Андрей Стрихарский: Для прозрачного рынка ритуальных услуг необходима полная диджитализация всех процессов

В Украине набирает обороты реформа градостроительства. В сентябре правительство дало старт работы Государственной инспекции архитектуры и градостроительства, ликвидировав тем самым печально известную ГАСИ. Этого решения давно ждала строительная отрасль и сферы, связанные с ней.

Сейчас на рассмотрении у парламента сразу несколько законопроектов, призванные усовершенствовать процессы диджитализации в новом органе и усилить административную и уголовную ответственность за возможные правонарушения.

В интервью РБК-Украина член комитета Верховной рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, председатель подкомитета по вопросам защиты инвестиций в объекты строительства Андрей Стрихарский рассказал о ходе реформы, изменениях, которые уже в ближайшее время будут ждать отрасль, действенных инструментах по защите инвесторов, "Большой стройке" президента в регионах, а также реформировании сферы захоронения и демонополизации рынка ритуальных услуг.

О реформировании строительной сферы

– Реформа градостроительства и государственно-архитектурного контроля является одной из флагманской для команды президента и наиболее активной в этом году. Уже в декабре парламент должен рассмотреть сразу несколько законопроектов, цель которых – повысить ответственность недобросовестных застройщиков, в частности путем введения высоких штрафов. По вашему мнению, заставит ли новая система штрафов девелоперов строить честно?

– Действительно, на декабрь запланировано рассмотрение трех ключевых законопроектов, которые станут основой для положительных изменений в градостроительной сфере – № 5655, № 5656 и № 5877. В том числе, предлагается существенно повысить ответственность за незаконное строительство. Для нарушителей штрафы составят 950 прожиточных минимумов и более. Такая мера ответственности заставит застройщиков несколько раз взвесить – стоит ли прибегать к совершению нарушений, подставляя этим собственный бизнес под риски применения существенных финансовых санкций.

Хочу отметить, что штрафы являются вспомогательной мерой в системе основных предохранителей, которые запланированы. Но они способны значительно усилить ответственность недобросовестных застройщиков.

– От чего будет зависеть размер штрафа?

– Они будут отличаться в зависимости от класса строительства. Наибольшие штрафы предусмотрены для объектов класса СС2 и СС3 – то есть тех, кто ориентирует строительный бизнес на торговые центры, жилые комплексы и многоквартирные дома. Штрафы для небольших домов и объектов, возводимых физическими лицами, будут гораздо меньше. Например, незаконное строительство на памятнике архитектуры может обойтись почти в 12 млн гривен.

– Кроме этого, для недобросовестных застройщиков могут ввести еще и уголовную ответственность за нарушения в сфере. В частности, за самовольное занятие земельного участка и самовольное строительство. Станет ли это сдерживающим фактором?

– Бесспорно, станет мощным сдерживающим фактором. Если к потере нескольких миллионов гривен на штрафах некоторые могут отнестись легкомысленно, то лишение свободы за свои незаконные действия игнорировать не сможет никто. Законопроект № 5877 предлагает дополнить Уголовный кодекс Украины нормой о самовольном занятии земельного участка и самовольном строительстве. В частности, незаконное строительство, которое создало опасность или повлекло тяжелые технологические аварии или экологические катастрофы, гибель или массовое заболевание населения, должны наказываться лишением свободы на 3-5 лет.

– Какие еще механизмы позволят очистить отрасль от коррупции и сделать ее эффективной и безопасной для инвесторов?

– По своей сути реформа предложена в первую очередь для того, чтобы сделать отрасль строительства максимально эффективной и свободной от коррупции. Для этого государственная регистрация права на выполнение подготовительных и строительных работ будет осуществляться исключительно через электронную систему. Представление на регистрацию – только при условии, что все необходимые документы (такие как право на землю, градостроительные условия и ограничения, положительное заключение экспертизы и тому подобное) уже загружены в систему и соответствующих реестров. Когда практически полностью отключен человеческий фактор в процессе подготовки, подачи и регистрации документов, коррупционная составляющая сводится к минимуму.

–​​​​​​​ В рамках реформы предусматривается также внедрение масштабной цифровизации процессов и регистрационных процедур в строительстве (в частности, нормами законопроекта №5655). Какие именно изменения ждут отрасль? Как внедрение цифровых инструментов повлияет на контроль и развитие сферы?

– Именно законопроект № 5655 внедряет масштабную цифровизацию процессов и регистрационных процедур в строительстве. В частности, расширится перечень информации, которая проверяется во время экспертизы на строительство объекта и усилится проверка проектной документации. Цифровизация строительных услуг значительно снижает уровень коррупционных рисков из-за исключения человеческого фактора при получении разрешительных документов. Наша главная задача – сделать строительный рынок прозрачным и четко регулируемым для всех его участников. Для этого надо переформатировать механизмы, благодаря которым осуществляются разрешительно-регистрационные и контрольно-надзорные функции.

