Черный список. Как депутаты хотят запретить фильмы и посты в соцсетях в рамках борьбы с рекламой курения

В парламенте хотят запретить фильмы и посты в соцсетях в рамках борьбы с рекламой курения (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

О том, как в своих попытках ограничить рекламу электронных сигарет народные депутаты дошли до идей о запрете благотворительности, фильмов и постов в соцсетях, и почему все это грозит крахом целым отраслям экономики – в материале РБК-Украина.

С тем, что курить – плохо, едва ли будет кто-то спорить. Но вокруг методов борьбы с этой привычкой дискуссии идут постоянно. И задекларированные благие намерения нередко приводят к прямо противоположному результату.

Такая история прямо сейчас разворачивается с законопроектом №4212, который призван расширить действие норм закона "О рекламе" в том числе и на электронные сигареты и был в апреле принят в первом чтении.

Проблемы возникают уже на уровне самой концепции. Идеология законопроекта, которую прямо подчеркивают его соавторы, состоит в том, что различные электронные сигареты и системы нагревания табака якобы столь же вредны, как и традиционные сигареты. Следовательно, эти продукты нужно уравнять как законодательно, так и в глазах потребителей.

Но, во-первых, это противоречит дифференцированному законодательному подходу к обычным и электронным сигаретам, который реализован во многих странах Евросоюза.

Во-вторых, по данным различных исследований, согласно которым вред, к примеру, от Iqos и прочих "инновационных" методов потребления табака все же существенно ниже, чем от обычных сигарет. И что для многих курильщиков переход на "электронику" разных видов – шаг на пути к полному избавлению от вредной привычки.

Тогда как оставшись, по любой причине, без доступа к электронным сигаретам, курильщик скорее опять возьмет в руки привычную пачку сигарет и зажигалку, а не откажется курить вовсе.

Однако это даже не главная проблема законопроекта №4212. По старой украинской законотворческой традиции перед вторым чтением народные депутаты зарегистрировали гору поправок (113 страниц текста – к законопроекту из четырех страниц), которые уводят далеко от заявленной ими же цели. И в перспективе могут нанести тяжелый удар по целым отраслям, наполняющим украинский бюджет, а также телевизионному, медийному и рекламному рынках. И которые сделают законопроект, во-первых, бессмысленным, во-вторых – просто невыполнимым.

Антитабачная цензура

Одна из самых абсурдных поправок к законопроекту предлагает запретить демонстрацию кино-, аудио-, радио-, теле- и видеопродукции, которая изображает процесс употребления табачных изделий, электронных сигарет и т.д. За скобки можно вынести вопрос о том, каким образом, например, аудиопродукция в принципе может "изображать процесс употребления табачных изделий". Громким звуком затяжки посреди транслируемой по радио песни?

Такое предложение, если оно войдет в финальную версию законопроекта и будет поддержано в сессионном зале, по сути, эквивалентно запрету на огромное количество фильмов и сериалов. Особенно киноклассики, снятой во времена, когда к курению в целом было более либеральное отношение в обществе и законодательстве.

Актуален и вопрос о том, как эту норму придется выполнять. К примеру, кто именно будет пересматривать весь имеющийся кинофонд на предмет того, не появится ли где-нибудь в кадре человек с сигаретой или трубкой? И что делать, если такой кадр все же будет обнаружен: просто вырезать этот фрагмент или закрыть сигарету черным квадратиком? А если курение и его атрибуты являются важной частью сюжета – тогда такой фильм вообще де-факто попадет в "черный список"?

Депутаты предлагают запретить демонстрацию продукции, которая изображает процесс употребления табачных изделий (фото: flickr)

Эти очевидные вопросы сразу демонстрируют нежизнеспособность предлагаемой идеи. Как и отношение ее авторов к обычным украинцам: народные депутаты всерьез полагают, что, увидев по телевизору или в кино кадр, где человек изображен с трубкой, сигаретой, Iqos или вейпом, некурящий гражданин сразу побежит в табачный киоск?..

