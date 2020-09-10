Доллар в мире падает. Почему это выгодно США и чем поможет Украине

Дональд Трамп заинтересован в падении доллара (Фото: flickr.com/gageskidmore)

Удержит ли доллар статус резервной валюты на фоне падения экономики США. И почему девальвация доллара мешает экспортерам Евросоюза. Подробнее – в материале РБК-Украина.

США, возможно, больше других стран пострадали от пандемии коронавируса. И речь не только о рекордных цифрах заболеваемости и смертности из-за "ковида". Экономика страны обвалилась по итогам второго квартала на 9,5% и примерно на 32%, если оценивать в годовом исчислении. Аналитики Fitch Ratings ожидают, что по итогу года спад составит 4,4%.

Сбережения американцев уменьшились, выросла безработица, а с ней – и дефицит федерального бюджета. Белый дом продолжает тратить миллиарды на поддержку бизнеса и оставшихся без доходов граждан. В 2020 финансовом году (в США начинается с октября) дефицит достигнет рекордных 3,7 трлн долларов.

Удручающая ситуация в экономике не могла не сказаться на позиции доллара. Индекс доллара к мировым валютам (евро, иена, фунт стерлингов, канадский доллар, шведская крона и швейцарский франк) буквально лихорадило первые месяцы жесткого карантина, а с мая котировки начали снижаться. От пика индекса в марте (по сути, с начала "локдауна") и к настоящему времени он обвалился почти на 10%.

Тем не менее индекс (USDX) еще не вышел за пределы коридора, в котором он находился с 2016 года, обратил внимание глава аналитического департамента инвестиционной компании Eavex Capital Дмитрий Чурин. И пока ключевые линии поддержки и сопротивления на графике индекса не будут "пробиты", до тех пор преждевременно говорить о сохранение тенденций по девальвации доллара, считает аналитик.

На то, что цикл сильного доллара заканчивается, по мнению трейдера группы ICU Виталия Сивача, указывают проблемы и дисбалансы, которые возникли в экономике США, и которые еще больше усилил карантин. Вдобавок нарастает фактор политической неопределенности в свете приближающихся выборов президента, запланированных на ноябрь.

"Как решать эти проблемы – непонятно. И, видимо, экономика Штатов уже не будет тем локомотивом, каким она была последние годы. Инвестиции, накопленные за это время, будут уходить из страны. Это будет давить на доллар, и делать его более слабым", – рассуждает Сивач.

Последние пять лет доллар рос, главным образом за счет того, что американские технологические компании привлекали инвестиции со всего мира, объяснил эксперт. Приток денег способствовал росту доллара, равно как и прибыли этих компаний. Вдобавок высокая процентная ставка в долларе по сравнению с другими валютами поддерживала интерес инвесторов к госдолгу США.

"В той же Японии и Европе ставки или давно нулевые, или приближаются к нулю. Казначейские облигации США были интересны инвесторам, эти бумаги в среднем давали 2%. Они служили некой страховкой для инвестора, скажем, когда рынки чувствовали себя плохо. В это время облигации США повышались в цене, доллар рос. Сейчас ставку понизили, и это больше не работает", – разъяснил Виталий Сивач.

Кроме того, доверие инвесторов к доллару теперь подрывает и возросший двойной дефицит США. Речь о фискальном (бюджетном) дефиците, который растет из-за дополнительных социальных расходов в связи с пандемией, а также дефиците текущего счета, поскольку США намного больше импортируют, чем экспортируют. Собственно, это ключевая причина, почему президент Дональд Трамп ввязался в торговую войну с Китаем, ограничивая Пекину экспорт в Штаты и вводя все новые и новые пошлины на китайские товары.

"Двойной дефицит подрывает доверие инвесторов к валюте. Доллар, конечно, остается и, наверное, еще долго будет оставаться резервной валютой. Но из-за низкой ставки ФРС и двойного дефицита этот статус несколько пошатнулся", – уверен трейдер ICU.

Доллару все тяжелее и тяжелее удерживать глобальное лидерство, если говорить о долгосрочной перспективе, считает член Совета НБУ Виталий Шапран. Прежде всего, по его словам, на это влияет рост развивающихся рынков. Но "долгосрочная перспектива" – это не 20-30 лет, полагает Шапран. "Пока мы видим лишь конъюнктурную реакцию инвесторов, которым, по сути, кроме рынка золота бежать некуда", – отметил эксперт.

Кто выиграет от слабого доллара

Для экономики США ослабление своей валюты является положительным фактором, особенно на фоне торговой конфронтации с Китаем, отметил Дмитрий Чурин. "Более слабый доллар будет способствовать конкурентоспособности американских товаров на глобальных рынках", – пояснил он.

Что это значит? Если США еще больше девальвируют доллар, дефицит их текущего счета будет снижаться. Импорт в США будет сокращаться, а американский экспорт – расти. Именно поэтому слабый доллар выгоден Америке.

К слову, на это еще до пандемии неоднократно намекал и Трамп. В июле прошлого года агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники писало, что президент был обеспокоен укреплением доллара и просил советников подумать о вариантах его ослабления. Публично же он пояснял, что перспектива иметь сильный доллар в целом радует, но усложняет внешнюю торговлю.

