Директор ОПЗ Николай Парсентьев: последние 5 лет для химической отрасли Украины были непростыми

Фото: Директор ОПЗ Николай Парсентьев (пресс-служба)

Одесский припортовый завод получил нового руководителя - Николая Парсентьева, обладающего большим опытом управления предприятия нефтехимической и газотранспортной отрасли. В эксклюзивном интервью для РБК-Украина Николай Парсентьев рассказывает о вызовах, которые стоят перед ОПЗ, и возможностях предприятия.

– В каком состоянии находится завод на момент начала вашей работы? Поделитесь основными результатами ОПЗ за январь-сентябрь этого года - производственными, финансовыми и социальными.

– Отмечу, что по сравнению с 2018 и первой половиной 2019 года, когда завод простаивал, предприятие находится в неплохом состоянии. Самое главное – завод уже более года находится в режиме бесперебойной работы, восстановлены порядка 15-20% рабочих мест, сокращенных в период простоя, понемногу растут заработные платы и погашаются долги перед "Нафтогазом", пускай далеко не теми темпами, которыми бы хотелось. В особенности принимая во внимание тот факт, что долги перед “Нафтогазом” на уровне 2,2 млрд гривен.

В 2020 году ОПЗ удалось установить ряд рекордов по объемам производства и экспорта продукции за последние 5 лет. Не в последнюю очередь это обусловлено тем, что в нынешнем году ввиду пандемии сложилась уникальная ситуация, когда цены на газ упали до минимума за десятилетия, а стоимость удобрений на внешних рынках снизилась лишь на 15-20%. Вероятно, вы помните, как президент Владимир Зеленский летом нынешнего года, находясь с рабочим визитом в Одесской области, заявил о том, что ОПЗ находится в прекрасном состоянии.

Хотя, подчеркну, последние 5 лет были для химической отрасли Украины, в силу ряда обстоятельств, выдались крайне непростыми, и ОПЗ не стал исключением. А потому необходимо констатировать, что мы на сегодня отталкиваемся от низкой стартовой базы.

В нынешнем году были две попытки провести конкурс по отбору поставщика давальческого сырья для ОПЗ, но, к сожалению, они завершились безрезультатно. Это – уже история, но из этого необходимо сделать правильные выводы и разработать такие условия проведения конкурса, которые учтут все предыдущие недоработки, исключат коррупциогенные факторы и сделают процесс максимально прозрачным для всех участников рынка. Этим на данный момент занимаются юридическая служба ОПЗ и отдел снабжения.

– Показала ли давальческая модель работы свою эффективность? Насколько реальна возможность отказа от такой модели работы предприятия?

– Давальческая модель работы на данный момент является наиболее реалистичным механизмом обеспечения работы ОПЗ. Это связано прежде всего с долговой перегруженностью ОПЗ и вытекающими отсюда юридическими ограничениями работы завода. В первую очередь существуют риски ареста продукции завода, если право собственности на нее будет принадлежать не давальцу, а заводу.

В частности, согласно решению Стокгольмского арбитража от 2016 года, ОПЗ обязуется выплатить группе Ostchem $250 млн. Несмотря на то, что в судах украинской юрисдикции продолжаются судебные процессы по этому вопросу, до сих пор в силе решение Стокгольмского арбитража и в связи с этим существуют риски ареста продукции, принадлежащей ОПЗ, если она покинет пределы Украины. При этом более 90% сбыта ОПЗ – это экспортные рынки.

Кроме того, для отказа от давальческой модели работы, необходимо погасить долг перед "Нафтогазом" и получить его согласие на возобновление поставок газа на завод, что на данный момент является проблематичным.

Также стоит учесть, что давалец обеспечивает гарантированный сбыт продукции, в противном случае у завода могут возникать кассовые разрывы и более того создаются риски его остановки. Дело в том, что склады завода полностью не покрывают производственные мощности, потому без ритмичного сбыта продукции и в условиях перегруженности складов производственные агрегаты завода попросту придется останавливать.

Вместе с тем на сегодня в условиях волатильности цен на газ и удобрения на международных рынках все финансовые риски принимает на себя давалец, поскольку с заводом он работает на условиях фиксированной оплаты. По итогам проведения нового конкурса мы рассчитываем, что оплата вырастет, обеспечив тем самым большую доходность ОПЗ.

По состоянию на сегодня разработкой условий нового конкурса занимаются соответствующие подразделения ОПЗ, и это приоритетная задача, поставленная Фондом госимущества. Ее выполнение позволит ОПЗ уверенно смотреть в 2021 год, обладая гарантиями обеспечения сырьем и планомерных отгрузок. Мы будем привлекать участников рынка удобрений и газа для консультаций, к обсуждению разработки порядка проведения конкурса.

