Антитабачная инициатива: почему законопроект 2813 выходит за рамки конвенции ВОЗ

Фото: пачка сигарет (РБК-Украина)

В Украине уже несколько лет предпринимаются попытки все больше, и больше ограничить табакокурение. Однако усилия последних лет не особо увенчались успехом. И одной из причин тому было низкое качество законодательных инициатив антитабачных активистов.

На этот раз народный депутат от фракции "Слуга народа" Лада Булах инициировала новый законопроект №2813, в котором есть несколько существенных запретов для производителей и торговцев сигаретами.

Активисты из антитабачной ГО "Життя" и авторы проекта утверждают, что проект соответствует рамочной конвенции ВОЗ по борьбе против табака. Но, при более детальном изучении оказалось, что большинства норм, которые описаны в проекте 2813, в конвенции нет, а некоторые из них – и вовсе противоречат тексту соглашения. О том, в чем же суть депутатской инициативы, что она на самом деле имеет общего с конвенцией ВОЗ и кто ее лоббирует – подробнее РБК-Украина.

Трудности перевода

Проект закона 2813 содержит в себе целый ряд ограничений для легальной табачной отрасли, в частности:

запрет на брендирование пачек сигарет – согласно новому проекту закону они должны быть стандартизированы;

запрет на выкладку пачек на прилавках в торговых точках;

запрет на производство (кроме экспорта) пачек с округлыми и скошенными краями;

повышение возраста, начиная с которого потребитель может купить сигареты, - с 18 до 21 года.

Авторы законопроекта отмечают, что все эти запреты помогут здоровью нации ведь чем больше препятствий на пути к покупке сигарет, тем меньше будет курильщиков. Кроме того, активисты общественной организации "Життя", которых, в частности, называют лоббистами этой законодательной инициативы, говоря о том, что эти меры призваны сделать нацию здоровее, ссылаются на мировой опыт и рамочную конвенцию ВОЗ по борьбе против табакокурения.

Так, по словам специалиста этой организации Дмитрия Купира, согласно тексту конвенции, внешний вид пачки стимулирует начало курения. Соответственно, если запретить брендирование сигарет и не показывать их на прилавках — это даст только положительный результат, уверен эксперт.

Видимо, из тех же соображений в проекте 2813 вводится запрет и на продажу пачек с округлыми и скошенными краями – чтобы пачки не были привлекательными для потребителя, особенно для детей и молодежи.

Стоит отметить, что в конвенции ВОЗ упаковке сигарет, действительно, посвящен отдельный раздел. И даже несмотря на то, что конвенция носит рамочный характер (то есть содержит описания в общих чертах и не являет аналогом законодательного акта), многие ее нормы прописаны в некоторых пунктах достаточно однозначно.

Касательно самой упаковки в конвенции отмечается, что "каждая сторона… в соответствии со своим национальным законодательством принимает и осуществляет эффективные меры с тем, чтобы упаковка и маркировка табачных изделий не стимулировали продажу табачного изделия любым путем, который является ложным, вводящим в заблуждение или обманным".

Исходя из этого, нельзя однозначно утверждать, что брендирование или же скошенные края каким-либо образом вводят курильщика в заблуждение. Суть брендирования состоит в том, чтобы отличать продукт одного производителя от другого. Но классифицировать это, как обман или ложь, несколько спорно.

Следовательно, запрет на бренды в законопроекте 2813 больше, чем того требует конвенция. В то же время, есть несколько стран, которые пошли путем branding ban, их немного - в том же ЕС их всего 4, а в мире – 17 (из 168 подписавших конвенцию).

Также, в конвенции множество раз встречаются отсылки к суверенному законодательству, то есть она учитывает, что законы в разных странах разные, и это нужно иметь в виду при разработке ограничений для табака. Эти отсылки играют также роль предохранителя от возможных манипуляций.

Так, Статья 16 конвенции посвящена продаже табачных изделий несовершеннолетним. В этой статье мы и находим рекомендованную меру: "…запрещение продажи табачных изделий любым способом, который обеспечивает прямой доступ к таким изделиям, например, с полок магазинов".

По всей вероятности, именно эта рекомендация, а также опыт немногочисленных стран, подтолкнул активистов и нардепов ввести и в Украине полный запрет на выкладку сигарет на витринах. Тогда как в документе ВОЗ говорится о "прямом доступе", то есть о возможности взять продукт в свои руки или получить его из рук продавца, а не просто увидеть его издалека.

Кроме того, в Статье 16 речь идет о том, что нужно "обеспечить такое положение, при котором автоматы по продаже табачных изделий… были бы недоступны для несовершеннолетних и не стимулировали продажу табачных изделий несовершеннолетним". То есть, как видим, здесь также речь не идет о том, чтобы запретить полную выкладку сигарет, а ограничить доступ к ним несовершеннолетним, но не всем потребителям.

Помимо прочего, конвенция гласит, что подписавшие ее страны должны руководствоваться научными и обоснованными данными при принятии решений по ограничению распространения табака. Так что когда авторы проекта закона решили запретить брендирование или что-то еще, они обязаны были предоставить какие-то доказательства того, что это подействует. Просто сослаться на Конвенцию или ее рекомендации - недостаточно.

В то же время, недавний опрос, проведенный социологической службой InfoSapiens, показал, что внешний вид упаковки не имеет никакого значения при принятии решения о начале курения. Дизайн (в том числе скошенные края пачки), брендирование (яркий логотип) стали поводом начать курить лишь для 2% украинцев. А молодежь в возрасте 18-24 лет сказала, что им абсолютно все равно, как выглядит пачка и что на ней нарисовано или написано.

