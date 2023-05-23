Бізнес ставить на Україну. Які компанії та в що інвестують навіть під час війни

Які компанії та в що інвестують в Україні навіть під час війни (колаж РБК-Україна)

За час, що минув після початку повномасштабного вторгнення Росії, попри масштабні руйнування інфраструктури, бойові дії та проблеми з логістикою, український бізнес оговтався від шоку перших місяців та поступово адаптовується до умов воєнного часу. Згідно з березневими даними індексу очікувань ділової активності, підприємства всіх секторів оптимістичніше, ніж минулого року, оцінюють результати та перспективи своєї діяльності.

Ще один показовий фактор пожвавлення бізнес-активності в Україні - інвестиції в реалізацію нових амбітних проектів, навіть попри нестабільну ситуацію та боєві дії на частині території країни. Про те, які компанії продовжують вкладати кошти в Україну та які проекти планують реалізувати – детальніше в спецпроекті РБК-Україна.

Unilever: 20 млн євро у нове виробництво

У березні цього року компанія Unilever оголосила, що проінвестує 20 мільйонів євро у нове виробництво в Київській області, щоб підтримати зростаючий бізнес та засвідчити довгострокові зобов’язання. Початок будівництва заплановано цьогоріч із очікуваним відкриттям фабрики у 2024 році.

Як зазначають в компанії, нова фабрика створить близько 100 нових робочих місць і вироблятиме засоби особистої гігієни, шампуні та гелі для душу, таких брендів як Dove, Axe, TRESemmé, Clear.

Завод забезпечуватиме товарами переважно український ринок, а також потенційно вироблятиме продукцію для інших ринків Європи. Фабрика буде побудована відповідно до найвищих екологічних стандартів з використанням технологій відновлювальної енергії, що сприятиме досягненню цілі Unilever щодо чистих нульових викидів у межах ланцюга створення вартості до 2039 року.

"Ця інвестиція свідчить про нашу довгострокову відданість країні та її народу, нашим співробітникам, клієнтам і партнерам. Це також спосіб відзначити 30-річчя нашого бізнесу в Україні. Нове виробництво створить нові робочі місця, збільшить наші виробничі потужності та, в першу чергу, задовольнятиме потреби українських споживачів високоякісними продуктами, виготовленими відповідно до принципів сталого розвитку", – прокоментував генеральний директор Unilever Україна Василь Бовділов.

Зараз Unilever налічує понад 100 співробітників в Україні. З початку повномасштабного вторгнення компанія зосередилася на забезпеченні заходів безпеки для українських працівників та їхніх сімей.

Unilever також пожертвувала понад 15 млн євро для надання гуманітарної допомоги українцям, тісно співпрацюючи з установами ООН і місцевими неурядовими організаціями, щоб доставляти допомогу туди, де вона найбільше потрібна.

Епіцентр: близько $1,9 млрд інвестицій до 2025 року

Компанія Епіцентр з перших днів війни активно допомагає країні та інвестує в її економіку. Торік, попри значні втрати, що понесла компанія внаслідок руйнування власних торгових центрів, Епіцентр відкрив два нових ТЦ у Києві та Львові.

Сьогодні компанія веде роботи з побудови ТРЦ площею понад 100 000 кв. м замість знищеного під час бойових дій торговельного центру в Бучі. В компанії вірять, що цей проект стане символом відбудови міста, а інвестиції компанії прискорять відновлення й інших регіонів, що постраждали від війни.

Проект торгівельного центру в Бучі (фото: прес-служба)

Загалом інвестиційні плани компанії на 2023-2025 роки передбачають вливання в українську економіку до $1,9 млрд.

Як зазначає генеральний директор "Епіцентр К" Петро Михайлишин, реалізація цих планів багато в чому буде залежати від перебігу війни, сприятливості інвестиційного клімату та доступності фінансових ресурсів. Проте навіть в поточних умовах компанія готова вкладати кошти в перспективні проєкти, які передбачають створення нових робочих місць та відбудову країни.

"Важливо, що наші плани передбачають не лише розвиток ритейлу, але й у виробництво, що в майбутньому стане підґрунтям для збільшення експортних надходжень. Зокрема, в агрокомплексі Епіцентр планує інвестувати в побудову агроіндустріальних парків, реконструкцію елеваторів, будівництво нових виробничих цехів, розширення парку сільгосптехніки та посилення логістичних потужностей. Вже зараз Епіцентр є одним з найбільших в країні виробників агропродукції, об’єднуючи земельний банк в розмірі 167,7 тис. га. Проте ми прагнемо поліпшити власну ефективність шляхом створення переробних підприємств та виробництва продуктів з доданою вартістю", – говорить Петро Михайлишин.

Петро Михайлишин, генеральний директор ТОВ "Епіцентр К" (фото: прес-служба)

Паралельно в компанії планують інвестувати у виробничі підприємства будівельної галузі (заводи з виготовлення газобетону та сухих будівельних сумішей), а також посилення власних логістичних потужностей.

Зокрема, в смт Калинівка під Києвом буде реалізовано проєкт ЛІС (логістичний інноваційний склад), який передбачає розширення вже існуючого там хабу більш ніж вдвічі – до 280 000 кв. м. А в регіонах України компанія вкладатиме значні кошти у розвиток омніканальної логістики. Також планується інвестиція у понад $130 млн в створення складських центрів у Хмельницькому та Дніпрі площею 50 000 кв. м та 80 000 кв. м відповідно.

