Борьба с COVID-19: кто во власти ответственный за вакцинацию украинцев

В то время как все страны Евросоюза уже начали вакцинацию от коронавируса, украинцы могут лишь надеяться, что и они в ближайшее время получат шанс защитить себя от болезни. Власти обещают, что ресурса на закупку вакцины будет достаточно.

Так, в конце декабря Кабинет министров уже выделил 1,3 млрд грн. В бюджете на 2021 год заложены почти 3 миллиарда гривен, также деньги будут выделяться из специального фонда, созданного для закупки вакцины и доплаты врачам. В общей сложности Минздрав рассчитывает на 15 млрд гривен.

Темой вакцинации украинцев занимается одновременно и правительство, и Офис президента. По информации РБК-Украина одним из ответственных за вакцинацией является советник председателя ОП – Михаил Пасечник, его ранее также называли претендентом на пост министра здравоохранения вместо Максима Степанова.

Пасечник уже несколько раз был связан с Минздравом, в частности дважды возглавлял Государственную службу лекарственных средств. Впрочем, каждый раз его пребывание на посту заканчивалось коррупционными скандалами, расследованиями, протестами, злоупотреблением служебным положением и даже обвинениями в многомиллионных потерях бюджетных средств. О том, какое влияние сейчас имеет политик и можно ли ему доверять вакцинацию украинцев в разгар пандемии – подробнее РБК-Украина.

Еще в 2014 году фармацевты со всей Украины провели под Кабмином акцию протеста, во время которой прикрепили изображение Михаила Пасечника на старом "нафталиновом" чемодане. На тот момент, как раз после Майдана, Пасечник уже второй раз возглавлял Гослекслужбу. Предприниматели требовали уволить чиновника, который был замешан в коррупционных схемах времен Януковича.

В 2020 году его фамилия снова появилась в пресс-релизах от имени власти, он является участником совещаний Офиса президента по теме вакцинации.

Как показывают социологические исследования, эпидемия коронавируса стала событием номер один для украинцев в ​​2020 году. Почти половина украинцев надеются, что в 2021 году эпидемия все-таки будет преодолена. Таким образом, каждое действующее лицо, причастное к менеджменту в медицинские отрасли, будет рассматриваться "под микроскопом". Михаил Пасечник – менеджер времен Кучмы и Януковича, которого снова достали из "старого чемодана" – заслуживает того, чтобы под микроскопом была рассмотрена и его биография.

Тем более, что речь идет не только о здоровье украинцев, а и о том, как будут потрачены многомиллиардные средства налогоплательщиков.

Схемы в стиле Януковича

Об опыте Пасечника в освоении бюджетных средств говорится в отчете Контрольно-ревизионного управления, которое проводило проверку деятельности Минздрава в 2002-2003 годах.

Как выяснилось, за бюджетные средства чиновники закупали у "своих" фирм лекарства для госбольниц по ценам, которые более чем на 500% превышали стоимость аналогичных препаратов на рынке. Этой "своей" фирмой стала фармацевтическая компания "Фалби", которая принадлежала Пасечнику.

Суть в том, что в то время Михаил Пасечник как раз возглавлял Государственную службу по лекарственным средствам. Именно он на своем посту формировал Перечень лекарств, которые можно закупать для заведений здравоохранения за бюджетные средства.

По данным Контрольно-ревизионного управления, Пасечник лоббировал включение в "Перечень..." лекарственных средств тех производителей, дистрибьютором которых была его компания "Фалби". А лекарственные средства конкурентов просто блокировались.

Более того, по данным КРУ, ООО "Фалби" при наличии значительных нарушений условий поставки лекарственных средств практически постоянно выигрывало тендеры в Минздрав Украины, что указывает на соответствующее покровительство компании чиновником. Компания Пасечника позволяла себе поставлять лекарственные средства с меньшим сроком годности, чем это предполагалось в тендерной документации, не соблюдать требований их хранения. Впрочем, это никак не влияло на процесс признания фармацевтической компании победителем тендеров в Минздраве.

"Предоставленные КРУ и Счетной палатой Украины результаты проверок свидетельствуют об ужасных многомиллионных потерях бюджетных средств, их нерациональном использованим, что ставит под угрозу выполнение централизованных государственных программ по борьбе с туберкулезом, онкологическими заболеваниями и СПИДом...", – сообщил уже в 2005 году председатель временной парламентской следственной комиссии Сергей Осыка

Аппетиты на миллиард

Что касается самой компании "Фалби", то с ней связана еще одна скандальная история с использованием государственных средств. Свой фармацевтический бизнес Михаил Пасечник основал в 1994 году. Уже тогда он, очевидно, понял, насколько важно для развития бизнеса быть приближенным к первым лицам государства. По случаю пятилетия компании Пасечник выделил фонду "Украина – детям" медикаменты на 200 тыс. гривен. Хотя, учитывая то, что фондом управляла жена тогдашнего президента Людмила Кучма, такая доброта вызвала определенные вопросы. Ответы на них были получены, когда руководителю аптечной сети предложили возглавить службу, контролирующую многомиллионные потоки.

