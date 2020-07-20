Борьба за миллионы: кто будет сражаться за пост мэра в крупнейших городах

В октябре в Украине пройдут местные выборы (фото: Виталий Носач/РБК-Украина)

Основные политические игроки уже вовсю занялись подготовкой к местным выборам, которые пройдут 25 октября. Желающие побороться за власть в регионах запустили предвыборные штабы и подбирают свои команды. О том, кто будет бороться за пост мэра в Киеве, Одессе, Харькове, Днепре и Львове и каковы шансы действующих градоначальников выстоять в этой схватке – в материале РБК-Украина.

В конце августа в Украине начнется избирательная кампания к местным выборам. Не дожидаясь ее официального старта, руководство крупнейших партий уже вплотную занялось формированием своих команд в регионах, а потенциальные кандидаты соревнуются за поддержку избирателей.

Пожалуй, самое масштабное состязание развернется за представительство в облсоветах и власть в областных центрах. Особенно в пяти крупнейших городах – Киеве, Одессе, Харькове, Днепре и Львове. Но вряд ли октябрьские выборы кардинально "перетасуют" расстановку сил на местах.

Получив разгромную победу в президентской, а затем и в парламентской гонке, на Банковой всерьез задумались над тем, чтобы следом провести еще и полную перезагрузку власти в регионах. Или хотя бы в пятерке самых больших городов страны. Прошлой осенью такой шанс у Зеленского и "Слуги народа" был, считает политолог Владимир Фесенко. Но сейчас полностью воплотить этот сценарий им уже не удастся, полагает эксперт.

Этому есть целый ряд объяснений. Первое из них – немного "просевший" рейтинг президента и его партии. Во-вторых, самого по себе выдвижения от "Слуги народа" или любой другой раскрученной политсилы во время местных выборов недостаточно.

"На мой взгляд, партии власти не удастся перезагрузить местную власть не только в городах-миллионниках, но и фактически во всех областных центрах, возможно, за небольшими исключениями. Вопрос не только в "Слуге народа" и падении доверия к власти, а в том, что традиционно во время местных выборов побеждали не партийные бренды, а местные авторитетные политики. Независимо от названия их партии", – сказал РБК-Украина председатель Комитета избирателей Украины (КИУ) Алексей Кошель.

Если кандидат никак не отличился в сфере самоуправления или, по крайней мере, не пользуется широкой узнаваемостью, то его шансы на успех не так уж и высоки. Поиск таких кандидатов – еще одна проблема, с которой сталкивается "Слуга народа", формируя свои команды в регионах.

Больше всего кадровый голод дает о себе знать во время подбора кандидатов в мэры областных центров. По этой причине в некоторых городах партия Зеленского решила выдвигать действующих народных депутатов. Если они не победят, то смогут хотя бы провести большие фракции в городские советы.

По информации РБК-Украина, за пост городского головы Черкасс может побороться Александр Скичко. Ещё одного мажоритарщика – Татьяну Рябуху – "Слуга народа" планирует выдвинуть в Сумах. Но не во всех облцентрах партия уже наметила будущих кандидатов в мэры. Не все готовы ввязываться в борьбу за власть на местах, а те, кто готов – не факт, что победит.

За время карантина действующие мэры, став главными борцами с эпидемией на местах, лишь укрепили свою поддержку среди жителей. То же касается и пятерки крупнейших городов, где мэры имеют за спиной как минимум две каденции и очень высокий рейтинг. Почти все они уже изъявили желание избираться на еще один срок и "сбить" их будет весьма проблематично.

На столичном ринге

У действующего мэра Виталия Кличко самые большие шансы на победу в Киеве. Из последних соцопросов следует, что он в разы опережает своих ближайших конкурентов. Хотя они не учитывали всех кандидатов, нацелившихся на главный пост в столице.

Например, в исследовании "Центра Разумкова" возможный кандидат от "Слуги народа" главный санитарный врач Виктор Ляшко получил бы по Киеву чуть больше 6% голосов и третье место. Его в команде Зеленского хотели отправить штурмовать столицу, но передумали. Якобы из-за растущего антирейтинга, связанного с обострением эпидемии COVID-19, сказали изданию несколько собеседников в президентской партии.

В прошлый четверг "Слуга народа" огласила, что конкуренцию Кличко на выборах составит народный депутат Ирина Верещук. Во внутрипартийных праймериз она обошла четырех своих коллег по фракции, желавших побороться за кресло киевского мэра. Хотя разговоры о том, что у Зеленского остановили свой выбор на Верещук, ходили еще за несколько дней до голосования фракции.

