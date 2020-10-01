Доктор Евгений Качман: Такой частоты осложнений, как от COVID-19, при других сезонных болезнях не бывает

"Карантин – как яркая лампочка: включил – заболеваемость упала"

– В Израиле чуть ли не каждый день фиксируют рекордное число новых случаев COVID-19. А за все время пандемии в стране с почти 9-миллионным населением коронавирусом заболело более 200 тысяч человек. С чем связано такое количество заражений?

– Основных факторов, влияющих на столь неутешительную статистику, два – действия правительства и поведение населения. Вирус не изменился, это люди стали вести себя по-другому, менее осторожно.

Первый этап был довольно короткий и не очень тяжелый, правила карантина соблюдались очень жестко и волну заболеваемости удалось обуздать.

Специалисты-эпидемиологи предупреждали, что карантинные меры необходимо снимать постепенно и под жестким контролем. К сожалению, правительство поддалось давлению различных групп, требовавших возврата к обычному образу жизни. В стране быстро все открыли, многие поверили, что все опасность позади, что все хорошо и можно вернуться к привычному укладу, что и не замедлило сказаться: количество зараженных превысило 200 тысяч.

Но и сейчас находятся люди, по-прежнему верящие, что их и их близких вирус не коснется, скоро все закончиться и жизнь вернется на круги своя. А это не игры, вирус никуда не делся. Сегодня уровень иммунизации населения (количества населения, которое имело положительный результат на антитела к коронавирусу, - ред.) крайне невысок, не более нескольких процентов.

Так что, рост заболеваемости был прогнозируемым, удивлений эта статистика не вызывает. Хотя, к сожалению, процесс начался раньше, чем мы ожидали. При этом, если раньше в Израиле наибольшим источником распространения инфекции являлись религиозные города и арабский сектор, то сейчас тенденция меняется.

В недавно опубликованном отчете Минздрава говорится, что показатели заболеваемости "ковидом" растут не только в религиозных, а во всех крупных населенных пунктах. Начался учебный год, а с ним и усиленное распространение инфекции среди молодежи. Ну, а поскольку для молодых людей характерно легкое бессимптомное течение болезни, мешающее выявлению на ранней стадии, это может стать одной из основных причин роста заболеваемости в стране.

– Из-за сложившейся ситуации, в Израиле с 25 сентября вводится полный карантин на две недели. Жесткий "локдаун" вводится для борьбы со второй волной коронавируса. Считаете ли вы эти ограничения нужными и действенными? Как долго могут продлиться подобные ограничения?

– Конечно, как я говорил, заболеваемость растет по всей стране и очень быстрыми темпами. В этот раз ввести локдаун, то есть, все закрыть, правительство решило, когда фиксируется по 6-7 тысяч больных в день. В первый раз ввели карантин при 350 заболевших в день. Тогда вспышку остановить получилось, но сейчас ситуация совершенно другого уровня. Эффективность нынешних мер, безусловно, будет видна, но теперь это займет куда больше времени и усилий.

Карантин – как яркая лампочка: включил ее и сразу стало светло; после введения локдауна заболеваемость через 10-14 дней резко снижается. Но дальше начинается длительная, планомерная, очень тяжелая работа. Что бывает если ее не делать, мы с вами уже видели. Уже сегодня опубликован предварительный план, который показывает, что, в том или ином виде, карантинные мероприятия планируется продлить на 2-3 месяца.

– Считается, что будет несколько волн эпидемии. Как долго в принципе коронавирус может набирать обороты – в Израиле, в мире?

– Непростой вопрос. На это будет влиять много факторов. Во-первых, так называемый стадный иммунитет, условно говоря, пока многие не переболеют. Второй момент – наличие вакцины. Ну и, конечно, насколько дисциплинированным будет общество.

– А в чем сложность разработки вакцины от коронавируса?

– Сложности в разработке вакцины нет, и это подтверждается тем фактом, что в мире уже почти 200 лабораторий и научных центров разрабатывают вакцину от ковид. При этом, 24 из них уже находятся на стадии клинических испытаний на людях.

Основной вопрос к вакцине, которую можно запустить в производство - насколько она безопасна, как долго сохраняет свое действие, какие побочные эффекты может вызывать. Вот на это нужно длительное время.

В среднем на разработку и запуск в общее пользование вакцины уходит около 5 лет

В этот раз у нас очень мало времени, поэтому над вакциной работают ученые со всего мира. Но даже в этом случае все клинические испытания и запуск вакцины в промышленное производство потребует определенного времени.

