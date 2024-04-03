Безкоштовна реабілітація в Україні: куди звертатися за допомогою

В Україні будь-хто з цивільних і військових може повністю безкоштовно пройти реабілітацію, якщо для цього є медичні показання. Як отримати безкоштовну реабілітацію і куди звертатися, у колонці для РБК-Україна пояснює старша правова аналітикиня БФ "Право на захист" Олена Левчишина.

Через війну постраждали тисячі людей, і потребу в реабілітації та відновленні здоров'я мають як військові, так і цивільні. Когось рятували після тяжких опіків з житлового будинку, інші потрапили під обстріли і втратили кінцівки або зір. Хтось не може знайти роботу через те, що отримав обмежені можливості по здоров'ю.

Яку реабілітацію можна пройти в Україні

Реабілітація у сфері охорони здоров'я – це про відновлення функціонування людини, яка зазнала чи потенційно може зазнати обмежень повсякденного функціонування через стан здоров'я або старіння.

У суспільстві часто побутує невірне сприйняття реабілітації як допомоги, яка надається тим, хто, наприклад, не може самостійно пересуватися або має встановлену інвалідність. Але реабілітація – ширше явище. Це комплекс заходів для досягнення та підтримання оптимального рівня функціонування людини у її середовищі.

Правом на реабілітацію наділені ті, хто вже втратив або може втратити здатність до участі у заняттєвій активності у спосіб і межах, які є звичайними для них. Реабілітація в Україні також включає не тільки медичний аспект. Це й соціально побутові заходи. Наприклад, допомога в працевлаштуванні.

В Україні порядок отримання реабілітації регулюється Законом України “Про реабілітацію у сфері охорони здоров'я” № 1053-IX та Законом України “Про реабілітацію для осіб з інвалідністю” № 2961-IV.

Фото: Держава фінансує спеціальні пакети допомоги, передбачені на реіббілітацію (facebook.com/Superhumans Center)

В Україні будь-яка людина за наявності медичних показань може безоплатно отримати реабілітаційну допомогу як вид медичної послуги. Для покриття витрат на реабілітацію держава виділяє фінансування з державного бюджету у межах таких пакетів:

"Реабілітаційна допомога дорослим та дітям в амбулаторних умовах";

"Реабілітаційна допомога дорослим та дітям в стаціонарних умовах";

"Реабілітація протягом перших трьох років життя для немовлят, які народились передчасно та/або хворими".

За статистикою Національної служби здоров'я, у 2023 році понад 280 тисяч пацієнтів отримали безоплатну реабілітаційну допомогу за пакетами послуг Програми медичних гарантій, а саме:

реабілітаційна допомога дорослим і дітям у амбулаторних умовах – понад 177 тис.пацієнтів;

реабілітаційна допомога дорослим і дітям у стаціонарних умовах – понад 109 тис. пацієнтів.

Куди звертатися за послугами з реабілітації

Для отримання безкоштовних реабілітаційних послуг особі чи законному представнику дитини з інвалідністю, потрібно звернутися з заявою та необхідними документами до виконавчого органу сільської, селищної, міської, районної у місті (в разі її утворення) ради або до структурного підрозділу з питань соціального захисту населення районної, районної у місті Києві держадміністрації за місцем проживання (перебування), а в період воєнного стану можна подавати заяву за місцем фактичного перебування отримувача.

Важливо: заява може подаватися отримувачем або його законним представником чи уповноваженою особою до державного закладу або через електронний кабінет особи з інвалідністю з накладанням електронного підпису.

Уповноважений орган протягом трьох робочих днів з дати надходження заяви перевіряє наявність усіх необхідних відомостей, реєструє заяву, формує електронну справу та надсилає її до державного реабілітаційного закладу для прийняття рішення про надання послуг з реабілітації для особи.

Державний заклад протягом 5 днів приймає рішення про надання реабілітаційних послуг для особи з інвалідністю чи дитини з інвалідністю. Послуги в реабілітаційному закладі особа чи дитина з інвалідністю отримає безоплатно. Також особи і діти з інвалідністю можуть отримати безоплатні реабілітаційні послуги в комунальних та реабілітаційних закладах приватної форми власності.

