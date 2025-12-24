ua en ru
Чт, 25 грудня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Курс долара Економіка Авто Tech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Аналітика » Точки зору

Економіка 2025: вижила, але… Чого чекати в 2026 році

Середа 24 грудня 2025 12:45
UA EN RU
Економіка 2025: вижила, але… Чого чекати в 2026 році НБУ (фото: https://bank.gov.ua/)
Василь Фурман
Василь Фурман
Доктор економічних наук

Про те, з якими макроекономічними показниками Україні закінчує 2025 рік та прогнози на наступний рік в колонці члена ради НБУ Василя Фурмана для РБК-Україна.

Кінець року є традиційним часом підбиття підсумків та спроб оцінити майбутні перспективи. Давайте і ми спробуємо оцінити макроекономічний контекст в якому перебуває Україна та те, яким може виявитися наступний рік.

Пропоную розпочати з ключового для центрального банку показника – інфляції. Оскільки ключовим фактором, що в тому числі визначає умови функціонування економіки, останніх майже 4 років є повномасштабна агресія рф, давайте поглянемо на інфляцію (та інші макропоказники) саме на такому часовому горизонті (Графік 1).

Графік 1. Індекс споживчих цін, р/р, %

Економіка 2025: вижила, але… Чого чекати в 2026 році

Джерело: ДССУ

Не потрібно бути видатним економістом або досвідченим експертом щоб помітити очевидний тренд: незважаючи на екстраординарну невизначеність Національному банку вдається забезпечити низхідний інфляційний тренд. Це можна назвати "звичайним результатом" для будь якого ефективного центрального банку, але, як завжди, важливий контекст – цей "звичайний результат" забезпечено за надзвичайних умов російської агресії.

Економічне зростання

В рік початку повномасштабної агресії економіка України скоротилась майже на третину (-29%). Наслідки такого падіння ми відчуваємо і досі (Графік 2) . За підсумками 2025 року українська економіка в реальному вимірі буде досі на 20% меншою ніж до початку повномасштабної агресії рф. Хтось може навести аргумент, що з урахуванням обсягів міграції (за різними оцінками близько 4-6 млн осіб) та перебуванням частини громадян на окупованій території, ВВП/особу міг залишитися приблизно та тому самому рівні або навіть зрости. Але чи такої "арифметики" ми прагнемо для України? Питання риторичне.

Графік 2. Реальний ВВП України, індекс, 2021=100

Економіка 2025: вижила, але… Чого чекати в 2026 році

Джерело: НБУ

Макроекономічний слон у кімнаті або найбільший дисбаланс в економіці України

Одним з небагатьох макроекономічних показників, що залишається стабільним з початку повномасштабного вторгнення є дефіцит державного бюджету. Впродовж останніх чотирьох років він коливається у вузьких межах 24%-26% ВВП.

Щоб вам сказав будь який фінансовий аналітик або експерт, якби ви запитали його у якому стані має бути перебувати країна дефіцит бюджету якої четвертий рік поспіль становить ¼ частину її економіки? Лише нагадаю, що загальноприйнятним "пороговим значенням" такого дефіциту вважається цифра в 4% ВВП.

Варіанти відповідей могли б різнитися від очевидної дисфункції держави до того, що вона має лежати в руїнах. Але цього не відбувається в Україні. Так, це забезпечено за рахунок зовнішньої фінансової підтримки партнерів, і нам не слід про це забувати. Так само як нашим партнерам не слід забувати про те що Україна платить найвищу можливу ціну за стримування російської агресії в Європі та загальне руйнування глобального політичного устрою.

Прогнози та перспективи

Будь який макроекономічний прогноз є настільки добрим на скільки ймовірними є припущення, що лежать у його основі. В наступному році перед Україною буде кілька варіантів можливого розвитку подій, що визначатиметься двома ключовими факторами: перебігом війни та наявністю достатнього обсягу зовнішнього фінансування. Ці сценарії можна формалізувати так:

Негативний – війна триває, але фінансування нема.

Базовий – війна триває, але фінансування є.

Оптимістичний – війна завершується і є фінансування.

Малоймовірний – війна завершується і фінансування нема.

Базовий сценарій добре описаний як в урядовому прогнозі так і офіційному жовтневому прогнозі Національного банку. В цьому сценарії ми не побачимо карколомних змін у порівнянні з попередніми роками: економічне зростання залишиться кволим (близько 2%) а інфляція хоч і підвищеною але помірною (близько 7%-10%). Динаміка і першого і другого показника є цілком очевидною оскільки війни рідко супроводжуються економічним зростанням та стабільністю цін.

Тому пропоную більш ретельно поглянути на оптимістичний/бажаний сценарій розвитку подій. Багатьом із нас здається що варто лише "гарматам замовчати" (мир на будь яких умовах) як в Україні розпочнеться справжнім економічний бум: на економічній мапі світу з’явиться новий "східноєвропейський тигр".

Такі "дрібнички" як, зокрема, відчутне зменшення фіскального імпульсу в короткостроковій перспективі (через очевидне поступове зменшення зовнішнього фінансування) та демографічні проблеми в довгостроковій перспективі залишаються за дужками потенційного українського економічного дива. Як неодноразово зазначалося економічне зростання саме по собі не може бути ціллю економічної політики держави.

Справжня ціль державного управління – це відчутне для абсолютної більшості громадян зростання рівня добробуту. Досягти цього результату на прийнятному горизонті політики (який можна визначити як одне покоління або 20-25 років) можуть дозволити наполегливі зусилля щодо зміни економічної парадигми функціонування держави. З відкритої сировинно-орієнтованої економіки із слабким рівнем державного управління на орієнтовану на інновації та високу додану вартість економіку, з привабливим інвестиційним кліматом, конкурентним середовищем та містким внутрішнім ринком.

Очевидно, що Україна отримає "дивіденди від миру" і за умов уникнення очевидних помилок в політиці в короткостроковій перспективі 2-3 років економічне зростання може перевищити 5% або навіть 7% на рік, але за умов консервації наявних підходів до освіти, охорони здоров’я, верховенства права, конкуренції, якості державного управління подібне зростання точно не буде стале і швидко повернеться до свого потенційного рівня близько 3% - максимум 4%. Рівня що не дозволить розвернути демографічний тренд та перейти на якісно інші рейки загального добробуту.

Читайте РБК-Україна в Google News
Національний банк України ВВП Інфляція в Україні
Новини
Дрони СБУ призупинили роботу газового заводу-гіганта в Росії, - джерела
Дрони СБУ призупинили роботу газового заводу-гіганта в Росії, - джерела