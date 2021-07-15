Бой с тенью. Как пандемия повлияла на контрабанду и какой вред она наносит

Буквально на днях Служба безопасности разоблачила очередной канал незаконной переправки в Украину оптовых партий табачных изделий. У контрабандистов обнаружили более 750 тыс. пачек с иностранными сигаретами почти на 10 млн гривен. Товар вывозили с юга Европы и по задекларированному маршруту должны были доставить его в одну из стран Центральной Азии.

Этот лишь один из бесчисленного множества похожих кейсов. По словам президента Владимира Зеленского, ежегодно контрабанда наносит ущерб государственному бюджету почти на 300 млрд грн. Причем только из-за контрабанды сигарет – одного из самых "ходовых" товаров – более 12 миллиардов.

РБК-Украина в рамках спецпроекта разбиралось, повлияли ли карантин и пандемия на контрабандные схемы и объемы, а также как контрабанда бьет по интересам государства и рядовых граждан.

Пандемия коронавируса и карантинные ограничения повлияли не только на легальный сектор экономики. Временное закрытие границ, общее снижение миграционных потоков и падение экономической активности не могло не отразиться и на контрабанде. Но эффект оказался двояким.

Как рассказывали в Государственной пограничной службе, в связи с периодическими ограничениями на въезд и выезд из Украины попыток нелегальной переправки товаров через границу ожидаемо становилось меньше, особенно если говорить об официальных пунктах пропуска. Но после того, как ограничения на перемещение были сняты, деятельность контрабандистов быстро вернулась к прежнему уровню.

В то же время, более долгосрочный эффект карантинных ограничений – падение экономики и рост бедности – наоборот, стимулировали контрабандную и контрафактную активность. Так, американское издание Bloomberg цитирует выступления руководителей JTI на Global Tobacco and Nicotine Forum, состоявшемся в сентябре прошлого года. В частности, падение доходов граждан привело к росту спроса на дешевые сигареты.

"Это прямой результат пандемии. Преступники попытаются этим воспользоваться", – заявил Иан Монтейт, глава подразделения Japan Tobacco International по борьбе с незаконной торговлей сигаретами.

Согласно отчету Мирового банка, ежегодные бюджетные потери от контрабанды, контрафакта и прочих незаконных операций на сигаретном рынке составляют около 40-50 миллиардов долларов США.

Как сообщали украинские пограничники, в прошлом году на границе было задержано 11,9 миллиона пачек нелегальных сигарет, из которых 81% составил контрабандный "импорт". Это на треть меньше, чем в 2019 году, но все-таки больше, чем в 2018-ом – очевидно, пандемия только временно сбила тренд роста сигаретной контрабанды.

При этом стоит помнить, что речь идет только об официальных цифрах. Сколько раз контрабандистам удалось обмануть или коррумпировать пограничников – естественно, можно лишь догадываться.

Печальный рекорд

Если же отталкиваться от цифр ГПСУ, первенство в контрабандных потоках на ввоз в страну в последнее время традиционно занимают автомобили, табак и алкоголь – 17% от общего объема выявленного контрабандного импорта.

Табак и алкоголь – подакцизные группы товаров. И "теневая" часть в них растет вместе с ростом цены на продукцию из-за повышения акцизов, что приводит к росту спроса на более дешевую продукцию – контрабандную. Так, согласно данным исследовательской компании Kantar, если в 2016 году "теневая" часть табачной продукции составляла 1,1%, то в 2017 – уже 2,3%, в 2018 – 4,4%, в 2019 – 6,6%, в 2020 – 6,9%, а согласно февральскому исследованию текущего года – рекордных 12,8%.

По словам главы фискальной службы Украины Вадима Мельника, начиная с января 2021 году, фискалы изъяли 443 тонны ликероводочных изделий на 108,8 млн грн и более 13 млн пачек табачных изделий на почти 450 млн грн.

Согласно данным института ГФС, по итогам 2020 года почти каждая вторая бутылка крепкого алкоголя была произведена незаконно, а каждая четвертая оказалась подделкой. Аналогичные процессы происходят и в "сером" импорте техники, брендовой одежды, лекарств и других товаров. Например, каждый четвертый смартфон и каждый пятый телевизор ввозится в Украину нелегально.

Одним из самых громких случаев сигаретной контрабанды в прошлом году стала попытка ввоза 16 тонн сигарет через Одесский порт, на сумму примерно 20 млн грн. И в целом, сообщают пограничники, на контрабанду морем приходится почти две третьих всего нелегальных перевозок сигарет. Вторым по объему направлением является Беларусь – около 16%.

Контрабандные техники при этом остаются прежними (хоть и постоянно совершенствуются): от различных махинаций при документальном оформлении товаров до попыток провезти сигаретные пачки в любых пустотах автомобилей, в бензобаках, под капотом, под обшивкой кресел и т.д., чтобы обвести пограничников вокруг пальца.

Вполне естественно, карантинные ограничения на некоторое время усложнили работу популярнейшей схемы с использованием "пиджаков" – когда большая партия товара делится на мелкие порции, которые рядовые участники схемы провозят через границу якобы для личного пользования, иногда по несколько раз в день.

