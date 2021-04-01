"Большая стройка" больниц: как власть создает медицинскую инфраструктуру по всей стране

Пандемия коронавируса наглядно показала все хронические проблемы украинской медицины. Заполненность больничных коек пациентами с COVID-19 по-прежнему остается высокой, а борьба с эпидемией, даже по самым оптимистическим прогнозам, может затянуться надолго.

Впрочем, кризис системы здравоохранения стал одновременно импульсом для серьезных изменений в отрасли – по всей стране масштабно и быстро строятся приемные отделения больниц в рамках президентской программы "Большая стройка".

Уже сейчас можно уверенно сказать, что программа существенно изменит лицо украинской медицины, повысит ее уровень и одновременно заложит фундамент для последующих трансформаций. О том, как прямо сейчас по всей Украине создается медицинская инфраструктура европейского уровня – детальнее РБК-Украина.

Для любой больницы крайне важно иметь просторное и хорошо укомплектованное медоборудованием приемное отделение. Ведь именно сюда в первую очередь попадают пациенты, которые нуждаются в оперативной диагностике. Иногда счет идет на минуты. Правильный диагноз для начала быстрого лечения – ключевые условия для того, чтобы врачи могли спасать жизни людей.

Для начала в рамках программы Emergency, которая является важной частью президентской "Большой стройки", были определены больницы, где запланировали реконструировать приемные отделения.

На первом этапе областные госадминистрации определили 212 учреждений охраны здоровья, которые составили оптимальные варианты сетей многопрофильных больниц в каждом госпитальном округе. Потом этот список был утвержден Минздравом и в итоге Кабмин 15 января 2020 года утвердил перечень опорных больниц на период до 2023 года.

Главный критерий выбора опорных медучреждений – эффективность функционирования госпитального округа. Таким образом, опорные больницы должны создать сеть по всей стране, которая гарантирует обеспечения медпомощью населения, в том числе экстренной медицинской помощью.

В программе Emergency упор делается не только на ремонте и строительстве приемных отделений, но и их качественном оснащении современной медицинской аппаратурой.

Впервые план реконструкций более 200 приемных отделений больниц по всей стране президент Владимир Зеленский озвучил еще в доковидную эпоху – в феврале 2020 года. Тогда же он объявил, что Украина реализует несколько программ по закупке машин экстренной медицинской помощи. "Скорых" мы действительно покупаем много, очень много", – заявил он.

По словам президента, через 4-5 лет в Украине должны увидеть, что такое современные больницы и доступная медицина.

К декабрю 2020 года строительные работы в среднем по стране были готовы на 76%, при этом 26 отделений экстренной скорой помощи (бывших приемных отделений) – закончили год со 100% готовностью.

Еще 67% объектов закончили год с готовностью 80% и выше, остальные помещения были готовы в меньшей степени. В сложное время пандемии в больницах, которые боролись с ростом заболеваемости коронавирусом, продолжались реконструкции и обеспечение необходимой аппаратурой, чтобы получить запас прочности медицинской системы на перспективу.

Тогда же Зеленский попросил ускорить реализацию программы.

"Эти отделения – не просто проекты строительства. Это жизнь и здоровье наших людей", – заявил он.

Бюджет на строительство 202 приемных отделений по всей стране составил в 2020 году 2,29 млрд гривен, из которых 1,68 млрд – из госбюджета, и еще 0,54 – из местных бюджетов. Еще никогда в своей истории страна не тратила столько денег на экстренную медицину.

Скорая помощь становится скорой

Согласно планам, озвученным замглавы ОП и координатором "Большой стройки" Кириллом Тимошенко, в нынешнем году планируется реконструировать 177 приемных отделений больниц по всей стране.

Одним из требований при проектировании стало оснащение приемных отделений "теплыми боксами" для заезда скорых и дальнейшего комфортного сопровождения пациентов в больницу. Это требование реализовывается в тех приемных отделениях, где существуют необходимые условия и техническая возможность.

Одновременно с реконструкцией самих помещений, приемные отделения оснащаются современным медицинским оборудованием – аппаратами УЗИ, ЭКГ, МРТ, компьютерными томографами, рентген-установками, ангиографами. Благодаря этому диагностику пациентов можно проводить сразу в приемном отделении, а при необходимости сразу же и начинать лечение. Это помогает гораздо быстрее помогать больным, чья жизнь находится в опасности. Таким образом, скорая помощь становится действительно скорой.