Таким образом, запрещая бренды, активисты и депутаты закрывают на ключ дверь, в которую никто не хотел входить, даже когда она была открыта настежь.

Более того, конвенция хоть и подчеркивает важность ограничений для несовершеннолетних, но в ней нет ни единого слова о том, с какого именно возраста это совершеннолетие наступает, потому что это относится к Конституциям суверенных государств.

В Украине совершеннолетие наступает в 18 лет, поэтому об идее авторов проекта запретить продажу сигарет тем, кому еще нет 21 года, главное научно-экспертное управление Верховной рады также выразило замечание.

"Вызывает замечания предложение увеличить минимальный возраст (с 18 до 21 года), с которого лицо приобретает право на приобретение алкогольных напитков и табачных изделий. Ведь указанные выше изменения не согласуются с ч. 1 ст. 34 Гражданского кодекса Украины, согласно которой полную гражданскую дееспособность имеет физическое лицо, достигшее восемнадцати лет (совершеннолетия). Выглядит нелогичным, если физическое лицо, которое способно своими действиями приобретать для себя какие-либо гражданские права и самостоятельно их осуществлять, при этом не сможет приобрести алкогольные напитки и табачные изделия до достижения им двадцатиоднолетнего возраста", - говорится в заключении.

И, в заключение, конвенция рекомендует, чтобы предупредительные надписи и рисунки занимали до 50% площади пачки и не менее 30%. В Украине это уже внедрено – на трети каждой пачки есть предупреждение. Пачка, на которой предупреждение занимает всю ее площадь, конвенцией не предусмотрено.

Игра в свои ворота

Стоит отметить, что конвенция ВОЗ особое внимание уделяет не только всякого рода запретам для легальных производителей, но и борьбе с контрабандой и контрафактом. Она гласит, что государства обязаны всячески противодействовать незаконному обороту табачных изделий. В упомянутом выше законопроекте этому, к сожалению, не было уделено должного внимания.

Также конвенция рекомендует создавать образовательные программы против курения и развивать медицину в части помощи зависимым от табака людям, ведь ВОЗ признает, что бросить курить в одночасье большинству людей сложно. В украинском варианте этот момент также отсутствует.

По мнению экспертов, вводя запреты для легальных производителей и торговцев, при этом, ничего не делая с остальным, антитабачные активисты невольно (или сознательно) способствуют тому, что контрабанда в Украине выросла до 6,6% в прошлом году, а в этом может превысит 7%. При этом, курить меньше украинцы не стали – просто теперь на сигаретах зарабатывают не легальные компании и бюджет страны, а кто-то другой.

Так, экс-глава Государственной регуляторной службы Ксения Ляпина заявила в комментарии одному из украинских телеканалов, что запреты, которые прописаны в проекте 2813, не повлияют на здоровье нации. По ее мнению, это – банальный передел рынка, и все новые и новые ограничения приводят лишь к росту продаж дешевых сигарет и контрабанды.

"Запрет на брендирование и выкладку на прилавках повлияют на выбор исключительно тех, кто уже курит, - они просто будут курить более дешевые сигареты. Эти дешевые сигареты завозятся в Украину контрабандным путем, и налоги с них не платятся", - считает Ляпина.

Придерживается этого же мнения и экономист Борис Кушнирук. Напомним, в исследовании РБК-Украина "Столпы экономики: кто и как регулирует табачную промышленность" эксперт отметил, что предложенные активистами "Життя" запреты не согласуются не только с конвенцией ВОЗ, но и с директивами ЕС, на которые тоже часто ссылаются антитабачные активисты

"Унифицированная упаковка пока внедрена только в семнадцати странах мира, однако ни в одной из них ее применение не привело к снижению распространенности курения выше уровня статистической погрешности. В то же время запрет брендов упростит и удешевит процесс подделки сигарет (преимущественно внутри страны). С другой стороны, незаконные табачные изделия (прежде всего, ввозимые в Украину вне таможенного контроля или с нарушением таможенного контроля из стран, где стандартизированной упаковки нет) останутся единственными брендированными сигаретами на рынке, что создаст для них дополнительное конкурентное преимущество", - считает Кушнирук.

По его словам, запрет на выкладку сигарет на витринах основывается на убеждении, что она побуждает людей, в том числе, несовершеннолетних, курить и лишает их мотивации отказаться от курения. Однако в странах, в которых был введен запрет на выкладку, отсутствуют какие-либо научные данные, подтверждающие существенное влияние этого запрета на распространение курения. Напротив же, как показывает их опыт, лоббистами таких ограничений являются большие торговые сети, при этом закрываются небольшие магазины.

Кушнирук отмечает, что запрет на производство пачек с округлыми и скошенными краями не соответствует директивам ЕС, и ставит под угрозу экспорт из Украины таких пачек в те страны, где подобных ограничений нет, а среди них – и страны Евросоюза.

Здесь стоит напомнить, что в своем предыдущем проекте закона на ту же тему активисты хотели запретить не только продажу, а и производство таких пачек. Напомним, в 2019 году табачные компании Украины экспортировали сигарет (в том числе со скошенными краями) на 500 млн долларов.

По убеждению экспертов, бороться нужно не с прозрачными компаниями, а с темы, кто работает в "черную" и продает дешевые сигареты и не платит налогов.