФГИ, это было критически важно, поскольку год назад маржинальность по ряду позиций не превышала 5% – такое наследство досталось новой команде в добавок к долгам и кредитам. К слову, норма маржи для подобной продукции составляет 20-40%.

В Фонде госимущества намерены в скором времени вновь сделать "Электротяжмаш" прибыльным (фото: УНИАН)

В последние месяцы на "Электротяжмаше" остро стоял вопрос задержек выплат заработных плат, к которой привела длительная стагнация предприятия. Однако в начале марта руководству ЭТМ удалось полностью погасить задолженность – более 40 млн грн за декабрь и январь были выплачены 2 марта.

Проблема нехватки оборотных средств все еще стоит очень остро. Менеджмент ведет активную работу над привлечением финансирования. И результаты есть – в ближайшие 2 месяца ЭТМ должен получить около 340 млн грн от индексации контрактов 2018-2020 годов с "Укргидроэнерго". Такая индексация была предусмотрена изначально, но до этого не проводилась. Сума и соответствующие документы уже согласованы на уровне руководства предприятий, окончательно согласовать выплату должен ЕБРР.

Еще около 300 млн грн "Электротяжмаш" должен получить благодаря расчетам со стороны заказчиков и реструктуризации проблемных кредитов. К слову, один из них – перед "Укрэксимбанком" – уже выведен из дефолтного состояния и обслуживается. Продолжаются переговоры о выкупе украинским банком задолженности перед “Сбербанком” для дальнейшей реструктуризации.

Окончательный выход "Электротяжмаша" из кризиса займет еще некоторое время, и это естественно, учитывая серьезность накопленных проблем. Но, как верно сформулировал заместитель главы ФГИ Денис Кудин, у завода есть все возможности для нормального существования. Когда программа финансового оздоровления будет выполнена – "Электротяжмаш" ждет новая жизнь.