Она – не единственная женщина, которую провластная команда рассматривала в качестве потенциального кандидата в мэры столицы. По информации РБК-Украина, у Зеленского предлагали побороться за этот пост его бывшей коллеге по "Студии Квартал 95" Елене Кравец. Но она отказалась.

Неплохие рейтинговые позиции в столице у основателя сети лабораторий Eurolab Андрея Пальчевского, который нарастил узнаваемость благодаря постоянному появлению на телеканалах 112, Newsone и ZIK.

В начале июля он заявил о создании своей собственной партии под названием "Победа Пальчевского". Сам он официально не подтвердил свои планы выдвигаться в Киеве, хотя билборды с его изображением стали появляться на улицах столицы еще прошлой осенью.

По несколько процентов рейтинга в Киеве могут получить лидер партии "Сила и честь" Игорь Смешко и экс-глава КГГА Александр Попов – возможный кандидат от "Оппозиционной платформы – За життя".

Под вопросом остается кандидат в мэры от "Голоса". В партии предложили побороться за столицу шоумену Сергею Притуле, но он все еще не дал окончательного ответа. Если же он откажется, то вместо него по Киеву может пойти нынешняя глава политсилы Кира Рудык.

От "Свободы" бороться за кресло столичного градоначальника собирается экс-нардеп Андрей Ильенко. В "Европейской солидарности" склоняются к тому, чтобы выдвинуть в соперники Кличко одесского мажоритарщика Алексея Гончаренко. Предвыборную активность в столице он развернул еще пару месяцев назад, заполонив улицы своими бордами.

Но официально оглашать его своим кандидатом по Киеву у Порошенко не спешат. В команде пятого президента не оставляют надежд на то, что им удастся договориться с Кличко пойти на выборы вместе, несмотря на его публичный отказ.

"Кажется крайне маловероятным, что вообще кто-то сможет сместить Кличко с поста мэра Киева, в том числе и "Слуга народа". Чтобы это случилось, должно произойти какое-то событие грандиозного информационного масштаба. С Киевсоветом ситуация не столь однозначна, но единоличное большинство вряд ли кто-то получит, и все будет решаться в результате переговоров", – отметил в разговоре с РБК-Украина директор социологической службы "Центра Разумкова" Андрей Быченко.

И в "Евросолидарности", и у Кличко осознают, что самой победы на выборах мэра для контроля за столицей недостаточно. Без своего большинства в местном совете у городского головы не так уж много рычагов для влияния.

Согласно последним соцопросам, за лидерство в Киевсовете борются политсила Порошенко, "Слуга народа" и УДАР. В случае победы Кличко наверняка придется скраивать "промэрское большинство" на пару с кем-то из них. Но от его выбора зависит то, в каком статусе он окажется по отношению к Банковой – другом или жестким оппозиционером.

Труханов и джентльмены

Городской голова Одессы и лидер партии "Доверяй делам" Геннадий Труханов собирается бороться за переизбрание на третью каденцию. Исходя из опроса группы "Рейтинг", проведенного в конце мая – начале июня, в первом туре Труханов может набрать почти 49% голосов.

Ответить на вопрос о том, какие еще политсилы могут поддержать Труханова во время грядущей местной гонки, он затрудняется. Но не исключает коалиционных союзов в Одесском совете, в случае победы на выборах, в том числе и со "Слугой народа".

"Мы всегда за конструктив. Если представители какой бы то ни было политсилы настроены работать конструктивно, мы всегда найдем общий язык. Если же работа превращается в политиканство и популизм, это не к нам", – прокомментировал изданию Геннадий Труханов.

Вступить в гонку за пост одесского мэра также может президент Одесской юридической академии, бывший нардеп Сергей Кивалов. Сейчас он возглавляет Украинскую морскую партию, которая наверняка поборется за места в совете Одессы. На последних парламентских выборах Кивалов проиграл свой многолетний округ мажоритарщику от "Слуги народа" Алексею Леонову.

Сам он также не прочь вступить в схватку за главное кресло в городе при поддержке президентской партии. Но чтобы составить реальную конкуренцию рейтинговому мэру, у Зеленского решили прибегнуть к нестандартным кадровым решениям.

По информации издания, в команде президента хотят выдвинуть против Труханова одного из фронтменов команды КВН "Одесские джентльмены", предпринимателя Олега Филимонова. Якобы его кандидатуру одобрил сам Зеленский, утверждают источники в окружении президента.

