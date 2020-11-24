Большие надежды: когда в мире закончится эпидемия коронавируса

На прошлой неделе многие иностранные СМИ писали о так называемой "годовщине" коронавируса. Первый случай заражения SARS-CoV-2 был зарегистрирован в Китае 17 ноября прошлого года. Четыре месяца спустя инфекция взяла в заложники весь мир и получила статус пандемии.

За год, согласно официальной статистике, коронавирус обнаружили у почти 60 миллионов человек. Для 1,4 миллионов из них болезнь, вызванная вирусом, оказалась летальной.

Медицинские системы даже самых развитых государств оказались безоружными перед новой болезнью. В ожидании вакцин власти стран по всему миру вынуждены тушить разгул эпидемии, вводя жесткие карантинные ограничения. Их побочные эффекты сказываются на экономике.

Пандемия вышла за рамки медицинской проблемы, поразив все сферы жизни. И сколько придется жить в таком ритме еще? Не останется ли этот вирус с нами навсегда? Будет ли эффективной вакцина, на которую уповает весь мир?

Ударная волна

С началом осени во многих странах стали вновь фиксировать вспышки COVID-19. В Минздраве считают, что период высокой заболеваемости коронавирусом в Украине продлится примерно до апреля 2021 года.

Руководитель программ здравоохранения ЮНИСЕФ в Украине Андрей Славуцкий отмечает, что сейчас страна находится только в начале подъема заболеваемости. По его словам, в течение недели-двух эпидемическая волна будет настолько мощной, что никакая система, тем более в Украине, справиться с ней не сможет.

Есть четыре уровня более жестких карантинных мер, которые необходимо вводить уже на днях, говорит Славуцкий. Иначе вся система здравоохранения, которая и так уже держится из последних сил, просто захлебнется от наплыва больных.

"Скорее всего, с этим эпидемическим ростом, если ничего не делать, пика мы достигнем в январе-феврале. Потом заболеваемость должна пойти на спад, надеемся, к марту-апрелю. Но если будут очень эффективные противоэпидемические мероприятия, то эту волну можно сбить уже в декабре", – сказал РБК-Украина Славуцкий.

Многие ученые и медики ранее прогнозировали, что разгул коронавируса совпадет с эпидемическим сезоном гриппа и других острых респираторных заболеваний. У нас этот эпидсезон приходится с октября по апрель.

Правда, в Украине сезонный фактор для коронавируса не сработал или просто не прослеживался в статистике заболеваемости. Начиная с марта, динамика новых случаев инфицирования шла только вверх. Не зря эксперты по-прежнему ведут споры о том, когда в стране закончилась первая волна эпидемии и началась вторая. И началась ли она вообще.

Конечно, этому могут быть и другие объяснения. Например, что цифры показывали только то, что на тот период могли охватить мощности системы тестирования. А так как раньше с доступностью тестов были большие проблемы, то и какого-либо заметного спада мы могли не увидеть.

"Мы допускали, что летом будет спад заболеваемости, но у нас она двигалась по нарастающей. И у нас фактически продолжается первая волна. Учитывая то, что у нас может появиться вакцина во втором квартале (апрель - июнь) и мы начнем тогда вакцинировать людей – тогда да, это может повлиять на эпидемию", – сказала изданию заведующая кафедрой эпидемиологии НМУ им. Богомольца, доктор медицинских наук Ирина Колесникова.

Основные надежды на спад или, что еще лучше, завершение эпидемии не только в Украине, но и во всем мире связывают именно с появлением вакцины. Но вакцинация начнется только в конце этого года. В Украине – примерно в середине следующего года, а закончится – в конце, допустил директор Института биохимии имени А.В. Палладина НАН Украины, доктор биологических наук Сергей Комиссаренко.

"Думаю, что вакцины заработают, и в конце концов вирусная инфекция пойдет на спад начиная с 2022 года", – предположил в разговоре с РБК-Украина академик.

В то же время Андрей Славуцкий считает, что более реальный сценарий – если Украина получит вакцину в третьем квартале следующего года.

По словам врача-эпидемиолога, главы ОО "Инфекционный контроль в Украине" Андрея Александрина, при самом благоприятном исходе заболеваемость коронавирусной инфекцией пойдет на спад к июню 2022 года. И это при условии, что в Украине действительно начнут вакцинацию хотя бы осенью 2021 года.

"Если вакцинации не будет, то, к сожалению, коллективного иммунитета, на который многие вначале полагались, не произойдет. Как показывают исследования, у переболевших COVID-19 антитела пропадают через 2-3 месяца. Поэтому человек может болеть повторно сколько угодно раз", – отметил изданию эксперт.

Гонки вооружений

В начале ноября американская компания Pfizer и немецкая BioNTech заявили об успешном испытании совместно разработанной вакцины от COVID-19. Ее эффективность составила 95%. До конца этого года разработчики собираются выпустить около 50 миллионов доз, в следующем – 1,3 миллиарда.