Скорыми темпами проходит и реализация программы. Например, в Черновицкой, Луганской и Черкасской областях работы по реконструкции приемных отделений завершены уже на 100%.

В среднем по Украине приемные отделения уже готовы на 90%. По состоянию на 18 марта 2021 года в 90 из 202 приемных уже завершена реконструкция.

В Днепропетровской области завершены 9 объектов из 13, в Черкасской и Донецкой – по 8 объектов, Киевской и Херсонской – по 7, Черновицкой, Луганской, Львовской и Черниговской – по 5. Еще 75 объектов готовы на 80-99%.

Максимальной динамикой строительных работ в 2021 году отметились Днепропетровщина, Львовщина и Виннитчина – более трети работ было выполнено уже в этом году.

Что касается оснащения приемных, проект предполагает поставки в реконструируемые приемные, сотен единиц дорогостоящего и очень нужного оборудования. Так, в течение 2020 года за средства госбюджета было куплено 466 единиц медицинской аппаратуры – 161 компьютерный томограф, 146 цифровых рентгенов, 159 аппаратов УЗД.

В 2021 году запланировано организовать поставку 4656 единиц оборудования на суму более 6 млрд гривен. Ангиографы, эндоскопы, электрокардиографы, подъёмники пациентов, дефибрилляторы, функциональные кровати, аппараты искусственной вентиляции легких, мониторы пациента, центральные кислородные станции с сетью, аппараты сердечного массажа, центральные станции мониторинга, анализаторы крови, биохимические анализаторы, коагулометрические анализаторы, МРТ и т.д – все это аппаратура, которая очень необходима врачам, чтобы спасать жизни украинцев.

Многие больницы, особенно в райцентрах, до сих пор даже не имели подобной техники, поэтому пациентов приходилось возить в областные центры. Некоторые районы Украины теперь навсегда забудут страшную практику, когда надо было ехать за десятки километров в областной центр и терять драгоценное время для спасения жизни.

Что говорят врачи

Рассуждать о цифрах, целях и амбициях программы можно долго, но важнее всего понимать где конкретно и как именно происходят качественные изменения. Услышать об этом лучше всего из первых уст – от врачей из разных регионов Украины.

Например, в Новомосковской центральной региональной больнице на Днепропетровщине, где скоро откроется новое круглосуточное отделение экстренной помощи, медики смогут принимать вдвое больше пациентов – около 100 в сутки.

Приемное отделение получит самое современное диагностическое оборудование – цифровой рентген, аппараты УЗИ и ЭКГ, в нем будут обустроены современные смотровые кабинеты, кабинеты врачей, лаборатория и травмпункт. Кроме того, впервые в Новомосковском районе появится компьютерный томограф. Раньше пациентов, которые нуждались в экстренной диагностике, приходилось везти в областную больницу Днепра.

По словам гендиректора больницы Вадима Михайлюты, отделение экстренной медпомощи будет самодостаточное и автономное, у него появится втрое больше помещений.

"Специалисты будут работать 24 часа в сутки. Это очень важно – не будем терять "золотые минуты", от которых зависит жизнь пациента", – рассказал он журналистам.

Разделяет это мнение и генеральный директор Днепровской городской больницы №9 Елена Финкова, где реконструкция диагностического центра вышла на финишную прямую.

"Как театр начинается с вешалки, так и любая больница – с приемного отделения. То, что начали реконструкцию – правильно. Сможем в течение первого, "золотого" часа оказывать пациентам экстренную помощь", – считает Финкова.

В больнице уже смонтировали один из самых мощных компьютерных томографов в городе, во всех помещениях завершаются отделочные работы. В итоге медучреждение получит современное приемное отделение со смотровыми, манипуляционными, перевязочными и лечебными кабинетами, зал ожидания, регистратуру. В одном здании с ними разместятся современная лаборатория экспресс-анализов, операционная и реанимация.

Впервые получат новый компьютерный томограф и врачи Сторожинецкой больницы в Черновицкой области. Новое приемное отделение, которое построили с нуля всего за три месяца, будет работать по европейскому принципу, то есть совмещать функции и приемного, и лечебно-реанимационного отделений.

