Чому будівельна мафія боїться запуску містобудівної реформи

Верховна рада у другому читанні та в цілому ухвалила законопроект №6555, який впроваджує в Україні масштабні зміни у сфері містобудування. Ця ініціатива покликана ліквідувати безлад та хабарництво на будівельному ринку, ввести чіткі правила та гарантувати прозорість всіх процесів. Проте є ті, кому вкрай вигідна поточна ситуація з її хаосом та самоуправством – звідси так багато негативу у соцмережах і інфопросторі. Детальніше – в матеріалі.

Реформа назріла

Із 90-х років місцева влада фактично володіла дозвільною монополією у сфері будівництва від виділення земельних ділянок до вводу в експлуатацію. За 30 років ця монополія перетворилася у мільярдну тіньову корупційну систему, породивши сумнозвісну будівельну мафію. За відкати земельні комісії проводили будь-які оборудки із землею, а місцеві архітектури – будь-які дозволи. За відкати мери та їх підлеглі роками заплющували очі на незаконні будівництва та численні піраміди.

Варто навести лише декілька прикладів. Можна згадати масштабні афери Войцеховського і Микитася, які будували у Києві та інших містах як прийдеться, безконтрольно, і зрештою залишили десятки тисяч сімей або зовсім без житла, або з не введеними в експлуатацію та не підключеними до комунікацій домівками.

А можна згадати й не такі гучні, проте не менш кричущі випадки, які роками відбувалися по всій країні.

Це трапляється і в Києві, де містобудівними умовами і обмеженнями (МУО), виданими Департаментом містобудування та архітектури КМДА, в порушення функціонального призначення земельної ділянки передбачена забудова території Національного авіаційного університету понад 10 багатоповерховими житловими будинками.

Відбувається свавілля і в регіонах, як от у Трускавці, де зараз зводиться готель поряд з будівлею, де живе поранений учасник військових дій, який разом з іншими громадянами неодноразово скаржився на будівництво. Проте відділом архітектури та містобудування Трускавецької міської ради було видано МУО на проектування будівництва.

Чи в Одесі у провулку Маланова, де в порушення вимог МУО Управлінням Департамент з питань державного архітектурно-будівельного контролю (ДАБК) Одеської міської ради видано дозвіл на проведення реконструкції нежитлового приміщення за відсутності передбаченого пакету документів. Фактично в порушення приписів МІнкульту відбувається будівництво нового житлового будинку в історичному центрі міста.

А існують і, скажімо так, зворотні приклади. Коли ДАБК КМДА безпідставно проводить перевірку підприємства з іноземними інвестиціями – та без жодних причин видає припис про зупинення будівельних робіт та накладання штрафних санкцій. Чому? Може тому, що іноземці "не в темі" і не знали, що треба "ділитися"?

Питань до існуючої системи – багато. І чітко зрозуміло одне: так більше продовжуватися не могло.

ДІАМ: початок війни із будівельною мафією

Перший справжній виклик будівельній мафії кинули в березні 2020 року, коли Кабінет міністрів ухвалив рішення про ліквідацію Державної архітектурно-будівельної інспекції. Яку неодноразово називали одним з джерел корупції в Україні. Процес не був швидким, і лише у вересні 2021 року діяльність ДАБІ було остаточно припинено.

Замість неї повноцінно запрацювала Державна інспекція архітектури та містобудування – ДІАМ, яка почала наводити лад у будівництві великих об'єктів, в той час, як середні та малі – залишилися у сфері відповідальності місцевих влад.

Позитивні тенденції миттєво відзначили міжнародні партнери та самі учасники ринку – в тому числі з іноземними інвестиціями.

Єврокомісія позитивно оцінила кейс залучення інвестицій ТОВ "Фішер-Мукачево". Представники спільного українсько-австрійського підприємства з виробництва гірськолижного спорядження отримали сертифікат готовності на реконструйований лижний цех протягом трьох робочих днів з моменту подання заявки до ДІАМ.

Найбільша інвестиційна компанія Dragon Capital чи не з подивом наголосила, що дозвіл від ДІАМ на будівництво індустріального парку в Києві був нею отриманий протягом лише одного дня після подання всіх необхідних документів онлайн через портал "Дія". "Ми надзвичайно раді бачити, що отримання дозволів на будівельні роботи в нашій країні стає прозорим та ефективним. Це безпрецедентна реформа, яка сама по собі може послужити потужним сигналом для нових інвестицій у сектор будівництва", – підкреслив інвестиційний директор компанії Михайло Сакун.