– Как оцениваете эффективность единой электронной системы в строительстве, работа которой уже вводится с реформой на постоянной основе?

– Сегодня через ЕГЭССБ уже можно получить 11 видов услуг для участников рынка строительства. Проводится тестирование программного обеспечения для предоставления трех новых услуг. Сейчас объекты класса СС1 могут получить разрешение на строительство через ЕГЭССБ автоматически. Для этого надо загрузить необходимую информацию в систему.

Я могу оценить действующую электронную систему как уже подтвердившую свою высокую эффективность в строительных процессах. Особенно, в части антикоррупционной составляющей. Работа по усовершенствованию системы продолжается ежедневно. Я уверен, что конечный результат будет максимально положительным для отрасли.

– Есть ли у профильного комитета понимание с Министерством развития территорий и общин по этим законопроектам?

– Конечно, в комитете мы тесно сотрудничаем с Министерством развития территорий и общин. Нет никаких противоречий или разногласий, наоборот, мы оказываем друг другу всестороннюю поддержку по всем вопросам, касающихся законопроектов, координируем совместные действия. Мы объединены общей целью, предусматривающей максимальную цифровизацию процессов, минимизацию коррупционных рисков через прозрачность и исключение так называемого "человеческого фактора", усиление административной и уголовной ответственности для застройщиков-нарушителей.

–​​​​​​​ Планируется ли разработать механизм выполнения законодательства (в частности, и новых инициатив) с участием правоохранительных органов?

– Вы знаете, что перестала исполнять полномочия Государственная архитектурно-строительная инспекции Украины (ГАСИ) и начала функционировать цифровизированная Государственная инспекция архитектуры и градостроительства Украины (ГИАГ). Этот орган работает по совершенно новым подходам и принципам.

Сотрудники проходили жесткий отбор и проверялись НАБУ на добродетельность. Мы всегда работали и продолжим сотрудничать с ведущими юристами страны, в частности, и с представителями антикоррупционных и правоохранительных органов. Одним из результатов сотрудничества является проект закона № 5877, который направлен на повышение эффективности института ответственности за правонарушения в градостроительной сфере.

На данный момент уровень координации совместных действий с правоохранителями очень высокий, но, в случае необходимости, мы будем вводить новые эффективные механизмы контроля выполнения принятых законов.

О реформировании сферы захоронения

–​​​​​​​ Сейчас ваш комитет также занимается реформированием сферы захоронения и демонополизацией рынка ритуальных услуг. Как известно, этой сферой фактически не занимался парламент ни одного из созывов. С какими проблемами вы столкнулись? Что именно требует изменений?

– Одна из ключевых проблем отечественной погребальной сферы заключается в чрезмерно большой роли коммунальных служб на местных рынках ритуальных услуг и в их полной монополии на содержание мест захоронения. А отсюда и многочисленные злоупотребления и коррупция, и много других вызовов, с которыми непременно сталкивается каждый человек, которому приходится хоронить умерших.

Преодоление данной монополии должно быть одним из приоритетов реформирования похоронного дела и сферы ритуальных услуг в Украине. Политика децентрализации формирует благоприятный контекст для реализации давно назревшей реформы похоронного дела и ритуальных услуг в Украине.

– Эксперты отмечают, что сфера ритуальных услуг особенно уязвима для злоупотреблений – ведь это огромный рынок с годовым оборотом около 4 млрд гривен, на котором к тому же фактически отсутствует конкуренция. Какими нормами законопроекта можно исправить эту ситуацию и способствовать уменьшению злоупотреблений?

– Сейчас предоставлять ритуальные услуги могут и частные операторы, однако при условии, что будет заключен соответствующий договор с сельским головой или коммунальной ритуальной службой, что прямо предусмотрено законодательством. В этом заключается "корень зла", из которого вырастает немало проблем в сфере погребения. Ведь ритуальная служба в таком случае имеет двойной статус: она одновременно является оператором рынка и частично регулирует его, принимая решение о доступе на рынок для конкретных субъектов хозяйствования путем заключения (либо отказа в заключении) с ними договоров.

На проблему двойного статуса коммунальных ритуальных служб неоднократно обращал внимание Антимонопольный комитет Украины. В качестве альтернативы предлагается переход к декларативному принципу взаимодействия частных операторов с сельскими головами и коммунальными ритуальными службами. Чтобы предприятия не зависели от готовности заключать с ними соглашения, а лишь сообщали органы местного самоуправления о своих намерениях работать на рынке.

–​​​​​​​ В Украине до сих пор не урегулированы альтернативные виды захоронения и кремации, в частности, биозахоронения и тому подобное. Будет ли это учтено в рамках нового законодательства?

– Законопроект нормативно регулирует практики биозахоронения, кремации, жидкой кремации, деятельность кладбищ для экозахоронения. По применению соответствующих положений законодательства в лесах, парках и других зеленых зонах часть земель может быть специально отведена для экологических видов захоронений.

