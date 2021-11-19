Быстрее, выше и дешевле: как изменится украинское "небо" за два года "Большой стройки"

19 июля в аэропорту Одессы приземлился пассажирский самолет SkyUp Airlines, выполнивший рейс PQ107 из "Борисполя". Несмотря на то, что рейс был плановым, его встречали сотни людей, а счастливая команда пилотов и бортпроводников позировала перед камерами журналистов. Радость одесситов объяснялась просто: самолет приземлился на взлетно-посадочную полосу, открытую по программе "Большая стройка". Первую новую полосу в Украине за 10 лет.

За полгода до этого, в феврале 2021 года, президент Владимир Зеленский на инфраструктурном форуме в Киеве представил план развития украинских аэропортов. Ужгород, Черновцы, Кривой Рог, Полтава, Днепр и другие населенные пункты получат новый стимул для роста.

"Наша амбициозная, но вполне реальная цель, которую мы хотим реализовать как можно скорее, – это национальная государственная авиакомпания, которая сможет осуществлять рейсы как внутри страны, так и по всему миру", – заявил Владимир Зеленский.

Далеко ли до Ужгорода?

Заявление президента звучало действительно амбициозно на фоне не слишком успешной истории украинского авиарынка и пандемии, подорвавшей здоровье глобального рынка перелетов. Но уже летом "полетели" города, которые давно о регулярных рейсах не мечтали, а к концу года подготовка и строительство начались сразу в десяти аэропортах страны.

Первый рейс Киев-Ужгород, июнь 2021 года (фото lowcost.ua)

Для Украины, где большие расстояния и отсутствие качественной инфраструктуры долгие годы сдерживали прямые контакты целых регионов, это большое событие, которое перекликается с идеологией президентской "Большой стройки" – сшить страну.

Один из примеров – Ужгород, где в июне авиакомпания Windrose открыла регулярные рейсы в Киев. До недавнего времени дорога из Киева до Закарпатья занимала в среднем 10 часов, если двигаться на машине, и почти 16 часов на поезде. А жителям Сум или Мариуполя нужна была действительно веская причина, чтобы проделать еще больший путь.

"Когда в этом году запускались новые региональные рейсы в Ужгород, Черновцы, Кривой Рог – было столько скептиков! Говорили: да кто оттуда полетит в Киев и назад? Слушайте, эти новые регулярные рейсы заполнены на 90-100%. Так что курс взят правильный", – комментировал замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко, координирующий "Большую стройку".

40 лет без права на ремонт

За годы Независимости в Украине выросли целые поколения детей, которым бабушки и дедушки рассказывали, как летали из райцентра в Киев по делам или на свадьбу родственников. Новому поколению эти рассказы казались фантастикой, поскольку далеко не каждая область могла похвастать хотя бы одним действующим аэропортом.

Экипаж первого самолета на обновленной ВПП в Одессе, июль 2021 года

Всплеск активности произошел лишь на фоне Евро-2012, когда обновили воздушные ворота Киева, Харькова, Львова и Донецка. На том все и закончилось, не считая длинного коррупционного шлейфа.

Главной проблемой региональных аэропортов было не только отсутствие системной работы с перевозчиками и старые терминалы, но и изношенные полосы 40-летней давности и оборудование, с которым современные самолеты принимать нельзя. Именно с этой точки и начали "Большую стройку" украинского неба.

Первый результат – Одесса, где летом сдали первую очередь взлетно-посадочной полосы, расширенной и продленной до 2,8 км. Теперь начались работы по второй очереди: полосу продлят до 3,2 км, что откроет возможности для обслуживания больших пассажирских и грузовых самолетов.

Параллельно закончили 2 рулевые дорожки, перрон перед новым терминалом, поставили новое оборудование и 4 телетрапа.

До недавнего времени только столичный "Борисполь" и Львов могли принимать самолеты при плохих погодных условиях. Поэтому строительство полосы и новое оборудование запаковали в один проект, иначе пользы от новой ВПП будет немного.

"Это связано с тем, что есть специальные системы, которые позволяют в автоматическом режиме сажать современные борты. Для аэропортов, где мы реконструируем полосы, предусматриваем закупку таких систем. Ведь полоса – это еще и радиотехническое оборудование, аэронавигационное оборудование, система точного захода на посадку и т.д.", – говорит советник президентской программы, исполнительный директор Национальной ассоциации дорожников Украины Олег Варивода.

