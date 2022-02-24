Попри війну, український бізнес робить неможливе. Він не просто продовжує працювати — він створює нові продукти, змінює підходи до управління, рятує робочі місця, підтримує громади, допомагає армії, інвестує в інновації та вибудовує культуру відповідальності, якою вже захоплюється світ.

‍

Сьогодні бізнес — не лише про прибутки. Це про лідерство, сміливість і ідеї, що стають точками опори для суспільства. Саме це — надихає.



РБК-Україна презентує премію "Бізнес, що надихає 2025", щоб показати й масштабувати найкращі бізнес-кейси цього року: ті, що змінили правила гри, стали прикладом для інших і довели, що навіть в умовах невизначеності можливі сталий розвиток та стратегічна дія.

Найкраща адаптація до викликів війни Попри труднощі воєнного часу мережа магазинів EVA продовжує працювати всюди, де це можливо, і не припиняє розвиток. Після суттєвих втрат, понесених через війну, у 2025-му компанія знову вийшла на довоєнну кількість працюючих магазинів (станом на 24.02.2022 їх було 1116), а на кінець року нараховує їх вже понад 1160 по всій Україні. В команді ритейлера – близько 14 000 працівників. Цьогоріч EVA відкривала не лише звичні магазини, а й презентувала експериментальний формат "EVA поруч", мета якого – стати ще ближче до клієнтів. Компактність цих торгових точок дозволяє відкривати їх та задовольняти потреби споживачів там, де раніше це було неможливо через брак приміщень достатньої для відкриття звичайної EVA площі. Наприкінці листопада у Дніпрі компанія відкрила четвертий магазин преміального формату EVA BEAUTY – ще два таких працюють в Києві та один у Львові. Дніпровський магазин має унікальний концепт. З метою популяризації українського мистецтва його торговий зал оформлений роботами сучасних художниць Кріс Цвенгер та Notuko (Наталка Брічук). П’ятий магазин EVA BEAUTY в кінці грудня відкрився у м. Чернівці. Не менш активно розвивається й онлайн-напрям. Наразі його частка в загальному обороті компанії складає понад 15%. В листопаді було презентовано нову стратегію EVA.UA – стати єдиною онлайн-платформою для жінок в Україні – простором, де покупки, персональні рекомендації, бонуси та сервіс зібрані в одну зручну екосистему. Першим проявом нової стратегії стала кампанія "Ти у себе єдина", в якій взяли участь співачки Kola і Кажанна, акторки Марія Рудинська та Тетяна Міхіна, блогерка Юлія Норець. Щоб підтримувати роботу та якісне обслуговування в умовах відключень електрики, з початку повномасштабного вторгнення компанія інвестувала близько 100 млн грн в енергетичну незалежність, забезпечивши торгову мережу, офіси та розподільчі центри джерелами резервного живлення. Цього року EVA запустила 3 власні сонячні електростанції, які стали додатковими джерелами енергії для розподільчих центрів компанії у Львові, Дніпрі та Броварах. Окрім переваг для бізнесу, запровадження таких рішень сприяє загальній стабільності енергосистеми країни, знижуючи пікове навантаження на електромережу та забезпечуючи більш прогнозоване енергоспоживання. Компанія дбає не лише про власний розвиток, а й про підтримку держави та суспільства. EVA є одним з найбільших платників податків в Україні. Лише за перше півріччя 2025-го сума сплачених компанією податків сягнула майже 2,5 млрд грн. Крім того, компанія входить до переліку найбільших донаторів України. Від початку повномасштабного вторгнення компанія реалізувала 29 соціальних проєктів, об’єднала навколо них близько 7 млн клієнтів та разом з ними спрямувала на добрі справи вже понад 124 млн грн. Однією з найпотужніших ініціатив 2025 року став спільний проєкт EVA та ГО "Землячки" під назвою "Місія – життя", в межах якого вдалось зібрати 9,2 млн грн на придбання спеціалізованої амуніції адаптованої до жіночої анатомії, для 184 бойових медикинь. Дізнатись більше про цю та інші ініціативи компанії можна на спеціальній сторінці, де EVA звітує про свої соціальні проєкти. В листопаді EVA разом з фондом Happy Paw запустила традиційний проєкт допомоги притулкам для тварин – "Запали зірку тепла", щоб подарувати комфортну та безпечну зимівлю понад 20 000 котів та собак з шелтерів по всій Україні. В цілому досвід EVA у 2025 році демонструє, що навіть у найскладніших умовах бізнес може зберігати стійкість, інвестувати у розвиток та бути драйвером позитивних змін.

