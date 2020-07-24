Ближе к миру. Что произошло на заседании минской ТКГ 22 июля?

22 июля. Очередное плановое заседание Трехсторонней контактной группы в Минске в формате видеоконференции. Журналисты готовятся неторопливо пропустить очередную мантру о необходимости достижения компромисса, а страна, которая уже давно привыкла к сухим релизам с полей встречи, так же относится со значительным скепсисом и равнодушием, пишет руководитель Центра политической разведки, кандидат исторических наук Олег Постернак.

В этот раз результат сильно удивил. Вечером удалось договориться не просто о "хлебном", "школьном", "рождественском" перемирии, а о режиме полного и всеобъемлющего прекращения огня с 27 июля 2020 года, а также утвердить пакет дополнительных мер контроля этого режима.

Будут ли как-то еще формализованы договоренности? Да, безусловно. Предполагается, что Вооруженные Силы Украины и вооруженные формирования ОРДО издадут и введут в действия приказы о прекращении огня. Устойчивая тишина позволила бы перейти к политическим вопросам мирного урегулирования.

Что означает это событие? Подобные решения были и раньше и это не приводило к ожидаемым последствиям. Однако обнадеживающая информация, поступающая из разных источников, свидетельствует, что как никогда появилась реальная возможность закрепить прекращение огня на длительную перспективу.

Почему именно сейчас? Последние два месяца политические советники глав государств и главы МИД "нормандской четверки" вели интенсивные переговоры в Париже и Берлине и, видимо, они принесли свой результат. Учитывая безрезультативный и вялотекущий многолетний период минского диалога при Порошенко, в обществе, да и у европейских партнеров Украины, сложилось индифферентное к нему отношение и мало кто ожидал прогресса.

Изменится ли позиция Украины на переговорах с Россией? Несмотря на стандартный уже медийный разогрев ситуации (страшилки об ожидаемом наступлении РФ, очередные ярлыки в сторону Зеленского о предательстве интересов Украины), украинская власть продолжила отстаивать неизменную формулу: к выборам на оккупированном Донбассе Украина готова будет подойти только при условии соблюдения перемирия, разоружения сепаратистов, вывода российских войск и передачи под контроль Киева границы. Также неизменной остается позиция в вопросе Конституции Украины.

Каковы электоральные последствия для Зеленского? Судить пока рано, но данный шаг – совершенно логичный в контексте предвыборных обещаний президента и ожиданий большинства украинских граждан. Возвращения мира ждут не только жители свободной Украины, но и ее оккупированной части, усталые от беззакония и криминального ада.

Эта миссия будет не из простых и она потребует дальнейших действий – определения механизма возврата границы, проведения выборов в регионе, политическую реинтеграцию, экономическую реконструкцию и культурную интеграцию. Главное – начать с малого.