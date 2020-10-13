Эпидемия ограничений: как власти и гражданам избежать полного карантина

В минувшие выходные на совещании у президента Владимира Зеленского был согласован ряд мер в рамках борьбы с эпидемией коронавируса. Самая важная из них – это рекомендация начать досрочные и более длительные школьные каникулы, а также перевод студентов вузов на дистанционное обучение. О новых-старых коронавирусных ограничениях, статистике болезни и последствиях карантина – в колонке главного редактора РБК-Украина Сергея Щербины.

В прошедшие выходные руководство страны согласовало первые общенациональные ужесточения эпидемиологических ограничений, помимо "адаптивного карантина", в котором Украина живет с начала лета.

Среди названых первоочередных мер – запрет на работу ресторанов, клубов, баров и проведение массовых мероприятий после 22:00 в красной и оранжевой зонах; возможное увеличение штрафов за несоблюдение масочного режима. И самое главное – каникулы с 15 числа для школьников и дистанционное обучение для студентов по всей стране.

Впрочем, примечательна риторика, которую используют представители власти при объявлении этих инициатив.

Если закрытие заведений после 22:00 объявляется жесткими и, наверное, популярными в массах пассажами о "прекращении ночных гулянок", то фактическое закрытие школ преподносится в качестве рекомендаций для местной власти. Мол, заставить не можем, как считаете нужным.

Такая подача вполне понятна – после "карантинных бунтов" местной власти центру политически сподручнее сразу попытаться размыть ответственность и выбить потенциальный предвыборный козырь у своевольных мэров.

А для избирателя, которому предстоит скорое волеизъявление, закрытие школ подается в форме досрочных и более длительных детских каникул. Не переход на так называемое дистанционное образование, а именно каникулы. "Так называемое", потому что воспитывающий школьников избиратель это дистанционное образование уже видел, и ему, смею предположить, не понравилось.

Родители возмущались результатами перехода на дистанционное обучение (фото: Виталий Носач / РБК-Украина)

По имеющимся сведениям, центральная власть утвердилась в мысли, что школы и вузы – это якобы "мотор эпидемии". Потому что студенты и школьники, не настолько подверженные рискам тяжелого течения COVID-19, обмениваются вирусами и заражают своих родителей, бабушек и дедушек.

Но следует понимать, что для многих родителей длительные каникулы равносильны общенациональному локдауну. Особенно в свете подозрений, что по истечению досрочных каникул, после выборов дети будут отправлены на дистанционное обучение. Что, в украинских реалиях, уже равносильно перепрофилированию родителей в учителей и репетиторов по всему на свете, еще и в режиме онлайн удовлетворяющих "забаганки" не всегда адекватной школы.

Это не говоря о том, что многие школьники уже фактически потеряли год нормальной учебы, и о том, как "дистанционное обучение" происходит, например, в сельской местности. Ответа на эти вопросы ни центр, ни местная власть, продуцирующие разнообразные ограничения, дать не в состоянии.

Бывшая и.о. министра образования Любомира Мандзий в интервью РБК-Украина ограничилась ссылкой на закон – "родители являются участниками образовательного процесса". Все бы ничего, но может родители им сами аттестаты и выпишут? Так будет сильно проще.

Примечательна риторика власти и в отношении инициативы установления новых штрафов за несоблюдение масочного режима. Штрафовать на 3400-5100 гривен собираются предпринимателей и организации, которые пропускают в свои помещения или транспорт людей без масок.

Штрафовать не людей без масок, а тех, к кому они приходят, или в чью маршрутку садятся. В общем, если пассажиры автобуса или посетители магазина отказываются надевать средства защиты – это проблемы владельцев магазина и оператора автобуса. И решать им их на свое усмотрение – можно потратиться на взвод хамоватой охраны, а можно вообще прекратить обслуживание во избежание. Видимо, остатки малого и среднего бизнеса не настолько привлекательный электорат. Главное не штрафовать настоящих нарушителей.

А что же привлекательный электорат? Привлекательный электорат требует его спасти любой ценой. Но так, чтобы ему за это ничего не было. По второму пункту власть все понимает правильно, что убедительно доказывается цифрами.

Как недавно сообщили РБК-Украина в Национальной полиции, в период с 12 марта по 23 сентября на украинцев выписали 30,8 тысячи административных протоколов за нарушение карантина – почти на 13 миллионов гривен. А по итогам решений судов по всей Украине за полгода заплатили всего лишь около 770 тысяч гривен.

Украинцы не заплатили большую часть карантинных штрафов (фото: Виталий Носач / РБК-Украина)

Не последнюю роль здесь, конечно, играет сомнительная законность поспешно и часто наугад вводимых ограничений. Достаточно вспомнить решение Конституционного суда, которым был признан неконституционным целый ряд пунктов "карантинного" постановления Кабмина о закрытии заведений общественного питания, остановке транспорта и так далее.

