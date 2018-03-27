После "эпохи селфи": как изменились патрульная полиция и отношение украинцев к ней

Спустя три года с момента запуска новой патрульной полиции, Нацполиции не хватает кадров, полицейские недовольны условиями и оплатой труда. Что о реформе говорят полицейские, и как изменилось к ним отношение граждан - в материале РБК-Украина.

В Украине уже почти три года работает новая патрульная полиция. На этапе запуска этой реформы, министр внутренних дел Арсен Аваков обещал, что патрули будут работать "по европейскому образцу". При наборе новых полицейских требования к кадровому составу были ужесточены. Так, на работу в полицию отбирали людей с высшим образованием и соответствующей физической подготовкой, пошили им новую форму, предоставили патрулям новые автомобили и разрешили работать на основании презумпции правоты полицейского.

Такие полицейские в 2015 году украинцам нравились: с ними фотографировались, им доверяли, а за незначительные нарушения в первые месяцы работы патрульные граждан не штрафовали. Несмотря на успешный старт реформы, к концу 2017 года, по данным социологов, кредит доверия украинцев к патрульным полицейским резко снизился. А самим полицейским не хватает автомобилей, зарплаты и напарников. Почему одни полицейские уходят со службы, а другие не спешат сдавать значок, и что думают о современных патрульных украинцы – в материале РБК-Украина.

Проблемы службы

Спустя почти три года с начала создания новой патрульной полиции, к марту 2018 года в этой структуре стала актуальной проблема с кадровым составом. По данным Национальной полиции, из 17,5 тысяч служащих патрульной полиции, положенных по штатному расписанию, в Украине фактически служат 15,5 тысяч. Максимальный дефицит кадров - в Киеве, где недобор составляет почти 300 полицейских и в Днепропетровской области (146 полицейских). Не хватает сотрудников и в самом Департаменте патрульной полиции (около 100 человек). Практически полностью укомплектована патрульная полиция только в Черкасской, Черниговской и Житомирской областях. В среднем в каждой области страны не хватает порядка 40-50 полицейских.

По словам заместителя начальника Управления патрульной полиции Борисполя (Киевская область, патрульная полиция работает с марта 2016 года) Ольги Яковлевой, сейчас уже нет такого количества желающих работать в патрульной полиции, как это было на старте реформы. А штат патрульных в городе на 70-80% состоит из пришедших на службу в 2016 году. Приблизительно такая же ситуация наблюдается и по всей стране. Из почти 9,4 тыс. патрульных полицейских из первого набора, по состоянию на февраль 2018 года, продолжили службу около 7,5 тыс. человек, уточнили РБК-Украина в Нацполиции.

"Наплыв анкет в 2016 году был большой. Сейчас, конечно, такого ажиотажа нет. Когда в городе запускали полицию, многие приходили к нам, бросая работу в офисах. Позже, когда люди столкнулись с реалиями, узнали о сложностях работы, например, о ночных сменах, количество желающих работать у нас сократилось. Но люди все равно приходят в полицию", - объясняет Яковлева причины дефицита кадров. Патрульные, работающие в Борисполе, рассказали РБК-Украина, что условия их работы действительно тяжелые: за 12-часовую смену один экипаж в городе обрабатывает 5-10 вызовов. Преимущественно это - бытовые ссоры, семейные конфликты, а также последствия транзитного статуса самого города. В среднем за сутки местная полиция осуществляет 40 выездов.

Ольга Яковлева говорит, что количество желающих работать в полиции снижается (фото УПП Борисполя)

В Департаменте патрульной полиции РБК-Украина сообщили, что еще одной причиной, по которой патрульные увольняются из полиции, - недовольство уровнем оплаты труда. По данным Нацполиции, самую высокую зарплату в стране получают полицейские Киева и Одесской области – 10,3 тыс. гривен. В Днепропетровской, Львовской, Донецкой, Луганской, Харьковской областях, а также в Краматорске и Славянске (Донецкая область) патрульные зарабатывают 10 тыс. гривен в месяц, в Борисполе – 9 тыс. гривен, а в остальных регионах Украины их зарплата составляет 8 тыс. гривен.

