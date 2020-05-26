Должник банков и аферист: зачем Тищенко выдвигается в мэры Киева

Фото: Николай Тищенко (РБК-Украина)

Ресторатор, а ныне народный депутат Николай Тищенко, пожалуй, один из самых узнаваемых представителей президентской партии "Слуга народа". Однако, известным он стал не столько благодаря своей парламентской деятельности, сколько из-за своего прошлого в шоу-бизнесе и скандалами, в которые нардеп попадает с завидной регулярностью.

Сейчас же горе-политик, фактически, открыто заявляет, что является "куратором" от власти по Киеву и всячески готовит почву перед выдвижением своей кандидатуры на выборах мэра столицы. На самом деле, больше похоже, что под предлогом мэрской кампании, Тищенко продолжает искать спасения от кредиторов и незаконной возможности по расширению своей ресторанной бизнес-империи.

Ресторанных дел мастер

Несколько недель назад Николай Тищенко попал в скандал с рестораном "Велюр", который принадлежит его ресторанной сети "Наша карта". Как известно, несмотря на карантин, ресторан нардепа продолжал работать и принимать VIP-гостей, в то время, когда другим ресторанам за гостей угрожал приличный штраф.

Кроме того, журналисты BIHUS info узнали, что гостями ресторана были депутаты, бизнесмены и бывшие члены Партии регионов, такие как внефракционный депутат и бизнес-партнер олигарха Игоря Коломойского Антон Яценко, помощник нардепа от СН Павел Куфтирев, депутат и бывший сценарист студии "Квартал 95" Александр Кабанов и другие.

Позже, Тищенко опроверг эти обвинения, сказав, что использовал помещение ресторана для "стратегических" встреч своего штаба. Но, как оказалось, это оправдание было не самой удачной попыткой Тищенко "отбелиться", ведь позже в интервью "Украинской правды" нардеп не смог подтвердить эту информацию и вразумительно объяснить, с кем он встречался, и какие конкретно вопросы в работе штаба обсуждались.

"Мне сложно говорить о том, что происходит в "Велюре" в мое отсутствие, понимаете? Они не ко мне приезжали", - заявил в интервью Тищенко, явно противореча своим же словам, сказанными сразу же после огласки скандала.

По всей видимости, Тищенко, привыкший, что ему многое сходило с рук, решил, что и в этот раз инцидент "замянут", а ему удастся выйти сухим из воды. Ведь, ранее в украинских таблоидах и соцсетях Николая Тищенко принято было считать успешным бизнесменом, ресторатором и шоуменом. Но, на самом же деле, рецепт успеха Николая Тищенко – это мошенничество в особо крупных размерах. Во всяком случае, так можно судить по материалам двух уголовных производств, которые доступны в реестре судебных решений.

РБК-Украина ранее писало об этих уголовных производствах, однако в свете вероятного выдвижения Николай Тищенко кандидатом в мэры Киева от правящей партии "Слуга народа" – есть смысл напомнить, кем на самом деле является горе-политик и по каким мошенническим схемам он привык работать.

Если коротко – то на пути к успеху по-тищенковски достаточно взять кредит в банке, а деньги не возвращать. А чтобы точно избежать ответственности – получить мандат.

Ипотечный "стартап"

Рецепт успеха от Тищенко – это всего лишь мошенничество в особо крупных размерах. Как следует из материалов уголовного дела, в 2007 году Николай Тищенко получил в одном из банков ("Укрсоцбанк" - ныне "Альфабанк") кредит на сумму 329 тыс. долл. В этот же день кредит получил и Владимир Ситак, но уже на сумму 260 тыс. долл.

Кстати, они являются бизнес-партнерами в ресторанах "Велюр", "Сейф", "Ришелье", "Апрель", "Тургенеф", "Три вилки" и Coin. Николаю Тищенко принадлежит от 25-ти до 35%, Ситаку – 15%.

Поручителем по обоим договорам выступил Андрей Тихонов. В качестве обеспечения он внес нежилое помещение площадью 376 квадратов на пересечении бульвара Леси Украинки и улицы Кутузова.

Тищенко и Ситак бросили платить по кредиту еще осенью 2008 года, когда и разразился финансовый кризис. Вопрос перед банком не закрыт до сих пор. Суммарно успешные шоумены и рестораторы должны финучреждению более 2 млн долл.

Но это еще не вся кредитная история известного нардепа, а ранее инстаграм-блоггера. В ноябре 2007 года Николай Тищенко перекредитовывается в том же банке уже на 450 тыс. долл. Залог поручителей – Андрея Тихонова и Геннадия Дмитриева - был передан банку. Уже по второму договору Тищенко должен банку 1,6 млн долл.

Затем уже Геннадий Дмитриев берет в этом же банке кредит на 371 тыс. евро. Поручителем выступает, по всей видимости, его жена – Наталья. Она вносит обеспечение – квартиру на 142 квадрата на улице Горького. Он точно так же перестает платить по кредиту и сейчас остается должен банку уже 1,2 млн. евро.

Как видим, рецепт успеха в украинском бизнесе сродни любому стартапу: взять в кредит много денег и не платить. С 3,6 млн долл. и 1,2 млн евро в Киеве можно считаться преуспевающим филантропом. Но самое сложное – это вывести залоги из-под ипотеки.