В рамках "Большой стройки" оно также будет оснащено новейшей диагностической аппаратурой. Ранее для проведения компьютерной томографии жителям района необходимо было ехать в Черновцы. Теперь осмотр можно будет проводить на месте, причем бесплатно.

Завершающие отделочные работы идут и в Ровненской областной больнице. Площадь приемного отделения составит почти 1 тыс. кв.м. – в нем появится специальный пандус для автомобилей скорой помощи, спиральный компьютерный томограф, МРТ, цифровой рентген-аппарат, эндоскопическая стойка и УЗИ.

В городе Сарны на Ровенщине также заканчивается установка оборудования, о котором раньше медики местной районной больницы могли только мечтать: новый компьютерный томограф, видеоэндоскоп, реанимационное и другое необходимое медоборудование.

"В обновленном приемном отделении будут консультативно-смотровые помещения, диагностический блок, места для ожидания пациентов и сопровождающих, гардеробные. Также будут мужские, женские и детские кровати для пациентов", – отмечает Василий Иванюк, главный врач Сарненской ЦРБ.

В разгаре и реконструкция приемного отделения Никопольской городской больницы №4. Акцент – на новом оборудовании, в больнице появится техника, которой в городе раньше просто не было. Более 300 тысяч жителей Никополя и района, Марганца, Покрова, Томаковки смогут получить качественное медицинское обслуживание.

"Раньше наше приемное отделение занимало всего 60 квадратных метров. Теперь под него обустроят весь первый этаж – почти 800 квадратов", – рассказала генеральный директор Никопольской городской больницы №4 Надежда Бредихина.

Когда установят ангиограф, врачи смогут проводить тромболизисную терапию больным с инсультами, а также стентирование на сердце.

В Сватово Луганской области также завершена реконструкция городской больницы. Здесь не только было отремонтированно приемное отделение, но и приобретено необходимое оборудование, в том числе лучший в области аппарат МРТ.

Сейчас в этой больнице работают 49 врачей, 121 медицинская сестра, 56 младших медицинских сестер. Больница оснащена новой мебелью и современным медицинским оборудованием, созданы все условия для оказания неотложной помощи больным.

Также построен защищенный от непогоды бокс для автомобилей скорой помощи, благодаря которому перемещение пациентов из машин в помещение больницы будет легким и удобным.

По словам главного врача Черкасской областной больницы Александра Дудника, реконструкция именно приемных отделений очень важна. Ведь сюда попадает пациент в случае экстренной ситуации.

Здесь оказывается неотложная помощь, обследование, многое зависит не только от медиков, но и от условий и оборудования. Поэтому проект реконструкции приемной предполагал обязательное устройство приемного бокса для машин экстренной помощи на 2 автомобиля с инженерными системами поддержания климата. К каждому койко-месту подводятся кислород, сжатый воздух для создания вакуума, электропитание, подключение к локальной компьютерной сети, дополнительное освещение, кнопка вызова медицинского персонала.

В Николаеве еще продолжается реконструкция нового отделения больницы скорой медицинской помощи. Но давно требующее ремонта здание уже изменилось до неузнаваемости.

"Задача стоит следующая: иногда секунды перекладывания пациента с машины на каталку, подъем на второй этаж в реанимацию, решают судьбу пациента. Новое отделение не будет просто "приемной", которая выполняла в больше степени бумажную работу. На сегодняшний день больному, при поступлении в экстренном состоянии, будет оказана помощь на первом этаже, для сокращения времени до начала реанимационных мероприятий", – рассказал главный врач КНП НГС "Больница скорой медицинской помощи" Александр Демьянов.

По его мнению, появление обновленного отделения изменить не только саму больницу, но и отношение медиков к больным в лучшую сторону. "Я думаю, что те кабинеты, которые сегодня делаются, будут не только комфортны для пациентов, и во многом изменят менталитет самого персонала", - отметил он.

Столь быстрые темпы реновации и оснащения украинских больниц позволяют отметить, что благодаря президентской программе "Большая стройка", в этот непростой год власти удается реально создавать новое качество жизни.

В то же время медики получили возможность более качественно выполнять свою работу – время на обследование пациентов сократилось в разы, а значит, будет спасено намного больше жизней.