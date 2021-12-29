Дорогой газ и скандал с "зелеными": топ-5 событий в энергетике Украины в 2021 году

Исторический рост цен на газ, смена многолетнего главы "Нафтогаза", провал подготовки к отопительному сезону, а также рекордные показатели АЭС и дебютный выпуск "зеленых" еврооблигаций с последующим скандалом. РБК-Украина вспоминает ключевые события на энергорынке в 2021 году.

Новый глава НАК

В апреле 2021 года "Нафтогаз" покинул абсолютный рекордсмен по сроку пребыванию у руля госмонополии Андрей Коболев. За 23 года существования "Нафтогаза" Коболев руководил им 7 лет – с 2014 по 2021-й. Сменил его в этом кресле бывший соратник, друг и заместитель Юрий Витренко, что добавило кадровым перестановкам большего драматизма.

Витренко зашел на "Нафтогаз" с должности и.о. министра энергетики, что создало для его оппонентов повод усомниться в законности назначения. И в целом корпоративный конфликт в "Нафтогазе" до сих пор не разрешен – набсовет распущен, а его функции временно исполняет Кабмин.

Последние два квартала новое руководство рапортует о прибылях "Нафтогаза", но финансовые аналитики скептичны к этим результатам. На времена Витренко пришелся глубочайший газовый кризис в Европе, из-за которого цены достигли невиданных до того более 2000 долларов за тысячу кубометров.

Газ по 2000 и выше

С лета 2021 года в Европе разгорелся газовый кризис. Промышленность возобновила потребление газа после локдауна, а "Газпром" отказался увеличивать объем поставок на европейский рынок. Ситуацию усугубили политические споры вокруг "Северного Потока-2", чьего скорейшего запуска, в том числе шантажом, добивается Кремль.

В итоге в декабре 2021 года биржевая цена на газ в Европе превысила 2000 долларов. Украинский рынок после 2015 года завязан на европейских хабах. А потому цены в Украине взлетели до 50 000 гривен за тысячу кубометров. Правительство удерживает цены на газ для населения на уровне 7,99 гривен/кубометр, тогда как промышленность вынуждена оплачивать полную стоимость.

Для Украины ситуация усугубляется низкими запасами газа в хранилищах и практически невозможностью импортировать газ из-за неподъемной для страны цены.

Провал подготовки к зиме

Украина зашла в отопительной сезон с запасом газа 18,8 млрд кубометров. Годом ранее запасы составляли 28,5 млрд кубометров. Справедливости ради, в 2016-2019 годах Украина также начинала зиму с запасами на уровне 17-19 млрд, но обстоятельства были другими.

В первую очередь, тогда Украина могла импортировать газ, а сейчас из-за европейского кризиса, такой возможности страна лишена. Более того, начиная с сентября, Украина остается нетто-экспортером газа за счет вывода запасов компаниями-нерезидентами.

Руководство "Нафтогаза" и государства в целом заверяет, что запасов как минимум для населения и социальной сферы достаточно. Но это малоутешительно, учитывая, что промышленным потребителям придется останавливать работу, о чем уже предупредили некоторые предприятия. Главная угроза – длительные февральские морозы, когда запасы в хранилищах иссякнут и балансировать работу ГТС будет проблематично.

Даже по самым оптимистичным прогнозам, пройти зиму без ограничений будет крайне тяжело.

К газу прибавился и дефицит угля на государственных ТЭС. С сентября государственная "Центрэнерго" работает минимальным составом оборудования, а простой блоков компенсируется импортом из Беларуси. От проблем с углем страдает и ДТЭК, но компания едва ли не каждую неделю получает судна из США и ее ТЭС продолжают нести максимальную нагрузку.

О том, что проблемы с углем возникнут, было понятно еще летом. В августе начались первые закупки за границей частными компаниями. Государство же первую импортную партию получило лишь в ноябре. В итоге на конец года запас угля оказался менее 500 тысяч тонн, что стало историческим антирекордом независимой Украины.

Рекордный атом: работа на пределе

Дефицит угля на госТЭС удается компенсировать повышенной работой госАЭС. В декабре впервые с момента эксплуатации Запорожская АЭС – самая крупная в Европе – вышла на максимальный уровень мощности. Нагрузка достигала 6200 МВт при проектной мощности 6000 МВт.

В целом вся атомная энергетика в этот отопительный сезон работает на невиданных ранее мощностях. Весь декабрь на АЭС работают 14 из 15 блоков. Атомный блок закрывает 3-4 блока ТЭС, что позволяет энергосистеме экономить уголь.

Сможет ли "Энергоатом" удерживать такую нагрузку в течение всего отопительного сезона – вопрос открытый.

Первые "зеленые" госеврооблигации

В ноябре 2021 года впервые государственная компания "Укрэнерго" привлекла целевые "зеленые" еврооблигации. До этого подобные ценные бумаги выпускал только ДТЭК под строительство своих ветроэлектростанций.

Выпуск "зеленых" облигаций под государственные гарантии и с одобрения МВФ считался безоговорочной победой Украины. Эти деньги должны были пойти на погашения долгов за "зеленую" энергию, однако праздник был омрачен.

Спустя две недели правительство сначала вовсе заблокировало выплату долгов, а 15 ноября выплатило всем, кроме компании ДТЭК. Никто особо и не скрывал политическую подоплеку этого решения. Представители "ГарПока" – оператора платежей – на суде прямо указывали, что решение принято "на самом-самом верху".

В итоге 3 млрд гривен зависли на счетах "ГарПока" и начались юридические разбирательства, при чем не только в Украине. ДТЭК обратился к британским властям, поскольку облигации эмитированы в Лондоне. Там началась своя проверка, которая вряд ли много хорошего сулит Украине.