Алексей Чернышов: Киевская область должна стать инвестиционной витриной Украины

Фото: Алексей Чернышев (koda.gov.ua)

Накануне первых ста дней работы нового главы Киевской обласной государственной администрации, Алексей Чернышев рассказал в интервью РБК-Украина про инвестиционные перспективы Киевской области, первые достижения на должности, планы и наиболее проблемные вопросы региона.

Как оцениваете первые сто дней на посту главы Киевской ОГА? Есть ли уже понимание, в каком именно направлении двигать работу в области? Какие задачи себе ставите?

За эти сто дней точно времени стало еще меньше, а задач, которые сам себе ставлю каждый день, стало больше. Во власть я пришел сознательно, из бизнеса, где все если не четко и понятно, то по крайней мере более структурировано. В государственном управлении первое, с чем сталкиваешься - это устаревшая система, а также долги. Некоторые проекты, которые получил в наследство, имеют более чем десятилетнюю историю реализации. Однако, с прошлого года с приходом большого количества молодых мотивированных людей, с новейшими подходами и стремлением обновить систему, действительно получаем реальный результат. Темп, в котором мы работаем, безумный.

Насчет понимания - оно у меня есть с первого дня работы. Задачи четкие: сменить власть в районах, работать по приоритетным проектам по развитию инфраструктуры, социального обеспечения, экологии, привлекать инвестиции. Таким образом, создаем все предпосылки, чтобы Киевскую область воспринимали не только как административный центр страны, но и как инвестиционную витрину государства. По крайней мере те проекты, над которыми работаем, усилят это восприятие очень скоро.

О каких проектах идет речь? По каким направлениям будете создавать эту витрину?

Их несколько. Для развития инфраструктуры как регионального, так и национального уровня является Большая кольцевая автомобильная дорога. Ее строительство, о котором начали говорить с 2005 года, станет долгожданным глобальным прогрессом, который поможет создать новые рабочие места и привлечь инвестиции. Благодаря БКАД планируем упростить сообщение в пригородной зоне Киева. Это особенно актуально для районных центров, которым будет пролегать трасса. За счет скоростного и комфортного объездного маршрута разгрузим от транзитного транспорта дороги области и столицы. А еще уменьшим выбросы в атмосферу, поэтому и экология улучшится.

Процесс непосредственных работ должно ускорить принятие на государственном уровне решений о передаче и изъятии земельных участков под строительство БКАД в госсобственность. Кстати, Большая Кольцевая - один из нескольких проектов области в инвестиционном атласе Украины 2020 года.

Фото: Алексей Чернышев (koda.gov.ua)

Какие еще проекты от Киевской области попали в этот атлас?

Эти проекты касаются инфраструктуры, альтернативной энергетики и туризма. Они ключевые для привлечения инвестиций и развития области. Это и чернобыльская тема и международный белоцерковский аэропорт.

Европейская практика - расположение аэропортов на небольшом расстоянии от столиц. К примеру, Бове находится в 70 км от Парижа. Английские Станстед и Лутон под Лондоном. В основном они обслуживают лоукосты. Того же хотим и для аэропорта "Белая Церковь". Предоставление ему статуса международного привлечет новые авиакомпании, что положительно повлияет на развитие туризма и экономики не только области, но и всей Украины. Ведь, рядом с аэропортом пролегает железная дорога и это автоматически сделает его мультимодальным и создаст уникальный транспортный хаб для перевозчиков. Такое решение идеально вписывается в государственную политику Министерства инфраструктуры по привлечению в Украину международных лоукостеров и инвесторов.

Как продвигается работа с этими лоукостерами и инвесторами? Есть уже какие-то первые шаги?

В настоящее время ключевой задачей является упорядочение земель, на которых расположены здания аэропорта. Уже разработано предварительное технико-экономическое обоснование для международного аэропорта "Белая Церковь".

До конца 2020 года нужно открыть пункт пропуска через государственную границу и получить международный статус. Затем надо построить грузовой и пассажирский терминалы и центр современного обслуживания.

То есть авиаперевозчики за счет нового аэропорта смогут отточить логистику и расширить свои предложения и для грузовых, и для пассажирских перевозок.

Какова ситуация с железнодорожными перевозками в области?

С первого дня занимаюсь этим вопросом, ведь оно связано с агломерацией, о которой мы уже упомянули. Сейчас вопрос качества железнодорожных перевозок в Киевской области стоит остро. Команда КОГА предложила модернизировать пригородную железную дорогу и сделать перевозки максимально комфортными для пассажиров. Уже в этом месяце начинаем ремонт пяти составов электропоездов (44 вагона), реконструкцию станций и платформ, капитальный ремонт пешеходных мостов станций "Вишневое" и "Васильков".

На очереди - улучшение железнодорожного сообщения с Фастовом, Белой Церковью и Мироновкой. А именно обновление подвижного состава пригородных поездов.

Электрический транспорт доминирует в Европе, поэтому мы будем работать в том же направлении. Киевская агломерация имеет большой потенциал в этом. Кроме разгрузки основных дорожных магистралей, развитие электрических железнодорожных перевозок положительно повлияет и на всю область. Ведь, сегодня несколько десятков тысяч жителей области каждый день ездят на работу в столицу.

По вашему мнению, такая тенденция внутренней миграции сохранится или исчезнет? И как она будет влиять на развитие и проблемы в регионе?

Развитие агломераций – мировой тренд, который сейчас на пике. По прогнозам экспертов, он будет сохраняться еще несколько десятков лет. Все больше людей хотят жить за городом в удобных, экологичных местах и при этом работать в столице. Напомню, что Киевская область занимает первое место по объемам жилищного строительства. Поэтому мы должны сейчас позаботиться о транспортном комфорте людей. Проект качественной междугородной железной дороги должен стать национальным.

Относительно инвестиционной темы, какие все-таки есть наработки в этом? Что конкретно уже для этого сделано?

Помимо привлечения денег в инфраструктуру, есть и другие идеи сотрудничества с иностранным и отечественным капиталом. Это технологии, которые имеет Киевская область. Например, единая электронная система инвестиционных предложений.

Популяризировать столичный регион будем через восстановление работы Агентства регионального развития и Инвестиционного совета. В этом месяце запланировано собрание с ключевыми игроками – компаниями и инвестфондами, которые давно и успешно работают в Украине, вкладывают деньги, создают новые рабочие места и развивают города и области.

Но на всех этапах общения с инвесторами понятно одно - нужна поддержка государства. И мы будем не только инвест-нянями, но и инвест-секьюрити, если нужно. Иначе мечты об инвестициях можно оставить мечтами.