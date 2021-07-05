"Бэк-офис" УЗ. Кто неформально управляет госкомпанией

Исполняющий обязанности главы правления "Укрзализныци" Иван Юрик назначил своими советниками бывших чиновников Госслужбы геологии и недр Украины – Дениса Жегалова, Дмитрия Кащука, Дениса Пугача, а также экс-первого министра инфраструктуры Дмитрия Абрамовича, который также работал в Госгеонедрах при предыдущих правительствах. О чем говорят подобные назначения и кто неформально управляет госкомпанией – в материале РБК-Украина.

В течение последних нескольких месяцев в здании "Укрзализныци" на улице Ежи Гедройца в Киеве начали замечать новых посетителей. Старожилы управленческого аппарата узнали в них чиновников, которые при предыдущих правительствах были замечены в многочисленных коррупционных схемах в сфере недропользования.

Так, по данным РБК-Украина, советниками главы правления УЗ Ивана Юрика на общественных началах стали бывший глава Госгеонедр Дмитрий Кащук, Денис Жегалов, а также Дмитрий Абрамович, который, в частности, при предыдущем министре инфраструктуры Владиславе Криклие занимал должность первого замминистра, ответственного за УЗ. Также в работе "бэк-офиса" принимает участие Денис Пугач, который ранее на таких же условиях работал в Государственной продовольственно-зерновой корпорации.

Кадры Госгеонедр

Впервые о Кащуке и Жегалове сообществу, связанному с выдачей лицензий на недропользование, стало известно в 2014 году. После Революции достоинства Минэкологии и его "подшефные" структуры, в том числе и Госгеонедра, отошли по "квоте" коалиционного правительства представителям националистической партии "Свобода". Министерство возглавил Андрей Мохник, который постепенно стал расставлять своих людей по вертикали вниз.

Госгеонедра возглавил Дмитрий Кащук. Журналисты "Слідство.Інфо" выяснили, что он ранее работал во львовской транспортной компании "Фиакр", которая принадлежала депутату Львовского горсовета от "Свободы" Евгению Билинскому. Последнего называли креатурой Игоря Кривецкого, одного из финансовых "столпов" партии.

Одним из главных скандалов, в котором фигурировал Кащук, стало расследование Службы безопасности Украины о незаконной добыче янтаря в Ривненской области. По данным журналистов со ссылкой на пресс-службу СБУ, в августе 2014 Кащук и другие сотрудники Госгеонедр, вместе с должностными лицами ГП "Бурштин Украины" подписали договоры с подконтрольными структурами о геологическом изучении месторождения янтаря, хотя на самом деле попросту незаконно добывали драгоценный камень.

Тем не менее на некоторых ресурсах остались подробности кадровых перестановок, которые Кащук проводил в то время в "Бурштыне Украины", заменяя бывших руководителей своими однопартийцами из "Свободы", а также описание схем с завышением счетов, которые частные фирмы Кащука выставляли "Бурштыну" с целью его обанкротить.

Кроме того, Кащуку также вменяли передачу по заниженной цене месторождений газа в Полтавской и Сумской областях фирмам-однодневкам.

Вместе с Кащуком из Львова в Госгеонедра переехал и Денис Жегалов. До того, как стать советником в ведомстве, он занимался мелким бизнесом, периодически фигурируя в провинциальных тендерных скандалах типа схем с завышенными ценами при закупке топлива.

Кроме того, Жегалов короткое время был одним из советников по экономическим вопросам Сидора Кизина – "свободовца", который после Революции достоинства возглавил Житомирскую облгосадминистрацию. Впоследствии журналисты программы "Схемы" выяснили, что он мог быть причастен к незаконному получению в разработку Олеговского месторождения камня лабрадорита.

Несмотря на то, что в 2015 году Кащук был формально уволен с должности главы ведомства (и. о. стал Николай Бояркин), они с Жегаловым остались фактическими руководителями государственной системы выдачи лицензий на недропользование.

Примечательно, что даже через несколько лет после формального увольнения из структуры Госгеонедр, Кащук и Жегалов продолжали влиять на отрасль.

В частности, буквально месяц назад, в мае 2021 года, появился текст документа, похожего на сообщение об уголовном преступлении, в котором в подробностях описана схема завладения золотоносным месторождением в Закарпатской области. Золото оттуда, как утверждают заявители, экспортируется под видом промышленных отходов. Среди прочего, там фигурирует и Кащук, однако официального подтверждения его участия в этом нет.

Из Госгеонедр на "Укрзализныцю"

После увольнения Кащука-Жегалова, в структуре Госгеонедр все же остались многие их кадры. Среди них – начальник управления недропользования и международного сотрудничества Дмитрий Абрамович.

В 2015 он работал в Минэкономразвития замначальника управления внешнеэкономической политики. Далее ушел работать в Госгеонадра.

