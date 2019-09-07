Большой обмен: на какие уступки можно идти, чтобы возвращать украинских пленных

В субботу состоялось первое с декабря 2017 года масштабное освобождение украинских политзаключенных в формате "обмена удерживаемыми лицами" с Россией. Но если подобное событие в Украине всегда воспринимали как однозначную "перемогу", независимо от политических взглядов, то на этот раз для многих оно имеет ощутимый привкус "зрады". Подробнее – в колонке обозревателя РБК-Украина Милана Лелича.

Разговоры о том, что вскоре должен состояться масштабным обмен, участились в конце августа со ссылками на различные источники в Украине и РФ, а также анонимные телеграмм-каналы.

Новоназначенный генпрокурор Руслан Рябошапка в ночь на 30 августа даже перепостил сообщение о том, что обмен состоялся и что Олег Сенцов, Николай Карпюк и другие украинцы уже летят домой. Как вскоре выяснилось, информация оказалась ложной.

Но активная подготовка к обмену в последние недели объективно велась. Даже президент РФ Владимир Путин, обычно избегающий любой конкретики в подобных темах, 5 сентября заявил о "финализации переговоров".

За пару часов до этого случилось другое событие, очевидно, приблизившее "финализацию" – из-под стражи был выпущен экс-боевик т.н. "ДНР" Владимир Цемах, освобождения и передачи которого якобы требовала Москва. Летом этого года украинские спецслужбы смогли задержать его на оккупированной территории и перевезти в Украину.

Руководивший "противовоздушной обороной" оккупированного Снежного в 2014 году Цемах считается важным свидетелем в деле о сбитом малазийском "Боинге". Он, судя по всему, причастен как минимум к сокрытию следов преступления. Все остальные установленные фигуранты на данный момент недоступны для украинского и мирового правосудия, что дополнительно подчеркивает важность Цемаха.

Накануне с просьбой к Владимиру Зеленскому не отпускать Цемаха обратилась группа депутатов Европарламента, аналогичную просьбу высказали и в Международной следственной группе, расследующей катастрофу "Боинга". Потому решение суда отпустить его под "личное обязательство" вызвало взрыв эмоций в Украине и критические комментарии за рубежом.

Главный аргумент – Украина вопреки настойчивым пожеланиям Запада отдает человека, чьи показания важны для установления истины в одном из самых громких военных преступлений последних лет. То есть Украина, которая уже больше пяти лет на всех возможных площадках призывает привлечь Россию к ответственности за агрессию, теперь своими руками срывает возможность такого наказания.

В последнее время усталость Запада от кажущегося бесконечным "украино-российского конфликта" и необходимости поддерживать санкции против РФ представляется все более явной. Разговоры о возможном возвращении России в G8, регулярные встречи с Путиным европейских лидеров и топ-чиновников, и, наконец, возвращение делегации РФ в ПАСЕ вопреки тому, что Москва не выполнила ни одного из требований по Украине, – тому хорошие доказательства.

Теперь для послабления санкций и "возвращения к диалогу" появился конкретный повод. Тем более, что основной массив санкций против РФ как раз и был введен после катастрофы "Боинга". Возможность отыграть ситуацию назад как минимум часть европейского политикума воспримет с облегчением. А российская пропаганда, можно не сомневаться, сделает все, чтобы перевести все стрелки на Киев. С обеспокоенными заявлениями уже выступили и нидерландский МИД, и нидерландские следователи, и нидерландские СМИ.

Украинские критики Зеленского восприняли освобождение Цемаха как знак того, что президент готов поддаваться на шантаж своего российского визави. Следовательно, по их мнению, стоит ждать и дальнейших уступок украинской власти по вопросам Донбасса. Многие апеллируют и к Конституции, согласно которой украинского гражданина, которым является Цемах, нельзя выдавать другому государству.

Здесь стоит обратить внимание на важный нюанс, отличающий будущий обмен от большинства предыдущих. Ранее другой стороной обмена выступали т.н. "ДНР" и "ЛНР", а в обмен на украинских пленных им передавали, как правило, украинских же граждан, воевавших за боевиков или сотрудничавших с ними. Сейчас же другой стороной выступила непосредственно Россия, потому эту ситуацию стоит сравнить с обменом пленных российских ГРУшников Ерофеева и Александрова на Надежду Савченко в 2016 году.

У сторонников принятого властью решения (а ни у кого нет сомнений, что отпустить Цемаха решили на Банковой, а не в Киевском апелляционном суде) есть свои контраргументы.

Первый – недоказанная ценность задержанного боевика в качестве свидетеля. Цемах пока не дал следствию никакой информации о событиях июля 2014-го, по крайней мере, об этом ничего не известно. Не факт, что такую информацию он бы предоставил в будущем украинским или нидерландским следователям. Да и вряд ли судьба судебного процесса в Нидерландах полностью может быть завязана на показаниях одного человека.

Других доказательств того, что именно Россия, а не Украина сбила "Боинг", должно быть достаточно. Такие аргументы высказал и Христо Грозев, участник расследовательского проекта Bellingcat, системно анализировавшего историю с "Боингом" и доказавшего вину РФ.

Второй и главный контраргумент – если на кону стоит возвращение украинских моряков, Сенцова, Карпюка и прочих узников российских тюрем, то одним боевиком, пусть даже и важным, ради этой цели можно пожертвовать.

Какие мотивы в этой истории двигали украинской властью, можно только догадываться. Объяснять свои решения они, как и предшественники, то ли не умеют, то ли не считают нужным. Мотив "не навредить" понять можно, но отсутствие официальной или полуофициальной коммуникации со встревоженным обществом дает отличную почву для конспирологии и "зрадных" настроений.

Можно допустить, что Банковой движет привычная для нынешней властной команды электоральная логика. Ведь для граждан гаагский трибунал, западные расследователи, обеспокоенность европейцев и наказание Кремля – это что-то далекое и полуэфемерное. А возвращение украинских пленных из многолетнего заточения и слезы радости их родных – понятное и осязаемое.

За все время агрессии против Украины Кремль выстраивает свою политику так, чтобы одновременно добиваться нескольких целей. В данном случае – не только вернуть себе потенциально опасного свидетеля, но и лишний раз вбить клин между украинской властью и военно-волонтерскими патриотическими кругами.

Страна-агрессор оставляет украинской власти мало места для решений, которые могли устроить всех. А таких решений в близкой перспективе, судя по всему, будет еще очень много.