Напомню, что действующий давальческий договор истекает в конце нынешнего года. Если у завода будет отсутствовать давальческий контракт на 2021 год, мы вернемся в период 2018 года, когда завод простаивал, квалифицированные кадры искали лучшей судьбы за границей, и в целом будущее ОПЗ оказалось под большим знаком вопроса. Запуск после простоя такого предприятия, как ОПЗ, это существенные финансовые затраты, около 2 млн долларов, которые кто-то должен будет взять на себя. Перекладывать эти затраты на завод и тем более на госбюджет в нынешние непростые для страны времена было бы в высшей степени безответственно.

В дальнейшем мы должны внимательно проанализировать все факторы и принять решение, как ОПЗ будет функционировать в дальнейшем. Главное – создать механизм стабильной работы ОПЗ, который позволит модернизировать завод, осуществлять налоговые отчисления и полноценно выполнять социальные обязательства.

– Помимо проведения конкурса, какие задачи поставлены перед вами при назначении на должность главы ОПЗ?

– Один из наибольших, если не наибольший, вызов для ОПЗ – это, безусловно, ранее накопленные долги. Как я говорил ранее, это долги перед "Нафтогазом", а также долг перед группой Ostchem в размере около 250 млн долларов, хотя по нему все еще продолжаются судебные разбирательства. Конечно, долговая нагрузка на завод ограничивает возможности развития и снижает его инвестиционную привлекательность, потому так или иначе, но необходимо найти способ реструктуризировать существующую задолженность.

Говоря непосредственно о производственном процессе, я вижу потенциальную точку роста ОПЗ в снижении энергоемкости производства, то есть уменьшения затрат энергии на единицу произведенной продукции. В 2020 году на ОПЗ проводились работы по энергомодернизации, но это должна быть комплексная программа, которая потребует существенных инвестиций. Но эти инвестиции окупятся уже в краткосрочной перспективе, позволят нарастить объем производства и станут залогом повышения конкурентоспособности ОПЗ на внутреннем и зарубежном рынках. Нельзя уповать на несистемные факторы, вроде тех, которые имели место в этом году, когда цена газа упала значительно существеннее по сравнению с ценами на минеральные удобрения - нужна комплексная работа.

Кроме того, нам необходимо разобраться с непрофильными активами, провести аудит эффективности их использования и на основе его принять решение об оптимизации, а также не исключаю того, что определенный функционал, для чего необходимы были непрофильные активы, будет передан на аутсорсинг. Высвободившиеся финансовые ресурсы можно будет направить на модернизацию основных фондов завода и достижение целей социальной политики ОПЗ.

В вопросе социальной политики мы усилим коммуникацию с профсоюзом предприятия и будем двигаться, исходя из соотношения наших возможностей и пожелания профсоюзной организации. Если говорить глобально, то инженеры ОПЗ востребованы за рубежом, но нам нужно поддерживать такие условия, которые будут привлекательны для работы здесь.

– По соглашению с МВФ, завод уже в следующем году должен быть выставлен на приватизацию. На каком этапе находится подготовка, когда может быть объявлен аукцион?

– Предприватизационная подготовка велась на протяжении 2020 года, пускай она и была несколько скорректирована карантинными ограничениями, введенными весной нынешнего года. Не так давно Кабмин вернул Фонду госимущества средства для подготовки к приватизации, потому есть все предпосылки для того, чтобы данный процесс активизировался.

Советником по приватизации ОПЗ является известная международная компания Pericles Group Advisory, а аукцион предварительно планируется на 2021 год

На данный момент наша задача в рамках предприватизационной подготовки – обеспечивать его стабильную работу, повышать рентабельность и выполнять социальные обязательства, таким образом обеспечивая рост стоимости предприятия и интерес к нему со стороны потенциальных инвесторов. Согласен с мнением президента и правительства относительно того, что ответственный компетентный инвестор способен придать ОПЗ дополнительный импульс развития, что позволит увеличивать отчисления завода в бюджеты всех уровней и расширять социальный пакет для сотрудников предприятия.

– Существуют опасения относительно того, что приватизация приведет к сокращению рабочих мест – либо же это миф из 90-х?

– У государства есть все инструменты контроля за сохранением рабочих мест после приватизации. Кроме того, существует позиция профсоюза ОПЗ, которая будет учтена при проведении приватизации. Опять-таки, завод не будет продан сомнительным структурам, имеющим непрозрачные источники происхождения капитала и никогда не работавшим в сфере химпрома.

Над подготовкой к приватизации в координации работают Фонд госимущества, руководство ОПЗ, профильный советник, Кабмин. К тому же, к данному вопросу прикован большой общественный интерес, что выступает дополнительным предохранителем от непрозрачной и неконкурентной приватизации. Новому собственнику не придется вкладываться в подготовку кадров для ОПЗ, потому растерять такой ценный ресурс ни один ответственный собственник не пожелает.