Кроме того, профильные медиа в 2016 году упоминают о нем как о председателе аукционной комиссии, которая непосредственно занималась распределением разрешений на добычу янтаря и других полезных ископаемых. "Наші гроші" писали, что Абрамович мог быть причастен к раздаче на "льготных" условиях лицензий на разработку месторождений окружению Игоря Котвицкого.

Бывший министром инфраструктуры в 2019-2021 гг. Владислав Криклий, который в ноябре 2019 года принимал Абрамовича на работу первым замом, заявлял тогда, что пересекался с чиновником "по работе в Минэкономики".

"Это очень грамотный, профессиональный бюрократ, в хорошем смысле. Это будет надежная опора не только, для того чтобы генерить идеи, но поскорее воплощать и координировать процесс", - сказал тогда Криклий.

В министерстве Абрамович уже курировал УЗ. Как чиновник он запомнился скандалами с декларированием дорогих автомобилей и квартир, которые согласно формальным доходам, он и его семья не могли себе позволить. Кроме того, журналисты называли его куратором схемы с масштабным разворовыванием средств УЗ при закупках дизельного топлива, а также машинного масла.

Советники извне

Еще одним советником главы УЗ является Денис Пугач. В 2019 году он баллотировался в парламент по спискам партии "Сила и честь" Игоря Смешко.

Пугача также называли "смотрящим" в Аграрном фонде от российского олигарха Алексея Федорыча (в 2018 году фигурировал в расследованиях НАБУ, был объявлен в розыск), проживающего в Монако, который также инвестирует в местный футбольный клуб.

Некоторое время Пугач был причастен к работе ЗАО "Киевский электровагоноремонтный завод", в частности, курировал схему поставок кабельно-проводниковой продукции, а также обеспечивал подключение сторонних потребителей к электрическим сетям "Укрзализныци", вероятно, через собственные подконтрольные коммерческие структуры.

В нынешней структуре УЗ также есть как минимум два менеджера, приближенных к премьер-министру Денису Шмыгалю. Это Александр Заруба, директор по коммерческой работе и логистике УЗ, и Дмитрий Романюк, директор по управлению взаимоотношениями с органами государственной власти.

Заруба контролирует всю грузовую работу Приднепровской железной дороги, в частности нагрузку по Криворожскому железорудному бассейну, влияет на систему распределения вагонов в пользу отдельных участников рынка.

Романюк известен как студент, бросивший яйцом в Виктора Януковича в 2004 году. С 2015 года работал директором департамента по международному развитию Ивано-Франковской ОГА. В 2019-м получил должность заместителя председателя ОГА (председателем был Шмыгаль).

Также значительное влияние на работу УЗ, по данным РБК-Украина, имеет Игорь Купранец, бывший заместитель председателя Нацполиции, бывший директор департамента защиты экономики. Несмотря на увольнение в 2019 году, считается близким к Арсену Авакову.

В 2017 году сообщалось, что Купранец имел отношение к охранной фирме, которая имела подряды по охране морских портов. Ранее работал заместителем начальника Департамента по борьбе с киберпреступностью и торговлей людьми МВД (соответствовало, в частности, по борьбе с проституцией). Был также заместителем начальника ГУБОП и руководителем Антикоррупционного бюро Нацполиции. Возглавлял департамент спецрасследований.

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Еще в марте 2021 года, после увольнения предыдущего руководителя Владимира Жмака, набсовет "Укрзализныци" заявил, что намерен "в ближайшее время" организовать конкурс на должность главы компании. Затем в конце апреля стало известно о начале отбора потенциальных кандидатур для участия в таком конкурсе.

Согласно сообщению Prozorro, 29 июня монополист должен провести конкурс по отбору рекрутера, который будет искать таких кандидатов.

В конце мая глава временной следственной комиссии ВР по расследованию злоупотреблений на "Укрзализныце" Юлия Гришина сообщила, что Кабмин в ближайшее время поменяет состав набсовета. Однако 22 июня стало известно, что полномочия набсовета (кроме фигуранта расследования ГБР Адомаса Аудицкаса) продлены на 3 месяца. Кроме того, стало известно, что право отбирать новых членов набсовета передано от номинационного комитета к Мининфраструктуры.

По мнению наблюдателей, в условиях такой насыщенности событий и политической турбулентности вокруг "Укрзализныци" нет ничего странного в том, что и. о. руководителя Иван Юрик и его "бэк-офис" пытаются заполучить максимальный контроль по всем направлениям. Ведь с учетом особенностей украинской политики конкурс на нового главу и новых членов набсовета может с одинаковой долей вероятности состояться как в ближайшие несколько недель – так и затянуться до Нового года. Соответственно, нынешнее руководство и его окружение заинтересовано в максимальном накоплении ликвидных ресурсов.