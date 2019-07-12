Богдан Андриив: одна из задач "Оппоблока" - защитить интересы общин в новом парламенте

Фото: Богдан Андриив (представлено спикером)

Более 70-ти мэров и глав объединенных территориальных общин (ОТО) со всей Украины подписали совместную резолюцию о сотрудничестве с лидером "Оппозиционного блока" Евгением Мураевым в Харькове. Среди подписантов - городской голова Харькова Геннадий Кернес, городской голова Запорожья Владимир Буряк, городской голова Кривого Рога Юрий Вилкул, городской голова Ужгорода Богдан Андриив и другие.

Суть резолюции - распределение обязанностей между центральной и местной властями. За последние пять лет тема правительственной децентрализации для многих региональных лидеров стала болезненной. Ведь в результате проведенной децентрализации местным бюджетам из центра передали новые функции, но "забыли" передать финансирование на них. В итоге руководители на местах оказались один на один со своими проблемами и без необходимого объема средств для финансирования профтехобразования, льготного проезда в транспорте или питания в младших классах школ.

В резолюции, которую подписали мэры и главы ОТО в Харькове, предлагается оставить на центральном уровне только функции, связанные с внешней политикой, сотрудничеством с Международным валютным фондом (МВФ), государственной безопасностью, вооруженными силами и реализацию национальных и международных инфраструктурных объектов. Управление остальными сферами должно перейти на уровень общин - гуманитарная сфера, образование и медицина, строительство и ремонт дорог (кроме дорог национального и международного значения).

Также предлагается, чтобы судьи избирались непосредственно в общинах при помощи тайного голосования, а полицию - переподчинить муниципалитетам.

Зачем на местах такие полномочия, почему поддержал "Оппозиционный блок" и чем политсила отличается от других партий в интервью РБК-Украина рассказал городской голова Ужгорода Богдан Андриив.

- Сегодня к "Оппозиционному блоку" присоединились более 70 мэров и глав ОТО. Почему вы для себя приняли решение пойти 7-м в списке партии "Оппозиционный блок"?

- Мы с вами помним, что идея создания партии мэров звучала в Украине уже не раз. Это, на мой взгляд, очень эффективная идея, поскольку мэры - руководители городов находятся в постоянном контакте с людьми, знают проблематику на местах, и могут предложить центральной власти эффективные пути решения абсолютно всех местных вопросов. К сожалению, дальше разговоров такая инициатива не двигалась.

Поэтому, когда наша политическая партия «Відродження», от которой я был избран мэром в Ужгороде, предложила поддержать "Оппозиционный блок" и присоединиться к мэрам других успешных городов, а также к команде руководителей крупных промышленных предприятий, опытных управленцев, я согласился. В этом объединении я увидел огромную перспективу и надежду не только для всей страны, но и для своего города. По моему мнению, именно партия с такой командой сильных руководителей со всех регионов Украины способна защищать интересы общин в новом парламенте.

- Почему вы в таком случае просто не остались работать в Ужгороде, а решили участвовать в выборах в парламент?

- За последние пять лет центральная власть вместо комплексной государственной поддержки только переводила на местные бюджеты большинство своих обязательств. Были приняты законы, которые не упрощают, а наоборот препятствуют развитию наших городов. Изменить эту ситуацию теперь можно только в том случае, если ты находишься в парламенте.

Например, всем известна проблема с льготным проездом граждан в муниципальном транспорте. Государство успешно перебросило эту функцию на органы местного самоуправления, не предоставив при этом городам механизмов финансирования новой статьи расходов. Нужно это менять? Конечно нужно, без денег ничего не сделаешь.

Отдельное внимание должно уделяться финансированию профтехобразования. Сегодня учебные заведения, которые находятся на территории областных центров, полностью финансируются за счет городского бюджета. А у нас 50-60% детей, которые учатся в профтехучилищах, не ужгородцы. Хотя мы финансируем коммунальные расходы ПТУ, зарплату учителям, стипендии студентам.

Очевидно, что для финансирования профтехобразования нужно больше денег оставлять на местах. Ведь у города есть свои не менее важные вопросы, которые также требуют финансов.