Найкращий освітній проєкт року для військовослужбовців "Буткемп з правил ведення війни" – сучасна освітня онлайн-ініціатива для військовослужбовців, створена командою проєкту "Кодекс воїнів світла", що допомагає зрозуміти, як норми міжнародного гуманітарного права працюють не на папері, а в реальних бойових умовах, і як застосовувати їх у щоденній службі.

Проєкт створено у форматі коротких інтенсивів (bootcamp з англ. – "навчальний табір"), що дозволяє швидко й ефективно опанувати конкретні знання і навички. Максимум користі за мінімум часу, з фокусом на чіткій темі і реальних викликах служби.

Учасники занурюються у реальні практичні сценарії ведення збройних конфліктів, стикаються з бойовими дилемами, аналізують складні ситуації, оцінюють ризики та вчаться ухвалювати рішення з урахуванням правових норм.

Навчання відбувається у зручному інтерактивному диджитал-форматі – онлайн, у власному темпі й з будь-якого ґаджета.

Буткемп пропонує на вибір три інтенсиви з МГП, що поєднують ґрунтовну теоретичну базу з відпрацюванням практичних навичок у ситуаціях бойової непередбачуваності. Учасники можуть обрати зручний для себе формат навчання:

навчальна онлайн-платформа (2 рівні та 12 модулів) застосунок (22 бойових сценарії для перевірки своїх знань) інтерактивний симулятор (9 бойових місій в форматі симулятора від першої особи). Буткемп створено в умовах реалій збройного конфлікту в Україні в тісній співпраці з військовими експертами, що мають реальний бойовий досвід. Інтенсиви детально розкривають положення Женевських конвенцій, правові аспекти військової служби, процеси прийняття рішень у складних бойових ситуаціях, відповідальність командирів, порушення міжнародного гуманітарного права, воєнні злочини тощо. Окрім цього буткемп розвиває лідерські якості та здатність ухвалювати стратегічно й тактично обґрунтовані рішення відповідно до норм МГП, сприяючи формуванню відповідальної та професійної поведінки в умовах збройного конфлікту.

Навчання є безкоштовним і буде корисним як для нещодавно мобілізованих військовослужбовців і тих, хто не має бойового досвіду, так і для командирів, що прагнуть систематизувати знання з міжнародного гуманітарного права і краще орієнтуватися в правових аспектах служби, а також представникам медіа, волонтерам, гуманітарним організаціям і всім, хто зацікавлений у якісних, практичних знаннях з міжнародного гуманітарного права.

Проєкт реалізовано за ініціативи міжнародної неурядової організації "Женевський заклик".