Неделю спустя о завершении испытаний вакцины с почти такой же эффективностью – 94,5% – объявила еще одна американская компания Moderna. До конца этого года она планирует поставить в США примерно 20 миллионов доз вакцины. И еще выпустить для продажи до 1 миллиарда доз в 2021 году. Для обеих вакцин требуется курс из двух инъекций.

Еще четыре вакцины, по данным Всемирной организации здравоохранения, также находятся на третьей фазе клинических испытаний. Но по-прежнему остается немало вопросов, насколько все они помогут подавить эпидемию. И насколько устойчивым будет иммунитет к вирусу.

По данным ученых, иммунный ответ может быть разным и по силе, и по продолжительности. Но все же большинство считает, что он будет достаточно устойчивым, отметил Сергей Комиссаренко.

Иммунитет от первого SARS и MERS держался ориентировочно два-три года, говорит эксперт. От других менее патогенных коронавирусных инфекций, которые вызывают у людей острые респираторные заболевания, иммунитет, как правило, держится несколько месяцев, до года.

Уже есть немало случаев, когда люди получают положительные ПЦР-тесты на COVID-19 спустя несколько месяцев после первого инфицирования. Некоторые заявляют о том, что подхватили вирус даже в третий раз. В ВОЗ повторные положительные результаты тестов на коронавирус объясняют остатками вируса, которые отложились в легких.

При этом возможны и повторные заражения. На середину октября таких случаев в мире было зафиксировано 23 – когда ученые исследовали, что второй положительный тест был вызван новым инфицированием.

"Эти случаи реинфекции действительно были подтверждены при сравнении структуры генома (их секвенированием) вирусов, которые заражали людей – сначала и повторно. Но все же настоящих повторных заражений было не так уж много. Во-вторых, первое заболевание вызывает иммунный ответ у людей, и поэтому повторное заболевание должно быть гораздо менее тяжелым, чем первое", – объяснил Комиссаренко.

Коварные мутанты

Даже если вакцины будут эффективны хотя бы на период нескольких месяцев, до шести месяцев, до года – это очень серьезный фактор в борьбе с пандемией, говорит Андрей Славуцкий. Ведь можно делать бустовые дозы, вакцинировать по несколько раз. Но еще одно беспокойство врачей и ученых сводится к тому, как дальше будет вести себя вирус.

Экспертов настораживает то, что коронавирус в теории может присоединится к когорте других сезонных вирусных инфекций. А сама по себе вакцина может не дать пожизненный эффект.

"Из-за того, что с вирусом будут происходить мутации, есть опасения, насколько они серьезно могут повлиять на ход пандемии и борьбу с ней. Пока слишком много неизвестных, чтобы предсказать, станет ли он в ряд с сезонными заболеваниями, против которых каждый год можно будет сделать прививку. Или же мы сможем его преодолеть навсегда, хотя бы в 2022 году", – отметил Славуцкий.

Коронавирус SARS-CoV-2 – это РНК-содержащий вирус и он достаточно быстро мутирует, говорит Андрей Александрин. Этим и усложняется задача с вакцинацией.

"Например, от гриппа делают ежегодно вакцину для того или иного полушария, согласно рекомендациям Всемирной организации здравоохранения. Могу предположить, что, скорее всего, придется делать вакцины на те штаммы SARS-CoV-2, которые будут циркулировать. Это будет все усложнять", – допустил эпидемиолог.

Ирина Колесникова также проводит аналогию с вирусом гриппа. Она полагает, что для коронавируса придется ежегодно менять состав вакцины и заново прививаться.

"Надежды на вакцину, конечно, же большие. Те исследования, которые уже завершены, показывают, что она эффективна. Но больше данных будет, когда будут привиты гораздо больше людей – мы называем это постмаркетинговое исследование. Например, вакцина от гриппа достаточно эффективная, она защищает от заболевания. А даже если человек заболел, то само течение гораздо легче", – пояснила профессор.

Хотя, по словам Комиссаренко, те мутации, которые сейчас происходят в коронавирусе SARS-CoV-2 не касаются его шиповидного протеина – спайк протеина. Он играет важнейшую роль в связывании вируса с клетками-мишенями человека. И как раз против него направлено большинство вакцин, уточнил академик.

"Поэтому я считаю, и так считает большинство ученых, что создаваемые сейчас вакцины все же будут работать не менее одного года", – сказал директор Института биохимии НАН.

Даже при эффекте длиной в год логика вакцинации будет в том, чтобы прервать всевозможные цепочки передачи инфекции. В таком случае – при организованном и массовом прививании – можно будет даже полностью искоренить коронавирус.

Но и с этим могут возникнуть проблемы. По оценкам экспертов, чтобы подавить эпидемию, нужно провакцинировать более чем 70% населения. Тогда как, согласно соцопросам, около половины украинцев против вакцинации. И это еще один вызов для правительства не только Украины, но и других стран по всему миру.

"Когда мы говорим о вакциноуправляемых инфекциях, если более чем 11% населения неиммунные, то есть условия для распространения вируса. Но насколько реально привить более чем 80% населения – это будет проблематично", – отметила Ирина Колесникова.