"Большая стройка" президента: помогут ли новые дороги улучшить качество жизни

Фото: один из инициаторов проекта Юрий Голик (facebook.com)

С 1 марта в Украине началась реализация амбициозной президентской программы "Большая стройка", которая предусматривает масштабное строительство и ремонт инфраструктуры по всей стране.

Цель программы — 100 новых детских садов, 100 школ, 100 спортивных площадок, 200 приемных отделений, более 6000 км дорог и 150 тысяч вновь созданных рабочих мест.

По словам президента Владимира Зеленского, реализация программы позволит "сшить страну дорогами", дать толчок развитию экономики и новому качеству жизни украинцев. Для этого в бюджете предусмотрены рекордные суммы.

РБК-Украина разбиралось, как происходит реализация проекта, реально ли построить с нуля такое количество объектов за год и насколько выиграет от этого экономика страны.

"Я хочу, чтобы меня запомнили как президента, после которого в Украине появились дороги. Я намерен жить в Украине и после своей каденции, и хочу ездить по дорогам – и чтобы люди видели, и мне не было стыдно", – заявил во время пресс-конференции 20 мая Владимир Зеленский.

Собственно, именно со строительства дороги из Запорожья в Мариуполь Зеленский, фактически, и начал свою каденцию: тогда 130 километров шоссе сделали за 68 дней. По этой дороге в Мариуполь должны были добираться украинские и иностранные политики и инвесторы для участия в бизнес-форуме, который состоялся в октябре 2019 года.

Фото: ремонт трассы Запорожье-Мариуполь (facebook.com)

Позже первые дороги, отремонтированные в рамках "Большой стройки", были открыты еще в Черкасской, Волынской, Львовской и Киевской областях.

К примеру, 24 июня модернизированный участок трассы Киев – Одесса длиной 25 км публике представил Кирилл Тимошенко, замглавы Офиса президента (ОП), который курирует не только коммуникации, но и инфраструктурную программу.

Фото: отремонтированная трасса М-05 Киев-Одесса (president.gov.ua)

Всего в этом году в рамках программы запланировано отремонтировать и построить более 3650 километров дорог, среди которых трасса национального значения Н-31 Днепр-Решетиловка, а также обходы городов Днепр, Ровно, Дунаевцы и объездная дорога Тернополя.

Для реализации программы "Укравтодор" с бюджета в 2020 году получил рекордные в истории Украины деньги – 38 миллиардов гривен на развитие и содержание сети автомобильных дорог.

Даже при сокращении расходов для создания Фонда по борьбе с COVID-19 из "Большого строительства" денег не забирали. Напротив, в июне парламент направил на ремонт и строительство дорог дополнительные 35 миллиардов гривен из фонда, за что не раз поддавался критике со стороны оппонентов власти.

Не было ни одного объекта, который бы начали строить в 2018 году, а закончили в 2019

Как вообще возникла идея "Большой стройки"?

Как рассказал в интервью Максиму Бахматову советник экс-губернатора Днепропетровской области Валентина Резниченко и экс-премьер-министра Алексея Гончарука, а позже один из инициаторов "Большой стройки" Юрий Голик, идея возникла на фоне неэффективной деятельности Фонда регионального развития (ГФРР), из которого каждый год по 6-7 млрд грн отдавалось в области на строительство и поддержание инфраструктурных проектов, однако многие из проектов, так и не удавалось реализовать.

"Как-то в кабинете Гончарука (Алексей Гончарук, экс-премьер-министр Украины, - ред.) мы взяли план ГФРР 2019 года – и увидели там 867 строчек, что соответствовало 867 объектам. То есть, это значит, что на эти 6,5-7 миллиардов страна строила 867 объектов. Еще там была колонка, которая называется "год начала строительства" - 2013, 2008, 2015. Не было ни одного объекта, который бы, допустим, начали строить в июле 2018 года, а закончили в июле 2019. Они все строились 2-3 года. И два раза в год стоимость проекта повышалась, потому что инфляция. Соответственно, каждый раз приходилось корректировать проект. Например, ты начинаешь строить садик за 50 миллионов, достраиваешь до 40 миллионов и потом раз и изменилось что-то, например, курс доллара вырос, стоимость строительных материалов поменялась, инфляция. Ты пересчитываешь все, и у тебя получается уже 70 миллионов. Ты его достраиваешь до 60 млн, а потом проходит третий год, и опять цена возросла, и так по кругу", – рассказал в интервью Голик.

Исходя из этого, и возникла потребность в комплексной программе, которая бы предусматривала быстрое строительство по всей стране без потери в качестве.

"Наша логика была очень простая – давайте выберем все объекты в этой стране, которые кто-то когда-то начинал, и в этом году закончим. Задача – на 1 января 2021 года сделать так, чтобы из 100% объектов недостроенных по всей стране осталось максимум 10% – тех, по которым есть какие-то вопросы либо в целесообразности, либо в документах утерянных", – отметил Юрий Голик.

