Александр Слобоженко, Traffic Devils: IT-компании борются за сохранение команды и адаптируются под работу в условиях войны

Владелец медиабаинговой компании Traffic Devils Александр Слобоженко рассказал в интервью РБК-Украина о том, как его компания поддерживает Украину во время войны с Россией и помогает в борьбе с агрессором в информационном поле, а также что в принципе из себя представляют арбитражные команды и как этот бизнес устроен в Украине.

– Как война повлияла на работу вашей компании? Что изменилось?

– Сейчас многие IT-компании борются за сохранение команды и адаптируются под работу в условиях войны. К примеру, наша компания Traffic Devils активно настраивает рекламу на российскую аудиторию в разных источниках, которые еще не заблокированы в России. Цель – показать, что действительно происходит в украинских городах. Призвать сознательных россиян выходить на митинги, протестовать против войны, которую развязал их режим.

В ближайшее время планируем увеличивать объемы рекламы и охватывать еще больше людей, чтобы донести до тех, кому ежесекундно в местных новостях утверждают, что Россия нас защищает. Это не защита, а нападение. И мы вынуждены защищаться.

К нам присоединяются другие медиабаинговые компании. Призываем всех коллег увеличивать объемы рекламы и активно противодействовать войне с Россией, в том числе на информационном уровне.

В частности, из-за такой рекламы и якобы "фейков" в России запретили Facebook и Instagram. Это показатель того, что реклама была эффективной и сильно всколыхнула правительство.

– Каким для Traffic Devils был 2021 год?

– Мы начали приводить многие бизнес-процессы в порядок, становиться большой, системной компанией. Из небольшого медиабаингового агентства и просто команды, которая здесь и сейчас зарабатывала, мы начали превращаться действительно в системный бизнес.

– Что стало толчком для перехода от небольшой команды до системного бизнеса?

– В большей степени стечение обстоятельств. Но, безусловно, этому способствовали рекомендации партнеров, клиентов, команды – с их помощью мы выстроили отлаженную инфраструктуру внутри компании. Благодаря сарафанному радио и тому, что мы много тратили денег, времени и усилий для того, чтобы это наладить, произошел рост людей, которые генерируют прибыль компании.

Также мы серьезно поработали над диверсификацией источников и вертикалей. Если год назад у нас кроме гемблинга ничего не было, то за прошедший год мы расширились до пяти новых вертикалей, что также дало свой толчок. Это же касается и новых источников трафика.

Я тоже вырос из молодого парня с горячей головой в более рассудительного управленца.

– Откуда черпаете знания в управлении, построении бизнес-процессов?

– Все делалось без какого-либо опыта, образования. У меня никогда не было старших или младших партнеров в бизнесе. Я делал все сам. Были просто менторы из нашей ниши, которые уже построили успешные компании, и с которыми у меня сложились хорошие отношения. Часто они видят во мне себя на старте. Только они гораздо позже все начали, поэтому им по кайфу делиться со мной знаниями, опытом.

Но, конечно, основной толчок компании дала именно трансформация бизнеса. Если раньше не было какой-то единой системы, были просто отделы, некоторые даже без прямых руководителей, то сейчас это все построилось, имеет четкую структуру

– Сегодня у компании есть СЕО?

– Да, у компании есть операционный директор. Первая попытка, к сожалению, была неудачной. Я перевел человека из огромной корпорации в надежде, что он внесет свою лепту. Но это не сработало. Сегодня СЕО компании – человек, который был здесь с первых дней, рос вместе с командой и проявил себя как топ-менеджер.

Раньше я тянул весь объем управленческой работы на себе. Но принятие и осознание того, что мы большие, помогло произойти назревшим изменениям в компании. Это тоже один из основополагающих факторов нашего успеха, который помог нам стать сейчас лидерами в СНГ.

– В Украине у вас есть конкуренты?

– Конкуренция, безусловно, есть. Но я не считаю их до конца своими полноценными конкурентами. Я знаю весь рынок Украины. Знаю подноготную многих компаний, что у них внутри происходит. Им до нас очень далеко.

До нашего прихода эта ниша была очень приватной. И до сих пор есть много ребят, которые предпочитают тихо работать, лишний раз не светится. Есть много соло-арбитражников. Но они нам не конкуренты – как по объемам, так и качеству услуг.

Также часто на этот бизнес смотрят как на некую полулегальную историю, словно мы зарабатываем здесь и сейчас, и не надо больше ничего делать. Но это не так.

– Почему, кстати, так, и о сфере арбитражного трафика устойчивое восприятие, что это нелегально?

– Это абсолютно легальный, честный бизнес. Но в этой нише есть несколько направлений, если упростить – черное, серое, белое.

"Черное" направление – откровенное мошенничество. Например, одни из самых популярных вертикалей – препараты от смертельных болезней или история с опросами, когда ты подвязываешь свою карту под услуги, которые тебе не предоставляют.

Есть еще "серая" зона – когда рекламируют товары или услуги, которые не до конца урегулированы в Украине. Классический пример – гемблинг. Как известно, в Украине легализовали эту сферу, но до сих пор нет нормального налогового законодательства, многие процессы не учтены.