При условии, что несколько лабораторий приступили к клиническим испытаниям еще в апреле-мае этого года, я думаю, что к середине 2021 года мы можем ожидать появление нескольких действующих вакцин. После того как будет доказано, что вакцина есть и она работает, потребуется время для того, чтобы выпустить ее необходимое количество. В целом, весь процесс появления вакцины может занять еще год, поэтому нам придется приспособиться жить в такой ситуации.

– Врачи лечат больных коронавирусом уже более полугода. Что нового о нем узнали, появились ли какие-то новые методы лечения? Изменились ли как-то особенности протекания болезни за это время?

– В основном мы узнали, какие методы не помогают. В начале эпидемии были разные предложения, чем лечить, какие медикаменты и манипуляции использовать. Но постепенно накапливался опыт и определялись наиболее оптимальные и эффективные методы лечения. Также за это время появилось больше научных и проверенных сведений, как снизить смертность или частоту необходимости подключения больных к ИВЛ, что очень важно.

"От сезонного гриппа, даже самого сильного, смертность в 5 раз меньше"

– Как известно, мир условно разделился на два лагеря - тех, кто воспринимает угрозу распространения коронавируса всерьtз, и тех, что считает, что это "просто ещё одна разновидность гриппа". В чем главная опасность COVID-19? На ваш, взгляд, опаснее ли этот вирус, чем другие инфекционные заболевания? Почему мы не боимся так гриппа или пневмонии, к примеру?

– Врачи привыкли оперировать фактами. А факт в том, что от сезонного гриппа, даже самого сильного, смертность населения в пределах 1%, а то и меньше. Тогда как от COVID-19, примерно в 5 раз больше.

У меня большой опыт лечения больных гриппом, и могу с уверенностью сказать – коронавирус куда серьезней. Такой частоты осложнений, как мы сейчас наблюдаем от ковида, при обычном гриппе не бывает. Большая проблема в том, что ковид вызывает полиорганную недостаточность, страдать могут не только легкие, но и сердце, сосуды, почки, головной мозг.

– От чего зависит, то, как именно будет протекать болезнь — бессимптомно или с осложнениями?

– Есть определенные группы риска и на течение болезни влияют возраст, состояние иммунитета, целый ряд хронических заболеваний.

Самые часто встречающиеся сопутствующие состояния, которые вызывают осложнения при ковиде – бронхолегочные заболевания, ожирение, диабет, гипертония, все метаболические и иммунные расстройства.

Кстати, недостаток витамина D также может способствовать более тяжелому течению болезни. Но отсутствие всех этих заболеваний совершенно не обезопасит вас от тяжелой формы ковид-инфекции. Я видел много молодых и абсолютно здоровых пациентов, не только тяжело болевших, но и, увы, умиравших от коварного заболевания.

– Нередки случаи, когда в семье с больным ковидом заражаются не все члены семьи, несмотря на близкий контакт. Говорит ли это о естественном процессе иммунизации населения?

– Это не верное суждение. Не приобретя антител, а это происходит только в результате болезни или вакцинации, иммунитет к болезни не может выработаться. Здесь важно другое – не все люди, больные коронавирусом, одинаково заразны и не все люди одинаково восприимчивы к вирусу. Есть супер-заразные больные коронавирусом, которые заражают не двух или трех, а десятки людей; есть, так называемые, "тефлоны" - люди, не поддающиеся заражению. Не все процессы имеют научно подтвержденное объяснение, но ясно одно: о естественной иммунизации пока разговор не идет.

"Антибиотики при ковиде не помогают"

– Если человек сдал текст на коронавирус и получил положительный результат, что нужно делать дальше? В любых формах болезни нужно принимать антибиотики?

– Первое – получить консультацию врача, чтобы понять, в какой форме протекает болезнь и нужно ли лечение.

Если у человека совсем ничего нет (а бессимптомных пациентов порядка 17-20%) – ничего делать не нужно, нужно просто сидеть дома 10 дней в изоляции. В нашей практике не было случаев, чтобы у бессимптомного больного потом резко начали появляться осложнения. Так не бывает.

Если слегка болит горло или насморк – это уже симптомы, и нужно соответствующее лечение

Но, если болезнь протекает в легкой форме, а таких тоже около 20% – антибиотики не нужны. Вообще, антибиотикотерапия не эффективна при ковиде: антибиотики действуют на бактериальную инфекцию, а ковид – типичное вирусное заболевание. Антибиотики могут быть рекомендованы только для лечения бактериальных осложнений основного заболевания.

Еще чуть более половины заразившихся переносят заболевание в среднетяжелой форме с выраженной симптоматикой: температура, катаральные явления, расстройство желудочно-кишечного тракта, потеря вкуса и обоняния. Таким пациентам требуется периодическое медицинское наблюдение в домашних условиях и симптоматическая терапия.