К примеру, в Измаиле до начала проекта спортивный зал строился с 2006 года. А в Луганской области на подконтрольной Украине территории есть школа, которая начала строится еще в 2012 году.

Еще один пример – Запорожские мосты, которые начали строить 10 лет назад, но проект постоянно останавливали, а в 2014 году и вовсе заморозили. Благодаря "Большой стройке" правая сторона Запорожского моста уже поедет в этом году. Преображенский мост, который стоит рядом, также поедет в 2020. В следующем году сделают вторую сторону и, фактически, за 2 года мост поедет полностью.

Фото: процесс строительства мостов в Запорожье (facebook.com)

Точно такая же история была с трассой Запорожье-Мариуполь. По словам Голика, в прошлом году летом у президента было совещание с ныне уже экс-чиновниками "Укравтодора", где, среди прочего, обсуждались сложности при строительстве и этого участка.

"Они рассказывали какие-то басни, мол, это нельзя, то нельзя, так не делается, а так никто не делает. В какой-то момент я не выдержал и говорю: "Это полный бред, у вас есть 200 км несчастной трассы, вы ее разбили на 18 участков, каждому из которых разное тендерное задание". То есть, они каждый участок дробили по 10 км и создавали под кого-то тендер. Трудозатраты государства на проведение 10 тендеров в любом случае выше в 10 раз, чем на проведение одного тендера. В результате мы просто взяли и за 68 дней достроили дорогу. Они 3 года 70 км строили, а мы за 68 дней построили 130 км", - рассказал Голик.

Масштабирование проекта

По словам Голика, у команды, которая занимается сейчас "Большим строительством" была откатана на примере Днепропетровской области схема того, как "разруху" эффективно превращать в новую инфраструктуру. К слову, самую большую сумму — 6,4 млрд грн — на ремонт дорог национального значения в нынешнем году получит именно Днепропетровская область.

По его словам, в 2015 году, когда Резниченко стал губернатором, а Голик его советником, основной вопрос, который они себе поставили — какие будут КРІ?

"Были какие-то размытые правила и положения, все запрещено, сидите и ничего не делайте… Поэтому мы себе сами искали КРІ. Для того, чтобы понять, чем живет область, протяженность Днепропетровской области – это расстояние от Киева до Харькова. Там было 23 или 24 района. Вот Резниченко тогда принял решение, что дважды в неделю мы едем в какой-то район, приезжаем и общаемся с местными жителями, элитами, чиновниками, ибо в каждом районе есть РДА", - рассказывает Голик.

Такие поездки, по его словам, помогли узнать, что у многих сел, к примеру, до сих пор не было воды. Не говоря уже о дорогах.

"21 век, в Днепре Prozorro внедряется, Дима Дубилет крутые штуки придумывает, а за 50 километров от Днепра нет воды и бабушка 80 лет вынуждена в колодце набирать. Нет канализации… Мы говорим: "Окей, покажите нам детский сад или школу куда вы детей водите". А школы и садики похожи на барак. При этом простой вопрос о том, где там туалет, звучит ответ: а вот там за углом, метров 20", - рассказывает он.

Таким образом, команда Резниченко решила за счет областного бюджета повысить доходы бюджета, урезать ненужные расходы, чтобі сформировать так называемый "бюджет развития", из которого максимальное количество денег направлять на строительство инфраструктуры.

Голик отмечает, что самое правильное, что успела сделать команда Резниченко в области – капитально отремонтировать около 500 дорог в малых населенных пунктах области. Это значит, что в каждом селе, как минимум, сделали центральную дорогу.

"Мы считали, что если мы не политики, мы избираться не собираемся, то мы можем сделать непопулярные вещи. Сделать дорогу в селе с населением в 1000 человек – это непопулярно. Проще сделать дорогу в условном Никополе, в котором живет 150 тысяч человек. Больше людей увидят работу. Но мы считали, что села должны развиваться и если мы не хотим, чтобы там на окнах не начали появлялись заколоченные доски, нужно возвращать жизнь в села", - вспоминает советник экс-губернатора.

Второе, что было сделано – это реконструкция порядка 30-40 школ и более 70 детских садов."При этом до сих пор еще никто не научился делать лучше, чем мы. Все проекты, которые делаются сейчас – это еще не то качество с точки зрения архитектуры, к которому привыкли мы. Я надеюсь, что в следующем 2021 году до всех дойдет, что школа должна быть современная, а не просто чёрно-белая", - считает Голик.

Школа в Карповке Широковского района Днепропетровской области. Еще одно современное образовательное пространство,... Опубліковано Юрієм Голиком Четвер, 21 листопада 2019 р.

Он отмечает, что это помогло сделать очень много невидимой работы с точки зрения патриотического воспитания молодёжи.

"Мы за свои деньги сделали в Днепре крутую Аллею героев. Ничего подобного в Украине не построили. Мы построили музей АТО, который рассказывает о войне в Донецкой и Луганской области и мы первыми построили самый высокий флаг Украины, сделали сквер возле него. То, что в Киеве сейчас открылось, это, по сути, наша же технология и наши инженерные решения. Наконец у людей хватило ума спросить у нас как его делать и мы просто передали", - добавляет он.