В 2015 году на улицы Киева вышли две тысячи патрульных, из которых было сформировано четыре батальона. "Большинство первопроходцев на первом порыве думали, что патрульная служба будет работать как в американских фильмах. Но не учитывались украинские реалии, сложность работы, вызовы по несерьезным и неважным поводам, которые на первых порах были частым явлением", - объясняет старший лейтенант полиции, командир батальона №4 полка №2 города Киева Антон Сидоренко. По его словам, из его роты в 50 человек, которая была укомплектована в 2015 года, "в строю" осталось 20%. "Многие ушли запускать патрульную полицию в других городах, кто-то пошел на повышение в Киеве, а кто-то уволился. Кто-то понял, что условия профессии ему не подходят", - пояснил Сидоренко РБК-Украина.

Помимо условий и оплаты труда, спектр проблем, с которыми сталкиваются патрульные, более широкий: от недовольства качеством формы – до несовершенства законодательной базы. "Хотелось, чтобы комплекты формы нам меняли чаще. Учитывая интенсивные нагрузки, ткань быстро изнашивается и теряет презентабельный вид. Часто патрульные за собственные деньги покупают форму. Некоторые приобретают модели, которые более удобны, например, имеют больше карманов. Не у всех хватает терпения ждать, пока "наверху" внедрят изменения в дизайн", - рассказал изданию капитан полиции Юрий Василенко, работающий в патрульной полиции Борисполя с 2016 года. В городе с населением в 62 тысячи человек служит батальон патрульной полиции со штатом в 200 человек. В распоряжении местных патрульных 16 автомобилей Toyota Prius, два - Mitsubishi Outlander и один - Hyundai Sonata.

При этом, по словам командира киевского батальона №4 Антона Сидоренко, автомобилей полицейским не хватает. "Я бы хотел, чтоб в нашем районе (батальон служит на территории Дарницкого, Днепровского и Деснянского районов столицы, - ред.) было больше экипажей. У нас должно быть по 20 экипажей на район (один экипаж – один автомобиль, - ред.), а выезжает не более 12-13. Всего за месяц батальон из 170 человек отрабатывает четыре тысячи вызовов", - пояснил полицейский. Нехватку служебных автомобилей Сидоренко объясняет еще и тем, что некоторые из них находятся в ремонте после ДТП. Ранее в пресс-службе Нацполиции сообщали, что к августу 2017 года в ДТП пострадал 461 служебный автомобиль, из которых 150 - в Киеве.

Антон Сидоренко считает, что основные проблемы патрульных - в устаревшем законодательстве (фото Виталий Носач, РБК-Украина)

Но, по его мнению, "необходимый минимум" для выполнения своих функций у патрульной полиции все же есть. Основные проблемы полицейских – не материального характера. "Проблема в том, что парламентарии не принимают изменения в законодательство, которые инициирует полиция. Например, Кодекс об административных правонарушениях, с которым у нас связана львиная доля работы, принят еще в 80-е годы. Ситуация в стране с тех пор кардинально изменилась", - пояснил Сидоренко. Комбат уточнил, что, к примеру, согласно Кодексу про админнарушения, полиция вынуждена "потратить целый день на прекращение стихийной торговли". "У торговца, нарушающего законодательство, необходимо изъять товар, а потом его некуда отправить на хранение. Нарушителя нужно доставить в суд, а, например, после 17:00 дежурного судью найти сложно, хотя, по закону, они должны работать круглосуточно. После целого дня работы судья может этому торговцу выписать штраф в 17 гривен (необлагаемый минимум доходов граждан, - ред.), вернуть ему товар. При этом, если у того же торговца за день выручка в тысячу гривен, мелкий штраф ему не страшен", - пожаловался полицейский. Согласно КоАП, за нелегальную торговлю с рук предусмотрен штраф от 17 до 119 гривен (1-7 необлагаемых минимумов) с конфискацией предметов торговли или без таковой, а за незаконную парковку взымается от 255 до 510 гривен (от 5 – 30 НМ).

