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Быстрее, выше и дешевле: как изменится украинское "небо" за два года "Большой стройки"

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Киев, Пятница 19 ноября 2021 11:00
Быстрее, выше и дешевле: как изменится украинское "небо" за два года "Большой стройки" Президент Владимир Зеленский в аэропорту Кривого Рога, июнь 2021 года (фото: пресс-служба)
Автор: Александр Хищенко

19 июля в аэропорту Одессы приземлился пассажирский самолет SkyUp Airlines, выполнивший рейс PQ107 из "Борисполя". Несмотря на то, что рейс был плановым, его встречали сотни людей, а счастливая команда пилотов и бортпроводников позировала перед камерами журналистов. Радость одесситов объяснялась просто: самолет приземлился на взлетно-посадочную полосу, открытую по программе "Большая стройка". Первую новую полосу в Украине за 10 лет.

За полгода до этого, в феврале 2021 года, президент Владимир Зеленский на инфраструктурном форуме в Киеве представил план развития украинских аэропортов. Ужгород, Черновцы, Кривой Рог, Полтава, Днепр и другие населенные пункты получат новый стимул для роста.

"Наша амбициозная, но вполне реальная цель, которую мы хотим реализовать как можно скорее, – это национальная государственная авиакомпания, которая сможет осуществлять рейсы как внутри страны, так и по всему миру", заявил Владимир Зеленский.

Далеко ли до Ужгорода?

Заявление президента звучало действительно амбициозно на фоне не слишком успешной истории украинского авиарынка и пандемии, подорвавшей здоровье глобального рынка перелетов. Но уже летом "полетели" города, которые давно о регулярных рейсах не мечтали, а к концу года подготовка и строительство начались сразу в десяти аэропортах страны.

Быстрее, выше и дешевле: как изменится украинское &quot;небо&quot; за два года &quot;Большой стройки&quot;

Первый рейс Киев-Ужгород, июнь 2021 года (фото lowcost.ua)

Для Украины, где большие расстояния и отсутствие качественной инфраструктуры долгие годы сдерживали прямые контакты целых регионов, это большое событие, которое перекликается с идеологией президентской "Большой стройки" – сшить страну.

Один из примеров – Ужгород, где в июне авиакомпания Windrose открыла регулярные рейсы в Киев. До недавнего времени дорога из Киева до Закарпатья занимала в среднем 10 часов, если двигаться на машине, и почти 16 часов на поезде. А жителям Сум или Мариуполя нужна была действительно веская причина, чтобы проделать еще больший путь.

"Когда в этом году запускались новые региональные рейсы в Ужгород, Черновцы, Кривой Рог – было столько скептиков! Говорили: да кто оттуда полетит в Киев и назад? Слушайте, эти новые регулярные рейсы заполнены на 90-100%. Так что курс взят правильный", – комментировал замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко, координирующий "Большую стройку".

40 лет без права на ремонт

За годы Независимости в Украине выросли целые поколения детей, которым бабушки и дедушки рассказывали, как летали из райцентра в Киев по делам или на свадьбу родственников. Новому поколению эти рассказы казались фантастикой, поскольку далеко не каждая область могла похвастать хотя бы одним действующим аэропортом.

Быстрее, выше и дешевле: как изменится украинское &quot;небо&quot; за два года &quot;Большой стройки&quot;

Экипаж первого самолета на обновленной ВПП в Одессе, июль 2021 года

Всплеск активности произошел лишь на фоне Евро-2012, когда обновили воздушные ворота Киева, Харькова, Львова и Донецка. На том все и закончилось, не считая длинного коррупционного шлейфа.

Главной проблемой региональных аэропортов было не только отсутствие системной работы с перевозчиками и старые терминалы, но и изношенные полосы 40-летней давности и оборудование, с которым современные самолеты принимать нельзя. Именно с этой точки и начали "Большую стройку" украинского неба.

Первый результат – Одесса, где летом сдали первую очередь взлетно-посадочной полосы, расширенной и продленной до 2,8 км. Теперь начались работы по второй очереди: полосу продлят до 3,2 км, что откроет возможности для обслуживания больших пассажирских и грузовых самолетов.

Параллельно закончили 2 рулевые дорожки, перрон перед новым терминалом, поставили новое оборудование и 4 телетрапа.

До недавнего времени только столичный "Борисполь" и Львов могли принимать самолеты при плохих погодных условиях. Поэтому строительство полосы и новое оборудование запаковали в один проект, иначе пользы от новой ВПП будет немного.

"Это связано с тем, что есть специальные системы, которые позволяют в автоматическом режиме сажать современные борты. Для аэропортов, где мы реконструируем полосы, предусматриваем закупку таких систем. Ведь полоса – это еще и радиотехническое оборудование, аэронавигационное оборудование, система точного захода на посадку и т.д.", – говорит советник президентской программы, исполнительный директор Национальной ассоциации дорожников Украины Олег Варивода.