– В Украине распространена практика "слива" за вознаграждение ритуальным компаниям информации об умерших работниками правоохранительных органов и медицинскими работниками. Как можно привлекать к ответственности таких "дельцов"?

– Законопроект предусматривает существенное уменьшение возможностей для безнаказанного разглашения работниками правоохранительных органов и медицинскими работниками за вознаграждение информации об умерших ритуальным компаниям. В частности, законопроект предусматривает установление административной ответственности за незаконное разглашение полицейскими и медиками информации об умерших.

Кроме того, законопроектом предполагается обеспечения потребителям доступа к информации относительно полного перечня поставщиков ритуальных услуг и цен на эти услуги путем аккумулирования информации о ритуальные компании в централизованной и открытой электронной системе (Реестр поставщиков ритуальных услуг).

– В крупных городах, особенно в Киеве, существует дефицит могил в открытых кладбищах. Этим пользуются недобропорядочные ритуальные компании, которые и "продают" потом могилы. Кто должен это регулировать и какую ответственность должны нести такие мошенники?

– Законопроект предусматривает, что на "престижных" кладбищах (перечень которых будет определяться Минрегионом) муниципалитеты будут осуществлять продажу мест для захоронений официально (по утвержденным высоким тарифам). Средства по результатам продажи мест на таких кладбищах будут зачисляться в местные бюджеты.

Следует также отметить, что одним из факторов злоупотреблений и коррупции при выделении мест для захоронения в Украине является то, что их учет до сих пор осуществляется непрозрачно, устаревшим способом, а информация о наличии мест закрыта для общественности. Предусмотренные законом книги регистрации захоронений по сей день ведутся ритуальными службами на бумажных носителях, и если часть из них все-таки уже переведены в электронный формат, соответствующие данные все равно не обнародуются.

Поэтому законопроектом вводятся электронные систем для резервирования, учета, распределения мест для захоронения и администрирования информации о них: Единая государственная электронная система в сфере захоронения, Единый реестр захоронений и Единый реестр поставщиков ритуальных услуг.

– Сейчас законодательством не урегулирован вопрос погребения умерших, которые имели опасные инфекционные болезни, в частности COVID-19. Поэтому дополнительные расходы при погребении ложатся на плечи родственников. Как можно урегулировать этот момент? Должно ли государство покрывать подобные расходы?

– Законопроектом урегулированы процедуры по захоронению лиц, которые имели опасные и особо опасные инфекционные болезни, предусмотрено обеспечение ритуальных служб средствами защиты, финансирование расходов на обеспечение инфекционной защиты, запрет включения расходов на защиту от инфекционных болезней в перечень ритуальных услуг.

–​​​​​​​ Практически все отношения в сфере захоронения осуществляются без использования электронных систем. Когда в Украине может появиться единый реестр поставщиков ритуальных услуг? Реально ли в Украине вообще имплементировать европейский опыт реформирования сферы захоронения?

– На самом деле, как и в любой другой отрасли, возможность злоупотреблений в сфере захоронений напрямую зависит от степени ее закрытости и эффективности контроля. Чем прозрачнее система и более действенный контроль, тем вероятность меньше. Если этих составляющих не хватает, то шансы на злоупотребления и нарушения сразу возрастают. Форма собственности здесь совершенно ни при чем.

Мировой опыт, напротив, содержит немало примеров успешного функционирования частных кладбищ. Относительно крематориев, то их существование в частной форме собственности есть еще более оправданным. Ведь строительство одного такого объекта требует немалых инвестиций – около 1 млн евро, которых в местных бюджетах часто просто нет. Зато они есть в частном секторе. Бизнес, очевидно, не будет вкладывать эти средства в коммунальную собственность.

Для обеспечения полной прозрачности и контроля на рынке ритуальных услуг планируется практически полностью диджитализировать все процессы, – внедряются электронные системы для резервирования, учета, распределения мест для захоронения и администрирования информации о них.

О "Большой стройке"

– В Украине второй год реализуется инфраструктурная программа президента "Большая стройка". Какие проекты уже построены в Черкасской области, от которой вы были избраны в парламент?

– В этом году в Черкасской области отремонтировано значительное количество дорог, соединяющих между собой населенные пункты. Теперь ими комфортно пользоваться. Кроме дорог, были восстановлены и открыты амбулатории, реконструированы спортивные объекты, школы и детские сады. Значительное количество инфраструктурных объектов еще в процессе строительства.

– Что в рамках программы планируется на 2022 год? Какие проекты вы инициируете?

– На 2022 год будет продолжаться развитие инфраструктуры Черкасской области. В частности, уже этим летом по моей инициативе началось восстановление спортивной площадки в городе Городище, который годами был в запущенном состоянии. Из государственного бюджета было выделено более 3,5 млн грн. Проведены все необходимые работы по реконструкции и апгрейда: устройство синтетического покрытия на беговых дорожках, устройство асфальтобетонного покрытия, дренажного водоотвода, благоустройство фронтальной части стадиона, устройству освещения и нанесение разметки.