Сейчас слабый доллар для США выгоден, ведь население в основном не ощущает колебания курса, а американский экспорт в ЕС и Азии становится более доступным, подтверждает Виталий Шапран.

"Текущее ослабление доллара способно повлиять на спрос на американскую продукцию по всему миру, которая, как правило, технологична. Но я не думаю, что с таким положением дел будут мириться другие страны, особенно те, чья экономика зависима от экспорта. Так что вполне возможно, что в 2020-2021 годах мы увидим валютные качели не только на рынках "доллар-евро" и "доллар-фунт", но и на рынках валют развивающихся стран", – предположил член Совета НБУ.

Фото: Виталий Носач, РБК-Украина

К тому же, по мнению эксперта, резкое усиление иностранных валют к доллару, например, того же евро, рано или поздно вызовет вопросы у экспортеров из этих стран. "Экономика ЕС сейчас и так переживает не лучшие времена, а крепкий евро вполне может ударить по немецкому экспорту как в США, так и на те рынки, которые традиционно привязаны к доллару США", – добавил Шапран.

И потому, как полагает эксперт, не стоит воспринимать политику слабого доллара, как слабость США. "Тут скорее наоборот – американцы задают тон и даже диктуют условия динамики развития экономик для большинства стран, зависимых от внешней торговли", – объяснил он.

Вместе с тем, как отметил Виталий Сивач, слабый доллар будет на пользу США только до какого-то предела. Если произойдет неконтролируемое снижение курса, это может дать обратный эффект и сильно ускорить инфляцию – условно, до 5-7%.

"Неконтролируемую инфляцию придется как-то тормозить. Это можно делать повышением ставки ФРС, что приведет к падению рынка акций и торможению экономики", – рассуждает Сивач.

Если говорить о других странах, кому выгодна девальвация доллара, то в основном это те, кто торгуют сырьем. Ведь при падении доллара стоимость большинства сырьевых товаров растет. А потому страны-экспортеры природных ресурсов могут ожидать увеличения поступления валюты с внешних рынков, разъясняет Дмитрий Чурин из Eavex Capital.

"Большинство стран экспортеров нефти могут иметь положительный эффект от слабого доллара. Также Австралия, которая является крупным экспортером железной руды и угля, выглядит как страна "победитель" в условиях низкого курса доллара США", – объясняет Чурин.

В Украину, которая экспортирует железную руду и зерновые, приток доллара при таком раскладе также увеличится. И это, по мнению Виталия Сивача, может быть толчком для развития страны.

К тому же, как отметил собеседник, у развивающихся стран долги, как правило, в долларе. А потому, если доллар дешевеет, значит и долг уменьшается. "В таком случае развивающиеся страны могут привлекать больше кредитов и за счет этого больше расти", – говорит Сивач.

Что делать Украине

Стоит ли выходить из долларовых активов и искать альтернативу? Для Украины здесь не все однозначно. Как отметил Дмитрий Чурин, основной государственный долг в иностранной валюте номинирован именно в долларе США, поэтому для НБУ смена структуры золотовалютных резервов может оказаться рискованной стратегией.

"Свойства любых финансовых рынков предполагают цикличность движения стоимости активов, соответственно, попытка "угнаться" за тем или иным трендом может привести к неблагоприятному результату. Для фондов, которые относятся к резервным, должна применяться долгосрочная консервативная стратегия, которая предусматривает определенную диверсификацию портфеля активов и редкий пересмотр структуры выбранных активов", – объяснил эксперт.

Показательным, по его мнению, является такой факт, что Министерство финансов за последние годы сделало несколько выпусков еврооблигаций номинированных именно в евро. И делало это как раз в тот период, когда курс евро был низким по отношению к доллару США.

"В тот момент ставки доходности по займу в евро были несколько ниже, чем в долларах США. Но учитывая то, что за последнее время евро валюта заметно укрепилась, то и обслуживание и дальнейшее погашение данных еврооблигаций выглядит дороже, чем если бы они изначально выпускались в долларах США", – сказал Чурин.

Фото: flickr.com/National Bank Of Ukraine

Виталий Шапран не исключает, что другие страны будут менять структуру резервов не в пользу доллара. Но, по его мнению, это будет краткосрочный эффект, вызванный желанием больше диверсифицироваться при росте неопределенности.

"Американская экономика только усиливается от девальвации, а крепкие валюты стран торговых партнеров США заставляют думать центральные банки и правительства этих стран над дополнительными стимулами для экспорта, а поскольку набор таких стимулирующих инструментов, как правило, ограничен, то я думаю, что управляющие резервами в большинстве своем застынут в ожидании валютных качелей на рынке и ответных мер", – добавил член Совета Нацбанка.

Уже есть тренд, когда центробанки часть резервов переводят в золото, говорит Виталий Сивач из ICU. И, по его мнению, это то, на что может обратить внимание и Нацбанк. "Это позволит создать некую подушку безопасности на случай, если другие валюты тоже будут терять в стоимости", - рассуждает эксперт.

Чтобы перестраховаться от возможной инфляции, по мнению Сивача, инвесторы могут увеличивать портфели золота, серебра и даже криптовалюты. Кроме того, может расти спрос и на акции золотодобывающих компаний и производителей биржевых товаров.