Впрочем, в прошлом году были зафиксированы и весьма примечательные эпизоды сигаретной контрабанды. Так, в декабре прошлого года на перевозках сигарет попался венгерский дипломат и экс-депутат местного парламента. А месяцем ранее за контрабандой сигарет поймали капитана погранслужбы, переправлявшего товар через границу на автожире (небольшом летательном аппарате), и привлекшего к "бизнесу" четырех местных жителей, в том числе священника.

В прошлом году оперативники задержали пилота-контрабандиста, который неоднократно нарушал границу с Румынией (dpsu.gov.ua)

Основной поток контрабандных сигарет идет в Украину из Беларуси, приднестровского региона и неподконтрольных территорий Донбасса. Таким образом, нелегальный рынок сигарет становится еще одним из источников финансирования терроризма и сепаратизма.

Свежий пример: в июне этого года сотрудниками ГФС была пресечена попытка незаконного ввоза табачных изделий с территории Российской Федерации.

Жители Луганской области пытались провезти через границу сигареты неустановленного производителя с отсутствующими акцизными марками и маркировкой, спрятав их в грузовике. При осмотре было обнаружено почти 200 коробок, ориентировочная рыночная стоимость сигарет составила около 5,8 млн грн.

Страдают все

От контрабанды, в частности, контрабанды сигарет, фактически проигрывают все (естественно, кроме тех, кто сам занимается этим "бизнесом"): государство, действующие в легальном поле компании, рядовые граждане и т.д.

Так, легальные импортеры техники или производители сигарет, которые исправно платят налоги и таможенные платежи в бюджет, вынуждены нести убытки и часто сокращать производство из-за несправедливой конкуренции, что приводит среди прочего и к потере рабочих мест. А табачные компании в Украине традиционно являются одними из крупнейших налогоплательщиков, а в стоимости одной пачки сигарет до 80% процентов как раз составляют различные налоги.

Общий ущерб для госбюджета страны в конечном итоге измеряется миллиардами гривен, которые могли бы пойти, например, на инфраструктурные проекты, принося пользу всем украинцам – как курильщикам, так и некурящим.

Как говорится в исследовании FATF – международной организации по борьбе с отмыванием денег – сигаретная контрабанда снижает общую эффективность правоохранительных систем стран мира. "Если уровень предполагаемой угрозы контрабанды значителен, то растет давление на правоохранительные органы в части распределения ресурсов для борьбы с контрабандой и как следствие "оттягивание" агентов от приоритетных направлений или противодействия преступной деятельности", – говорится в исследовании.

Из-за контрабанды сигарет страдают как государство, так и курильщики (фото: freepik)

Полученные за счет контрабандной деятельности деньги также часто идут отнюдь не на благие цели. А используются для финансирования других преступлений, вроде терроризма (для многих террористических организаций в мире незаконный сигаретный бизнес составляет важную часть дохода). Или для коррумпирования чиновников, что крайне актуально в украинских реалиях. Страдает и общая репутация Украины как коррумпированного рая для контрабандистов, страдают и рядовые потребители сигарет.

Безусловно, спрос на контрабандную продукцию понятен – она банально дешевле, поскольку не нужно платить налоги и таможенные сборы. Это позволяет с лихвой отбить затраты на ее транзит, получить высокую прибыль, при этом для покупателя пачка сигарет все равно останется сравнительно дешёвой. А если еще и купить ее не составляет труда, как в Украине, то потребительский выбор в пользу таких товаров абсолютно понятен.

В то же время, в отличие от легального рынка сигарет с его жестким регулированием, в том числе и вопросах качества продукции, контрабанду никто не контролирует. Из чего на самом деле сделаны такие сигареты, какие в них могут быть лишние примеси, в каких условиях такой продукт попал в Украину (например, в бензобаке машины) – рядовой покупатель о таком едва ли часто задумывается. Прямым последствием этого является удар по здоровью человека, а если учесть масштабы теневого рынка сигарет – то и по здоровью всей нации. А легальные производители сигарет опять-таки несут потери, на этот раз уже имиджевые – если купленные контрабандные сигареты не оправдают вкусовых ожиданий от бренда.

На данный момент, несмотря на размах проблемы, контрабанда, в том числе сигаретная, может привести только к административной ответственности.

Однако, во вторник, 13 июля Верховная рада приняла за основу законопроект президента Владимира Зеленского №5420 о криминализации контрабанды. Уголовный кодекс хотят дополнить новыми статьями: контрабанда товаров, контрабанда подакцизных товаров и недостоверное декларирование товаров.

Перед вторым чтением законопроект еще ждут обсуждения и доработки в комитетах. Тем более, проект документа вызвал немало критики со стороны бизнеса из-за норм о недостоверном декларировании товаров. В частности, критику вызвало то, что уголовное наказание хотят ввести даже за неумышленные ошибки в таможенных декларациях. Это может привести к тому, что служащие таможни будут заниматься не таможенным оформлением товаров и проверкой деклараций, а поиском формальных причин отказать в оформлении, чтобы обезопасить себя от возможных обвинений, говорят в Американской торговой палате.

Но в целом же, идеология законопроекта верная, он лишь нуждается в определенной корректировке. И опыт других стран, криминализировавших контрабанду, доказал эффективность такого подхода.