Новое оборудование появится в Кривом Роге, Херсоне, Днепре, Житомире, Ровно, Виннице и других городах, где началась реконструкция аэропортов.

Долетит ли Ryanair до Житомира?

Спикеры "Большой стройки" не скрывают, что развитие внутренних сообщений – лишь одна из задач программы. Не менее важно открыть Украину миру и связать регионы с Европой и другими направлениями. И тут поможет "авиа-безвиз" – Соглашение об Общем авиационном пространстве между Украиной и ЕС, заключенное 12 октября этого года.

Подписание "авиабезвиза", Киев, октябрь 2021 года

Документ, подписанный в присутствии президента Владимира Зеленского, президента Европейского Совета Шарля Мишеля и президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, предусматривает введение европейских стандартов авиаперевозок. Авиакомпании Украины и стран ЕС смогут договариваться о рейсах напрямую с аэропортами (а не через правительства, как было до сих пор).

Авиаперевозчики ждали подписания "безвиза" более семи лет. Долгожданное соглашение открывает рынки, в том числе на выполнение рейсов внутри Украины для европейских компаний.

Ранее Майкл О’Лири, исполнительный директор крупнейшего лоукостера Европы Ryanair, заявлял о планах "агрессивного расширения" в Украине, как только вступит в действие Соглашение с ЕС. Пока компания работает в пяти украинских аэропортах, но намерена расширить свое присутствие до двенадцати. Реконструкция региональных аэропортов в рамках "Большой стройки" даст такую возможность.

По мнению Олега Вариводы, приход на украинский рынок европейских компаний будет стимулировать рост качества услуг и снижение цен: "Крупные игроки могут давать хорошие условия. Поэтому для нас это несомненный плюс – для потребителей в первую очередь".

На внутреннем рынке конкуренция уже работает. К примеру, на маршруте Киев – Одесса действуют уже несколько украинских компаний: МАУ, Windrose, Bees Airline и "Мотор Сич", при этом цены стартуют от 627 грн, что вполне сопоставимо с билетом на поезд (355 грн за место в купе) или скоростной "Интерсити" (419 грн во втором классе).

Экономика "Большой стройки" в небе

В этом году на реконструкцию аэропортов потратят рекордные 2,5 млрд гривен. Из них около 1,5 млрд из бюджета возьмет на себя аэропорт в Днепре, еще порядка 1 млрд – реконструкция аэропортов Черновцов, Ровно и Херсона. Последние финансируются из Спецфонда, в том числе поступлений от легализации игорного бизнеса.

Строительство аэропорта в Днепре, октябрь 2021 года

Днепр выделяется среди всех проектов как объемом работ, так и моделью финансирования: государство строит взлетку длиной 3,2 км, перрон и рулежные дорожки, а частный инвестор компания DCH – новый терминал, способный обслуживать 11 тысяч пассажиров в сутки. В областной администрации прогнозируют, что в 2023 году аэропорт "Днепр" сможет пропускать 1 млн пассажиров, а к 2045 году нарастит мощности до 4 млн.

Похожие планы и у Одессы, а в Винницкой ОДА надеются, что смогут привлечь пассажиров даже из Молдовы.

Цифры предварительные, но нет сомнений, что рост пассажиропотока в обновленных региональных аэропортах будет. Это доказывает и пример новых внутренних рейсов, и даже недавний поток туристов из стран Персидского залива, которые проводили время не только в Киеве, но с удовольствием отправлялись во Львов и Одессу.

Федор Барна, до недавнего времени руководивший Николаевским аэропортом, приводит пример соседней Польши, где отказались от модели единого Варшавского хаба и перешли к point-to-point развитию региональных аэропортов.

"Я смотрю на Николаев – Одесса – Херсон по тому же принципу. Например, расстояние между Вроцлавом и Катовице составляет 190 км, а между Краковом и Катовице – 78 км. При этом в 2019 году у аэропорта Вроцлава было 3 млн пассажиропотока, у аэропорта Кракова – 8,5 млн, у Катовице – 5,5 млн, - рассказал Барна на форуме "Украина 30. Инфраструктура". – В Николаеве самый большой зоопарк в Европе, Одесса – город-миллионник, на Херсонщине живописная природа. Я не вижу нас как конкурентов, скорее мы дополняем друг друга".

