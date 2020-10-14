В боевых условиях. Как изменилась украинская армия за годы войны с Россией

Численность ВСУ заметно возросла (Фото: zoda.gov.ua)

Сегодня, 14 октября, страна уже в седьмой раз отмечает День защитника Украины. О том, чего удалось достичь в реформе украинского войска за последние шесть с половиной лет, а с чем до сих пор большие проблемы – в материале РБК-Украина.

В 2014 году украинская армия оказалась фактически неготовой к масштабной агрессии со стороны России. Это неудивительно, ведь фактически все довоенные годы Вооруженные силы Украины планомерно деградировали, и в целом армия считалась скорее обузой, чем опорой государства.

Проблемы обнаружились на всех возможных направлениях: от мотивации личного состава до системы управления войсками, от неработающей и устаревшей военной техники до разваленной логистики и убогого вещевого обеспечения.

В условиях первых месяцев российской агрессии огромную роль по сдерживанию противника взвалили на себя добровольцы и волонтеры. Параллельно в экстренном порядке, буквально на ходу, происходило и реформирование регулярной армии. ВСУ быстро окрепли, регулярно демонстрируя свои возросшие возможности непосредственно на поле боя.

Часть украинского политикума начала впадать в другую крайность, преувеличивая достигнутые за последние несколько лет успехи в реформировании войск и списывая любую критику на информационные происки неприятеля.

Украинскую армию часто называли едва ли не наиболее мощной на всем континенте и одной из самых мощных во всем мире, опираясь при этом на достаточно сомнительные международные рейтинги, вроде Global Firepower. На самом деле, вопреки совершенно очевидным и масштабным достижениям, в развитии Вооруженных сил Украины осталось решить еще массу задач.

Бесценный опыт

Самое главное из всех достижений последних шести с половиной лет – возрождение ВСУ как таковых, многолетний тренд на их упадок сменился на противоположный. И, безусловно, это опыт реальных боевых действий, за который пришлось заплатить дорогой ценой – только бесповоротные потери среди украинских военных превысили 4 тысячи человек.

"Мы получили колоссальный опыт ведения полномасштабных боевых действий против более сильного противника, с применением всего спектра вооружений. Этот опыт не только на уровне пехотинца, командира отделения или роты, но и на стратегическом: полковники и генералы также получили опыт ведения полномасштабных действий, на уровне бригад, секторов (как в 2014 году) и т.д.", – сказал РБК-Украина глава правления Украинского милитарного центра Тарас Чмут.

Опыт украинской армии неизменно отмечают и представители стран НАТО, с которыми украинцы регулярно проводят совместные учения. Да и в целом, интенсивное сотрудничество с Альянсом, в котором Украина недавно получила статус партнера расширенных возможностей (ЕОР), однозначно стоит занести в достижения последних лет.

Ведь учения – это не только непосредственный обмен опытом между военнослужащими разных стран, новые боевые навыки и выстраивание горизонтальных связей на международном уровне, но и явный сигнал стране-агрессору о том, что НАТО является союзником Украины.

Яркий пример - масштабные сентябрьские учения "Объединенные усилия", которые выглядели полноценным ответом российским учениям "Кавказ-2020", проходившим неподалеку от украинских границ.

Украина также постепенно переходит на НАТОвские системы учета, имплементирует сотни технических стандартов Альянса. В частности, в 2018 году министр обороны стал чисто политической фигурой.

Среди всех родов войск за последние годы наиболее заметен прогресс в сухопутных силах, численность которых выросла в разы по сравнению с довоенными временами. Как отмечают опрошенные РБК-Украина военные эксперты, началось количественное и качественное перевооружение, опять-таки впервые за время независимости.

Украинский танк на Донбассе (Фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

За первые месяцы этого года предприятия "Укроборонпрома" передали армии более 300 единиц новой, восстановленной и модернизированной техники. Были разработаны реактивные системы залпового огня "Вильха", противотанковые ракетные комплексы "Стугна-П", самоходные артиллерийские установки "Богдана" и т.д. Часть потребностей закрывается за счет поставок от западных партнеров Украины, самые медийно известные из них – противотанковые комплексы "Джавелин" от американцев.

Удалось и более-менее восстановить мобилизационную систему, улучшить питание и вещевое обеспечение, украинские солдаты уже давно не "голые и босые", как было принято говорить в 2014 году. Хотя здесь процесс идет с большими трудностями, в том числе коррупционного и бюрократического характера. В результате чего, к примеру, где-то половина войска уже перешла на новый каталог продуктов, а переход второй половины завис из-за судебных процессов, разборок между поставщиками и т.д.

Однозначным достижением стало и создание в 2016 году нового рода войск – Сил специальных операций (ССО), с более современной техникой и оснащением.

По советским шаблонам

А вот с другими родами войск – авиацией и флотом – ситуация обстоит намного хуже, чем с сухопутными силами. Безусловно, это можно объяснить тем, что именно наземные войска играли и продолжают играть определяющую роль в войне на Донбассе, следовательно, их развитие было приоритетом в условиях хронической нехватки бюджетных средств.