И лишь 5-7% пациентов переносят болезнь в тяжелой форме, имея отдышку, гипоксию, поражения легких свыше 10-15%. Именно они нуждаются в госпитализации и стационарном лечении, поскольку у них могут возникнуть тяжелые осложнения. Зачастую такие пациенты нуждаются в длительной реабилитации после выписки из стационара. Остальные болеют дома.

– Кому при диагностике коронавируса нужны дополнительные исследования, к примеру, компьютерная томография (КТ)?

– Важный, на самом деле, вопрос. Мы не делаем компьютерную томографию всем подряд, в этом нет никакой необходимости. Насколько мне известно, в Украине часто ставят диагноз коронавирус не по результатам теста, а именно по данным КТ. Но это в корне неправильно, более того, нередко еще и вводит в заблуждение.

Диагностика ковид-инфекции заключается в проведении теста на полимеразную цепную реакцию или всем известный ПЦР-тест и тест на антитела к SARS-CoV-2. При подозрении на поражение легких делается обычный рентгеновский снимок. Ну и, конечно, учитывая нередкие случаи ложноотрицательных тестов, врачи ориентируются на клиническую картину заболевания и симптоматику, характерную для ковид.

Компьютерную томографию используют только при подозрении на объемное поражение легких. Везде в западной медицине стараются избегать чрезмерной диагностики – это не полезно для пациента и, к тому же, неэффективно. Поскольку я постоянно консультирую коллег и пациентов из Украины, России, Казахстана, мне неоднократно приходилось сталкиваться с такими случаями гипердиагностики и, как следствие, с необоснованным назначением антибиотиков. Мало того, что они неэффективны при вирусной инфекции, они могут нанести дополнительный вред пациенту.

– Сколько в среднем длится лечение коронавируса? Как понять, что опасность миновала?

– Если человек болеет в легкой или средней форме, болезнь длится обычно 5-7 дней, а иногда и меньше. После – от недели до двух – пациент остается на самоизоляции, чтобы не заразить других.

В редких, тяжелых случаях, лечение может затянуться. Если пациент на ИВЛ, лечение, как правило, длиться до двух недель. Но у нас были случаи, когда лечение проходило и дольше. К примеру, тем, кому нужны не только ИВЛ, а еще и ЭКМО, лечение может длиться по полтора месяца. Но, повторюсь, количество таких больных не более 5% от всего числа заразившихся.

В Израиле повторный тест после выздоровления не проводится. Научно доказано, что после 8 дня болезни человек не может кого-то заразить.

Мы считаем человека выздоровевшим не по тестам, а по времени

– Возникали осложнения у ваших пациентов, уже выздоровевших после коронавируса? Насколько подтверждается теория о долгосрочных последствиях для организма от ковида?

– У самых тяжелых больных, которые были на ИВЛ или ЭКМО (экстракорпоральная мембранная оксигенация, - ред.), как правило, действительно, сильно поражены легкие. Часть из них длительное время будет страдать фиброзом, а полное восстановлении легких может занять много месяцев или лет, или даже вообще не вернутся к прежнему состоянию. Но речь идет только о самых тяжелых больных.

Люди, которые переболели в средней форме, или даже тяжелой, но не были долго на ИВЛ, обычно восстанавливаются довольно быстро.

Да, осложнения после ковид, несомненно, возникают, но мы еще не знаем наверняка об отдаленных последствиях перенесенной инфекции, поскольку прошло менее года с начала пандемии.

"Скептицизм может вредить вашему здоровью"

– Можно ли ожидать появление новых подобных инфекций в будущем? Почему мир оказался к этому не готов?

– Нынешняя история должна научить нас готовиться к таким вызовам и правильно реагировать. Конечно, подобные эпидемии не только возможны, но и ожидаются в будущем, жаль, что мы не можем наверняка знать их сроки. Однако, для этого есть все предпосылки, мать природа не дремлет.

Надеюсь, что это не будут такие страшные вирусы, как Эбола, у которого статистика смертности около 30%. Скорей всего, это может быть очередная вспышка одного из коронавирусов, который широко распространяется и может протекать в разных формах.

– Может ли со временем коронавирус стать обычным сезонным заболеванием?

– Мы все надеемся на это. И, в связи с этим очень интересна статистика с повторными заболеваниями, которых сейчас по всему миру буквально единицы.

Обычно, если мы болеем какой-то инфекцией, которую уже перенесли ранее или привиты против нее, болезнь протекает в менее тяжелой форме. Поэтому, есть надежда, что, когда мы переболеем, а лучше привьемся от коронавируса, повторные инфекции перестанут быть фактором, существенно влияющим на нашу жизнь, и не будут вызывать такую статистику смертности. Но это станет возможным только через несколько лет.