Организованная ипотечная группировка

Как считают следователи, все перечисленные выше лица действовали сообща. В том числе и потому, что вывод имущества из-под ипотеки производилось по аналогичному алгоритму.

Вначале артель рестораторов-строителей производила перепланировку помещений. Здесь появляется на горизонте еще один "стартапер" - некий Бондарь. Он обратился в суд с иском к Андрею Тихонову. Напомним, этот предприниматель вносил обеспечение по кредиту Тищенко и Ситака в виде нежилого помещения площадью 376 квадратов в центре города.

Истец утверждал, что произвел ремонт помещения поз адресу залога по предварительной договоренности с Тихоновым. И просил суд признать его право собственности на 42 квадрата по тому же адресу. И "самый гуманный" Печерский райсуд признал право собственности на кусок залога по кредиту Тищенко и Ситака. В результате сейчас банк не может реализовать данную недвижимость.

Точно так же некто Бондарь помог с залогом по кредиту Геннадия Дмитриева. Супруги объединили залоговую квартиру с соседней. По счастливому стечению обстоятельств – она принадлежала тому же Бондарю.

На этот раз Обуховский райсуд расторг договор ипотеки с банком, а чета Дмитриевых взяла фиктивный кредит у собственной дочери на 1,1 млн грн. Но так как дочери отдавать кредит необязательно, то вскоре квартира перешла в ее собственность. В марте следствие добилось ареста новой реконструированной и объединенной квартиры общей площадью 214 квадратных метров, но уже 30 мая он был снят.

Поэтому для Николая Тищенко мандат народного депутата станет хорошим прикрытием от претензий кредиторов и главного управления Нацполиции города Киева.

Крах ресторанного бизнеса

Проблемы у Тищенко начались и в ресторанном бизнесе. Сначала взрыв в ресторане "Апрель" (с пострадавшими и судебными исками) вследствие неправильного использования газового оборудования в подвальном помещении. А в мае 2019 года прекратил свою работу ещё один объект ресторанного бизнеса, которым пытался управлять Тищенко (и, как видим, пытался безуспешно) - ресторан "Тургенеф". Владельцы помещения, в котором находился этот ресторан, подали в суд за неуплату аренды на компанию "Борн", в которой Тищенко принадлежит 50%.

На очереди - рестораны "Три вилки" и "Ришелье", которые не приносят своим владельцам прибыли "благодаря" управлению людьми нардепа. Помимо Тищенко, которому принадлежит от 25-и до 35-и процентов в каждом заведении, в этих ресторанах есть ещё 4 совладельца. И явный управленческий непрофессионализм Тищенко не остался без должного внимания его партнеров по ресторанному бизнесу.

В частности, в июне 2018 года Владимир Шапенко и Виталий Юденков, общая доля которых составляет 50%, высказали недовольство убыточным и непрофессиональным ведением дел в ресторане "Три Вилки" и инициировали собрание акционеров. На нем путем голосования была произведена смена директора компании "Конкорд" (ресторан "Три Вилки") Виктора Кулика на нового директора Максима Фролова и делегированы полномочия от акционеров на контроль и управление рестораном Юденкову. Все изменения были внесены в Единый реестр согласно всем правил регистрации в Минюсте.

Однако, после этого Тищенко и Ситак, несогласные с решением общего собрания (на котором, кстати, присутствовали их представители с доверенностями, которые потом своими подписями скрепили все протоколы собрания), не нашли ничего лучшего, чем пойти криминально-рейдерским путём, как действовал Тищенко в былые времена, пребывая в группировке ОПГ Савлохова.

С помощью "чёрного регистратора" Виктора Анатольевича Михачева (зарегистрированного в Днепропетровской области и являющегося фигурантом нескольких судебных дел как регистратор-рейдер), незаконно войдя в Единый реестр Минюста, в июле 2018 года они заблокировали работу предприятия и вернули прежний менеджмент в ресторан "Три вилки" (компания "Конкорд") в лице бывшего директора Кулика В.В. В то же время Тищенко опять стал осуществлять управленческую деятельность в ресторане "Три вилки", продолжая не выплачивать его совладельцам прибыль и вгоняя предприятие в долги.

Почти год Шапенко и Юденков добивались справедливости в судах и полиции. На данный момент открыто уголовное производство в Голосеевском райуправлении Нацполиции. Но с помощью связей Николаю Тищенко удаётся "тормозить" расследование этого дела, от которого, впоследствии, он и вовсе спрятался за мандатом в Верховной Раде.

***

Должник банков и аферист, недобросовестный и нечестный партнер-мошенник, любитель легкой наживы и мародер спортзалов Николай Тищенко в очередной раз доказывает, что он либо продукт слабого партийного отбора, либо купил место на хайпе вокруг рейтингов "Слуги народа".

Мандат для нардепа ожидаемо стал эффективным инструментом защиты от кредиторов, посягательств бизнес-партнеров и "крышей" для развития бизнеса. В случае победы Тищенко еще и на выборах мэра Киева, который и так погряз в коррупции и строительных аферах, киевляне рискуют остаться один на один с многочисленными бетонными монстрами и разного рода "дельцами" и аферистами.

Спустя год после президентских выборов, список вероятных кандидатов в мэры Киева и других регионов еще раз подтверждает ограниченность скамьи запасных партии власти. Но даже в этой ситуации, чиновникам сродни Николаю Тищенко место на скамье подсудимых, а не в главных законодательных или исполнительных органах страны.