Новое оборудование появится в Кривом Роге, Херсоне, Днепре, Житомире, Ровно, Виннице и других городах, где началась реконструкция аэропортов.

Долетит ли Ryanair до Житомира?

Спикеры "Большой стройки" не скрывают, что развитие внутренних сообщений – лишь одна из задач программы. Не менее важно открыть Украину миру и связать регионы с Европой и другими направлениями. И тут поможет "авиа-безвиз" – Соглашение об Общем авиационном пространстве между Украиной и ЕС, заключенное 12 октября этого года.

Быстрее, выше и дешевле: как изменится украинское &quot;небо&quot; за два года &quot;Большой стройки&quot;

Подписание "авиабезвиза", Киев, октябрь 2021 года

Документ, подписанный в присутствии президента Владимира Зеленского, президента Европейского Совета Шарля Мишеля и президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, предусматривает введение европейских стандартов авиаперевозок. Авиакомпании Украины и стран ЕС смогут договариваться о рейсах напрямую с аэропортами (а не через правительства, как было до сих пор).

Авиаперевозчики ждали подписания "безвиза" более семи лет. Долгожданное соглашение открывает рынки, в том числе на выполнение рейсов внутри Украины для европейских компаний.

Ранее Майкл О’Лири, исполнительный директор крупнейшего лоукостера Европы Ryanair, заявлял о планах "агрессивного расширения" в Украине, как только вступит в действие Соглашение с ЕС. Пока компания работает в пяти украинских аэропортах, но намерена расширить свое присутствие до двенадцати. Реконструкция региональных аэропортов в рамках "Большой стройки" даст такую возможность.

По мнению Олега Вариводы, приход на украинский рынок европейских компаний будет стимулировать рост качества услуг и снижение цен: "Крупные игроки могут давать хорошие условия. Поэтому для нас это несомненный плюс – для потребителей в первую очередь".

На внутреннем рынке конкуренция уже работает. К примеру, на маршруте Киев – Одесса действуют уже несколько украинских компаний: МАУ, Windrose, Bees Airline и "Мотор Сич", при этом цены стартуют от 627 грн, что вполне сопоставимо с билетом на поезд (355 грн за место в купе) или скоростной "Интерсити" (419 грн во втором классе).

Экономика "Большой стройки" в небе

В этом году на реконструкцию аэропортов потратят рекордные 2,5 млрд гривен. Из них около 1,5 млрд из бюджета возьмет на себя аэропорт в Днепре, еще порядка 1 млрд – реконструкция аэропортов Черновцов, Ровно и Херсона. Последние финансируются из Спецфонда, в том числе поступлений от легализации игорного бизнеса.

Быстрее, выше и дешевле: как изменится украинское &quot;небо&quot; за два года &quot;Большой стройки&quot;

Строительство аэропорта в Днепре, октябрь 2021 года

Днепр выделяется среди всех проектов как объемом работ, так и моделью финансирования: государство строит взлетку длиной 3,2 км, перрон и рулежные дорожки, а частный инвестор компания DCH – новый терминал, способный обслуживать 11 тысяч пассажиров в сутки. В областной администрации прогнозируют, что в 2023 году аэропорт "Днепр" сможет пропускать 1 млн пассажиров, а к 2045 году нарастит мощности до 4 млн.

Похожие планы и у Одессы, а в Винницкой ОДА надеются, что смогут привлечь пассажиров даже из Молдовы.

Цифры предварительные, но нет сомнений, что рост пассажиропотока в обновленных региональных аэропортах будет. Это доказывает и пример новых внутренних рейсов, и даже недавний поток туристов из стран Персидского залива, которые проводили время не только в Киеве, но с удовольствием отправлялись во Львов и Одессу.

Федор Барна, до недавнего времени руководивший Николаевским аэропортом, приводит пример соседней Польши, где отказались от модели единого Варшавского хаба и перешли к point-to-point развитию региональных аэропортов.

"Я смотрю на Николаев – Одесса – Херсон по тому же принципу. Например, расстояние между Вроцлавом и Катовице составляет 190 км, а между Краковом и Катовице – 78 км. При этом в 2019 году у аэропорта Вроцлава было 3 млн пассажиропотока, у аэропорта Кракова – 8,5 млн, у Катовице – 5,5 млн, - рассказал Барна на форуме "Украина 30. Инфраструктура". – В Николаеве самый большой зоопарк в Европе, Одесса – город-миллионник, на Херсонщине живописная природа. Я не вижу нас как конкурентов, скорее мы дополняем друг друга".