От ОПЗЖ, имеющей неплохие рейтинговые позиции в регионе, на Одессу могут пойти народные депутаты Николай Скорик либо Татьяна Плачкова. По информации РБК-Украина, в политсиле Медведчука и Бойко по-прежнему продолжаются дискуссии на этот счет.

Попробовать свои силы в гонке за главный пост Одессы может и бывший мэр города Эдуард Гурвиц, который, скорее всего, будет баллотироваться от УДАРа.

Кернес против безальтернативности

Ситуация в Харькове во многом напоминает расклад, сложившийся в Одессе: рейтинговый мэр и немного тех, кто может составить ему реальную конкуренцию. Действующий городской голова Геннадий Кернес уже заявил о планах избраться мэром в третий раз и повести на выборы свою собственную партию "Блок Кернеса – успешный Харьков".

Против него "Слуга народа" собирается выдвинуть бизнесмена из сферы IT Романа Катеринчика, сказали изданию несколько влиятельных собеседников в президентской политсиле. Его компании Artjoker и Turboseo занимаются веб-разработкой и интернет-рекламой. На последних досрочных выборах в парламент Катеринчик замыкал первую десятку списка партии Шария.

Негласно в "Слуге народа" признают: особых надежд на победу Катеринчика не возлагают, понимая, что за считанные месяцы "вырастить" реальную альтернативу Кернесу в городе им не удастся.

Еще одним оппонентом действующего мэра в Харькове станет нардеп от ОПЗЖ Александр Фельдман. У "Оппоплатформы – За життя" достаточно высокие рейтинговые показатели в Харьковской области. По данным группы "Рейтинг", на выборах в облсовет политсила могла бы получить второй результат, на несколько процентов уступая "Блоку Кернеса". Согласно этому же опросу, следом, с десятипроцентным отрывом идет "Слуга народа".

Изменить расстановку сил в регионе может экс-глава областной госадминистрации и давняя соратница председателя Харьковской ячейки ОПЗЖ Игоря Райнина – Юлия Светличная. В марте она победила на довыборах в Раду в одном из округов на Харьковщине. У Светличной один из самых высоких рейтингов поддержки в области, следует из опроса "Рейтинга".

В мае этого года она обзавелась собственной партией "Блок Светличной "Разом!", который наверняка будет конкурировать за мандаты в городском и областном совете. В политических кругах Харькова не исключают, что Светличная может поучаствовать и в схватке за должность мэра города, но сама она продолжает сохранять интригу по поводу своего возможного выдвижения.

Ответная "Пропозиція"

Городской голова Днепра Борис Филатов – один из немногих мэров, вставший в жесткую оппозицию к центральной власти после избрания Зеленского. На прошлых выборах он баллотировался в мэры от партии УКРОП, но из-за конфронтации с Игорем Коломойским ему пришлось присмотреться к другим проектам.

В середине июня Филатов вместе с еще несколькими руководителями областным центров представил партию "Пропозиція", которая будет участвовать в местных выборах. В самой политсиле заявляют, что их цель – построение в стране эффективного местного самоуправления.

Соцопрос группы "Рейтинг", проведенный вскоре после съезда партии, показывает, что в Днепре "Пропозиція" может сходу взять 16% голосов и третье место после "Слуги народа" и "Оппозиционной платформы – За життя".

Персонально у Филатова дела обстоят лучше. По данным "Рейтинга", действующий мэр мог бы набрать почти 43% голосов, с огромным разрывом опережая своего ближайшего конкурента Александра Вилкула.

Бывший глава Днепропетровской облгосадминистрации пока не заявлял о своем желании побороться за кресло мэра. Почти наравне с ним в опросе идет народный депутат от "Слуги народа" Максим Бужанский. Сам он не скрывает своих амбиций на должность городского головы Днепра и заявил, что будет баллотироваться, независимо от того, на ком остановит свой выбор президент.

Хотя у "Слуги народа" несколько другие планы. По словам источников в команде Зеленского, по Днепру они хотят выдвинуть в мэры главврача Днепропетровской областной больницы им. Мечникова, нынешнего депутата облсовета от БПП Сергея Рыженко. Его фамилии в последнем исследовании "Рейтинга" нет.

Кроме того, включиться в борьбу за должность мэра может лидер оппозиционной к Филатову партии "Громадской силы", депутат городского совета Загид Краснов. Он и его политсила могут получить на выборах четвертый результат, говорится в опросе "Рейтинга".

