Александр Щуцкий: Запретив перегруженным фурам въезжать в порт - мы поможем сохранить дороги по всей стране

Фото: Александр Щуцкий (РБК-Украина)

Еще в июне президент Владимир Зеленский объявил "войну" перевозчикам, поручив правоохранителям начать кампанию по борьбе с нарушением грузовиками габаритно-весовых ограничений на дорогах. Согласно статистике, последние несколько лет, почти каждая вторая фура, которая ездит по украинским автодорогам, перегружена.

По словам главы государства, из-за этого под угрозой оказалось и выполнение амбициозной программы правительства по "Большому строительству", которое подразумевает сооружение и ремонт сотни тысяч дорог по всей стране.



Контроль за соблюдением этих ограничений возложен на инспекторов Государственной службы Украины по безопасности на транспорте (Укртрансбезопасность), которые работают круглосуточно, и, по словам министра инфраструктуры, в июле проверили 163 тысячи транспортных средств, перечислив в бюджет 21,5 млн грн штрафов за перегрузки.

Однако, масштаб проблем значительно больше, в связи с чем, с 1 октября планируется увеличение количества инспекторов и дополнительных комплексов весового контроля на ключевых участках. На новых инфраструктурных объектах будут оборудованы инновационные системы взвешивания в движении WiM.

Несмотря на все принятые меры, силовики отмечают высокий уровень коррупции в Укртрансбезопасности, а на таможне, куда многие из фур и следуют, фиксируют, что около 90% машин по-прежнему приезжают перегруженными.

Черноморская таможня, при поддержке губернатора Херсонской области, первой решила пойти на радикальные меры и, договорившись с владельцами портов в регионе, ограничила перегруженным фурам въезд с целью дальнейшей отгрузки. Результат первых двух недель эксперимента, по словам исполняющего обязанности начальника Черноморской таможни Александра Щуцкого, уже дал о себе знать – из всего потока машин перегруз фиксируют не более, чем у двух-трех грузовиков.

В интервью РБК-Украина Александр Щуцкий рассказывает, что предшествовало этому решению, каково в ней участие таможенников, насколько бизнес и порты готовы на такие ограничения, удастся ли инициативу масштабировать на уровне страны в рамках комплексной борьбы с нарушением перевозчиками габаритно-весовых ограничений и как, в таком случае, оптимизировать работу таможни.

– Почему Черноморская таможня решила присоединиться к кампании по борьбе с перегруженными фурами?



– Из-за специфики работы сразу в нескольких регионах – я практически не нахожусь в офисе, и все время езжу по областям, и вижу, как каждый день фуры уничтожают дороги.

На многих участках сплошные борозды и, чаще всего, из-за фур, курсирующих без соблюдения габаритно-весовых норм.

Получая информацию от инспекторов таможни о результатах взвешивания в портах, я вижу реальную картину.

Кроме того, когда на дорогах начали усиливать контроль за соблюдением этих ограничений, перевозчики, в знак протеста, стали перекрывать полосы. Конечно же, это создает многочасовые пробки, поэтому многие водители начали устраивать митинги.

– И, что вы предложили делать с фурами?

– Обсуждая с губернатором Херсонской области (Юрием Гусевым, - ред.) эту ситуацию, я предложил осуществлять весовой контроль при въездах в порты. Ведь, куда в сезон сбора урожая едут фуры? – Именно в порт. В каждом порту уже оборудованы весовые комплексы, их не нужно закупать дополнительно.

– Насколько такие действия таможни законны?

– Если подходить формально, это двойная нагрузка инспектору, плюс двойная проверка. Но для того, чтобы урегулировать законность процедуры, я обратился к владельцам херсонских и николаевских портов – с просьбой дать доступ инспекторам к весовым комплексам в порту, и, в случае обнаружения нарушений весовых ограничений, – в административном порядке запретить им въезд на территорию порта. Владельцы портов в праве не пускать машины, если те нарушают административные или какие-то другие нормы, установленные руководством порта. Поэтому на сегодня эта инициатива возможна только в кооперации с портами.

На мое предложение сразу откликнулось трое инвесторов и владельцев портов в Херсонской области – Шота Хаджишвили ("Морпорт"), Владимир Тихов (ЧАО "Херсонский комбинат хлебопродуктов"), Виктор Соха ("Днепро Карго Лимитед"). Также мы обзвонили всех поставщиков, предупредили перевозчиков.

В первую неделю из заявленных весовых ограничений в 24 тонны – фуры приезжали и по 40, и по 60, и по 80 тонн. Абсолютный антирекорд был зафиксирован у компании перевозчика, которая прислала на "Нибулон" фуру весом 180 тонн. С трудом представляю, какой ущерб такой груз нанес дорожному покрытию, пока доехал в порт.

В целом же, по статистике, более 90% машин – приезжали перегруженными. Спустя неделю действия ограничения, когда инспектора реально перестали пускать в порты грузовики – статистика пошла на спад. Сейчас мы разворачиваем не более 2-3 фур в неделю.

