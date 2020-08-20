Дебют Кравчука: что изменилось в переговорах по Донбассу с уходом Кучмы

Леонид Кравчук провел первые переговоры в ТКГ (фото: Виталий Носач/РБК-Украина)

В конце июля главой украинской делегацию в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) стал Леонид Кравчук. На этой должности он сменил Леонида Кучму. В отличие от своего предшественника первый президент Украины сразу начал активно делиться своим видением завершения войны.

Среди прочего прозвучали резонансные идеи по созданию свободной экономической зоны на Донбассе и круглых столов с "институтами гражданского общества" на оккупированных территориях. Как прошли первые минские переговоры под руководством Леонида Кравчука и чего ждать дальше – в материале РБК-Украина.

Почти месяц на Донбассе действует режим "всеобъемлющего прекращения огня". Командование украинской армии в начале перемирия объяснило, что военные готовы дать возможность политикам урегулировать конфликт за столом переговоров.

Впрочем, в первый же день замглавы Администрации президента РФ Дмитрий Козак фактически отказался участвовать во встречах "нормандской четверки" на уровне политических советников глав государств. Письмо в весьма недипломатичных выражениях было направлено всем участникам процесса.

При этом о прекращении "нормандского формата" как такового – речь не шла. По идее новое перемирие, наряду с дальнейшим прогрессом по линии ТКГ, должно стать залогом следующей встречи его лидеров. В то же время в минских переговорах произошли тактические перестановки. И заявления нового руководства украинской делегации уже вызвали ряд вопросов.

Свежие идеи

Первый президент Леонид Кравчук был назначен представителем Украины в ТКГ 30 июля. За прошедших три недели он успел дать несколько интервью, каждый раз озвучивая новые предложения для урегулирования конфликта на Донбассе. В общем они сводятся к тому, что нужно идти на компромиссы, но не в ущерб интересам государства.

Так идея об особом статусе для Донбасса, на которой настаивает Россия и ее боевики, в его изложении стала "особым режимом административного управления". Также Кравчук предложил предоставить Донецкой и Луганской областям статус свободных экономических зон. Кроме того он допустил шаги для более широкого использования русского языка в этом регионе, но не в качестве второго государственного.

На подмогу первому главе государства в ТКГ был включен и первый премьер-министр Витольд Фокин. Леонид Кравчук рассказал РБК-Украина, что тот займется переговорами "институтов гражданского общества" из числа жителей ОРДЛО и вынужденных переселенцев. Как один из вариантов, такие контакты будут проходить в формате круглых столов.

"Речь не идет о встрече президента Зеленского, премьер-министра Украины, главы Верховной рады или его заместителей с "чиновниками" ОРДЛО. Это возможно в перспективе, когда мы увидим, что мы добились мира, провели выборы – тогда эти территории становятся открытыми и люди могут свободно передвигаться по Украине и встречаться", – добавил он.

Это заявление уже сравнили с предложением создать Консультативный совет при ТКГ. Его активно продвигали в Минске россияне и лично Дмитрий Козак. Опасения, что в итоге дело закончится прямыми переговорами с боевиками, вылились в акции протеста на Банковой. После консультаций с Францией и Германий от этой идеи отказались.

Несколько собеседников, причастных к переговорному процессу, объяснили изданию, что эта концепция широко пока не обсуждалась. Так что делать однозначные выводы об очередной попытке посадить террористов за стол переговоров пока рано. В то же время Кравчук отметил, что "запрещенных людей в общении" для него нет.

"Для меня существуют запрещенные подписи мои. Любой документ, который противоречит национальным стратегическим интересам Украины, никогда не будет мною подписан", – уточнил первый президент.

Представитель Донецка в политической подгруппе ТКГ, журналист Сергей Гармаш заявил РБК-Украина, что он принципиально против связей с "той стороной" вне рамок украинской делегации в Минске. По его словам, такие контакты будут опасны для людей, ведь на оккупированных территориях сажают и за меньшее.

"Не знаю, где он там увидел "гражданское общество". Если там кто-то будет искренне говорить и объективно подходить к вопросу, то он просто подвергнет себя смертельному риску. А если это будут люди, которых специально поставят, чтобы они говорили то, что хочет оккупационная власть, то тогда мы себя подвергаем информационному риску", – объяснил Гармаш.