Вопросы доверия

Помимо дефицита кадров, снизился и уровень доверия украинцев к полиции. Согласно опросу фонда "Демократические инициативы" и Центра им. Разумкова, в котором приняли участие более 2 тыс. человек старше 18 лет, к концу 2017 года доверие к патрульным полицейским упало на 24% по сравнению с декабрем предыдущего года. При том, что за этот период времени, по данным социологов, доверие к полиции в целом сократилось на 46%, максимально негативный баланс доверия именно у патрульных.

"Не все люди позитивно настроены к полицейским, - рассказывает замначальника УПП Борисполя Ольга Яковлева. - Мы сами понимаем, что кому-то нравимся, а кому-то нет. Есть люди, настроенные агрессивно к полицейским, которые могут словесные угрозы озвучивать служащим. Это, естественно, вызывает у патрульных стресс", - отмечает Яковлева. При этом, она уточнила, что активные жители Борисполя сотрудничают с полицией. "У нас в городе люди скооперировались в объединение "Соседский дозор", создали в соцсети общий чат с патрульными, куда пишут о подозрительных ситуациях", - говорит Яковлева.

Юрию Василенко, который принял решение служить в патрульной полиции после Революции Достоинства, считает, что доверие к полицейским в обществе растет. "Есть люди, которые позитивно воспринимают полицейских, приветствуют изменения, которые произошли в системе. Есть, конечно, и те, кто относится к полицейским негативно. Если в количественном отношении, то мы своими действиями преломили общественное мнение горожан (Борисполя, - ред.) в свою сторону. Когда едешь по городу, патрулируя, дети тебе машут в след. Я вижу, что у нас вырастет поколение, которое гордится полицией, которое позитивно относится к изменениям в стране", - говорит Юрий.

Его напарник младший лейтенант Дмитрий Карпусь рассказал РБК-Украина, что в патруле оказался в конце 2017 года. Идти в полицию его мотивировало желание обезопасить свою семью и жителей города. "Люди старой закалки не хотят изменений, и не хотели их раньше. Им тяжело перестраиваться, даже в лучшую сторону, проявлять доверие к полиции. Молодое поколение более положительно общается с полицией, активно сотрудничает с патрульными", - поделился он с РБК-Украина.

Впрочем, по словам Антона Сидоренко, отношение граждан к полиции с момента запуска реформы (старший лейтенант называет это время "эпохой селфи с полицейскими") изменилось, и это связано с выполнением патрульными своих обязанностей. "Мы, когда вышли на улицы, в первые месяцы старались быть лояльными к мелким проступкам, например, не штрафовали водителей за незначительные нарушения, а предупреждали их. Людям это нравилось. Но позже, когда я останавливал человека за нарушение, и узнавал того, которого ранее отпустил, я его штрафовал. Конечно, людям это не понравилось. Мы же не 100 долларов, чтобы всем нравиться", - говорит Сидоренко.

Старший сержант полиции Сергей Бойко работает в столичном патруле с 2015 года. До службы в полиции 7 лет работал в разных коммерческих структурах. "За два с половиной года я понял, что люди у нас неоднозначны в отношении к патрульным. Если ты доброжелательно к людям относишься, люди относятся к тебе хорошо. Как только заходит речь об ответственности, будь то, например, штраф за правонарушение, люди воспринимают полицию негативно. Но в моей практике не единичны случаи, когда люди воспринимали санкцию в их адрес с благодарностью. Люди благодарили за то, что их предупредили, это проявление некоторой, что ли "европейскости"", - считает Бойко.

Сергей Бойко говорит, что люди негативно воспринимают полицейских, когда те их штрафуют за правонарушения (фото Виталий Носач, РБК-Украина)

В то же время, по мнению патрульного, неохотно меняются и сами граждане, требуя при этом изменений от полиции. Например, сейчас при ДТП без пострадавших участники происшествия могут составить протокол для страховой компании прямо в смартфоне. Но, еще "по старинке" вызывают полицию. Это отвлекает патрульных от других, иногда более важных вызовов, пожаловался Сергей Бойко.