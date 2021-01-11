Боевая Фемида. Почему в Украине до сих пор не вернули военные трибуналы

В Украине с 2010 года нет военных судов (фото: flickr.com/ministryofdefenceua)

В Украине седьмой год идет война, но связанные с ней преступления до сих пор рассматривают гражданские суды. За это время под следствием оказались не только обычные бойцы, но и боевые генералы. Почему для военных не работают специальные трибуналы – в материале РБК-Украина.

Военные суды действовали в Украине с первых лет независимости и до 2010 года. Команда экс-президента Виктора Януковича, придя к власти, затеяла масштабную судебную реформу. Одной из главных ее "жертв" как раз и стали военные трибуналы.

Тогда говорили, что такие спецорганы якобы не соответствуют "европейским стандартам" и мало загружены делами. Война, начавшаяся весной 2014 года на востоке Украины, показала, насколько преждевременными были эти заявления.

Тем не менее ни существенное расширение ВСУ, ни рост количества "профильных" преступлений не привели к возвращению военных судов или полиции. В то же время Главную военную прокуратуру таки создали – она просуществовала фактически до 2019 года.

При этом разговоры о реформе военного правосудия продолжались всю каденцию президента Петра Порошенко. Да и сам он весной 2017 года обещал восстановить трибуналы. Соответствующие законопроекты даже внесли в Раду, но депутаты их так и не приняли. Действующий глава государства Владимир Зеленский пока что публично не высказывал свою позицию по этому вопросу.

За годы войны участники АТО/ООС не раз становились фигурантами резонансных дел. И речь не только о простых бойцах, но и высшем офицерском составе. Сейчас в рамках различных уголовных производств, в том числе и коррупционных, под следствием находятся генералы Сергей Дроздов, Игорь Павловский, Юрий Аллеров, Андрей Алимпиев и Виктор Назаров.

Вопрос компетенции

Дело генерала Виктора Назарова подняло широкую дискуссию о необходимости вернуть военные трибуналы. Он был заместителем начальника Генштаба ВСУ и в самом начале боевых действий на Донбассе возглавлял штаб АТО. Именно за действия в тот период его сейчас и привлекают к уголовной ответственности.

По версии прокуратуры, Назаров не обеспечил достаточную организацию и защиту рейса с украинскими десантниками в оккупированный Луганск. Ночью 14 июня 2014 года боевики сбили транспортный самолет Ил-76 из переносного зенитно-ракетного комплекса. В результате катастрофы погибли 49 украинских военных.

В марте 2017 года Павлоградский районный суд Днепропетровской области признал генерала Назарова виновным в служебной халатности. Бывший начальник штаба АТО получил семь лет лишения свободы, но под стражу так и не отправился, потому как приговор был обжалован.

Только в середине декабря 2020 года Днепровский апелляционный суд завершил процесс, оставив без удовлетворения жалобы подсудимого. Но и на этот раз генерал избежал заключения – Верховный суд приостановил исполнение приговора до рассмотрения кассации.

Дело Назарова вызвало негативную реакцию в командовании Вооруженных сил. К примеру, начальник Генштаба Руслан Хомчак заявил, что у осужденного генерала не было "преступного умысла" и он просто выполнял свое задание по защите Украины.

Хомчак выступил в защиту осужденного генерала (фото: Виталий Носач/РБК-Украина)

Обратил внимание на эту историю и бывший Командующий армией США в Европе Бен Ходжес. Он назвал дело Назарова примером "расправы над командирами". Американский генерал также заявил, что гражданские судьи не могут рассматривать подобные дела.

Военный прокурор Максим Крым, который и добился обвинительного приговора Назарову, не согласен с таким мнением.

"У нас в стране есть много дел, наполненных определенной спецификой, например, касательно медицинских работников. То есть тех дел, где судьи не являются профильными специалистами. В то же время суд всегда, вынося законное решение, основывается на выводах экспертиз, в том числе военных, где указаны данные о правильности, законности, последовательности действий тех или иных военачальников", – сказал он в комментарии РБК-Украина.

Крым обратил внимание, что в деле Назарова есть два заключения военно-тактических экспертиз, которые, по его мнению, подтверждают вину генерала.

"Наличие специализированных судов может только ускорять сам процесс рассмотрения дела и разгрузить районные суды. Если они (военные суды, – ред.) будут, то я в этом ничего плохого не вижу. В то же время говорить, что гражданские суды не могут объективно рассмотреть уголовное дело, ну, с этим я не могу согласиться", – добавил прокурор.

