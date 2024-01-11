єВідновлення набирає обертів. Як отримати гроші на ремонт житла у 2024 році

Масштабна програма єВідновлення, за якою українцям надають компенсації за пошкоджене чи зруйноване житло, поступово набирає обертів. У 2023-му вже запустили два етапи – компенсацію за пошкоджене до 200 000 грн) та компенсацію за зруйноване житло.

Цього року нас очікує третій етап програми – початок роботи компенсаційного механізму за пошкоджене житло окремих категорій (до 500 000 грн). А на початку року перша родина за програмою єВідновлення отримала квартиру – придбала житло у місті Буча. Також в рамках програми з часом будуть і нові можливості.

Як отримати гроші за зруйноване під час війни житло і хто має на це право - у колонці для РБК-Україна розповідає адвокат судової практики юридичної компанії "Де-Юре" Владислав Мартинчук.

Компенсація за пошкоджене житло: як отримати

Відшкодування можна отримати за шкоду житлу, що відповідає наступним критеріям:

шкода спричинена збройною агресією Російської Федерації (з 24 лютого 2022 року); житло розташоване на території України, що не окупована Російською Федерацією та на якій не ведуться активні бойові дії; інформація про право власності наявна у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно; житло реально може бути відновлене.

Станом на зараз фактично існує також додаткове обмеження. Воно полягає в тому, щоб на момент подання заявки ремонтні роботи не були розпочаті. У майбутньому можна очікувати зняття такого обмеження та запровадження можливості отримання відшкодування вартості вже здійсненого ремонту.

Заява про отримання компенсації подається через додаток "Дія", а також може бути подана через ЦНАП, орган соціального захисту чи нотаріуса.

Фото: Гроші на відновлення житла надають, якщо нерухомість знаходиться там, де зараз не ведуться активні бойові дії (Getty Images)

З важливих моментів – людина, яка хоче отримати компенсацію, має відкрити в банку спеціальний рахунок для зарахування коштів єВідновлення. Дана послуга пропонується значною кількістю банків, її можна отримати як дистанційно через додаток банку, так і у відділенні.

Після отримання заяви, спеціальна комісія огляне пошкоджений об’єкт (якщо обстеження не проводилось раніше) та розрахує розмір компенсації відповідно до методики ("чек-лісту"). Наразі граничний розмір компенсації складає 200 000 грн.

У майбутньому граничний розмір компенсації щодо окремих видів нерухомості буде більшим (третій етап єВідновлення). Так, для квартир у багатоквартирному будинку максимальний розмір відшкодування становитиме 350 000 грн, а для одноквартирних, зблокованих чи садибних будинків – 500 000 грн.

Отримані гроші можна витратити виключно на придбання будівельних матеріалів та будівельних робіт (конкретний перелік товарів та послуг наводиться у законодавстві) у затвердженого переліку продавців (перебуває у відкритому доступі).

Часто продавці повідомляють про те, що вони є учасниками програми та можуть отримувати кошти єВідновлення. Якщо ж транзакція здійснюється на рахунок продавця, який не входить до переліку, то така транзакція не буде проведена, а термінал оплати повідомить про помилку.

Фото: Грошову компенсацію можна витратити виключно на придбання будівельних матеріалів та будівельних робіт (Getty Images)

Гроші зберігаються на рахунку 12 місяців (18 – для окремих видів нерухомості), після чого невикористані кошти повертаються державі.

Важливий момент – після завершення ремонту необхідно буде відзвітуватись з фотографіями результатів.

Компенсація за зруйноване житло: за яких умов надають гроші

Відшкодування за руйнування житла надається за наступних умов:

шкода була спричинена збройною агресією Російської Федерації (з 24 лютого 2022 року);

житло розташоване на території України, що не була окупована станом на 24 лютого 2022 року;

інформація про право власності була наявна у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно;

житло повністю зруйноване або пошкоджене настільки, що не може бути відремонтовано.

Заява про отримання компенсації подається через додаток "Дія". Також її можна подати через ЦНАП, орган соціального захисту чи нотаріуса.

Отримує та розглядає заяву спеціальна Комісія з розгляду питань щодо надання компенсації за знищені об'єкти нерухомого майна. Такі комісії утворюються при органах місцевого самоврядування чи військових адміністраціях. Власне даний орган визначає розмір компенсації відповідно до затверджених формул. Граничний розмір компенсації наразі не передбачений.

Фото: Гроші можна використати на ремонт або інвестувати в нове будівництво (Getty Images)

Передбачається, що особа може отримати компенсацію у двох формах: у вигляді сертифіката на придбання житла чи у вигляді грошової суми для самостійного будівництва. На цей час, другий варіант на практиці ще не реалізований, поки що є доступним лише отримання сертифіката.

Сертифікат можна використати при придбанні як вже існуючого об’єкта нерухомості, так і для інвестування в будівництво. В останньому випадку, існує ряд вимог до потенційного забудовника, як от не перебування у процедурі банкрутства, наявність дозволу на будівельні роботи тощо.

Для використання сертифіката, перед придбанням житла необхідно повідомити про намір укласти відповідний правочин (наприклад, через нотаріуса) та дочекатись погодження. Надалі у людини є 30 днів на укладення відповідного договору. Відомості про що вчинення договору вносяться до реєстру, після чого гроші за сертифікатом перераховують на рахунок продавця.

Важливо враховувати. Житло, придбане з використанням сертифіката, не може бути повторно відчужене протягом 5 років.

Владислав Мартинчук, адвокат судової практики ЮКК "Де-Юре"