Найбільш інноваційний сервіс року METRO Fast Line – перша в Україні безконтактна система сканування, зважування та оплати товарів, що доступна для всіх клієнтів METRO Україна. За допомогою безкоштовного мобільного застосунку METRO Fast Line(доступний на Android та іOS) або спеціальних сканерів, розташованих на вході до ТЦ, клієнти можуть: одразу в торговому залі самостійно сканувати товари, відслідковуючи кінцеві ціни та суму до сплати з врахуванням ПДВ; миттєво перевірити візок з покупкою на спеціальній ваговій платформі, не викладаючи товар на касову стрічку; оплатити покупку на стійці самооплати. Ще одна важлива особливість сервісу, актуальна у воєнний час: під час оголошення повітряної тривоги клієнти мають можливість з сервісом METRO Fast Line швидко завершити покупку. Адже вони вже просканували все, що поклали у візок, і залишилось тільки оплатити. "Це інноваційна система безконтактного сканування та оплати товарів у торгівельних центрах METRO з середнім часом на підтвердження покупки та оплати дві хвилини.Це надзвичайно високий показник ефективності, який свідчить про готовність українців до цифрових рішень у повсякденному шопінгу. Це особливо є цінним для тих покупців, хто хоче забігти в ТЦ і зробити швидко покупки без взаємодії з працівниками", – розповідає менеджерка з операційних проєктів Metro Україна Любов Гнатів. В якості першого пілотного магазину для впровадження сервісу METRO Fast Line у 2021 році METRO Україна обрали київську локацію ритейлера на Позняках. Зручність, швидкість та комфорт під час здійснення закупівель є однією з важливих складових успішного клієнтського досвіду. Особливо актуальним це стало в часи пандемії, коли кожен хотів відчувати себе в безпеці та намагався мінімізувати соціальні контакти, додають в компанії. "Бажання ритейлера покращити клієнтський досвід, а також міжнародна експертиза й відкритий доступ до найкращих світових практик допомогли не тільки забезпечити високі стандарти якості товарів за оптовою ціною, але й впроваджувати такі інноваційні проєкти для клієнтів в Україні. У 2025 році компанія розширила географію та впроваджує сервіс швидких покупок METRO Fast Line у торгових центрах Дніпра та Одеси", – наголошує Любов Гнатів. Українцям це рішення також сподобалось. За період з осені 2023 року по осінь 2025 здійснено більше ніж 930 000 покупок. А це означає тільки одне – ритейлер рухається в правильному напрямку. Проте швидкому розширенню прогресивного сервісу на інші торговельні точки завадило повномасштабне вторгнення рф в Україну. У листопаді 2023-го – розпочався перший етап масштабування сервісу. Як зазначають в METRO Україна, задоволення клієнтів є тією рушійною силою, яка надихає на розвиток і спонукає до пошуку нових інноваційних підходів. Наприклад, однією із ключових стала зміна моделі стійок самооплат з новішою версію Windows. Якщо каси самообслуговування (КСО) вже стали певним стандартом в мережах багатьох ритейлерів, то рішення METRO Fast Line стало додатковою диджитальною опцією для задоволення потреби усіх клієнтів. Допомагаючи економити час покупців, оскільки перевірка та оплата в середньому займає не більше двох хвилин, попри розмір клієнтського кошика, який зазвичай значно більший, ніж на КСО. Ще однією перевагою є те, що клієнт торкається товарів лише двічі: коли кладе товар з полиці до візка та викладає з візка після оплати. Це призводить до швидкого оформлення покупки та мінімальної залежності від наявності персоналу. Запускаючи проєкт у 2021 році, в METRO Україна орієнтувалися на такі ключові показники:інноваційність та унікальність пропозиції на ринку, диджиталізація, оптимізація персоналу, частка клієнтів, що повторно користуються сервісом, кількість нових користувачів тощо. Після масштабування вдалося досягти запланованих результатів. Саме тому цей проєкт продовжують масштабувати по всім ТЦ в Україні. Тепер додались й інші показники та фактори, наприклад, частка не втрачених продажів під час повітряних тривог. Наразі сервіс працює в 15 торгівельних центрах Metro Cash&Carry в 9 містах: Київ, Львів, Вінниця, Івано-Франківськ, Одеса, Дніпро, Полтава, Житомир та Чернівці.У 2026 році планується впровадити його ще у чотирьох торгових центрах Metro Україна. Також наразі в мережі діє різдвяний каталог зі святковими пропозиціями. Ознайомитись можна за посиланням.