Проект логістично-інноваційного складу під Києвом (фото: прес-служба)

"Не забуваємо і про розвиток мережі торговельних центрів. В планах на найближчі кілька років – створення 8 нових та реновація 12 діючих ТЦ, а також побудова 6 надсучасних торгово-розважальних центрів, в яких зможуть працювати і сторонні орендарі. Останні з’являться не лише у Київському регіоні, але й у Львові, Дніпрі та Запоріжжі.

За нашими підрахунками, всі перераховані вище проєкти дозволять створити близько 12 000 нових робочих місць, збільшивши загальний штат компанії до понад 50 000 співробітників. Не менш важливо, що нові підприємства будуть щорічно сплачувати до бюджетів різних рівнів майже 2 млрд грн податків. Сподіваємось, що нашому прикладу послідують й інші українські компанії. Разом ми зможемо значно прискорити відновлення країни та її економічний розвиток. А значить – зробимо вагомий внесок в побудову сильної та процвітаючої держави", – резюмував генеральний директор "Епіцентр К".

Nestlé: нова фабрика на 1 500 робочих місць

Швейцарська транснаціональна харчова корпорація Nestlé оголосила, що інвестує 42 млн доларів, аби запустити нове виробництво на заході України.

Компанія Nestlé вже забезпечує в Україні 5 800 робочих місць. На новій фабриці у Волинській області (місто Смолигів) планується створити ще 1 500 робочих місць.

Разом з фабрикою у Торчині, виробнича мережа на Волині стане європейським регіональним хабом компанії для категорії кулінарних продуктів, зазначають в компанії.

Нове виробництво забезпечуватиме постачання продукції на ринок України та на інші європейські ринки. Фінансування буде направлено на розширення виробництва вермішелі в Україні.

"Це важливий крок для Nestlé, зроблений у дуже складний для країни час. Ми прагнемо створити хаб із виробництва харчових та кулінарних продуктів, забезпечуючи додаткові робочі місця й задовольняючи потреби українців і громадян інших європейських країн у високоякісних продуктах", – заявив Алессандро Дзанеллі, гендиректор Nestlé в Україні та Південно-Східній Європі.

Алессандро Дзанеллі, генеральний директор Nestlé в Україні (фото:прес-служба)

В компанії також долали, що з першого дня війни Nestlé надає гуманітарну допомогу необхідними харчовими продуктами й напоями для українців та їхніх домашніх улюбленців. З початку повномасштабного вторгнення компанія передала на допомогу понад 4000 т продукції на суму понад 480 млн грн для підтримки українців як усередині країни, так і в сусідніх державах, де перебувають українські біженці.

ДТЕК: 30 нових ВЕС до 2030 року

Буквально на днях компанія ДТЕК запустила в роботу першу чергу Тилігульської ВЕС, яка розташована за 100 км від окупованої росією території в Миколаївській області, і вже генерує зелену електроенергію.

Як зазначають в компанії, 19 турбін ВЕС мають встановлену потужність 114 МВт та виробляють до 390 тисяч кВт-год. Цього достатньо для забезпечення електрикою 200 000 домогосподарств на рік.

В цілому реалізація проекту дозволить зробити перший крок у досягненні цілей ініціативи "30 до 2030", мета якої мати в Україні 30 ГВт встановлених потужностей відновлюваної енергетики до 2030 року.

ДТЕК вже заклав фундаменти для встановлення ще 64 турбін ІІ черги будівництва Тилігульської ВЕС. Будівництво потужності у 500 МВт зробить її найбільшою ВЕС у Східній Європі та додатково забезпечить чистою енергією будинки і підприємства на півдні України, які потерпають від перебоїв з електропостачанням через обстріли енергетичної інфраструктури.

Тилігульська вітроелектростанція (фото: dtek com)

"У 2022 році ми мали великі плани з будівництва нової Тилігульської вітроелектростанції, але російське вторгнення тимчасово призупинило цей проект. Сьогодні хочу сказати: ми прийняли рішення відновити будівництво вітроелектростанції, і перша черга станції вже запрацювала на повну потужність. Війна нас не зупинить. Ми продовжуємо створювати робочі місця, платити податки, виробляти електроенергію, відновлювати мережі, боротися за нашу енергетичну незалежність та інвестувати в майбутнє. Ми переможемо у війні", – заявив власник ДТЕК, бізнесмен Рінат Ахметов.

За словами генерального директора компанії Максима Тімченка, компанія продовжить сприяти реалізації стратегії України щодо будівництва 30 ГВт потужностей ВДЕ до 2030 року.

"Тилігульська ВЕС є символом опору України спробам Росії заморозити Україну й підкорити її. Завдяки таким проєктам, як Тилігульська ВЕС, ми можемо зробити Україну більш екологічною та чистою, стати ключовим партнером в енергетичному майбутньому Європи. Розвиваючи інфраструктуру, засновану на розподіленій централізованій генерації, ми створюємо енергопостачання, яке є більш стійким і стабільним", – додав Тімченко.

Максим Тімченко, генеральний директор ДТЕК (фото: прес-служба)

Також у 2022 році компанія ДТЕК інвестувала 3,9 млрд гривень у вуглевидобувні підприємства для надійної роботи теплових електростанцій. Це дозволяє вже зараз розпочати підготовку до наступного опалювального сезону, який через руйнування енергосистеми несе для українських енергетиків, ремонтників, шахтарів і машинобудівників чимало викликів.