И есть "белая" зона – когда клиент представляет сферу, полностью понятную нашим контролирующим органам.

Но в нашей стране этот рынок в принципе не имеет адекватного и современного регулирования. Государство видит в нас рекламное агентство, но это не совсем так. Это более узкая ниша.

– А как, по вашему мнению, было бы корректней эту сферу называть?

– Я бы это назвал скорее affiliate marketing (способ продвижения бизнеса в сети через партнеров, — ред.), с детальным описанием того, чем мы занимаемся, как зарабатываем. Сейчас ни налоговая, ни власть в нынешнем законодательном поле не понимают этого до конца.

– Гемблинг – основа вашего дохода?

– Да, эта вертикаль составляет сейчас порядка 75-80% дохода. Раньше было 100%.

– Вашей компании более трех лет. Что глобально поменялось в сфере за это время?

– Рынок очень изменился и стал более сложным.

В Facebook сейчас достаточно нестабильный источник для любой ниши. В нем нет оптимизации рекламы, приходят необоснованные баны, появляются постоянные технические ошибки.

В этом плане Google больше радует. Изменился, усложнился, но все равно более адекватно показывает себя.

– Сейчас на рынок активно врывается TikTok. Вы уже работаете с этой площадкой? Как оцениваете ее перспективу?

– Для нас TikTok как раз одно из новых направлений, которое мы начали использовать. Благодаря этому появилась дополнительная диверсификация в прошлом году.

Направление очень хорошо набирает обороты, но пока что очень непредсказуемо себя ведет как для столь молодого источника. Тот же Facebook, когда мы только начинали с ним работать, давал работать с собой всячески, никак не ограничивал. TikTok сходу все обрубает. Из-за этого там пока меньше конкуренции. Кто нашел подход – тот и в профите.

– Что ожидаете в этом году? Какие тренды будут доминировать на рынке?

– Рынок очень динамичен. Чаще мы уже подстраиваемся под обстановку, которая происходит, пытаемся найти общими усилиями какие-то решения для того, чтобы выйти из той или иной ситуации.

С тем же Facebook мы чаще со связанными руками, потому что глобальные проблемы происходят у них внутри компании. И это уже, как следствие, влечет за собой появление новых (чаще негативных) трендов, в том числе, и в нашей сфере.

– Сама сфера развивается? Становятся ли более требовательными рекламодатели? Более качественной реклама?

– Безусловно, развивается. Конкуренции много. Если раньше мы могли не особо заморачиваться над маркетинговой цепочкой, креативами, самой идеей того, почему человек должен через нашу рекламу покупать что-либо, то сейчас, конечно, требования выше. И к дизайнерам, и к продакшну, и к технической составляющей. Нужны сильные разработчики, сильный код. Это все требует постоянного совершенствования.

Мое медийное участие в арбитраже, как мне кажется, тоже дало толчок к популяризации рынка, привело новых рекламодателей, новых мастеров.

– Вы сейчас по-прежнему много работаете? Принятие каких решений без вашего участия невозможно?

– Да, работаю с утра до вечера каждый день. Сейчас моя задача – поиск новых направлений, анализ рынка, позиционирование компании, стратегическое видение и т.д. Стараюсь любой из имеющихся процессов держать на контроле, чтобы там все работало слаженно, четко и качественно без моего участия. Но глобально ставлю себе задачу отходить максимально от рутиной работы.

Также хочется все привести в должный вид, потому что чувствуешь ответственность, что ты уже не детский сад, у тебя не двадцать человек работает в съемной квартире, а довольно большая корпорация за плечами.

– Сколько у вас сейчас человек работает?

– Суммарный штат компании сейчас больше 250 человек.

– Как ищете новых людей? Есть проблемы с поиском сотрудников в вашей сфере?

– Раньше я сам искал сотрудников, сейчас есть целый HR-отдел. Также хорошо влияет медийность компании и то, какую инфраструктуру мы даем для того, чтобы хорошие специалисты могли себя реализовывать. Благодаря этому удалось прилечь много новых готовых сформированных команд с руководителями. В целом, я уверен, что успех роста компании также в ее агрессивном хантинге.

– Для того чтобы стать частью вашей команды, надо иметь опыт в этой сфере? Какие скилы соискателей в приоритете?

– Опыт в сфере сейчас смотрим в первую очередь. Поскольку в Украине Traffic Devils – лидер рынка, отбор в команду достаточно жесткий. Специалистов без опыта сейчас не берем, так как выросли наши масштабы, уровень ответственности перед рекламодателями. Плюс у нас физически нет времени на обучение новичков с нуля.

– То есть джунов в компании у вас сейчас вообще нет?

– У нас есть отдел, куда могут попасть люди без глобального опыта в нише. В основном они занимаются подготовкой аккаунтов, разными рутинными процессами. Но в целом сложно сейчас попасть без опыта.

– Чем вы отличаетесь на рынке труда? Какие бонусы, плюшки предлагаете сотрудникам?