Аппетиты росли и в 2006 году "Фалби" подписала с государственным "Укрэксимбанком" кредитное соглашение с лимитом на 40 млн долларов. Впрочем, "проглотить" жирный кусок бюджетных поступлений не удалось. Пасечник влез в долги, не отдав их до сих пор. Долг перед "Укрэксимбанком" вырос до 1 млрд гривен.

Хотя прошло уже много лет, банк сдаваться не собирается. Об этом свидетельствует интервью главы "Укрэксимбанка" Евгения Мацгера в апреле 2020 года, где он рассказывает об этом "нехорошем случае".

"В таких кейсах в ход идет и фиктивное банкротство, и откровенные попытки срыва торгов по их заложенным активам, и другие приемы из арсенала недобросовестных заемщиков. В таких ситуациях мы будем реагировать предельно жестко в рамках закона", – заявил он.

"Кодеиновая мафия"

Второе назначение Пасечника в Государственную службу лекарственных средств в 2014-15 годах ознаменовалось обвинениями в "наркотическом геноциде" украинцев. Термин придумали сами фармацевты, которые выходили к Кабмину с требованиями уволить Михаила Пасечника с занимаемой должности.

Серьезные претензии к Михаилу Пасечнику назрели у фармацевтов давно, но последней каплей стал отказ ведомства вводить учет продажи кодеиносодержащих препаратов, которые могут приводить к наркотической зависимости.

Под протекцией Пасечника было принято решение о том, что кодеиносодержащие препараты в Украине можно свободно продавать в аптеках. Такие препараты (а это могут быть даже, казалось бы, безобидные обезболивающие или лекарства от кашля) используются для приготовления "крокодила". Из-за относительной дешевизны компонентов его еще называют "наркотиком для бедных". По этой же причине "крокодил" занял второе место по распространенности после героина. А по разрушительной силе значительно превосходит его.

Уже после двух инъекций этот наркотик вызывает стойкое привыкание. Через 4 месяца употребления подсевшего на "крокодил" человека практически невозможно вылечить. Если средняя продолжительность жизни "героинщика" составляет около 7 лет после начала употребления наркотика, то наркоман, подсевший на "крокодил", чаще всего умирает в течение года.

Тем не менее, чиновники из Минздрава не побоялись выпустить "кодеинового джинна" из бутылки. По данным Национального бюро расследований Украины, причины такого решения до неприличия банальны. Речь опять идет о больших деньгах. При расследовании всплыло имя одного из крупнейших игроков отечественного рынка фармацевтики – Петра Багрия. И название одного из входящих в его группу предприятий – одесского завода “Интерхим”. Он является крупнейшим в Украине производителем кодеиновых препаратов.

В период с 2010 по 2013 год объемы реализации препарата "Кодтерпин" увеличились втрое, до 14 миллионов упаковок в год. Это – официальные данные, озвученные бывшим руководителем Госслужбы по контролю наркотических средств Владимиром Тимошенко.

По самым скромным подсчетам, на этом "Интерхим" заработал не меньше 780 млн грн. Тимошенко предложил ввести систему предметно-количественного учета кодеиносодержащих препаратов – но уже через месяц, с приходом Пасечника, эта работа была заблокирована.

Пасечника називали ставленником группы Петра Багрия, и его действия на посту Гослекслужбы это только подтверждали.

С его вторым приходом на эту должность начался также передел фармацевтического рынка, в частности фармацевты со всей Украины жаловались на то, что рынок монополизирует именно группа Багрия. Компании этого фармацевтического магната получили возможность не только выигрывать тендеры Минздрава, но и устанавливать цены на лекарства в розничной торговле.

Распоряжением Кабинета министров от 4 марта 2015 года Михаил Пасечник был уволен с должности главы Государственной службы Украины по лекарственным средствам.

"Фармацевтическая лига"

Сегодня Михаил Пасечник указывает, что он является президентом общественной организации "Фармацевтическая лига Украины". Сайт этой ОО информирует, что их главной задачей является объединение участников фармрынка, представительство и защита их интересов, участие в формировании и реализации социально-экономической политики в фармацевтическом секторе здравоохранения и еще множество задач.

Впрочем, никакой существенной информации за последние годы о деятельности Лиги нет ни на информационных ресурсах, ни на самом сайте организации. От имени "Фармацевтической лиги" в основном опубликованы разве что поздравительные открытки с Новым годом, Рождеством или Днем фармацевтического работника. Публично не указываются даже члены этой организации.

Чьи интересы защищает такая общественная организация? Не является ли она ширмой для того, чтобы отбелить статус президента Пасечника, замешанного во множестве скандалов? Или тихой гаванью, из которой можно отправиться в очередное большое коррупционное плавание?

Очевидно, что украинцы будут следить за этим плаванием. Потому что с новым 2021 годом связаны новые надежды, прежде всего со здоровьем нации. И украинцы способны сказать свое слово, если за штурвал вакцинации ухватятся не те руки.