В результате более 30 тысяч школьников побывали в этих местах и ознакомились с важной частью истории Украины.

"Мы периодически брали камеру и спрашивали у детей, что происходит на востоке Украины и их отношение к России. Дети говорили, что гражданский конфликт, война, мы не знаем, Путин и так далее. А когда они это все проходили, с заплаканными глазами говорили: "Мы все поняли, у нас война с Россией, Путин – это зло, и Россия нам враг, мы воюем за свою территорию". Этого никто им не рассказывал, а это очень важно", - рассказывает он.

Большие надежды

Как отмечают инициаторы "Большого строительства", главная цель программы - создать новое качество жизни.

"Я видел глаза детей, которые ходят в старую школу и в новую школу. Я видел, как меняется жизнь, когда есть дорога в село и нет дороги в село. Это совершенно разные истории", - рассказывает Голик.

По его словам, в любой отремонтированной школе всегда выше средний балл успеваемости и ниже процент прогулов.

"Почему? Потому что, когда дети ходят в какой-то каземат, они с удовольствием будут дома изображать, что они заболели. Когда они идут в современную школу, есть обратная история, их выгнать оттуда нельзя", - добавляет Голик, имея в виду эффект от реализации подобного проекта в Днепропетровской области.

Он убежден, когда преподаватель учит в нормальных условиях на нормальных интерактивных досках, на нормальных партах, с нормальными условиями и какими-то атрибутами, он даже по-другому преподает.

Кроме того, эпидемиологическая ситуация в стране стала катализатором внутреннего туризма. Но в стране по-прежнему не всегда можно ездить с одного города в другой, потому что нет дорог.

"Мы хотим, чтобы человек с Мариуполя сел на легковую машину и доехал до Львова. Вот сейчас из Мариуполя мы доезжаем до Запорожья, от Запорожья до Днепра. Сейчас активно делаем трассу Днепр-Решетиловка. Если в этом году мы ее закончим, то в принципе всё, дальше по трассе до Киева или до Львова человек сможет доехать. Можно сказать, страна сшита", — отмечает он.

Безусловно, еще предстоит сделать подобные маршруты более удобными и по многим другим направлением, однако начало положено, убежден Голик.

Кроме того, реализация программы должна стать одной из составляющих восстановления экономической активности в рамках выхода из карантина, ведь инвестиции в строительные работы имеют мощный мультипликативный эффект на другие отрасли, отмечает премьер-министр Денис Шмыгаль.

В правительстве считают, что 1 грн расходов на инфраструктуру дает 2,5−3 грн отдачи через год, которые получает вся экономика.

Стоит отметить, что стимулировать экономическую активность с помощью дорожных работ — идея не новая. Самым известным примером использования программ строительства для стимулирования экономики является политика выхода из кризиса США в 1930-х годах. Тогда при поддержке государства в США было построено почти 600 тысяч километров дорог, в результате чего уровень безработицы удалось сократить до 20% за 2 года.

По данным Кабмина, по состоянию на начало июля строительство дорог уже помогло создать более 10 000 новых рабочих мест. В начале карантина премьер предлагал даже идти строить дороги украинским трудовым мигрантам, которые оказались в Украине после объявления карантина и закрытия границ.

"Кроме того, любые деньги, которые ты частным подрядчикам отдаешь, они возвращается в бюджет. Первое – в виде НДФЛ, в виде налога на прибыль, НДС и акциза. Ведь, на самом деле, Дорожный фонд формируется за счет акциза. И каждый раз, когда заправка продает там условный литр дизтоплива, ты платишь акциз и этот акциз попадает в Дорожный фонд", — добавляет Голик.

Также неоднократно поднимался вопрос и о платных дорогах. В частности, об этом говорили в Министерстве инфраструктуры, отмечая, что планируют запустить пилотный проект уже в следующем году. Однако, на данном этапе в Украине эта идея утопична, считает Голик.

"Это длительный процесс, и точно не в ближайшие два года появится. Я уже год слышу от Министерства инфраструктуры о том, что они появятся. Ещё ничего не сделано для того, чтобы они были. Второе, мы всё-таки слабо приучены платить. То есть, слава Богу, сейчас мы научились в большинстве своем платить за Netflix… Наверное, неплохо где-то было бы сделать в Украине одну такую дорогу и попробовать посмотреть, что будет. Но опять же, она должна быть параллельной существующей. Она не может быть платная для всех", — считает он.

В целом же, в команде президенте не намерены останавливаться на достигнутом. В этом году "Большую стройку" планируют завершить с теми KPI, которые были заложены. Во-вторых, важно успеть запланировать работы на следующий год, и пройти вовремя все процедуры, чтобы в следующем году строительные работы могли с марта начаться.

Кроме того, в следующем году планируется увеличение финансирования на реализацию проекта. Бюджета ещё нет, однако он точно будет больше, потому что "это хороший мультипликатор для экономики", резюмирует Голик.