Близкий к Банковой собеседник издания утверждает, что на первых порах заявления Кравчука по большей части отражают его собственные идеи, но в дальнейшем они будут скорректированы с общей позицией украинской стороны в мирных переговорах. Он уточнил, что основная функция нового главы делегации все же представительская, в качестве бесспорного авторитета для других участников ТКГ. Мол, за формирование повестки, как и раньше, отвечают Офис президента и Министерство реинтеграции.

Тактическая замена

Первые переговоры ТКГ при участии Леонида Кравчука прошли в среду, 19 августа. Накануне россияне и "приглашенные" со стороны боевиков фактически заблокировали работу политической подгруппы. В последнее время она занималась законом об особенностях местного самоуправления в ОРДЛО Украины, а точнее поисками вариантов изменений некоторых статей закона, в связи с включением в него "формулы Штайнмайера".

Оккупанты же потребовали изменить постановление Верховной рады о проведении местных выборов в Украине 25 октября. Они утверждали, что оно противоречит Минским соглашениям, и пока этот вопрос не решен – отказались продолжать работу. Камнем преткновения стал пункт 4 этого документа с перечислением условий, при которых выборы могут состояться на временно оккупированных территориях. В том числе речь идет о полном контроле Украины над своей границей.

"С юридической точки зрения я не вижу никакой проблемы. Это постановление имеет разовый характер. Выборы в ОРДЛО Украины будут проводиться по специальному закону и основываться на отдельном постановлении Верховной рады, которое позволит им пройти по всем демократическим стандартам", – рассказал изданию представитель Украины в политической подгруппе, глава комитета Рады по вопросам правовой политики Андрей Костин.

Заседание во вторник длилось почти четыре часа, на протяжении которых россияне повторяли одно и то же требование, несмотря на аргументы украинской стороны и предложения перейти к другим вопросам. Этот же вопрос они вынесли и на повестку ТКГ на следующий день. По словам участников встречи, Кравчуку удалось обойти спорный момент.

"Леонид Макарович пообещал, что если они разблокируют процесс, то он попросит Верховную раду как глава делегации рассмотреть возможность пересмотра этого постановления. Он сразу отметил, что Верховная рада у нас независимый законодательный орган, и не в компетенции ТКГ диктовать ей что-либо. Это вроде бы как обещание, но не несущее какого-то обязательства, что постановление будет пересмотрено", – отметил Гармаш.

По информации РБК-Украина, на внеочередном заседании Верховной рады 25 августа этого вопроса в повестке не будет. Скорее всего он опять будет поднят на переговорах политических советников лидеров "нормандского формата".

Невзирая на упомянутое выше письмо Козака, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подтвердил, что подготовка к этой встрече ведется. Источники издания, предполагают, что она может пройти 28 августа вживую в Париже или Берлине.

Кроме споров о местных выборах, ТКГ в среду удалось договориться о 20 участках разминирования и четыре новых участках разведения сил на линии соприкосновения. Украина также выполнила все договоренности в рамках подготовки к обмену удерживаемыми лицами. "Украина ожидает зеркальных и симметричных действий от другой стороны", – сообщили в ОП.

Андрей Костин в целом назвал переговоры при участии нового главы делегации в ТКГ "очень динамичными". Он считает, что российская сторона ожидала другого развития событий.

"Леонид Макарович быстро схватывает проблематику и не ведется на провокации. Он понимает, что приоритет для Украины – это установление мира на наших условиях, но для того, чтобы продвигаться в мирном процессе, нужно быть готовыми к диалогу. Решение вопроса возможно при сближении позиций, это процесс обоюдный, об это он вчера тоже неоднократно говорил", – объяснил глава комитета Рады по вопросам правовой политики.

В свою очередь представитель ОРДО Сергей Гармаш считает, что первое заседание ТКГ несколько изменит риторику нового руководства украинской делегации. "Исходя из заседания подгрупп и ТКГ я уверен, что и Фокин и Кравчук будут менять свою позицию. Она станет более реалистичной, потому что они увидели как "та сторона" ведет переговоры и насколько "продуктивно" с ней можно разговаривать", – резюмировал журналист.