Быстрее, выше и дешевле: как изменится украинское &quot;небо&quot; за два года &quot;Большой стройки&quot;

Презентация на форуме "Украина 30. Инфраструктура", Киев, февраль 2021

Пока до оборотов Кракова в Украине дотягивает лишь столичный "Борисполь", но потенциал рынка авиаперевозок колоссальный. Государственное агентство инфраструктурных проектов проанализировало авиамобильность населения Украины в сравнении с другими странами. И оказалось, что в Украине соотношение пассажиропотока к населению составляет всего 0,5, в то время как в соседней Молдове – 0,8, в Польше – 1,2. А в таких развитых странах, как Германия, США и Великобритания – от 2,7 до 4,1.

Но это доказывает, что рынок не насыщен. Украине и Молдове есть куда расти, в то время как для США и Великобритании это уже проблематично.

При этом рост числа пассажиров напрямую связан с экономическим развитием страны и региона. По словам Федора Барны, увеличение пассажиропотока на 10% дает около 0,5% прироста к уровню ВВП.

А по оценке коммерческого директора аэропорта "Борисполь" Георгия Зубко, каждый доллар, вложенный в развитие аэропорта, приносит до 2,5 долларов прибыли региону. Кроме непосредственно авиакомпаний и аэропортов, запускаются сопутствующие бизнесы – отели, транспорт, рестораны, магазины и т.д.

При включении аэропорта в президентскую программу «Большая стройка» исходят из ряда факторов: географического положения, потенциала региона и готовности авиакомпаний туда летать.

"Когда к нам приходит кто-то и говорит: мы хотим, чтобы у нас был аэропорт, мы говорим: ок, а кто к тебе будет летать? С кем ты провел переговоры? Какие компании выразили готовность открывать рейсы, когда откроется аэропорт? Исходим из многих факторов", – пояснил Олег Варивода.

К началу 2023 года в рамках "Большой стройки" планируют обновить 10 аэропортов и начать реконструкцию следующих. "Потому что 10 аэропортов – это неплохо, но мы самая большая страна Европы, у нас есть еще Ивано-Франковск, Хмельницкий, Сумы, Черкассы, Чернигов", – говорит советник президентской программы.

Он уточнил, что в планах также создание аэропорта, который будет обслуживать часть Донбасса и Запорожской области. Но от идеи развития аэропорта в Мариуполе пока пришлось отказаться из соображений безопасности полетов – слишком близко к линии разграничения.

Инфраструктурная экспансия

Выглядит так, что начатая Владимиром Зеленским "Большая стройка", которая поначалу воспринималась как преимущественно дорожный проект, охватила всю инфраструктуру и добралась до неба. Олег Варивода поясняет, что бессмысленно делать дороги в отрыве от остальной инфраструктуры – эффекта это не даст:

"Инфраструктура подразумевает под собой комплексное развитие. Т.е. если мы говорим о развитии видов транспорта и направлений, то развивать их нужно вместе. Потому что, развивая дороги и не развивая аэропорты, мы делаем "узкое место" в аэропортах. Развивая дороги и не развивая порты – будет "узкое место" в портах, потому что все это – логистические цепочки и возможные пути следования пассажиров, грузов и всего остального".

Быстрее, выше и дешевле: как изменится украинское &quot;небо&quot; за два года &quot;Большой стройки&quot;

Первый самолет Eurowings в Украине, аэропорт "Борисполь", сентябрь 2021 года

"Мы уже наблюдаем тенденцию роста для внутренних авиарейсов. Важным толчком для развития сообщений внутри страны является развитие сети региональных аэропортов, а в перспективе – создание национального авиаперевозчика", – заявлял министр инфраструктуры Александр Кубраков.

Известно, что летом министерство начало сотрудничество с французской консалтинговой компанией Aerogestion в связи с созданием будущего национального перевозчика. Презентовать проект обещали уже к концу года.

В целом перспективы "Большой стройки" в украинском небе выглядят оптимистично. В следующем году на развитие региональных аэропортов выделят еще больше ресурсов. Внешняя конъюнктура также благоприятная: после ковидного шторма отрасль оживает и приближается к показателям докризисного 2019 года. Так, авиатрафик в небе над Украиной за лето составил 230% от показателей прошлого года, а пассажиропоток "Борисполя" в октябре достиг 71% от аналогичного периода 2019 года, превысив 1 млн пассажиров.

Притом в Украину верят: только за минувшие пару месяцев к нам пришла крупнейшая туристическая авиакомпания Германии – лоукостер Eurowings (Lufthansa Group), а скандинавская SAS открыла новый рейс в Стокгольм. Похоже, после долгих лет стагнации над рынком авиаперевозок наконец засияло солнце.

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Владимир Зеленский инфраструктура Большая стройка
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