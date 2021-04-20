Евгений Пуля: систему здравоохранения смогут изменить инновационные медстартапы

Евгений Пуля — учредитель финансовой компании "ВАП-КАПИТАЛ" и создатель международной платежной системы MOSST Payments. В интервью РБК-Украина предприниматель рассказывает, почему, имея возможность работать в США, он решил заниматься бизнесом в Украине, фокусируя свое внимания на технологиях будущего и перспективных проектах в "квантовых технологиях в медицине". Евгений Пуля рассказал и о том, как его компания собирается проводить клинические исследования инновационного медоборудования, которое может изменить здравоохранение не только в Украине, но и во всем мире.

В 2017 году Евгений Пуля создал международную платежную систему MOSST Payments, которая осуществляет переводы по Украине в гривне и трансграничные переводы в валюте. Его компания MOSST стала одной из первых организаций в Украине и Европе, реализовавших ряд технологичных решений по аутентификации пользователя по Face ID при поддержке Visa, а также создала сервис по приему платежей за товары и услуги с помощью отпечатка пальца. Для осуществления денежного перевода клиенту достаточно знать лишь номер мобильного телефона или e-mail получателя.

С момента появления компания создавала платежные устройства и программы, призванные упростить процесс денежных операций: аутентификация пользователя по селфи, оплата покупок с помощью QR-кода, удобные денежные переводы и универсальный кассовый аппарат MOSST Reader. Теперь украинская команда IT-специалистов, дизайнеров и менеджеров вместе с зарубежным инвестором начнет работать над новыми продуктами, которые будет внедрять уже на европейском рынке.

После успешной сделки по продаже стартапа с Саймоном Бенхами, одним из топ-менеджеров швейцарского банка CBH (Compagnie Bancaire Helvétique), Евгений Пуля вложил дивиденды в несколько новых стартапов, которые, по его мнению, станут актуальны в ближайшем будущем.

— Какие проекты намерены развивать после сделки с Саймоном Бенхами?

— Мы всегда развивали самые перспективные направления. Сейчас для меня таким направлением является квантовая медицина — разработка и клинические исследования инновационного медицинского оборудования, которое изменит здравоохранение не только в Украине, но и в мире в целом. Я не побоялся инвестировать в нашей стране, зная, что тут не самые благоприятные условия. Хочу реализовать серьезные проекты, которые изменят мир и медицину.

— На протяжении последних нескольких лет вы интересовались инновационными приборами для диагностики и лечения патологий, с которыми обычная медицина едва справляется. Что это за технологии и какую пользу они приносят людям?

— Мы с супругой поставили за цель изучить и лично попробовать на себе новые виды диагностики и лечения, которые используются во всем мире. В частности, речь идет о диагностике и терапии, направленной на взаимодействие электромагнитного поля с организмом. Мы опробовали на себе действие ведущих немецких, японских и китайских технологий. После того как мы убедились в эффективности новых медицинских технологий, у моей жены появилось дикое желание открыть лучшую клинику квантовой медицины, а я решил заняться производством инновационных кванто-волновых технологий для лечения многих заболеваний, с которыми стандартная медицина зачастую не может справиться. С учетом этого опыта мне хотелось рассказать правду об устаревшей медицине и докторах, которые до сих пор назначают антибиотики при каждом случае.

— Вы работаете над производством инновационных нанотехнологий в медицине. К данному проекту уже удалось привлечь лучших инженеров и ученых из Украины, Германии, США. Какие технологии будут использоваться для лечения больных?

— К примеру, одной из самых сложных технологий является разработка шлема неинвазивного стимулирования глубоких участков мозга с помощью сфокусированного ультразвука и интерференционного направленного электромагнитного поля для быстрого лечения патологий, с которыми не может справиться нынешняя медицина: это болезнь Альцгеймера, ДЦП, аутизм, рассеянный склероз, депрессия и многие другие. На самом деле, неправильная работа мозга, нейромедиаторов, нейронных связей влечет за собой множество заболеваний.

