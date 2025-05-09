Фінансова підтримка енергетики: як Україна відновлює інфраструктуру попри війну

Протягом кількох десятиліть енергетична галузь в Україні була однією з найпотужніших складових нашої економіки, одним з найбільших донорів ВВП – фундаментом та рушієм економічного розвитку держави. Про те, як Україна відновлює енергетичну інфраструктуру, де знаходить кошти та які перспективи очікують галузь - у колонці директора Департаменту корпоративного бізнесу приватного сектору "Укрексімбанку" Андрія Мойсеєнка.

Повномасштабне вторгнення та війна з РФ негативно вплинуло на фізичний та фінансовий стан підприємств галузі і внесло дуже суттєві зміни у сам ландшафт енергосектору України.

Окупація частин Запорізької та Херсонської областей призвели не лише до втрати державою генеруючих потужностей Запорізької АЕС (тимчасово окупована з березня 2022), а й до того, що 40% загальних генеруючих потужностей з відновлюваних джерел (ВДЕ) – сонячних та вітрових електростанцій стали недоступними для бізнесу. Загалом, із урахуванням постійних ракетних та дронових обстрілів, енергосистема України втратила до 10 ГВт генеруючих потужностей. Згідно з оцінками KSE, прямі збитки енергетичного сектору України через повномасштабне вторгнення РФ оцінені на загальну суму у понад $16 млрд.

Такі масштабні руйнування та збитки стали причиною суттєвого поштовху у цю галузь, в тому числі і для приватних інвестицій - створення нових генеруючих, розподільчих та балансуючих потужностей, систем накопичення та зберігання електроенергії тощо.

Фінансування відновлення та розвитку

Станом на сьогодні енергетична галузь України стикається з кількома масштабними викликами:

Руйнування значної частини енергетичних об'єктів унаслідок воєнних дій.

Необхідність подальшої децентралізації генерації та розподілу електроенергії.

Потреба у збільшенні частки відновлюваних джерел енергії (ВДЕ) із системами зберігання (BESS – Battery Energy Storage Systems).

Недостатність внутрішніх інвестиційних ресурсів.

Фактично Україна перебуває в активній фазі відновлення та перебудови енергетичної інфраструктури після масштабних руйнувань, спричинених війною, продовжуючи процес інтеграції з єдиним європейським енергетичним простором. Разом із цим відбувається значна зміна ландшафту всієї галузі, головним чином завдяки значному збільшенню ролі розподіленої генерації, зокрема з ВДЕ, а також зростанню балансуючих потужностей і систем зберігання. Це, у свою чергу, веде до появи нових гравців на ринку, які активно інвестують у ці напрями – як за рахунок акціонерного капіталу, так із залученням банківського фінансування.

Ми бачимо зростаючий попит на інвестиції в енергетику з боку приватного бізнесу — як для власного споживання, так і для розвитку та диверсифікації. Надходить багато запитів на фінансування від підприємств промисловості, паливного рітейлу та АПК — переважно для встановлення сонячних станцій, газових генераторів і комбінованих систем. Активно розвивається й вітроенергетика — проєктів на етапі "ready-to-build" більше, ніж будь-коли.

Також зростає інтерес муніципалітетів та комунальних підприємств до кредитування розподіленої генерації.

Державний АТ "Укрексімбанк", володіючи відповідними знаннями, експертизою, досвідом та розумінням галузі, є одним із ключових банків, що підтримує ці процеси, активно фінансує проєкти відновлення та розвитку енергетики і надає бізнесу можливості для реалізації стратегічно важливих проєктів. Банк зосереджений на фінансуванні проєктів енергонезалежності, розподіленої генерації, ВДЕ, підтримки функціонування енергетичної інфраструктури, балансуючого ринку та систем зберігання електроенергії. Всього на сьогодні частка енергосектору у структурі кредитного портфелю банку складає 25% від портфеля корпоративного бізнесу. Загалом Банком вже профінансовано понад 600 МВт потужностей ВДЕ в Україні (без урахування станцій на тимчасово окупованих територіях).