По той простой причине, что вышеназванное (как, кстати говоря, и право гражданина на въезд и выезд из Украины) является конституционным правом, ограничить которые можно исключительно путем введения чрезвычайного положения. Но что еще нельзя делать при введении ЧП? Правильно, проводить выборы. А ввести ЧП может только Верховная рада. Будут ли голоса за это? Очень сомнительно.

Чиновники предпочитают либо занимать позицию плохого воспитателя в детском садике, пугая коллективным наказанием всей группы из-за одного хулигана, либо закручивают гайки наугад, в основном, с целью размывания ответственности.

В частных же беседах многие посвященные признаются – реальная статистика эпидемии в Украине никому не известна. Хотя бы потому, что настоящая система массового тестирования не налажена до сих пор. Например, время ожидания результатов государственного теста в Киеве составляет около недели. Это уже не говоря о том, с каким боем его часто назначают, и с каким желанием украинцы эти тесты проходят.

Учитывая слова главы Минздрава, что, по состоянию на прошедшие выходные, в больницах находились 19 тысяч людей с COVID-19 либо с соответствующей симптоматикой, любой желающий может, вооружившись гуглом и калькулятором, пересчитать настоящий примерный порядок цифр распространения коронавируса в Украине, опираясь на статистику в цивилизованных странах.

С другой стороны, правда и в том, что широкие массы не привыкли самостоятельно нести ответственность за собственную безопасность, здоровье и благополучие. А любые действия власти в этом направлении воспринимают как посягательство на святость простого народа. Даже если эти действия будут заключаться в требованиях соблюдать самые элементарные правила личной гигиены.

Ведь, например, любой министр внутренних дел, давший команду жестко пресекать неношение масок в общественных местах, моментально будет объявлен исчадием трансцендентных сил. А любой президент, который подаст в парламент проект ужесточения ответственности рядовых граждан, в ответ получит "геть". Но без этого карантины могут длиться вечность.

Эта болезнь – не шутки и реальная проблема. По рассказам тяжело переболевших, коронавирусная пневмония – мягко говоря, не самая приятная штука, которая вполне может плохо кончиться. Но есть и вполне обоснованное мнение, что закрытием школ наглухо, а баров в 22:00 эпидемию остановить не получится. Как не получится ее остановить и жестким локдауном весеннего образца.

А вот растянуть "удовольствие" и пожинать плоды длительного отсутствия нормального учебного процесса у детей, потери работы и психического здоровья родителей, алкоголизации и экономических проблем – получится очень даже.

Коронавирусная пневмония может привести к летальному исходу (фото: Виталий Носач / РБК-Украина)

Возможно, власти не стоит пытаться одновременно выиграть гонки на реанимобилях по новому асфальту с мэрами, не подставиться перед выборами и улучшить эпидемиологическую статистику любой ценой?

Возможно, стоит не пугать ограничениями и не закрывать детей по домам, а заставить всех носить маски, мыть руки и не лезть друг другу на голову в магазине под выполняемой (!) угрозой серьезных штрафов? Еще раз – не под грозно объявляемой угрозой, а реально выполняемой. И выполняемой не работниками магазинов или официантами в ресторанах, которых не желающие надевать маску посетители, в лучшем случае, посылают куда подальше, а представителями исполнительной власти.

Возможно, стоит сосредоточиться и потратить деньги на настоящую систему массового тестирования, когда провериться человек может на каждому углу за несколько часов? Не стенать в эфирах о закупках аппаратов искусственной вентиляции легких, а пересчитать количество анестезиологов и медперсонала, умеющих с ними управляться?

Возможно, стоит первый раз честно сказать народу, что спасти всех не выйдет, что люди будут болеть и умирать? Что с этим вирусом придется научиться жить и, во многом, смириться с его фатальными последствиями, потому что вакцина будет нескоро? Что реальный карантин в самом начале и фиктивный карантин, который был в последние месяцы, не помогли? Что придется регулярно проверяться на коронавирус и по-честному сидеть в самоизоляции при его обнаружении? Что многие сами виноваты в своих проблемах и сами должны нести ответственность за свои действия?

Это политически и даже чисто по-человечески очень больно. Это чревато недовольством очень многих, кто считает, что государство должно его спасти любой ценой, но без его участия. Но это констатация неприятной реальности и хоть какие-то эффективные действия, а не тушение пожара бензином. Ведь если постоянно думать об общественном мнении, которое может принести очки на выборах, то потом можно обнаружить и тысячи "ковидных" в больницах, и толпу голодных безработных под своими окнами. Благодарности от широких масс, во всяком случае, при своей властной каденции, еще никто не дождался. Нет повода думать, что в этот раз будет как-то иначе.

Недавно в разговоре с одним пожилым человеком о коронавирусе и карантине я заикнулся о "шведском пути", где не вводили жесткий локдаун, а многое было отдано на откуп гражданской сознательности в ношении масок и соблюдении дистанции, а также коллективному иммунитету. "Чтобы идти по шведскому пути, нужны шведы", – ответил мне этот человек. Не хочется думать, что он прав.

Напоследок, график смертей от коронавируса в Швеции:

Ежедневная статистика смертей от COVID-19 в Швеции (график: по данным Worldometr)