– Самое первое, что волнует любого работника – это зарплата. Когда компании платят мало, они будут рассказывать вам про отпуск несколько раз в год, Snickers в офисе или кальяны. У нас есть и Snickers, и кальяны, и громкие кооперативы несколько раз в год. Но самое главное – очень конкурентные, одни из самых высоких на рынке, условия по оплате труда.

– Различного рода плюшки не расслабляют команду?

– Если бы расслабляли, это было бы видно на цифрах. Ну и кроме того, если бы мы были классической IT-компанией, к примеру, по разработке программного обеспечения, где люди в основном на ставке и работают с 10:00 до 19:00, тогда это бы могло сыграть против компании.

У нас 75% сотрудников – люди, которые мотивированы на объем трафика, который они нальют, и от этого получают процент. Если они ничего не будут делать, их рано или поздно уволят, а на их место возьмут более квалифицированных специалистов. Поэтому каждый заинтересован в результате.

– Traffic Devils для вас единственный бизнес? Что-то еще хотите запускать? Куда-то инвестировать?

– Пока не хочу распыляться. Иногда занимаюсь инвестированием в рамках ниши и того, что я понимаю, где могу операционно повлиять, подсказать. Но просто так не инвестирую в компанию, в которой не буду принимать участие. Сейчас фокус на своем.

– Арбитражный трафик – хорошая сфера, чтобы заработать первый миллион?

– Да. Очень много ребят достаточно за короткий период заработали хорошие деньги – у меня в компании, или в других из этой сферы. Я считаю, это очень хорошая платформа для старта, подходит молодежи.

– Какие навыки должны быть, чтобы начать работать в этой сфере и достичь успеха?

– В первую очередь, креативность, готовность к постоянным проблемам и трудностям, желание постоянно учиться чему-то новому.

– Где можно искать полезную информацию о сфере? Трендах?

– Когда я начинал, вообще никакой информации не было. Сейчас очень много всего и все на поверхности. Безусловно, сходу в каких-то фишках, нюансах сложно разобраться, но мы все как-то к ним пришли сами.

В целом информации в открытых ресурсах тьма: интервью, статьи, кейсы Работы, вакансий тоже много. Я советую изучать теорию и применять ее на практике. Главное – желание.

А вот курсы – не рекомендую, отношусь к ним негативно. Здесь стоит понять, что никто, даже за деньги, не будет раскрывать секреты фишки, эффективные связки. Потому на курсах зарабатывает только тот, кто их продает.

– У вас нет высшего образования. Насколько это важно? Есть потребность в получении диплома в сфере бизнеса?

– Не могу сказать, что я когда-то ощущал потребность в классическом высшем образовании. Сейчас мне больше хочется получить образование в сфере системного менеджмента, — как правильно строить структуру в бизнесе, как его контролировать.

Кстати, у нас в компании при приеме на работу нет требования о наличии диплома. Я считаю этот фактор даже не второстепенным. Сфера очень динамичная, ни один университет не даст всех необходимых знаний. Куда важнее общая образованность и желание постоянно совершенствоваться, развиваться.

– Оглядываясь назад, чтобы посоветовали себе в начале пути? Чему научили ошибки?

– Первое, что посоветовал бы, это не слушаться родителей, что работа в интернете — ерунда и рискованно, лучше пойти в университет и заняться учебой.

Конечно, ты не можешь стать хирургом, пройдя курсы. Есть много профессий, требующих получения высшего образования. Но в сфере IT, маркетинге все устроено иначе. Если есть чувство и понимание, чем заниматься — лучше заняться этим делом. Даже не важно, получится или нет — опыт в любом случае будет бесценен.

– Судя по вашему Instagram, вы большой поклонник техники. Сколько машин у вас в автопарке?

– Девять :) Я всегда любил тачки. Сейчас уже собрал ту коллекцию, которую хотел. У меня есть современные машины, которые показывают сумасшедшую динамику (Lamborghini Huracan, Ferrari SF90), и парочку эксклюзивных раллийных моделей (Mitsubishi Evolution). Это точно не инвестиция, рационального в этих покупках мало, но я с детства мечтах о многих из них. Просто пацанская страсть.

– Со стороны может показаться, что у вас несколько мажорный Instagram. Это не мешает в бизнесе?

– Я во многом делаю это специально. Помогает в привлечении и сотрудников, и клиентов. Директ уже не читаю, очень много запросов на переписку. Тем более, в моем Instagram нет каких-то пачек денег или чего-то такого. Я просто рассказываю о своих хобби, путешествиях, это просто lifestyle.

– Какие планы на ближайшие 5-10 лет? Какие цели?

– Не умею так надолго загадывать. В первую очередь, хочу продолжить развивать бизнес, открывать новые направления и города. Возможно, открыть свой инвестфонд, который будет инвестировать в новые проекты.

– С учетом происходящего нестрашно развивать бизнес в Украине?

– Очень много коллег по нише уехали, сеет панику. Я хочу развивать бизнес в Украине. Меня нынешняя ситуация очень беспокоит, но не дестабилизирует. Работы много. Никто не мог поверить, что в 21-м веке такое может произойти. Но я верю в Украину, хочу здесь жить, работать. Я очень привязан к своей стране.