Наша цель — предложить миру неинвазивную (без операций и вмешательств), безболезненную, глубокую и очень хорошую стимуляцию мозга. Этот прибор сможет стимулировать мозг для концентрации внимания, улучшения зрения, скорости обработки информации нейронами, регенерации рецепторов, пополнению гормонов и другого.

То есть данная технология сможет не только лечить больных, но и усовершенствовать здоровых людей. Стимулируя определенные зоны, отвечающие за память, настроение и концентрацию внимания, человек сможет быстрее и качественнее справляться с любыми задачами. Беря на себя часть функций, которые через несколько лет будет выполнять микрочип Илона Маска Neuralink, наша технология сможет без операций и безболезненно стимулировать глубокие участки мозга, улучшая здоровье и когнитивные способности людей.

Компания Евгения Пули работает над производством инновационных нанотехнологий в медицине (фото: пресс-служба)

Сегодня данной разработкой занимаются, причем с ограниченным функционалом и отсутствием одного из методов стимуляции, лишь несколько частных компаний Европы и Южной Кореи, а также государственная компания в США.

Самое сложное — сделать подробную 3D-визуализацию мозга в реальном времени, ведь у каждого человека форма головы индивидуальна. Ультразвуковые датчики необходимо направлять в нужные точки для попадания и интерференции ультразвуковых волн.

Мы консультировались с ведущими нейробиологами мира. Никто в мире пока не создал такой прибор — нам встречались лишь отдельные датчики, приборы для стимулирования ультразвуком одной-двух зон мозга и при этом с необходимостью делать это вместе с МРТ, а также направлять датчики, настраивая их по 30-60 минут. Мы разрабатываем автоматизированные передвигающиеся датчики для попадания в 10-15 зон мозга.

Нам потребовалось большое количество консультаций с ведущими нейробиологами, и теперь я точно уверен, что при использовании данной технологии побочных эффектов возникнуть не должно. Как бы то ни было, впереди много исследований и публикаций в ведущих научных журналах мира.

— В вашей разработке несколько приборов, которые воздействуют различными электромагнитными полями на организм — в частности, биофотоновая модуляция ближним светом и дальним инфракрасным светом с круговой поляризацией фотонов. Что дают эти технологии?

— Последние клинические исследования FDA, касающиеся ближнего инфракрасного света, показали увеличение энергии АТФ в клетках до 500%. Дальний инфракрасный свет только исследуется, но уже есть прекрасные результаты для разжижения крови и укрепления стенок сосудов. Есть и хорошие результаты по новой технологии: вращающиеся фотоны по круговому орбитальному моменту. При этом еще никто не сделал прибор, который стимулировал бы весь организм.

— Почему вы занимаетесь этими проектами в Украине, а не в США? Логично ведь, что там для этого есть больше возможностей – и технологических, и финансовых.

— Нам не хватает крутых стартапов, большого серийного производства, на которые будет сумасшедший спрос и интерес к нашей стране. К тому же я устал смотреть на то, что над нами смеются, как над страной третьего мира, а мы живем за счет кредитов МВФ и выполняем требования по заказу.

Да, в Украине я имею негативный опыт, связанный с моей платежной системой. Я оспаривал это в суде, а потом объяснялся с инвесторами. После этого мне пришлось развернуться и уехать из Украины в США. Пока меня держит здесь шанс помочь стране крутыми стартапами, но я буду готов переехать в Кремниевую долину, если опять столкнусь с коррупцией и недобросовестными налоговиками.

Мир кардинально меняется и переходит в новую эру трансгуманизма и технократии, где Оруэлловский роман "1984" уже стал реальностью. Вскоре мы превратимся в цивилизацию нового типа, где все будет меняться на глазах: финансы, медицина, образование, система управления и контроля. Поэтому мы сделали ставку на улучшение медицины и людей до сценария, запланированного Маском и другими гигантами технократизма.