– Как удалось договориться с портами? Разве они не теряют с такими запретами?

– Со стороны портов было лишь одно требование – чтобы правила для всех были одинаковые, и чтобы не вышло так, что какой-то из портов будет принимать перегруз. Сегодня в Херсоне уже все порты согласились.

Мы согласовали план действий, а я со своей стороны выступил гарантом выполнения договоренностей и пообещал максимально содействовать работе портов, особенно в части скорости оформления. Требования же таможни были очень простые – допустить инспекторов к весовым комплексам и не пускать в порты перегруженные фуры.

Перегруженные фуры – уничтожают государственную собственность. Мы никому не позволяли разрушать дороги, на строительство и ремонт которых, в том числе, идут деньги налогоплательщиков

Ожидаемо, что часть перевозчиков с такими ограничениями не согласилась, кто-то понес непредвиденные расходы или убытки и возможно, пойдет в суд. Но их действия сами по себе незаконны. Кроме того, сейчас сезон сбора урожая сельхозпродукции – и отгрузка должна быть осуществлена, суды – в краткосрочной перспективе решить проблему им не помогут. Поэтому перевозчикам пришлось организовывать работу так, чтобы не нарушать весовой контроль.

– Как это реализуется на практике? Фура приезжает в порт с перегрузом, на весовом контроле инспектора это фиксируют – что дальше? Штраф?

– Сейчас, когда мы зафиксировали фуру с перевесом – мы не можем выписать ей протокол, наложить штраф, арестовать груз и т.д. Функционал таможни – провести весовой контроль и подтвердить перегруз, а владельцев – административно не принимать фуру с перегрузом в порт.

– Эта инициатива работает только на Черноморской таможне? Возможно ли реализовать такой процесс и в портах Одессы, к примеру?

– Да, пока что это пилотный проект, инициированный Черноморской таможней и запущенный в Херсонской области. И его удалось реализовать благодаря договоренности между Юрием Гусевым, и инвесторами Шато Хаджишвили, Владимиром Тиховым и Виктором Соха.

Сейчас обсуждаем эти же меры с владельцами портов Николаевской области, часть портов уже согласны, но нашлись и те, кто категорически не захотел. Но, думаю, что мы эту ситуацию урегулируем.

Чтобы масштабировать проект, и расширить функции контроля таможенников, нужно принять соответствующее распоряжение на уровне правительства. Вместе с губернатором области подготовлено и направлено на рассмотрение в Кабинет министров Украины соответствующий проект постановления.

– Что дает постановление?

– В первую очередь, подтвердит законность действий таможенников и расширит эту всю историю. Мы обращались в Укртрансбезопастность, чтобы они приезжали и фиксировали перевес – но за две недели инициативности с их стороны мы не увидели, поэтому действуем в рамках своих возможностей.

В свою очередь, на Укртрансбезопасность был выделен бюджет для закупки весовых комплексов, на штат людей, машин, униформу. То есть, государство тратит деньги, чтобы обеспечить их всем необходимым, но решения проблемы нет.

– То есть, сейчас перегруженная фура возвращается и идет туда, откуда приехала? Но как это соотносится с тем, что такая мера призвана остановить разрушение дорог?

– Да, с одной стороны это может показаться нелогичным, но мы предупредили бизнес и перевозчиков, что в портах начинают действовать следующие ограничения. Первая неделя показала, что бизнес вынес урок и сейчас такого беспредела с перегрузами уже нет.

Владельцы грузов поняли, что на рейде у них стоит корабль, который надо максимально быстро загрузить и отправить. Если груз не принимается – простаивает корабль, возможно, портится груз, нужно что-то делать. В итоге – они вынуждены принимать наши административные методы, чтобы отправить груз.

Еще раз – наша позиция больше хозяйственно-административная, потому что законодательно сегодня мы не можем заставить Укртрансбезопасность стоять в порту.

– Какие коррупционные риски могут быть у такого нововведения? Кто должен контролировать инспекторов в порту?

– Коррупционных рисков, на самом деле, мало, так как порт от этого не зарабатывает. Проверяющих, по сути, два – инспектор и представитель службы безопасности порта. При въезде в порт фура попадает на электронные весы, данные вносятся в журнал в автоматизированном режиме. Вручную эти данные не поменять. То есть страхует, на самом деле, техника. Но с помощью такого решения мы уходим от закупки дополнительного оборудования и набора людей, которые будут дублировать функции инспекторов в порту.

Уже сейчас мы убрали с региона недобросовестных владельцев фур, которые поняли, что сегодня в порт с перегрузом они не попадут.

– Кто-то вас может обвинить в давлении на бизнес.

– Это не давление. Мы боремся не с портовиками, не с бизнесом. Мы боремся с теми, кто тихо убивает людей, не соблюдая правила и нормы передвижения. Нам важно, чтобы был контроль груза.

Почему вообще происходит перегруз? Потому что перевозчики хотят за одну ходку привезти груз, который следовало бы перевозить 3-4 машинами. Но это прямое нарушение закона. А, зарабатывая на этом лишнюю тысячу-две, они убивают миллионы бюджетных средств на ремонт дорог.