До проведення медико-соціальної експертизи та отримання особою статусу особи з інвалідністю особа має право на безоплатну реабілітацію у сфері охорони здоров'я на підставі Закону України “Про реабілітацію у сфері охорони здоров'я”.

Право на реабілітацію за цим законом мають особи з обмеженнями повсякденного функціонування та особи, у яких захворювання, травми, вроджені порушення або інші стани здоров’я можуть призвести до обмеження повсякденного функціонування або стійкого обмеження життєдіяльності. ​

Фото: Реабілітація включає також різні соціальні послуги (facebook.com/Unbroken Ukraine)

Реабілітація у сфері охорони здоров'я здійснюється на первинному та спеціалізованому рівнях медичної допомоги.

На первинному рівні – в амбулаторних умовах. До прикладу: за цим рівнем фахівці з реабілітації одноособово надають реабілітаційну допомогу в амбулаторних умовах або у вигляді домашньої реабілітації в післягострому та довготривалому реабілітаційних періодах.

На спеціалізованому рівні медичної допомоги забезпечується надання реабілітаційної допомоги в гострому, післягострому та довготривалому реабілітаційних періодах у стаціонарних та амбулаторних умовах мультидисциплінарними командами або фахівцями з реабілітації, які надають реабілітаційну допомогу самостійно відповідно до індивідуального реабілітаційного плану.

Щоб отримати реабілітаційну допомогу в амбулаторних умовах потрібно звернутися до сімейного лікаря, з яким укладена декларація, або до лікуючого лікаря для отримання електронного направлення.

Після цього людині можуть призначити реабілітаційний заклад, відділення чи підрозділ або ж особа самостійно може обрати такий заклад. Однак важливо, щоб обраний реабілітаційний заклад мав укладений договір з Національною службою здоров'я України.

Реабілітаційні медичні послуги за направленням у вказаному закладі надають безкоштовно.

При зверненні до сімейного лікаря важливо уточнити у лікаря чи для випадку, який є у пацієнта, рекомендовано пройти реабілітацію. Адже реабілітація найефективніша, якщо вона надається одразу після настання обмеження функціонування внаслідок стану здоров'я чи старості.

Безоплатна реабілітація передбачена для дорослих, дітей в амбулаторних та стаціонарних умовах та реабілітація протягом перших трьох років життя для немовлят, які народились передчасно та/або хворими.

Фото: За наявності показань реабілітація проводиться повністю безкоштовно (facebook.com/unbroken.ua)

У реабілітаційному закладі пацієнт проходить обстеження, за результатами якого складається індивідуальний реабілітаційний план і мультидисциплінарна реабілітаційна команда буде здійснювати реабілітацію відповідно до такого плану.

До складу мультидисциплінарної реабілітаційної команди можуть входити, в залежності від захворювання, фахівці з реабілітації такі, як лікар фізичної та реабілітаційної медицини, фізичний терапевт, ерготерапевт, психолог, терапевт мови і мовлення, а також соціальний працівник, протезист та інші фахівці.

Стаціонарний пакет реабілітаційних послуг передбачає, що надання реабілітаційної допомоги для відновлення стану здоров'я по одному діагнозу (напрямку) має продовжуватись мінімум 14 днів із тривалістю процедур від 3 годин на день. У випадку здійснення комплексу заходів по відновленню стану здоров’я пацієнта по двох і більше напрямках – понад 21 день. В залежності від травми, особа може отримати від 2 до 8 реабілітаційних циклів впродовж року.

У 2024 році за надання реабілітаційної допомоги в стаціонарних умовах така сума складає 19 769 грн, за послуги з реабілітації високої складності (наприклад, у випадку інсульту у післягострому періоді) – понад 31 тис. грн, за послуги з реабілітації найвищої складності Національна служба здоров'я України сплачуватиме понад 41 тис. грн.

Зверніть увагу. Якщо вам відмовили у наданні реабілітації у сфері охорони здоров'я або у разі надання реабілітаційної допомоги неналежної якості ви можете написати скаргу до Департаменту охорони здоров’я у відповідному регіоні, до керівника закладу охорони здоров'я або подати скаргу до Національної служби здоров'я України через контакт-центр (тел. 16-77).

Бережіть себе та будьте здорові!