Найкращий соціальний проєкт року 2025 рік став для консервативного українського фармринку насиченим на події: нова державна політика в сфері продажу ліків стрімко змінила правила гри для аптечного бізнесу. У результаті, ринок почав скорочуватись: за рік понад 270 аптек закрились назавжди. Але навіть зараз на цьому ринку є оптимісти, які продовжують втілювати глобальні соціально орієнтовані проєкти. "Подорожник", найбільший аптечний оператор країни, здивував унікальною акцією "Тисяча Здоров'я". Майже 120 мільйонів гривень — саме стільки пенсіонери з прифронтових областей витратили на власне здоров’я завдяки цій ініціативі. Йдеться не про символічну допомогу, а про реальні покупки ліків, вітамінів і засобів догляду — у момент, коли це критично необхідно. Програма охопила сім прифронтових областей: Дніпропетровську, Донецьку, Запорізьку, Сумську, Харківську, Херсонську та Чернігівську. За два місяці в ній взяли участь ній взяли понад 222 тисячі людей поважного віку, кожен з яких отримав від "Подорожника" 1000 гривень на бонусний рахунок. За умовами акції, бонусні кошти можна витратити на покупку будь-яких товарів в аптеках мережі. Отримати "Тисячу Здоров’я" міг кожен бажаючий — за наявності пенсійного посвідчення (за віком) та після реєстрації в програмі лояльності аптеки "Подорожник", без довгих анкет, додаткових документів і черг. Лише номер телефону — і людина сама вирішує, на що спрямувати підтримку: ліки, вітаміни чи засоби догляду. У компанії наголошують, що таким чином прагнули не лише фінансово допомогти, а й повернути найбільш соціально вразливим громадянам відчуття гідності та контролю над власним здоров’ям. Проста та зрозуміла механіка зробила програму доступною навіть у складних умовах прифронтових регіонів. Про можливість отримати допомогу пенсіонери дізнавалися від громад, волонтерів, лікарів, а також із медіа та соціальних мереж. Загалом про акцію дізналися більше 7 млн українців по всій країні, які з інтересом очікують на масштабування акції в інших регіонах. Професійна спільнота вже відзначила ініціативу: проєкт "Тисяча Здоров’я" став переможцем PR-премії профільного видання MMR у номінації "Соціальна відповідальність і вплив". На основі цього досвіду "Подорожник" розглядає можливість впровадження подібних соціально орієнтованих програм і поширення їх в різних областях. Саме з таким підходом проєкт "Тисяча Здоров’я" номінується на премію РБК-Україна "Бізнес, що надихає" — як приклад соціального проєкту, що зберігає людяність навіть тоді, коли ринок стискається.

Найефективніша платформа мобілізації донатів і допомоги Monobank у воєнний час перетворився з фінтех-сервісу на повноцінну цифрову інфраструктуру мобілізації допомоги. Банк, який спочатку будувався як зручний інструмент для щоденних фінансових операцій, став однією з ключових платформ, через яку українці масово підтримують армію, волонтерські та гуманітарні ініціативи. Ключовим елементом цієї трансформації стала функція "Банка" — простий і швидкий механізм збору коштів, що дозволяє за кілька кліків запускати публічні та приватні донати, поширювати їх і миттєво долучатися до зборів. У результаті донати перестали бути разовою дією — вони стали частиною повсякденної фінансової поведінки мільйонів користувачів. Масштаб цього явища є безпрецедентним. За даними відкритих джерел, за перші 1000 днів повномасштабної війни українці задонатили через Monobank майже 78 млрд грн на потреби Збройних сил України та пов’язані з обороною й гуманітарною підтримкою ініціативи. Щороку обсяги пожертв зростали, а кількість активних донорів вимірюється мільйонами. Monobank фактично став одним із головних фінансових каналів, через який суспільство акумулює ресурси для спільної дії. Наприклад, за даними на кінець 2025 року, щомісяця в сервісі було понад 2,9 млрд грн пожертвувань, а загальна сума внесків перевищила 32,4 млрд грн. Важливо, що банк не обмежився роллю технічного провайдера. Продукт постійно адаптувався до реалій війни — коли швидкість ухвалення рішень, мінімальна кількість дій та довіра до платформи мають вирішальне значення. Через Monobank регулярно відбуваються як масштабні загальнонаціональні збори, так і адресна підтримка окремих підрозділів, волонтерів і благодійних фондів. Фактично Monobank запропонував нову модель участі бізнесу в суспільних процесах — не через окремі благодійні кампанії, а через створення інструменту, який дозволяє мільйонам людей діяти синхронно й ефективно.