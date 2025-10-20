Осінь та зима — період ризиків і водночас нових точок зростання. Форум "Енергія, що тримає Україну" стане першим у серії офлайн-дискусій РБК-Україна, які об’єднають представників влади, бізнесу, громад і лідерів думок.
Учасники разом шукатимуть відповіді на головні виклики нового сезону та обговорюватимуть можливості, які відкриваються навіть в умовах війни. Форум покликаний стати платформою для вироблення рішень, що допоможуть зміцнити енергетичну безпеку та економічну стійкість країни.
міністр енергетики
голова НАК "Нафтогаз України"
голова правління НЕК "Укренерго"
голова комітету ВРУ з питань енергетики та ЖКГ
директор ДТЕК Енерго
в.о. директора "Укрнафти"
Модератор: Олександр Харченко, директор "Центру досліджень енергетики"
• Стан енергосистеми — Віталій Зайченко, голова правління НЕК "Укренерго"
• Інтеграція в ЄС — Олексій Оржель, керівник Секретаріату Енергоспівтовариства
• Законодавчі ініціативи — Андрій Герус, голова комітету ВРУ з питань енергетики та ЖКГ
• Теплова енергетика — Олександр Фоменко, директор ДТЕК Енерго
Модератор: Ростислав Шаправський, головний редактор РБК-Україна
Модератор: Юрій Дощатов, спеціальний кореспондент РБК-Україна
• Власний видобуток газу — Євгеній Бондаренко, виконавчий директор ДТЕК Нафтогаз
• Європейський ринок газу — Олексій Ластовець, голова трейдингу Axpo Ukraine
• Готовність ПСГ — Роман Малютін, директор "Укртрансгазу"
• Співпраця з ЄС — Ден Йоргенсен, Єврокомісар по енергетиці (онлайн)
Модератор: Сергій Куюн, директор консалтингової групи А-95
• Тенденції ринку та роль АЗК — Юрій Кучабський, віцепрезидент з закупівель, гуртових продажів і нових видів бізнесу ОККО
• Ризики та адаптація до нових реалій — Юрій Ткачук, в.о. директора "Укрнафти"
• Зміни в оподаткуванні — Данило Гетманцев, голова комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики
• Український біоетанол — Тарас Миколаєнко, голова Української асоціації виробників біоетанолу
Модератор: Дмитро Сидоров, спеціальний кореспондент РБК-Україна
• Управління розподіленою генерацією — Олександр Кісільов, керівник напряму розподіленої генерації АТ "ЕКУ"
• Виробництво біометану — представник МХП Еко Енерджи
• Пайові інвестиції в енергетику — Андрій Журжій, засновник Inzhur Energy
• Роль фінансових установ — Євген М’ячин, директор департаменту розвитку та підтримки бізнесу "Ощадбанку"
• Нетворкінг та знайомство з учасниками дискусії
• Бізнес-ланч та кава-брейки у зоні нетворкінгу
• Фотозвіт та доступ до відеозапису події після її завершення