Презентация на форуме "Украина 30. Инфраструктура", Киев, февраль 2021

Пока до оборотов Кракова в Украине дотягивает лишь столичный "Борисполь", но потенциал рынка авиаперевозок колоссальный. Государственное агентство инфраструктурных проектов проанализировало авиамобильность населения Украины в сравнении с другими странами. И оказалось, что в Украине соотношение пассажиропотока к населению составляет всего 0,5, в то время как в соседней Молдове – 0,8, в Польше – 1,2. А в таких развитых странах, как Германия, США и Великобритания – от 2,7 до 4,1.

Но это доказывает, что рынок не насыщен. Украине и Молдове есть куда расти, в то время как для США и Великобритании это уже проблематично.

При этом рост числа пассажиров напрямую связан с экономическим развитием страны и региона. По словам Федора Барны, увеличение пассажиропотока на 10% дает около 0,5% прироста к уровню ВВП.

А по оценке коммерческого директора аэропорта "Борисполь" Георгия Зубко, каждый доллар, вложенный в развитие аэропорта, приносит до 2,5 долларов прибыли региону. Кроме непосредственно авиакомпаний и аэропортов, запускаются сопутствующие бизнесы – отели, транспорт, рестораны, магазины и т.д.

При включении аэропорта в президентскую программу «Большая стройка» исходят из ряда факторов: географического положения, потенциала региона и готовности авиакомпаний туда летать.

"Когда к нам приходит кто-то и говорит: мы хотим, чтобы у нас был аэропорт, мы говорим: ок, а кто к тебе будет летать? С кем ты провел переговоры? Какие компании выразили готовность открывать рейсы, когда откроется аэропорт? Исходим из многих факторов", – пояснил Олег Варивода.

К началу 2023 года в рамках "Большой стройки" планируют обновить 10 аэропортов и начать реконструкцию следующих. "Потому что 10 аэропортов – это неплохо, но мы самая большая страна Европы, у нас есть еще Ивано-Франковск, Хмельницкий, Сумы, Черкассы, Чернигов", – говорит советник президентской программы.

Он уточнил, что в планах также создание аэропорта, который будет обслуживать часть Донбасса и Запорожской области. Но от идеи развития аэропорта в Мариуполе пока пришлось отказаться из соображений безопасности полетов – слишком близко к линии разграничения.

Инфраструктурная экспансия

Выглядит так, что начатая Владимиром Зеленским "Большая стройка", которая поначалу воспринималась как преимущественно дорожный проект, охватила всю инфраструктуру и добралась до неба. Олег Варивода поясняет, что бессмысленно делать дороги в отрыве от остальной инфраструктуры – эффекта это не даст:

"Инфраструктура подразумевает под собой комплексное развитие. Т.е. если мы говорим о развитии видов транспорта и направлений, то развивать их нужно вместе. Потому что, развивая дороги и не развивая аэропорты, мы делаем "узкое место" в аэропортах. Развивая дороги и не развивая порты – будет "узкое место" в портах, потому что все это – логистические цепочки и возможные пути следования пассажиров, грузов и всего остального".

Первый самолет Eurowings в Украине, аэропорт "Борисполь", сентябрь 2021 года

"Мы уже наблюдаем тенденцию роста для внутренних авиарейсов. Важным толчком для развития сообщений внутри страны является развитие сети региональных аэропортов, а в перспективе – создание национального авиаперевозчика", – заявлял министр инфраструктуры Александр Кубраков.

Известно, что летом министерство начало сотрудничество с французской консалтинговой компанией Aerogestion в связи с созданием будущего национального перевозчика. Презентовать проект обещали уже к концу года.

В целом перспективы "Большой стройки" в украинском небе выглядят оптимистично. В следующем году на развитие региональных аэропортов выделят еще больше ресурсов. Внешняя конъюнктура также благоприятная: после ковидного шторма отрасль оживает и приближается к показателям докризисного 2019 года. Так, авиатрафик в небе над Украиной за лето составил 230% от показателей прошлого года, а пассажиропоток "Борисполя" в октябре достиг 71% от аналогичного периода 2019 года, превысив 1 млн пассажиров.

Притом в Украину верят: только за минувшие пару месяцев к нам пришла крупнейшая туристическая авиакомпания Германии – лоукостер Eurowings (Lufthansa Group), а скандинавская SAS открыла новый рейс в Стокгольм. Похоже, после долгих лет стагнации над рынком авиаперевозок наконец засияло солнце.