Одна з найбільших мереж АЗС ОККО наголошує, що навіть в умовах війни ДІАМ організував роботу “максимально оперативно, відкрито і відповідально”. Адже нині інспектори проводять перевірки та розглядають документацію за лічені дні, тоді як раніше цей процес міг тривати місяцями.

Здавалося б результати мають говорити самі за себе, однак будівельна мафія на чолі із місцевими чиновниками не збиралася так швидко втрачати сотні мільйонів. Реформі почали чинити шалений опір, включаючи дискредитуючу компанію у медіа. Однак негативна кампанія не дала результатів – у грудні 2022 реформу було ухвалено в цілому.

Завершення реформи: що буде далі

Як зазначив віце-прем’єр з відновлення України Олександр Кубраков, в ухваленому законопроекті №5655 було у повному обсязі враховано всі зауваження антикорупційних органів. За його словами, реформа розроблялася за експертної підтримки проекту "Прозорість та підзвітність у державному управлінні та послугах", який фінансується Агенцією США з міжнародного розвитку (USAID) і урядом Великої Британії. А до втілення змін запрошено представників G7 та Євросоюзу.

Віце-прем’єр з відновлення України Олександр Кубраков (фото: Віталій Носач, РБК-Україна)

Отже, основні позитивні наслідки ухвалення законопроекту №5655 наступні:

фактична децентралізація сфери, адже тепер у руках місцевої влади будуть всі необхідні інструменти, щоб протидіяти хаотичній забудові та незаконному будівництву – аж до демонтажу незаконних об’єктів без рішення суду. При цьому моніторинг забудови стане обов’язком місцевого самоврядування;

самі інструменти для моніторингу стають цифровими та прозорими. Оскільки вся необхідна інформація міститься в Єдиній електронній системі у сфері будівництва (ЄЕССБ), перевірити законність будівництва уповноваженим органам буде дуже просто;

через е-систему фіксуватимуться кроки всіх учасників будівельного процесу. Усі сторони, зокрема виконкоми місцевих рад, матимуть електронні кабінети в е-системі та залишатимуть електронні підписи під рішеннями та документами. Це унеможливлює перекладання відповідальності за видачу незаконних дозволів.

Варто підкреслити, що реформою передбачена найбільш жорстка відповідь на нове будівництво, яке здійснюється без отримання права на виконання будівельних робіт – знесення об’єкта. У визначених випадках орган місцевого самоврядування зможе самостійно прийняти рішення про демонтаж самочинно збудованого об’єкта. Це – дійсно потужний та дієвий інструмент у боротьбі з незаконною забудовою, і його повністю віддають на місця, в руки громад.

До речі, серед інших можливих наслідків самочинного будівництва для забудовника – зобов’язання привести об’єкт до попереднього стану. Що дозволяє ефективно боротися із знищенням історичних пам’яток задля забудови під виглядом "реконструкції".

Єдині, хто може бути незадоволеним такими нововведеннями – представники місцевої влади, які зараз беруть участь у корупційних схемах та роздають дозволи на незаконне будівництво за хабарі. Бо ж тепер їм доведеться фактично ловити самих себе за руку. Адже для посадових осіб передбачені санкції за невиконання своїх обов’язків.

Водночас у них не буде можливості виправдовувати бездіяльність браком важелів впливу. І тепер місцеві громади зможуть на виборах робити відповідні висновки. Тож не дивно, що найгучніше виступають проти реформи саме представники місцевої влади.

В той самий час її підтримав і один з найпрогресивніших представників уряду Михайло Федоров, відповідальний за цифровізацію. Він назвав закладені у законопроект №5655 зрушення – "унікальним прикладом справжньої цифрової реформи". За словами міністра, більшість послуг щодо початку будівництва та введення в експлуатацію надаються онлайн через портал "Дія". Уся ж паперова документація поступово переводиться в електронну в єдиній системі.

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров (фото: Віталій Носач, РБК-Україна)

"За оцінками міжнародних партнерів, тільки ці інструменти вже дають 11,1 млрд грн антикорупційного та економічного ефекту на рік. Підтримую революційний законопроект №5655. Він вперше на рівні закону прибирає чиновників від прийняття рішення, автоматизуючи їх на підставі прозорих алгоритмів та перевірки даних в інших реєстрах та кадастрах. Якщо ж всі документи в порядку – відбуватиметься автоматична реєстрація заявки, без будь-якого контакту з чиновниками", – пояснив Михайло Федоров.