Фемида против: чем судьям не угодила реформа Зеленского

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Президент Владимир Зеленский планирует перезапустить судебную реформу. Еще в начале работы нового парламента он внес законопроект, сокращающий состав Верховного суда (ВС) и Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС). При этом глава государства предлагает расширить полномочия Высшего совета правосудия (ВСП).

Рада уже приняла документ за основу, отправив его на подготовку ко второму чтению. Время на подачу поправок уже истекло. Ранее судьи, адвокаты и общественные организации раскритиковали законодательную инициативу Зеленского, требуя ее переписать. О том, что предусматривает новая судебная реформа и почему к ней уже много претензий – в материале РБК-Украина.

Владимир Зеленский хочет реформировать судебную систему на свой лад. Законопроект (№1008), перекраивающий систему судоустройства, президент внес в первый день работы парламента нового созыва. Две недели спустя, 12 сентября, Верховная рада приняла его в первом чтении. Инициативу Зеленского поддержали всего 238 депутатов, отказавшись при этом сократить сроки подготовки документа к финальному голосованию.

Судебная реформа последних лет "оставила много нерешенных вопросов, в частности по обеспечению доступа граждан к правосудию, их права на справедливое судебное решение, реальной независимости судей", говорится в пояснительной записке к проекту закона. По мнению его авторов, изменения, прописанные в документе, призваны устранить существующие пробелы.

Но с этим не согласны судьи, адвокаты, общественные организации и дипломаты, раскритиковавшие положения законопроекта Зеленского. Они настаивают, что документ требует доработки и дальнейшего обсуждения.

Обновление ВККС

Прежде всего, Зеленский предлагает полностью обновить Высшую квалификационную комиссию судей. ВККС проводит конкурсы на судейские должности, а потому это один из ключевых органов в формировании судейского корпуса.

Согласно действующему законодательству, комиссия состоит из 16 членов. Восемь из них делегируются съездом судей Украины, еще по двое членов – съездом представителей юридических "вузов" и научных учреждений, съездом адвокатов Украины, уполномоченным Верховной Рады по правам человека и главой Государственной судебной администрации.

Законопроект президента предусматривает сокращение количества членов ВККС до 12 человек. Перезагрузку этого органа будет проводить Высший совет правосудия, создав специальную конкурсную комиссию. В нее войдут трое членов Совета судей и трое международных экспертов. Последние получают право решающего голоса, но назначение по результатам отбора остается за Высшим советом правосудия.

В Совете судей выказали беспокойство насчет сокращения состава ВККС. По словам его представителей, именно продолжительность квалификационного оценивания стали главным фактором, который привел не только к неравенству в оплате труда действующих судей, но и существенно усилил нехватку кадров в украинских судах.

"Существующие процедуры отбора судей, перевод их на должности, конкурсные основы назначения судей требуют значительных человеческих ресурсов и временных затрат. Поэтому возникает вопрос, смогут ли справиться 12 членов комиссии с возложенными на них задачами?" – говорится в обращении Совета судей.

На обновление состава комиссии у совета будет всего лишь 30 дней, включая процесс отбора и утверждение результатов. Обжаловать решение конкурсной комиссии можно будет в скандально известном Окружном админсуде Киева. Кроме того, если сейчас Общественный совет добропорядочности решит, что судья или кандидат на должность судьи не соответствует критериям профессиональной этики и добропорядочности, то ВККС может преодолеть это вето голосами не менее одиннадцати ее членов. Это равно двум третям всего состава комиссии.

Но, сокращая количество членов комиссии до 12 человек, сама формулировка о голосах 11 членов в законопроекте остается неизменной, обращают внимание в Совете судей. А потому для преодоления вето Общественного совета потребуется голоса 11 из 12 членов комиссии. В связи с чем в Совете судей предлагают сохранить в новом законе пропорцию в две трети голосов.

Недовольными изменением порядка формирования ВККС остались и адвокаты. Адвокатура как институт будет лишена права назначать членов комиссии и увольнять членов ВСП. "Исключение адвокатуры из круга субъектов формирования ВККС, которое предусмотрено законопроектом №1008, будет означать нивелирование роли адвокатуры в системе правосудия", – говорится в письме НААУ к главе парламентского комитета по вопросам правовой политики.

Параллельно в законопроекте предлагается люстрировать всех лиц, занимавших должности главы ВККС, председателя Государственной судебной администрации и их заместителей с 21 ноября 2013 года по 19 мая 2019 года. Эту норму подвергли критике и в Верховном суде, и в Высшем совете правосудия, и в Совете судей, и в Ассоциации юристов Украины, отметив, что она не отвечает цели закона об очищении власти.