Кто, если не Садовой

Если бы действующий городской голова Львова Андрей Садовой сейчас решился пойти на еще один, четвертый срок, то в первом туре он бы набрал около 35% голосов. Эта цифра вдвое больше, чем у его ближайших соперников.

Такой результат сулит Садовому опрос, проведенный компанией Socis, а также внутренняя социология, предоставленная РБК-Украина одним из источников в окружении львовского мэра.

Сам он уклоняется от прямого ответа на вопрос о возможности переизбраться городским головой. Хотя еще в прошлом году он утверждал, что собирается остановиться на трех каденциях.

"Я мэр и сегодня думаю только о городе. Мы переживаем эпидемию. Иногда мне кажется, что я живу в центре этого коронавируса. Победа над вирусом – сегодня моя единственная цель. На мысли о выборах времени нет", – прокомментировал изданию Андрей Садовой.

Пока, согласно обоим опросам, борьба за условное второе место идет между кандидатом от "Европейской солидарности", народным депутатом Олегом Синюткой и бывшим вице-спикером, "свободовцем" Русланом Кошулинским.

Следом за ними в рейтинговой таблице идут представитель партии "Варта" Игорь Зинкевич, экс-нардеп Игорь Васюник и член фракции "Голос" в Верховной раде, львовский мажоритарщик Ярослав Рущишин.

Официально из них троих о своем участии в выборах мэра объявил только Васюник. Кроме того, о своих планах на пост мэра ранее заявил еще один народный депутат, сопредседатель партии "За майбутнє" Тарас Батенко.

Главный вопрос вокруг местной гонки во Львове – кто станет кандидатом от "Слуги народа". На него затрудняются ответить даже в руководстве президентской политсилы.

В разное время во львовском политикуме ходили разговоры о том, что от Зеленского может пойти бывший глава облгосадминистрации – Маркиян Мальский или нынешний – Максим Козицкий. Рассматривался вариант выставить кандидатом посла в Польше Андрея Дещицу. Но он якобы от этой идеи отказался, говорит собеседник в команде Зеленского.\

Была даже версия о том, что "Слуга народа" выдвинет Садового, но в самой партии это отрицают. По словам влиятельного источника внутри монобольшинства, кандидата на Львов у партии пока еще нет.

Вынужденные союзы

По оценке экспертов, шансы на переизбрание у действующих мэров очень высоки. Политолог Владимир Фесенко считает, что у градоначальников Киева, Харькова, Одессы и Днепра нет по-настоящему мощных конкурентов.

"У Труханова единственный риск – уголовные производства, которые расследуются НАБУ. Если в ближайшие месяцы возникнут активные действия правоохранительных органов по Труханову, то это может ему немного помешать. По Львову фаворит, скорее всего, Андрей Садовой, но кандидат от ЕС Олег Синютка может составить ему серьезную конкуренцию за счет достаточно высокого рейтинга партии Порошенко в этом городе", – отметил РБК-Украина Фесенко.

Хотя, по его словам, даже в случае переизбрания ни у кого из этих мэров не будет единоличного контроля над городским советом. А потому им придется договариваться о коалиции с другими политическими силами, в том числе и со "Слугой народа".

"Если говорить о шансах кандидатов от партии власти, нужно вспомнить о том, что сегодня она по-прежнему остается лидером симпатий граждан. И их рейтинг, и рейтинг президента остается достаточно высоким. Это значит, что новое лицо, идущее от президентской политсилы, может со старта получить примерно 15-20% голосов. Это значительный рейтинг", – констатировал Алексей Кошель.

Он прогнозирует: если кандидаты от президентской политсилы не будут иметь за собой токсического шлейфа, то в больших городах они вполне могут выйти во второй тур.

В "Слуге народа" также не ставят перед собой недостижимые цели на эту местную гонку, трезво оценивая свои рейтинговые позиции на местах. Один из источников в команде Зеленского пояснил: если говорить о пятерке крупнейших городов, то партия нацелена бороться за Киев, Днепр и Одессу. Задача по остальным – хорошо выступить в борьбе за горсовет.

Впрочем, по мнению Фесенко, ни одна партия, включая "Слугу народа", не сможет взять единоличное большинство в советах этих городов, и вообще в областных советах и горсоветах областных центров.

"И это неплохой вариант для президентской партии. В большинстве случаев "Слуга народа" будет договариваться о коалиции с партиями мэров. Это важно и для влияния на систему управления в городе, и для обеспечения лояльности мэра к президенту Зеленскому", – резюмировал политолог.