– Что можете порекомендовать нашим читателям? Можно ли как-то укреплять иммунитет?

– Укреплять иммунитет полезно всегда, но в ситуации с вирусной инфекцией – малоэффективно. Единственное, что сейчас можно рекомендовать – внимательно следить за своим здоровьем. Кроме того, рекомендуется принимать витамин D тем, у кого есть его нехватка. Известно, что нехватка его влияет на работу иммунной системы. Как показывает наша статистика, те, у кого витамин D в норме, действительно, болеют реже, а если и заболели – переносят болезнь в более легкой форме.

Призываю, также, всех не верить в теорию заговора и не увлекаться ковид-диссидентством. Уверяю вас, ни мы, врачи, ни правительство от этой ситуации не обогащаемся. Наоборот, это только колоссальные потери средств, времени, здоровья и самих жизней. На мой взгляд, это может быть выгодно только каким-то сомнительным политикам, ситуативно делающим на этой трагедии политическую карьеру, не считаясь ни со здоровьем, ни с жизнями сограждан. Поверьте, скептицизм не поможет вам уберечь здоровье. Поэтому, заклинаю вас придерживаться правил личной гигиены и социальной дистанции.

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О том, что происходит в крупнейшей клинике Израиля на фоне пандемии коронавируса РБК-Украина также спросило у руководителя Департамента по лечению иностранных пациентов Первого медицинского центра Тель-Авива Романа Гольдмана и медицинского директора доктора Юрия Ранькова.

– В каком режиме работает клиника в период пандемии?

– Как и в Украине, в Израиле во время первой вспышки инфекции поначалу наблюдались определенные трудности. Запретили все плановые операции, можно было делать только срочные. И даже экстренную операцию было сложно назначить, проходя для этого несколько комиссий. Однако, по прошествии времени нам удалось наладить работу клиники, в том числе, и по лечению иностранных пациентов. Ведь пациентам необходимо получать лечение и поддерживать здоровье, а больнице – выполнять свои функции и зарабатывать деньги. Поэтому, нам пришлось осваивать новые эффективные методы работы в изменившихся условиях.

Аналитики нашего центра отмечают, что Израиль одним из первых в марте объявил о карантине, и тогда эта мера была крайне эффективной. Не исключаю, что многие страны в скором времени могут вслед за нами повторно войти в карантин.

– Как обстоят дела с лечением других заболеваний во время карантина?

– С самого начала пандемии врачи клиники ведут постоянное консультирование коллег со всего мира, проводят дистанционные конференции для Министерств здравоохранения разных стран.

Помимо оказания помощи израильским пациентам наши врачи проводят регулярные онлайн консультации для пациентов, которые приезжали на лечение в Израиль из разных стран, в том числе, Украины. И закрытые границы – не повод лишать помощи людей с тяжелыми онкологическими, неврологическими, эндокринологическими заболеваниями, нуждающихся в постоянном сопровождении медиков.

Есть, кстати, много обращений по поводу лечения ковид, инфекционисты и вирусологи под руководством доктора Качмана дают рекомендации по оптимальным протоколам лечения коронавируса.

– Есть ли какие-то новые сведения о путях распространении коронавируса?

– Конечно, буквально ежедневно ведущие медицинские издания публикуют новые данные, которые должны позволить эпидемиологам и вирусологам сохранить как можно больше человеческих жизней до того момента, как эффективные вакцины поступят в производство.

Например, из последних научно подтверждённых сведений очень важным является справедливость принципа Парето при передаче коронавирусной инфекции от человека к человеку

Это принцип говорит от том, что 20% больных являются источником 80% заражений. Это значит, что меньшинство, не соблюдающих правил носителей вируса, представляют опасность почти для всех нас.

– В Украине очень мало людей носит маски. Что думают об этом ваши эксперты?

– Надо отдать должное израильтянам, почти все на улице и в общественных местах используют маски – за их отсутствие взимают высокие штрафы. Что же касается эпидемиологического аспекта, последние исследования подтверждают ранее звучавшую версию о воздушном пути передачи ковид.

Микроскопические частицы жидкости, выделяемые заболевшими людьми при дыхании и разговоре, надолго остаются в воздухе в виде взвеси. Они могут служить источником заражения для любого человека, находящегося в этом помещении. Именно поэтому так важно ношение масок в любом закрытом пространстве, максимально возможная дистанция и частое проветривание помещений. Соблюдение этих требований может сохранить вам здоровье, а зачастую, и саму жизнь. Берегите себя и своих близких!