Обделенный Верховный суд

Под сокращение попадут также судьи Верховного суда. Зеленский предлагает вдвое урезать его максимальный состав – с двухсот до ста судей. Аргументация такого шага в законопроекте не указана. Сокращение количества судей ВС, где сейчас числится 193 человек, будет происходить в процессе переаттестации. Ее проведет обновленная ВККС в течение двух месяцев со дня запуска работы. Оставшимся судьям урежут зарплату – с 75 до 55 прожиточных минимумов (примерно со 150 тыс. гривен до 110 тыс. гривен).

Сокращение состава ВС может ослабить этот орган, что негативно отразится на сроках рассмотрения дел и качестве правосудия в целом, заявили в Верховном суде. Там уточнили, что эта норма наряду с уменьшением судейского вознаграждения и повторным отбором судей ВС "противоречат стандартам Совета Европы и международным обязательствам Украины".

На беспочвенность сокращения количества судей Верховного суда и применения люстрации к членам ВККС указали заместитель председателя посольства ЕС в Украине Анника Вайдеманн и посол Канады в Украине Роман Ващук.

Есть в документе и некоторые сугубо технические несоответствия. Например, он вносит изменения в закон "О судоустройстве и статусе судей", хотя менять его можно только отдельным специальным законопроектом. Такой предохранитель был предусмотрен для того, чтобы в будущем закон, запустивший судебную реформу в 2016 году, не переписывали отдельными поправками в других документах. Этот предохранитель президент предлагает убрать.

Среди прочего, законопроект регулирует вопрос судейского вознаграждения, уравняв его для всех судей первой и апелляционной инстанций — и для тех, кто прошел квалификационное оценивание, и тех, кто только ожидает своей очереди. И это, пожалуй, единственная норма документа, получившая положительные отзывы как среди судебных органов, так и адвокатов.

Консолидация полномочий

В отличие от квалификационной комиссии и Верховного суда, Высший совет правосудия останется работать в старом составе. По действующему закону, совет вносит представления о назначении судей, принимает решения об их увольнении, отстранении и переводе, а также дает согласие на задержание судьи или содержание его под стражей. По сути, ВСП играет одну из центральных ролей в судейском управлении. Документом Зеленского предлагается еще больше расширить полномочия этого органа, закрепив за советом правосудия право утверждать регламент ВККС, а также порядок и методику отбора судей.

Эксперты считают, что новые функции Высшего совета правосудия представляют угрозу для независимости комиссии и всей судебной власти. Глава Фонда DEJURE Михаил Жернаков видит связь между предложенным в законопроекте Зеленского усилением полномочий ВСП и внезапной сменой главы этого органа. На днях Владимир Говоруха, ставший главой ВСП в апреле этого года, подал в отставку по состоянию здоровья. Вместо него новым главой совета был избран Андрей Овсиенко. Интересно, что они оба посещали Офис президента незадолго до внесения законопроекта в парламент.

У Высшего совета правосудия, впрочем, нашлись и свои замечания к инициативе Зеленского. Там считают, что "отдельные положения законопроекта вызывают предостережения и ставят под сомнение гарантии независимости судебной ветви власти". Документом предусмотрено, что при Высшем совете правосудия создается Комиссия по вопросам добропорядочности и этики, которая будет следить за прозрачностью работы членов ВСП и ВККС, она же сможет инициировать их увольнение.

"Создание любых контрольных, надзорных и других органов, независимо от позитивности их наименования, влечет за собой нарушение принципа независимости члена ВCП", – заявили в Совете судей Украины. Эту позицию озвучили и в самом Высшем совете правосудия. Однако в Ассоциации юристов создание комиссии добропорядочности, напротив, поддерживают.

К слову, в состав этой комиссии войдут трое представителей Высшего совета правосудия и трое международных экспертов. В таком случае сложится ситуация, когда представители, делегированные в комиссию от ВСП, должны будут контролировать добропорядочность своих же коллег. Увольнение кого-либо из них также обязано поддержать большинство членов Высшего совета правосудия.

Для того чтобы судебная реформа состоялась, необходимо перезагрузить ВСП, считают эксперты, аналогичную позицию заняли и дипломаты. Но для обновления совета потребуются изменения в Конституцию.

"Уже сейчас законопроект №1008 предлагает нам инструмент, который поможет, по крайней мере, очистить ВСП от наиболее недостойных ее членов. Это Комиссия по вопросам добропорядочности и этики, которая сможет инициировать увольнение недостойных членов ВККС и ВСП", – говорит эксперт Центра противодействия коррупции Галина Чижик. Но единственный способ сделать эту комиссию действительно эффективной – обеспечить решающую роль международных экспертов, уверена она.