В свою очередь адвокат осужденного Михаил Турик утверждает, что гражданские судьи не имеют достаточных познаний в военном деле. По его мнению, восстанавливать специальные суды для такой категории разбирательств не просто нужно, а крайне необходимо.

"Когда слушали это дело в Павлограде, в суде первой инстанции, то мне пришлось судье разъяснять, что "Верховный Главнокомандующий" и "Главнокомандующий" – это две большие разницы. А она мне говорит: "Где это написано?". Я ей ответил, что в Конституции. И у нее был шок, а военные прокуроры сидели и хихикали в кулак", – рассказал он РБК-Украина.

Туманные перспективы

В действующей власти сомневаются, что возвращение трибуналов возможно в ближайшей перспективе. Собеседники издания в Министерстве юстиции и в Комиссии по правовой реформе при Офисе президента утверждают, что этот вопрос пока что на обсуждение не выносится.

Глава комитета Верховной рады по вопросам национальной обороны, безопасности и разведки Александр Завитневич ("Слуга народа") считает, что трибуналы в Украине если и появятся, то нескоро. Он напомнил, что де-юре в стране сейчас мирное время.

“Для того, чтобы военные суды не только эффективно работали, но и не нарушали права граждан, необходимо изучить как практику Европейского суда по правам человека, так и опыт стран мира. Также следует учесть и особенности работы в условиях боевых действий, а значит, повышенной нагрузки. Конечно такой процесс нужен, но создавать отдельную ветку судов сейчас будет трудно, дорого и долго”, – сказал он РБК-Украина.

Завитневич напомнил, что де-юре в Украине мирное время (фото: пресс-служба)

По его мнению, сейчас стоит сосредоточиться на повышении квалификации судей, которые занимаются военными преступлениями. Ведь большинство из них никогда не имели отношения к армии и не принимали участия в боевых действиях. В то же время депутат признал, что гражданские судьи ограничены в возможности эффективно и быстро рассматривать такую категорию дел.

Глава оборонного комитета также видит угрозу деморализации личного состава ВСУ из-за приговоров участникам боевых действий. Особенно для офицеров.

"Конечно, такая опасность есть. За годы войны погибло много военнослужащих, у всех них были командиры, которые принимали определенные решения. Мы знаем, что ситуация не всегда была в нашу пользу, поэтому решения принимались быстро и в тех условиях, которые были. Я убежден, что прямого умысла на совершение преступления командиры не имели", – отметил Завитневич.

Он сообщил, что сейчас идет подготовка к созданию военной полиции, которая должна повысить уровень дисциплины в армии. Но и проблема военных судов еще будет изучаться в парламенте.

"Вопрос остается открытым, мы в сотрудничестве с Комитетом по вопросам правовой политики будем более подробно его изучать и совершенствовать наше законодательство", – уточнил депутат.

Бывший военный судья Олег Ткачук (ныне судья Верховного Суда), проработавший в этой системе около 15 лет, считает, что такое положение дел играет на руку стране-агрессору. По его мнению, систему военной юстиции разрушали планомерно.

"Я думаю, что решение от 2010 года о ликвидации военных судов созвучно целому ряду решений, которые были направлены на развал украинской армии. Я думаю, что это была сознательная работа противника. Я думаю, что все, что тогда было с армией сделано, это сознательно, а у некоторых и несознательно, было сделано под нашептыванием врага", – объяснил Ткачук.

Приговоры командирам от гражданских судов могут деморализовать бойцов (фото: zoda.gov.ua)

По его словам, Украина остро нуждается в военных трибуналах и власти нужно безотлагательно исправить "ошибки прошлого".

"Дело даже не в самой юридической квалификации судей, а в том, что и для потерпевших и для подсудимых важно, чтобы их действия оценивались тем человеком, который ощутил на себе, что такое проливать кровь за Родину или потерять близкого товарища-сослуживца", – уточнил Ткачук.

Он признает, что разбирательств в военных судах до 2010 года было относительно немного. Но в 90% случаев дела рассматривали прямо на месте происшествий – в воинских частях. Это позволяло оперативно наказывать виновных и пресекать новые нарушения. Развал этой системы Ткачук называет одной из причин плачевного состояния украинской армии на момент российской агрессии.

Отдельные судебные инстанции, которые занимаются исключительно делами против военнослужащих, до сих пор работают во многих странах мира, включая США и Россию. Украина решила отказаться от этой модели, декларируя их "ненужность" по состоянию на 2010 год.

Спустя шесть лет войны этот тезис подвергается обоснованным сомнениям как среди политиков, так и среди самих военных. В то же время пока ничто не указывает на то, что положение дел может измениться в обозримой перспективе.