Еще один пример. Сейчас действует норма, которая предусматривает перераспределение средств в городском бюджете, если его доходную часть перевыполнят именно на 105%. Во-первых, нам не понятно, почему именно на 105%? А если перевыполнение составит 101% или 102%? Во-вторых, мы считаем, что эта норма тормозит развитие города, и ее нужно отменить. Деньги на местах нужны сразу, постоянно в течение года, а не в его конце.

- Такая ситуация не только в Ужгороде.

- Конечно, не только в Ужгороде. Такая ситуация во всех областных центрах Украины. Об этом мы в том числе и говорили с коллегами на Форуме в Харькове. Например, взять так называемый коэффициент выравнивания. Сегодня из бюджета Ужгорода изымают 80 млн гривен поступлений от налога на доходы физических лиц (НДФЛ), у Запорожья - 350 млн гривен. Эти ресурсы у городов просто несправедливо отбирают.

- Во время избирательной кампании многие представители партий традиционно выступают "за все хорошее против всего плохого". Чем ваша команда отличается от других?

- В первую очередь команда "Оппозиционного Блока" - это команда профессионалов. Вместе с нами в парламент идут опытные управленцы, руководители промышленных предприятий, городские головы, региональные лидеры, люди, которые имеют огромный багаж знаний и опыта практически во всех сферах жизнедеятельности государства.

Мы видим, что сегодня в парламент идут так называемые новые лица – молодые люди, представители шоубизнеса. Я не против молодых и новых лиц. Но опыт ничем нельзя заменить. Именно люди, которые имеют за плечами годы эффективной работы, конкретные результаты, которые можно увидеть или ощутить, должны представлять интересы общин в парламенте. Именно они должны работать в комитетах Верховной Рады и принимать законы, которые изменят жизнь украинцев к лучшему.

- Вы наверняка наблюдаете за социологическими рейтингами, которые сегодня публикуются. Учитывая рейтинги, можно предположить, какие политические партии попадают в парламент. Как вы считаете, те новые политики, которые проходят в парламент от своих политических сил, могут качественно изменить работу парламента и улучшить законотворческую работу в Верховной раде?

- Я всегда приветствую желание молодых людей работать на благо страны. Конечно, следующий созыв Верховной Рады будет значительно обновлен. Надеюсь, туда попадут люди, которые имеют опыт практической работы в разных сферах.

Хочу еще раз подчеркнуть, работа в парламенте - очень ответственная и серьезная деятельность. Она предполагает последствия для миллионов украинцев. Поэтому в Верховной Раде должны работать люди, которые реально понимают положение вещей, знают, как решить проблемы и не позволят собой манипулировать.

- Вы много рассказали о том, что необходимо сделать. Есть ли проекты, которые уже получилось сделать в Ужгороде?

- За последние 5 лет нашей команде удалось приблизить решение проблемы с транспортом в Ужгороде. Мы создали коммунальное предприятие, закупили комфортабельные муниципальные автобусы. И это только часть комплексной программы, реализацию которой мы продолжаем.

Актуальными в Ужгороде остаются вопросы организации полигона отходов и выделение земельного участка для городского кладбища. Для решения этих вопросов нужна координация усилий города с районной и областной властями. Работа в этом направлении – сегодня один из приоритетов нашей команды.

Также мы внедряем программу сохранения исторического центра города. Основная ее задача - не допустить дальнейшего разрушения центра города, который сегодня является визитной карточкой тысячелетнего Ужгорода и имеет огромное туристическое значение.

В заключении хотел бы сказать, что мы – мэры городов Украины идем в парламент вместе с Оппозиционным блоком чтобы решать реальные проблемы регионов. Наведем порядок на местах – поднимется вся страна. Нам поможет наш опыт, поддержка людей, а также программа, которая подкреплена законопроектами по каждой из сфер жизнедеятельности государства. А внедрение полной и глубокой децентрализации станет краеугольным камнем поступательного развития страны и возрождения экономики.

Мы за то, чтобы политика не мешала, а помогала нашей работе. Чем больше представителей Оппоблока будет в новой Раде, тем быстрее жители городов ощутят на себе реальные изменения.