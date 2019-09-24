Экологический террор: что происходит с "евробляхами" в Украине

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

20 сентября 2019 года президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об отсрочке штрафов для водителей автомобилей с европейской регистрацией ("евроблях"). Согласно проекту закона, применение штрафов для "евробляхеров" после принятия документа в целом отстрочат еще на три месяца. Таким образом владельцы "евроблях" не будут платить штрафы до 20 ноября 2019 года.

Стала ли Украина жертвой неисполнения отдельными группами лиц европейского экологического законодательства, читайте в материале для РБК-Украина.

Нерастаможенные автомобили ездят по украинским дорогам еще с 90-х годов. Путем определенного злоупотребления положениями Стамбульской конвенции люди избегали таможенных платежей за импортные авто, однако до 2014 года это были скорее единичные случаи.

Но после 2014 года это явление приобрело массовый характер. Даже сам подписанный закон на это указывает, т.к. распространяется лишь на авто ввезенные на территорию Украины после 1 января 2015 года. С чем же это связанно? Тут нужен небольшой экскурс в историю законодательного процесса в Евросоюзе.

Утилизация автомобилей в Европе

В 2000 году Европарламент принял директиву 53/2000/ЕС. Предметом данного документа было введение в Евросоюзе обязательно утилизации транспортных средств, отбывших свой век. Фактически данная директива стала одной из основ формирования в государствах Европейского Союза экономики замкнутого цикла и современной европейской экологической политики в целом.

Согласно директиве 53/2000/ЕС, не менее 95% деталей и компонентов от утилизируемого автомобиля должны возвращаться в повторное производство. Еще 5% не подлежат утилизации - это различные кислоты, масла и т.д.

В государствах ЕС были созданы различные механизмы создания заинтересованности граждан сдавать старые автомобили на утилизацию. Тут применялся метод кнута и пряника. С одной стороны, был внедрен механизм выплаты людям определённой суммы денег после сдачи своего автомобиля в утиль.

С другой стороны, были созданы условия того, что старые авто, не отвечающие определённым экологическим нормам, стали неконкурентоспособными на вторичном рынке. Ограничительные меры также побуждали людей именно сдавать свои авто на утилизацию, ибо владение такими авто становилось очень дорогим бременем.

Шансы стать "свалкой" для ЕС

В 2018 году вышел развернутый доклад Еврокомиссии, в котором анализировался уровень исполнения вышеуказанной директивы. Помимо описания влияния директивы на развитие экономики замкнутого цикла, экологического эффекта документа, в докладе также всплыла весьма интересная статистика, относительно уровня исполнения её положений.

Статистика показала, что в разные годы от 30 до 40 процентов автомобилей, которые подлежали утилизации, фактически "пропали". Было озвучено предположение, что "исчезнувшие" транспортные средства затерялись на разнообразных свалках по всему Евросоюзу.

Между тем, в самом Евросоюзе зафиксированы факты того, когда автомобили подлежавшие утилизации, например, в Германии выкупались у владельца по цене, немного превышающей компенсацию за сдачу автомобиль в утиль. Затем путём определённых манипуляций снимались там с учета и пропав из поля зрения немецких властей ввозились в Литву, Польшу и прочие страны востока Евросоюза. Там они уже продавались на вторрынке. Ввиду того, что еще 10 лет назад в Евросоюзе большинство баз не были интегрированы - такие манипуляции были возможны и поставлены на поток.

Авто для армии или лазейка для мошенников

В 2014 году на востоке Украины начался военный конфликт. С целью снабжения украинской армии было принято решение упростить использование транзитных авто на территории Украины. И под благовидным предлогом в Украину массово заехало огромное количество (по разным оценкам от 600 тысяч до 2,7 млн) автомобилей с европейской регистрацией, из которых непосредственно до армии и добробатов не дошла и малая часть.

Практически все транспортные средства сейчас находятся в гражданском пользовании. И это автомобили, которые являются абсолютно неконкурентными даже на вторичном европейском рынке ни по возрасту, ни по экологическим нормам, ни по стоимости эксплуатации.

Фото: Кладбище "евроблях". Десятки нерастаможенных авто в Ужгороде

С учетом того, что большинство автомобилей, которые сейчас на европейской регистрации ездят по дорогам Украины, документально владеют литовские и польские компании, не ведущие никакой деятельности, но имеющие у себя на балансе сотни таких авто, возникает закономерный вопрос: а не стала ли Украина простой жертвой неисполнения отдельными группами лиц европейского экологического законодательства?

Но одно можно сказать наверняка - Украина в некоторой степени уже часть Евросоюза, т.к. европейские проблемы уже стали и украинскими проблемами.