С другой стороны, отставание на этих направлениях не дает возможности говорить о ВСУ как действительно мощной полноценной силе, готовой отражать многочисленные угрозы со стороны РФ, в частности в акватории Черного и Азовского морей и на южном направлении в целом.

"На сегодня у нас ВМС на нулевой отметке, имеющийся плавсостав - это почти ничего, кроме фрегата "Сагайдачный", который уже явно устарел. Здесь в частности надежда на западных партнеров", – сказал изданию военный эксперт Олег Жданов.

Фото: flickr.com/ministryofdefenceua

Похожая ситуация и с авиацией. "Если мы говорим о военно-транспортной авиации, то все эти годы очень медленно шла работа, импортозамещение не налажено, хотя у нас есть завод "Антонов". Что касается истребителей, то у нас просто нет производителей такой техники. Надо принципиально решать, куда мы движемся", – сказал изданию глава комитета ВР по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Александр Завитневич.

Он привел пример нынешней войны в Нагорном Карабахе, где огромное влияние на ход боевых действий оказывают беспилотники. Потому, возможно, Украине стоит задуматься, есть ли смысл делать ставку на масштабные и дорогие закупки истребителей или штурмовиков у западных партнеров, или же сразу готовиться к наступающей эпохе беспилотников.

Есть серьезные сложности и с подготовкой личного состава, признают собеседники РБК-Украина. "Не удалось поменять организационную культуру ВСУ, она остается "совковой". Она опирается на те же столпы, как и в довоенный период: непосредственная лояльность командиру, который подтягивают к себе людей не по принципу компетенций и личных качеств, а по лояльности. Отчетность проходит формально, проверяют не обученность людей, а правильность заполнения журнала боевой подготовки", – сказал изданию Тарас Чмут.

По его словам, подготовка личного состава часто ведется по старым подходам, а сами преподаватели нередко не только не имеют боевого опыта, а еще и используют советские шаблоны, где в качестве вероятного противника рассматривается не Россия, а страны НАТО.

"Вся правовая база старая. Так, Устав - это закон Украины, просто ведомственными инструкциями его поправить невозможно, он должен быть написан под НАТОвскую структуру, а не под советскую армию, как сейчас. Как строить структуру управления войсками в таких условиях – большой вопрос. Мне кажется, что наши западные партнеры часто намного больше заинтересованы в повышении нашей обороноспособности, чем мы сами", – сказал изданию Олег Жданов.

Военная доктрина, принятая в 2015 году, также нуждается в модернизации, уверен эксперт. Впрочем, сам подход понятен – в отличие от США или той же России, Украина не ставит перед собой задачу быть готовой к решению военных вопросов в любой точке земного шара. Но если когда-либо власть решит освобождать оккупированные территории страны военным путем, это будет контрнаступательной операцией по восстановлению территориальной целостности, что укладывается в рамки нынешнего оборонительного подхода.

Но в целом, отсутствие концептуального видения будущего ВСУ – это одна из ключевых проблем, говорят военные эксперты. "Нет общего понимания, какими должны быть наше Вооруженные силы через десять лет, на какой технике они должны воевать, какие задания выполнять и как дойти до этой цели. Например, мы можем закупать три-четыре типа техники в одной нише вместо одного, потому что мы не можем понять, что именно нам нужно", – сказал изданию Тарас Чмут.

По словам эксперта, даже существующими военными бюджетами можно было бы распоряжаться гораздо разумнее. В частности, планировать более крупные и долгосрочные военные заказы, тем самым получая оптовые скидки и давая военным предприятиям возможность планировать свои бюджеты на длительную перспективу и привлекать кредиты.

Фрегат "Гетьман Сагайдачный" – один из немногих поводов для гордости в ВМС Украины (Фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

В разговоре с изданием Александр Завитневич также признает проблемы с соцзащитой и подготовкой военных. Речь идет в том числе и о прикладных вопросах, вроде реабилитации и обеспечения жильем – на данный момент в очереди за квартирами уже стоят более сорока тысяч военнослужащих. "В проекте бюджета на следующий год шесть процентов отведено на безопасность и оборону, но есть вопрос к эффективности использования этих средств", – отметил нардеп.

По его словам, рабочая группа в парламенте сейчас разрабатывает законопроект, который должен решить и другую проблему – неэффективное использование огромного земельного фонда Минобороны: часть земель просто не используется, часть сдается в аренду, а часть захвачена рейдерским путем.

В будущем, на долгосрочную перспективу, Завитневич видит украинскую армию как "армию, которая не должна быть советской". "Она не должна быть сверхбольшой, но она должна быть оснащена современным вооружением и обучена лучшими учителями", – отметил депутат.

Таким образом, во власти и в экспертном сообществе в целом есть понимание того, какой не должна быть украинская армия в будущем – ВСУ должны отказаться от еще оставшихся советских и постсоветских практик, провести перевооружение и т.д. Но реализация этой задачи, с учетом ограниченных бюджетов и довольно характерной для армии инертности мышления, точно займет не один год.