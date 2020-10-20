Дирк Бушле: Ожидаем, что Украина выполнит обязательства перед "зелеными" инвесторами

Дирк Бушле Фото: flickr.com/EuropeanCommitteeoftheRegions

Энергосообщество в течение восьми месяцев помогало государству и инвесторам в "зеленую" энергетику найти компромисс. Несмотря на подписанный меморандум и сокращение "зеленых" тарифов с 1 августа, фактически кризис сохранился. Государство не спешит выполнять свои обязанности по выплатам за энергию из ВИЭ.

Как иностранные инвесторы оценивают невыполнение обязательств государства, продолжат ли они верить обещаниям Владимира Зеленского и готовятся ли к международным арбитражам против Украины в блиц-интервью рассказал Дирк Бушле, заместитель директора международной организации Energy Community.

– Что означает кризис в секторе зеленой энергетики в Украине для иностранных инвесторов с точки зрения их заинтересованности в инвестировании в экономику страны? Поверят ли они в гарантии президента на будущее?

– Нестабильная правовая и политическая системы – это тревожный сигнал для инвесторов. Однако было бы неправильно делать очень общие заявления о том, что потенциальный инвестор примет то или иное решение в будущем основываясь на этом факте.

Прежде всего, правительство и две из трех ассоциаций инвесторов заключили Меморандум о взаимопонимании в июне 2020 года, и это должно стать сигналом для будущих инвесторов: два последовавших друг за другом правительства и президент провели с ними переговоры и, в конце концов, нашли решение для большинства инвесторов.

Во-вторых, будущие инвесторы, вероятно, учтут этот кризис при оценке рисков своего бизнеса в Украине. В конце концов, дело не столько в искренней вере в обещания президента, сколько в том, перевешивают ли выгоды риски. Ради увеличения доли возобновляемых источников энергии и замены устаревших угольных электростанций правительство должно быть полностью заинтересовано в снижении этого риска.

– Насколько реален кризис и каковы возможные решения? Как президенту и его команде восстановить доверие иностранных инвесторов к зеленой энергетике и другим секторам экономики?

– Решение немедленного кризиса было найдено в Меморандуме о взаимопонимании от июня 2020 года. Что остается сделать, так это правильно реализовать Меморандум о взаимопонимании и найти решения для тех инвесторов, которые еще не подписали Меморандум. Второй приоритет - это разработка и применение прозрачной и надежной системы аукционов для поддержки возобновляемых источников энергии. В-третьих, необходимо значительно улучшить регулирующую среду для рынков электроэнергии.

– Каких изменений на украинском рынке зеленой энергии вы ожидаете в ближайшем будущем? Некоторые инвесторы заявили, что обращаются в международные суды. Возможно, Украине придется заплатить огромные штрафы за невыполнение обязательств?

– Я ожидаю, что Украина будет выполнять свои обязательства, взятые перед всеми инвесторами, а не только теми, которые подписали Меморандум, и обеспечивать стабильную среду для инвестиций в возобновляемые источники энергии. Что касается арбитражных инициатив, то в прессе появлялись сообщения об этом, но на данном этапе сложно оценить размер ущерба, если он вообще есть. Это будет решать арбитражный суд.

– Согласны ли вы с утверждением о том, что поведение правительства в отношении инвесторов в сектор зеленой энергетики является своего рода маркером для ЕС и иностранного бизнеса относительно того, насколько Украина продвинулась в плане реформ и демократических процессов?

– С одной стороны, историю последних десяти месяцев действительно можно считать парадигматической, с другой стороны, энергетический сектор и, в частности, история поддержки возобновляемых источников энергии - довольно специфическая.

– Вы видели аналогичную ситуацию в других странах Европы? Какой может быть реакция европейского сообщества?

– Каждый случай индивидуален, но у них может быть одно общее - это неправильное суждение о том, насколько плохо продуманные схемы поддержки возобновляемых источников энергии могут выйти из-под контроля и привести к краху.

В Испании, Италии и Чехии правительства отменили первоначальные схемы поддержки и столкнулись с многочисленными инвестиционными арбитражными исками. Существует по меньшей мере 74 инвестиционных спора в рамках нарушения Договора по Энергетической хартии, которые касаются отмены схем поддержки возобновляемых источников энергии. Я очень рад, что мы смогли помочь избежать подобной эскалации в Украине.