У тісному співробітництві з Міжнародними фінансовими організаціями (ЄБРР, МБРР, ЄІБ та МФК), "Укрексімбанк" розробив низку програм фінансування, які дозволяють бізнесу активно відновлювати та розбудовувати енергетичну інфраструктуру — як із застосуванням прямого фінансування на тривалі строки, так і з використанням ризик-шерингових механізмів та складних фінансових інструментів. Це дозволяє ефективно управляти кредитними ресурсами та розподіляти ризики між усіма учасниками проекту.

Укрексімбанк пропонує низку спеціалізованих фінансових продуктів для підтримки підприємств у галузі відновлюваної енергетики, серед яких:

Інвестиційне кредитування – довгострокове фінансування будівництва та модернізації енергетичних об'єктів.

– довгострокове фінансування будівництва та модернізації енергетичних об'єктів. Документарні інструменти, інструменти структурованого торгівельного фінансування та іноземні ЕКА – інструменти для забезпечення зниження ризиків та вартості закупівлі енергетичного обладнання, залучення міжнародного фінансування.

– інструменти для забезпечення зниження ризиків та вартості закупівлі енергетичного обладнання, залучення міжнародного фінансування. Кредити у співпраці з міжнародними фінансовими організаціями (МФО) – спільні програми з Європейським інвестиційним банком (ЄІБ), Європейським банком реконструкції та розвитку (ЄБРР) та Міжнародною фінансовою корпорацією (IFC) для фінансування ВДЕ.

(МФО) – спільні програми з Європейським інвестиційним банком (ЄІБ), Європейським банком реконструкції та розвитку (ЄБРР) та Міжнародною фінансовою корпорацією (IFC) для фінансування ВДЕ. Лізингові програми – підтримка закупівлі сучасного енергетичного обладнання.

Завдяки підтримці Укрексімбанку українські компанії отримують доступ до фінансування перспективних енергетичних проєктів, що сприяє як зменшенню залежності від традиційних джерел енергії та підвищенню енергетичної безпеки держави і бізнесу, так і розвитку високотехнологічного сектору ВДЕ, створенню гнучкої енергосистеми з можливістю інтеграції розподіленої генерації та систем зберігання, а також залученню до цих процесів міжнародних партнерів та інвесторів.

Державна підтримка

Розуміючи важливість відновлення та розбудови енергетичної інфраструктури, держава ініціювала діалог між Національним банком України та банками щодо фінансування проєктів енергонезалежності. Влітку 2024 року "Укрексімбанк" долучився до цієї ініціативи та разом з 20 іншими українськими банками підписав Меморандум про пільгове кредитування відновлення енергетичної інфраструктури.

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР), у співпраці з урядом України, планує надати близько 1 млрд євро у 2025 році для відновлення енергетичного сектору України та підвищення його стійкості. Ці кошти будуть спрямовані на модернізацію інфраструктури та збільшення частки відновлюваних джерел енергії.

Також на сьогодні продовжує діяти урядова програма «5-7-9», за якою можна отримати кредитування під пільгову ставку 7%-9% річних у гривні у розмірі до 150 млн грн.

Сьогодні українська енергосистема — це частина оборони держави. Це інженерний, стратегічний і моральний фронт, де ми щодня доводимо: українці не здаються. Ми не чекаємо кращих часів — ми їх творимо.

Держава вже переходить від моделі відновлення до моделі трансформації.

Саме державні банки сьогодні стають опорою економічної стабільності та драйверами сталих інвестицій. Ми — не просто кредитори, ми — партнери трансформації. Вже реалізуються програми підтримки муніципальної енергетики, фінансування енергоефективності бізнесу, запуск нових механізмів для ВДЕ-проєктів.

Ми знаємо: кожна гривня, вкладена в енергетичну незалежність, — це вклад у Перемогу.