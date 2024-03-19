Валютні гойдалки. Чому різко підскочив курс долара і до чого готуватись українцям

Про причини росту курса долара в Україні, очевидні тенденції та підводне каміння, а також про те, що чекає на гривню в подальшому – в огляді фінансового редактора РБК-Україна Руслана Кисляка.

При підготовці матеріалу використовувалась актуальна статистика Національного банку і коментарі учасників інвестиційно-банківського ринку.

Друга декада березня ознаменувалась подальшим падінням курсу гривні в Україні. За десять останніх днів офіційний курс гривні просів до долара США з 38,08 (станом на 10 березня) до 38,97 станом на 19 березня. Від моменту переходу до гнучкого керованого курсу гривні у жовтні 2023 року – нині маємо рекордні значення падіння національної валюти. І це, швидше за все, ще не пік. Попереду – психологічний рубіж у 39 гривень за долар.

Аналогічна ситуація відбувається з курсом гривні до європейської валюти. За останні десять днів курс гривні щодо євро знизився з 41,49 до майже 42,45. Негативна динаміка склала майже гривню на кожному євро.

Відповідно, ситуація на готівковому ринку відображає динаміку офіційного курсу гривні.

Джерело даних: НБУ

Що і чому відбувається з курсом гривні

За спостереженнями фінансового аналітика Андрія Шевчишина, минулий тиждень (11-15 березня) був дуже цікавим з точки зору тенденцій та дійових осіб на валютному ринку. Так, в першій половині тижня долар впевнено зростав, при цьому баланс клієнтських операцій був на боці продавців валюти. Тобто, продавали більше, ніж купували.

НБУ за результатами тижня не був дуже активним покупцем на ринку. Таким чином, спадний рух курсу гривні відбувся завдяки саме банкам.

Примітно, що відбулось це напередодні рішення НБУ від 14 березня щодо базової відсоткової ставки (яка була неочікувано знижена з 15 до 14,5%) та ставки за депозитними сертифікатами (з 19% до 17,5%, що більш важливо для банків). Ще 14 березня банки тримали в депсертифікатах 383,15 млрд грн, а вже на 15 березня – лише 318,99 млрд грн, що є мінімумом цього року.

З 14 березня курс долара стабілізувався, і навіть трохи відкотився вниз. Однак, девальвація першої половини тижня спровокувала зростання клієнтського попиту, завдяки чому, до речі, банки ймовірно трохи "розвантажили" свої позиції.

В понеділок 18 березня курс вже штурмував позначку 39 грн за долар на тлі підвищеної зацікавленості покупців та імпортерів.

"Наразі 39 грн за долар є радше психологічним рівнем. Учасники ринку, й НБУ в першу чергу, повинні показати, наскільки цей рівень всіх влаштовує", - зазначає співрозмовник РБК-Україна.

Між тим, поточна тенденція досить сильна, й націлює курс на подальше зростання до 40 грн за долар. Однак, швидкість та період руху до нового рівня буде визначати саме НБУ через інтервенції та купівлю валюти на міжбанку.

"Попереду очікуємо надходження коштів від закордонних партнерів. А високий курс дозволяє отримати більше гривні при конвертації по більшому курсу", - натякає Андрій Шевчишин.

Про значний вплив на вітчизняний валютний ринок з боку зовнішніх факторів говорить керівник служби продажу казначейських продуктів Банку Авангард Юрій Крохмаль.

"Курсова динаміка, яку ми спостерігаємо, відбувається на тлі зовнішніх подій. ЄС продовжує фінансово підтримувати Україну. А ось рішення США з цього приводу поки що невідоме. Тож НБУ, схоже, воліє вести більш обережну курсову політику, щоб у випадку суттєвих затримок із фінансуванням тримати ситуацію на валютному ринку під контролем", - припускає фінансист.

Загалом є думка, що українська економіка зможе протриматися й без підтримки США. Але Мінфіну буде складніше звести бюджет, профінансувавши всі необхідні видатки. Тож може спостерігатись підвищений тиск на гривню.

Безперечно, подальша динаміка курсу гривні залежатиме від позиції США щодо фінансової підтримки України, а ще - від новин навколо блокади української агропродукції на кордоні Польщі.

Однак значного знецінення гривні не варто очікувати, адже регулятор бере активну участь в роботі валютного ринку та задовольняє весь наявний попит.

"Вважаю, курс на міжбанку буде й далі знаходитися в обмеженому коридорі 38-39 гривень за долар з ситуативними відхиленнями", - резюмує Юрій Крохмаль.

На думку керівника аналітичного департаменту інвесткомпанії Concorde Capital Олександра Паращія, очевидно, НБУ плавно рухає курс гривні до того рівня, який він імовірно закладає у свої прогнози як середньорічний – 39 грн/долар.

Скоріше за все, найближчі тиждень-два спостерігатимемо невелику корекцію курсу долара, приблизно до рівня 38,3 – 38,5 гривень, з подальшим його зростанням до 39.

Нагадаємо, станом на 19 березня офіційний курс гривні щодо долара втратив 17 копійок відносно попереднього дня і склав 38,9744 грн за 1 долар. Стосовно євро національна валюта подешевшала на 20 копійок до 42,447 грн за 1 євро.