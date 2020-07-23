Донбасский узел Украины: терапия, а не хирургия

Трехсторонняя контактная группа на заседании 22 июля согласовала полное и всеобъемлющее прекращение огня вдоль линии разграничения на Донбассе с 27 июля. Режим прекращения огня является одним из шагов к урегулированию ситуации и проведению выборов на Донбассе. О том, являются ли эти договоренности прорывом в Минском процессе - мнение политтехнолога Петра Охотина.

Заседание Трехсторонней контактной группы (Украина, Россия, ОБСЕ) в формате видеоконференции прошло в среду.

Со стороны бывшей власти уже поднялась волна критики: "Зеленский сдает Украину". На минуточку, со стороны той власти, которая и подписала (пусть даже вынужденно) Минские договоренности и лоббировала принятие изменений в Конституцию относительно особого статуса ОРДЛО в составе Украины.

Произошло ли предательство в среду? Нет, даже наоборот.

Основной вывод из заседания в минском формате — выборов на оккупированных территориях не будет до полной деэскалации. И не нужно говорить, что у Владимира Зеленского не видят обстрелов со стороны оккупантов. Видят, и принимают все дипломатические меры, чтобы действия россиян получили международную юридическую оценку. Собственно, именно из этих соображений и озвучивается президентом заседание в Нормандском формате: преступления России должны стать публичными.

Украина продолжает отстаивать позицию: выборы в ОРДЛО возможны лишь после вывода российских войск, установление контроля над границей. И только по украинским законам.

Почему этого упорно не замечают критики? Банально: критиковать легко. Давайте откровенно говорить — Зеленский не является пророссийским. Он действует в рамках украинского интереса. И это больно признавать команде Петра Порошенко, которая из силы национального масштаба уверенно превращается в партию фанатского типа.

Также Зеленского пытаются критиковать за то, что якобы Арсен Аваков имеет большое влияние на решение донбасского вопроса. Однако стоит вспомнить – Арсен Борисович еще в 2018 году предложил план урегулирования на Донбассе. Так называемую стратегию малых шагов.

В рамках переговорного процесса Аваков и Зеленский часто играют роль "хорошего" и "плохого" полицейского. Вспомните их на встрече в Нормандском формате. Президент занимает роль "миротворца", а глава МВД – ястреба. Вместе это дает эффект баланса, который не дал россиянам возможности продавить свои условия по выборам в 2020 году и особого статуса.

В то же время "головокружение" от успехов не должно быть. Украина противостоит России — стране с большими деньгами и традицией дипломатии. Нужно привлекать больше экспертов из Грузии, других стран, которые знают, что такое гибридная агрессия.

Украина — кость в горле России. И мы несем ответственность перед всеми постсоветскими странами.