Да, мы сейчас в административном порядке делаем то, что не является нашим функционалом. Но должен же кто-то это делать?

Ведь почему фура, которая проезжает территорию Украины и попадет на границу с Польшей с перегрузом – разворачивается и вынуждена ехать обратно? Польская сторона ее никогда не примет. Они законодательно это урегулировали, у нас – этого нет.

Почему налогоплательщики должны финансировать покупку техники для контроля фур, владельцы которых в желании сэкономить – гробят наши дороги?

Сотрудники таможни и так находятся в порту. У нас есть возможность законодательно и технически упростить этот процесс, повысив эффективность контроля.

Фото: очередь из фур на пункте пропуска (РБК-Украина)

– Допустим, с портами все понятно, и в каком-то смысле это логично. Но, как быть с рейсами внутри страны, там, где нет портов?

– Это непростой вопрос. Безусловно, легче всего это реализовать в портах, поэтому пилотный проект постановления касается тех областей, где есть порты. Но, в любом случае, как мне кажется, есть логика в том, чтобы установить маршрут груза – откуда и куда, и уже с учетом этой информации принимать соответствующие административные меры.

К примеру, на этапе выдачи компании лицензии вписать требования, чтобы при выезде с предприятия стоял весовой комплекс, который бы фиксировал вес груза, а фура получала талон с данными. Если при проверке - вес машины будет превышать зафиксированный в талоне – в первом и втором случае бизнес получает штраф, при последующих – лишение лицензии.

На дорогах должны быть обустроены точки контроля или высокоинтеллектуальные камеры, как в Европе, которые фиксируют вес груза и в автоматическом режиме высылают штраф. Но этот вопрос уже не в полномочиях таможни. Мы на своем уровне точно можем контролировать груз в портах.

Как показывает практика, побороть проблемы сразу по всей Украине – невозможно. Но хотя бы какую-то часть, к примеру, путем вовлечения в этот процесс таможенных инспекторов – точно можно, и без дополнительных потерь и расходов для бюджета.

– Почему не все таможенники поддерживают это решение?

– Если примут новое распоряжение – это двойная нагрузка на инспекторов, пока это не будет автоматизировано.

Но, если мы не найдем время в порту взвесить эту машину и зафиксировать перегруз – мы и дальше будем ездить по разбитым дорогам, винить всех и переживать за свои родных.

Нам нравятся дороги в Германии? Так давайте установим сначала правила, как в Германии. Там попробуй проехать по дороге с перегрузом – выпишут штраф, заберут машину, лишат лицензии.

Если не решать вопрос комплексно – мы столкнемся с тем, что уже следующей весной вместе со снегом сойдет и новый асфальт. Поэтому задача президента решить ситуацию с перегрузами на дорогах – правильная и своевременная. Теперь важно, чтобы Кабинет министров принял наиболее оптимальное и эффективное решение.

– В случае принятия постановления, что поменяется? Инспектора смогут выписывать штрафы? По какому принципу?

– В таком случае, да. Мы предложили фиксированные размеры штрафов в процентном соотношении к перегрузу. К примеру, за 10% перегруза – 5 000 грн, за 20% - 10 000 грн и т.д.

По факту, нам важно сделать так, чтобы перевозчикам было выгодней сделать две ходки – чем заплатить штраф. И на данном этапе мы видим, что бизнес решение поддерживает. Им, как и всем, нужны правила. Да, кто-то может быть недоволен. Но другого выхода не будет. Будем ждать соответствующего решения или встречных предложений со стороны правительства.

– Дополнительный контроль не повлияет на время пребывания груза в порту?

– Нет, тем более, со временем этот процесс будет максимально автоматизирован. Кроме того, мы предложили еще одну инициативу – создать Единый контролирующий офис на таможне для унификации оптимизации процедур официального контроля в пунктах пропуска товаров.

Сейчас работают экологическая, фитосанитарная и ветеринарная службы – это все отдельные организации, которые проверяют груз в процессе ввоза или вывоза, увеличивая время пребывания товара в порту.

Мы предложили экспериментально передать все эти функции одному инспектору, сократив время оформления груза в порту.

– Как это повлияет на качество проверки?

– Это не сделает проверку хуже, протоколы будут соблюдаться в той же мере. Просто в таком случае это все можно будет сделать в одном окне.

Опять таки, при необходимости, мы можем передать груз в лабораторию или отправить на другую проверку, здесь же в одном месте. Но для это уже не надо будет дополнительных 50 человек, которые сейчас оформляют груз.

В Грузии это уже работает. Там в порту таможенник в одном лице и инспектор, и эколог, и фитосанитар. Если где-то будет выявлена проблема – груз отправляют на дополнительную проверку. Если проверки не нужны – груз едет на отгрузку.

Сейчас очень неудобно, в среднем выгрузка может длиться до двух суток. Мы считаем, что это можно и нужно оптимизировать.