Не менее абсурдная поправка предлагает запретить "отправку сообщений неопределенному кругу лиц по почте, электронной почте, средствами мобильной связи, размещение любой информации в сети Интернет, в социальных сетях или других цифровых сетях", если эти действия направлены на рекламу или "стимулирование продажи" алкогольных или табачных изделий.

В переводе с юридического языка это, в частности, означает запрет обычным пользователям соцсетей размещать фотографии или видео, где они пьют коктейли или курят обычные, или электронные сигареты. Лайфстайл-медиа, которые регулярно делают обзоры новых украинских заведений (в которых, что естественно, продается и алкоголь), фактически лишаются целого направления в своей деятельности. Самим же рестораторам придется стыдливо умалчивать о том, что в их заведениях, оказывается, можно заказать алкоголь. О том, как алкогольные и табачные компании в принципе смогут в таких условиях выходить на рынок со своими продуктами, и говорить не приходится.

Благотворительность вне закона

Но если в таких инициативах при желании можно отыскать свою логику, пусть и несостоятельную ("если не показывать людям сигареты и алкоголь, они не будут курить и пить"), то серия других поправок выглядит уже просто откровенным вредительством, направленным против табачных компаний.

Причем под удар попадают не только они. Так, в частности, СМИ предлагают запретить "оказывать любые услуги" компаниям-производителям табачных изделий и электронных сигарет, а также "субъектам хозяйствования, деятельность которых связана с табачной промышленностью".

Запрет для СМИ на оказание "любых услуг" табачным компаниям – это по сути, запрет на любое сотрудничество с ними. Украинский медиа-рынок, который серьезно пострадал во время пандемии коронавируса, такого нового удара может и не пережить.

Как понимать норму о "деятельности, связанной с табачной промышленностью" не особо понятно. Например, подпадают ли под нее различные пиар- и рекламные агентства (которые также пострадали из-за коронавирусных ограничений), которые системно сотрудничают с табачными компаниями? Если да, то еще один сектор сферы услуг окажется на грани выживания.

Идеи различных запретов для "связанных" с табачными компаниями организаций в поправках ко второму чтению законопроекта №4212 встречаются регулярно. Вполне очевидно, что такая норма позволяет слишком широкую трактовку. Да и в целом, с точки зрения законотворческой техники абсолютное большинство поправок выписаны крайне плохо, что дает пространство для манипуляций, в том числе со стороны контролирующих органов. А о том, как именно обеспечивать контроль за выполнением всех этих новаций, не говорится ничего. В украинских условиях это означает гарантированную возможность для злоупотреблений и коррупции.

Наконец, никакой логикой нельзя объяснить предлагаемый запрет на любую (!) спонсорскую деятельность для табачных компаний. Им нельзя будет поддерживать никакие спортивные, развлекательные и прочие мероприятия, даже тогда, когда это делается без цели популяризировать свой продукт – это прямо прописано в ряде поправок. Как и прямой запрет на реализацию программ корпоративной социальной ответственности, притом что именно табачные компании во всем мире активно продвигают концепцию социальной ответственности бизнеса.

Предлагается запретить и любую благотворительность со стороны табачных компаний, поддержку общественных организаций, реализацию социальных проектов, в том числе направленных и на профилактику курения среди молодежи.

Такими методами табачную промышленность (как и алкогольную, заодно попавшую под удар) словно пытаются вытеснить на маргинес экономической жизни Украины – притом, что обе эти индустрии являются одними из ключевых плательщиков в госбюджет. При этом заявленная цель – уменьшить потребление обычных и электронных сигарет – едва ли будет достигнута.

Таким образом, главная надежда – на здравый смысл членов профильного парламентского комитета, в крайнем случае – на бдительность депутатов уже в сессионном зале при рассмотрении законопроекта во втором чтении. Иначе негативные последствия будут ощутимы далеко за пределами табачной и алкогольной индустрий.