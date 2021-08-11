Антикризисный план. В МИУ озвучили дорожную карту для нового руководителя УЗ

Министр инфраструктуры Александр Кубраков озвучил ключевые ожидания от нового исполняющего обязанности главы правления "Укрзализныци", которым станет Александр Камышин. Среди них – повышение тарифов до экономически обоснованного уровня, обновление парка вагонов и локомотивов, финансовая стабилизация компании. На рынке решение набсовета УЗ поддержать кандидатуру Камышина и согласиться на антикризисный план Кубракова называют заслугой министра. Подробнее – в материале РБК-Украина.

Выведение "Укрзализныци" из предбанкротного состояния и превращение компании в финансово успешное и эффективное предприятие - одна из основных задач, которую поставил перед министром инфраструктуры Александром Кубраковым президент Владимир Зеленский.

Как сообщают собеседники РБК-Украина в Мининфраструктуры, неформально именно УЗ, а не "Укравтодор" или другие инфраструктурные отрасли, стала приоритетным направлением работы министра с первого дня назначения.

Катастрофическое финансовое и материально-техническое положение компании ни для кого не было секретом. Однако, именно при Кубракове не только запросили реальные цифры по состоянию предприятия, но и продемонстрировали готовность быстро исправлять ситуацию, отмечают собеседники в УЗ.

При этом в министр не стал разводить "потемкинские деревни" с дорогостоящим аудитом, а собрал представителей ключевых направлений и поставил задачу найти как можно более эффективные пути решения проблем по этим направлениям.

Фактически, это и стало основой "плана ожиданий", который Кубраков озвучил в Facebook, а до этого обсуждал с главой набсовета Шевки Аджунером.

"Управленческий кризис в АО "Укрзализныця" находится в наиболее острой фазе за все годы независимости, состояние критической инфраструктуры стало предметом рассмотрения на заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины. После долгих переговоров имеем наконец согласованный всеми сторонами перечень конкретных шагов по выполнению решения СНБО", – написал он.

В частности, при Министерстве инфраструктуры создается Антикризисный штаб "Укрзализныци", основной задачей которого будет контроль необходимых для украинской железной дороги решений. Работу штаба Кубраков будет контролировать лично.

Александр Кубраков (Фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

Участники рынка отмечают, что решение создать штаб, а не назначать Кубракова непосредственно главой УЗ – лучший из возможных вариантов вовлечения министерства в контроль над ситуацией в компании. Ведь так не нарушаются принципы корпоративного управления, и не создаются предпосылки для конфликта интересов.

Кубраков также отметил, что решение именно таким образом разрешить ситуацию в УЗ поддержали представительства стран большой семерки, руководство ЕБРР, Европейского инвестбанка и Всемирного банка, как ключевые кредиторы компании.

"Считаю, что главными задачами для развития отрасли, которые необходимо воплотить в кратчайшие сроки являются: повышение тарифов на грузовые перевозки, ведь без рыночных тарифов нормальное развитие "Укрзализныци" невозможно; налаживание закупки электроэнергии непосредственно у производителя – "Энергоатома"; привлечение на украинский рынок международных инвесторов; закупка новых поездов и локомотивов. Внедрение этих решений в кратчайшие сроки – это то, чего мы ожидаем от нового главы Укрзализныци", – написал министр.

Стоит отметить, что эти меры поддерживает и экспертная среда. В частности, во временной следственной комиссии ВР по вопросам расследования злоупотреблений на "Укрзализныце" также считают, что без повышения тарифов на грузоперевозки компания не сможет нормально развиваться.

Согласно материалам, собранным НАБУ в рамках ряда уголовных производств в отношении УЗ, низкие тарифы на грузоперевозки за последние несколько лет принесли компании убытков на 17 млрд грн.

Вопрос обновления подвижного состава также является критичным, ведь, по данным СБУ, износ грузового парка составляет 90%, что приведет к списанию уже в 2025 году не менее трети всего грузового состава, парк пассажирских вагонов также постоянно сокращается. На обновление только пассажирского парка в ближайшие несколько лет государство намерено потратить порядка 40 млрд грн.

Однако вопрос в том, что эти средства должны быть израсходованы максимально эффективно. А с освоением капитальных инвестиций у "Укрзализныци" в последние годы были большие проблемы.

По данным профильных изданий, этот показатель год от года не превышает 50-65%, то есть миллиарды средств, заложенные даже в финпланах, так и остаются без использования из-за неспособности менеджмента компании ими правильно распорядиться, провести необходимые тендерные процедуры и т.д.

Эти и ряд других задач в ближайшие месяцы должен будет начать решать Александр Камышин – новый и. о. главы правления УЗ в статусе антикризисного менеджера, который до этого был советником Кубракова.

Кандидатуру Камышина уже поддержал наблюдательный совет компании. Собеседники в Мининфраструктуры отмечают, что этому предшествовала длительная переговорная работа Кубракова с набсоветом, поскольку Камышин является именно креатурой министра.

Александр Камышин (фото: latifudist)

Стоит отметить, что у Камышева есть опыт в работы в крупных промышленных группах, в частности в SCM. Кроме того, в течение последних 10 лет Камышин являлся издателем журнала Latifundist. С января 2020 года занимает должность управляющего партнера инвесткомпании Fortior Capital, которая консультирует крупнейшие аграрные и инфрастуруктурные компании Украины.

По словам одного из влиятельного участника рынка, сегодня для руководителя УЗ важно не только и не столько разбираться "в стрелках и локомотивах", сколько выстраивать правильные и эффективные финансовые модели управления.

В то же время, по его словам, амбиция министра в отношении УЗ –продемонстрировать, что из коррумпированного "монстра", на которого уже давно все махнули рукой – сделать привлекательную для инвесторов компанию. "Это удалось сделать с "Укравтодором", но здесь масштабы на порядок больше. Именно поэтому, когда УЗ покажет первые реальные успехи – это будет индикатором, что ситуацию удалось сдвинуть с мертвой точки. В первую очередь – благодаря усилиям министра", – резюмирует он.