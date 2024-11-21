Чому в ЄС занепокоєні високим рівнем нелегального ринку тютюну в Україні

Щонайменше 8 останніх років міжнародні тютюнові компанії, що працюють в Україні, б’ють на сполох через зростання частки нелегального тютюнового ринку: контрабанда, контрафакт, незаконна торгівля.

У 2018 році частка нелегального ринку склала 4,4%. Тоді легальні гравці ринку, спираючись на свій багаторічний досвід, казали, що у разі, коли ця цифра перетне позначку 10%, будуть великі проблеми. В кінці 2023-го року вона досягла позначки 25,7%.

Тепер український нелегальний ринок, з одного боку, суттєво знижує надходження до Держбюджету України, з іншого – став головним болем для країн ЄС, куди гірськими потоками тече підроблена тютюнова продукція, вироблена в Україні. З цієї причини країни G7 закликали українську владу діяти. Що саме має зробити Україна і на що її чекає, якщо вона не вирішить цю проблему?

У європейській пресі періодично почали з’являтися публікації, в яких висловлюється занепокоєння щодо нелегального тютюнову ринку України. При цьому у цих публікаціях демонструється прямий зв’язок між західною допомогою Україні і її нездатністю наповнити власний бюджет, а також нездатністю захистити від контрафакту і контрабанди західні країни.

Так, доктор філософії, старший науковий співробітник Євразійської програми FPRI Стівен Дж. Бланк у своїй статті у виданні Eureporter зазначив, що масштаби незаконної торгівлі важко визначити, але є один видатний продукт: сигарети.

"У 2020 році Україна обігнала Китай і стала найбільшим джерелом нелегального тютюну в Європі та залишається такою. Для України незаконна торгівля тютюновими виробами призвела до втрат доходів у розмірі цілих 20,5 мільярда гривень (близько 480 мільйонів євро) у вигляді несплачених або недоплачених податків у 2022 році", – стверджує Стівен Дж. Бланк.

За його даними, легальний обсяг сигарет знизився на 46% за період із 2018 до 2022 року, а частка нелегальної торгівлі зросла з 2% у 2017 році до рекордно високого рівня 25,7% у жовтні 2023 року.

Він також зазначив, що за масштабною незаконною торгівлею стоять організовані злочинні угруповання, які підкупили співробітників поліції, митниці, прикордонної служби та інших правоохоронних органів, щоб дозволити продаж і експорт цих товарів.

Про нелегальний український ринок також пише і американське видання The Hill у статті під назвою "Війна Росії в Україні наповнює ЄС нелегальними сигаретами".

"Нелегальні сигарети, які становили чверть українського тютюнового ринку, виснажують цінні ресурси, необхідні для того, щоб допомогти Україні захистити себе від триваючого вторгнення Росії. Український уряд втратив сотні мільйонів доларів податкових надходжень від тютюнових виробів на тлі стабільного зростання цієї кримінальної галузі", – йдеться у статті.

Але нелегальний тютюновий бізнес впливає на території і за межами України. Європейське бюро по боротьбі з шахрайством заявило, що російське вторгнення в Україну розширило маршрути контрабанди тютюну, створивши проблему у всьому Європейському Союзі. Через розповсюдження цих незаконних продуктів країни-члени ЄС також втратили сотні мільйонів євро бюджетних надходжень.

"Європейські та українські органи влади повинні співпрацювати, щоб приборкати проблему незаконного тютюну", – зазначає видання.

Легальні тютюнові компанії України входять до ТОП-10 найбільших платників податків, у цьому рейтингу вони стоять поруч з такими гігантами, як, наприклад, "Нафтогаз України". І влада мала б бути зацікавленою у тому, аби створювати для законного бізнесу, що несе "золоті яйця" (особливо під час війни), умови, за яких вони могли б працювати і наповнювати бюджет і не конкурувати з тіньовим ринком. Однак реальної боротьби з "тінню" в Україні не спостерігається.

Одна з причин появи і розквіту нелегального ринку – бездіяльність правоохоронної системи.

Яскравий приклад – Винниківська тютюнова фабрика (ВТФ) у Львівській області. Цю компанію як за розкладом свят регулярно обшукують то СБУ, то Нацполіція, а тепер – новостворене Бюро економічної безпеки. 14 червня цього року на цю фабрику з черговим обшуком прийшло БЕБ і нібито заблокувало її роботу.

Але таке траплялося і раніше, і кожного разу ВТФ виходила сухою з води, і, за даними дослідницької компанії Kantar, була і залишається одним з найбільших виробників нелегальних сигарет і одним з найбільших ухилянтів від сплати податків. Ба більше, діяльність цієї фабрики, схоже, може продовжуватись навіть без ліцензії на виробництво.

Чисельні кримінальні справи і обшуки на фабриці так і не змогли її зупинити, хоча, здавалася б, проблема прямо перед носом і її можна вирішити, якщо захотіти. Однак, хтось того не дуже хоче.

Останні роки продемонстрували, що в українській владі немає твердої політичної волі вирішити цю проблему, що й призвело до її поглиблення до такого рівня, що в ЄС урвався терпець.

Як стало відомо журналу Forbes, посли країн «Великої сімки» (G7) надіслали листи прем’єр-міністру України, голові Офісу президента і ще низці урядовців та парламентарів з вимогою посилити боротьбу з контрафактом підакцизних товарів. На думку послів, боротьба з контрафактом має допомогти відновити втрачені доходи.

"Ми закликаємо Україну визначити чітку стратегію, завдання та часові рамки дій правоохоронних органів та органів державної влади для боротьби з нелегальною торгівлею в цих пріоритетних секторах. Бюро економічної безпеки України та Державні податкова та митна служби є невід’ємною частиною досягнення цієї мети", – йдеться у листі.

Попри те, що у ЗМІ не було згадки про наслідки ігнорування вимог ЄС, їх озвучили західні експерти. Так, Стівен Дж. Бланк прогнозує наступне: "Нездатність України вирішити проблему незаконної торгівлі тютюновими виробами демонструє стереотип про країну як про геополітично нестабільний прикордонний ринок, що постійно потребує фінансової допомоги. Це демонструє загальну відсутність інституційного потенціалу для реального проведення економічних реформ і боротьби з корупцією, про що МВФ і ЄБРР вимагають уже понад десять років. Така незаконна торгівля може підірвати готовність Заходу продовжувати відносини з Україною".

The Hill вважає, що нездатність подолати цю злочинну діяльність призведе до подальших втрат доходів як в ЄС, так і в Україні.

При цьому дуже помітно, як у західній пресі щодо України та її нелегального тютюнового ринку дуже часто вживається саме це слово – "нездатність" (ймовірно, це щоб не вживати слово "небажання").

Отже, на терезах цілком можуть опинитися кілька компаній, що виробляють нелегальні сигарети, і допомога США, ЄС та Японії під час війни. Що для української влади виявиться важливіше? Обшуки у Винниках стали відповіддю на лист послів G7. Але чи доведе влада цю справу до логічного завершення? Чи продовжить збільшувати податковий тиск на легальних виробників, лише збільшуючи маржинальність нелегального виробництва?